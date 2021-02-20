Расинг Авельянеда
0:1
Перерыв
Альдосиви
27' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
0:1
35' ГолLeandro Maciel
42' Желтая карточкаИнсуа Эмилиано
45' Желтая карточкаЦвитанич Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
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25 Gaston Gomez
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Главный тренер: Пицци Хуан Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
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32 Pablo BeckerПолузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Fernando Gago
Ход матча
27'
35'
0:1
42'
45'
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +8 =3 -9Банфилд 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 6:1 Годой Крус
Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео
Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =4 -11Альдосиви 1:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль
Патронато де Парана 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:2 Ланус Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Победитель
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