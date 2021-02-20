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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Расинг Авельянеда
0:1
Перерыв
Альдосиви
0'
27' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
0:1
35' Гол
Leandro Maciel
42' Желтая карточка
Инсуа Эмилиано
45' Желтая карточка
Цвитанич Дарио
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
6
Орбан
Лукас
35
Мельгарехо
Лоренсо
23
Nery
Dominguez
19
Leonel
Ariel
Miranda
28
Чанкалай
Томас
10
Matias
Rojas
II
7
Hector
Fertoli
22
Nicolas
Reniero
1
Поцрнич
Лучано
36
Joaquin
Indacoechea
6
Jonathan
Schunke
13
Инсуа
Эмануэль
26
Инсуа
Эмилиано
5
Ромеро
Гастон
33
Leandro
Maciel
8
Javier
Iritier
7
Андрада
Федерико
10
Francisco
Grahl
20
Malcom
Braida
Расинг Авельянеда
4-2-3-1
Альдосиви
4-2-3-1

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Банфилд 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 6:1 Годой Крус
Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео
Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Альдосиви 1:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль
Патронато де Парана 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:2 Ланус Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Копа де ла Суперлига Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Суперлига Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 1:1 Альдосиви Примера
Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда Примера Альдосиви 1:2 Расинг Авельянеда Примера
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Цвитанич Дарио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Инсуа Эмилиано получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Leandro Maciel бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Инсуа Эмануэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Альдосиви
4.30
3.84
4.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.84 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.10 1.90

Самый высокий коэффициент на матч «Расинг Авельянеда» – «Альдосиви» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Расинг Авельянеда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Альдосиви» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Расинг Авельянеда» – «Альдосиви», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.30 1.02 8.40 1.05 3.46 1.29 2.68 1.47 1.92 1.97 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.45 1.09 6.00 1.00 10.75
6.50 1.09 5.00 1.15 3.75 1.25 1.85 1.90 2.06 1.69 1.65 2.15 1.73 2.11 1.25 3.75 1.15 5.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 9.70 1.01 11.00 0.00 18.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 1.97 1.84 1.44 2.79 1.13 5.85 1.09 7.20
2.05 1.72 1.33 3.15 1.18 4.50 1.02 11.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
2.50 1.45 1.66 2.14 1.30 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.55
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.65 1.22
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