Ланус
0:0
Первый тайм: 5'
Дефенса и Хустисия
22
Унсаин
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Pablo ArandaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Lucas Vera
-
13 Julian Aude
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Sebastian Beccacece
Предыдущие игры
Ланус Последние 20 матчей: +9 =4 -7Индепендьенте 0:1 Ланус Ланус 0:3 Дефенса и Хустисия Ланус 3:0 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд 0:1 Ланус Патронато де Парана 1:1 Ланус Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:3 Ланус Альдосиви 1:2 Ланус Ланус 0:0 Индепендьенте Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Ланус 6:2 Боливар Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Боливар 2:1 Ланус Бока Хуниорс 1:2 Ланус Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Сан-Паулу 4:3 Ланус Ланус 1:2 Бока Хуниорс
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +9 =7 -4Дефенса и Хустисия 3:2 Уракан Ланус 0:3 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:2 Кокимбо Юнидо Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви
Кокимбо Юнидо 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо
Последние игры между собой
Ланус: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Дефенса и Хустисия: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Победитель
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