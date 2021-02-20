Арсенал Саранди
0:2
Второй тайм: 68'
Банфилд
17' Желтая карточкаJesus Soraire
0:1
47' ГолGiuliano Galoppo
0:2
50' ГолGiuliano Galoppo
18
Julian
Navas
21
Leonel
Picco
31
Руис
Алан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Julian NavasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Руис АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
10 Lucas Necul
-
-
-
-
-
15 Ramiro Luna
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
Ход матча
17'
47'
50'
Предыдущие игры
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сан-Лоренсо 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:1 Уракан Лас-Эрас Арсенал Саранди 1:0 Уракан Индепендьенте 3:4 Арсенал Саранди
Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 2:2 Арсенал Саранди
Банфилд Последние 20 матчей: +9 =5 -6Банфилд 2:0 Расинг Авельянеда Банфилд 1:1 Бока Хуниорс Банфилд 4:1 Сан-Лоренсо Тальерес Кордоба 3:2 Банфилд
Колон 1:2 Банфилд Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд
Последние игры между собой
Арсенал Саранди: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Банфилд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Победитель
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