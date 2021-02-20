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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Арсенал Саранди
0:2
Второй тайм: 68'
Банфилд
0'
17' Желтая карточка
Jesus Soraire
0:1
47' Гол
Giuliano Galoppo
0:2
50' Гол
Giuliano Galoppo
68'
1
Nicolas
Navarro
II
18
Julian
Navas
14
Mateo
Carabajal
33
Боттинелли
Хонатан
3
Эмилиано
Папа
8
Jesus
Soraire
21
Leonel
Picco
11
Nicolas
Castro1
31
Руис
Алан
9
Lucas
Albertengo
20
Jhonatan
Candia
1
Ivan
Arboleda
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Franco
Quinteros
25
Alejandro
Cabrera
22
Juan
Alvarez2
21
Martin
Payero
8
Giuliano
Galoppo
17
Куэро
Маурисио
29
Luciano
Pons
Арсенал Саранди
4-3-1-2
Банфилд
4-1-4-1

Предыдущие игры

Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сан-Лоренсо 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:1 Уракан Лас-Эрас Арсенал Саранди 1:0 Уракан Индепендьенте 3:4 Арсенал Саранди
Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 2:2 Арсенал Саранди
Банфилд Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Банфилд 2:0 Расинг Авельянеда Банфилд 1:1 Бока Хуниорс Банфилд 4:1 Сан-Лоренсо Тальерес Кордоба 3:2 Банфилд
Колон 1:2 Банфилд Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд

Последние игры между собой

Арсенал Саранди: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Банфилд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Суперлига Банфилд 1:2 Арсенал Саранди Суперлига Арсенал Саранди 1:3 Банфилд Примера Арсенал Саранди 3:1 Банфилд Примера
Банфилд 4:1 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Примера
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Jesus Soraire получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арсенал Саранди
Ничья
Банфилд
4.75
5.10
2.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.50 2.60 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 4.75 3.74 1.75
Бонус: 5 000 ₽ 16.00 5.10 1.22
  4.24 2.98 2.06

Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал Саранди» – «Банфилд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал Саранди» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Банфилд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал Саранди» – «Банфилд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.03 7.30 1.06 3.04 1.36 2.40 1.53 1.79 2.13 1.39 3.00 1.25 3.78 1.09 6.35 1.06 6.90 1.01 10.50
3.30 1.30 2.25 1.60 3.15 2.35 2.13 1.66 2.04 1.77 1.50 2.48 1.70 2.15 1.17 4.70 1.12 5.55 1.02 11.00 1.01 12.60 1.01 11.00 1.01 12.50 0.00 17.50
3.86 1.25 2.51 1.53 2.02 1.81 1.75 2.09 1.48 2.65 2.06 1.78 1.81 2.04 1.60 2.36 1.41 2.96 1.28 3.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.77 1.44 1.83 1.97 1.38 3.04 1.11 6.55 1.08 8.00
1.62 2.20 1.12 5.55 1.07 7.50 1.08 7.00 1.05 8.50
1.39 2.91 1.21 4.18 1.82 2.03 1.51 2.59 1.37 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.43 1.56 1.59 2.36 1.23 4.20 1.15 5.35
2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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