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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Ланус
0:0
Первый тайм: 5'
Дефенса и Хустисия
0' 5'
1
Lautaro
Morales
35
Braian
Aguirre
3
Бурдиссо
Гильермо
2
Alexis
Perez
25
Alexandro
Bernabei
10
Де
Ла
Вега
Педро
19
Факундо
Киньон
8
Tomas
Belmonte
34
Facundo
Perez
33
Nicolas
Orsini
9
Жозе
Густаво
Санд
22
Унсаин
Луис
4
Franco
Paredes
2
Adonis
Frias
37
Emanuel
Britez
25
Nestor
Breitenbruch
8
Зидан
Энцо
35
Valentin
Larralde
23
Eugenio
Isnaldo
29
Пиццини
Франсиско
7
Walter
Bou
31
Braian
Romero
Ланус
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-3-3

Предыдущие игры

Ланус Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Индепендьенте 0:1 Ланус Ланус 0:3 Дефенса и Хустисия Ланус 3:0 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд 0:1 Ланус Патронато де Парана 1:1 Ланус Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:3 Ланус Альдосиви 1:2 Ланус Ланус 0:0 Индепендьенте Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Ланус 6:2 Боливар Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Боливар 2:1 Ланус Бока Хуниорс 1:2 Ланус Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Сан-Паулу 4:3 Ланус Ланус 1:2 Бока Хуниорс
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Дефенса и Хустисия 3:2 Уракан Ланус 0:3 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:2 Кокимбо Юнидо Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви
Кокимбо Юнидо 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо

Последние игры между собой

Ланус: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Дефенса и Хустисия: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Ланус 0:3 Дефенса и Хустисия Копа Судамерикана Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Кубок Диего Марадоны Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Суперлига Ланус 2:2 Дефенса и Хустисия Суперлига
Дефенса и Хустисия 3:0 Ланус Суперлига Дефенса и Хустисия 1:0 Ланус Примера Дефенса и Хустисия 1:0 Ланус Товарищеские матчи Ланус 2:1 Дефенса и Хустисия Примера Ланус 0:1 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 1:2 Ланус Примера
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Дефенса и Хустисия
3.00
3.44
2.44
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 3.20 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.93 3.44 2.39
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.15 2.41
  3.00 3.32 2.44

Самый высокий коэффициент на матч «Ланус» – «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланус» – «Дефенса и Хустисия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.03 8.10 1.05 3.32 1.31 2.34 1.57 1.89 2.01 1.43 2.83 1.30 3.40 1.11 5.65 1.08 6.25 1.00 11.25
11.50 1.04 7.70 1.05 3.25 1.28 2.46 1.51 2.01 1.80 1.77 2.05 1.69 2.17 1.41 2.75 1.32 3.55 1.10 6.10 1.11 6.50 1.02 10.00 1.01 10.50 0.00 16.50
3.53 1.30 2.99 1.40 2.70 1.48 2.15 1.71 1.87 1.96 1.65 2.25 1.45 2.79 1.30 3.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.92 1.88 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
1.84 1.97 1.32 3.20 1.08 6.10
2.93 1.41 2.41 1.58 1.88 1.96 1.54 2.51 1.39 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.22 4.30 1.18 4.95
2.50 1.49 1.68 2.21 1.29 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.00
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
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