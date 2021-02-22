Ньюэллс Олд Бойз
0:1
Конец матча
Бока Хуниорс
31' Желтая карточкаИгнасио Скокко
31' Желтая карточкаКардона Эдвин
40' Желтая карточкаСамбрано Очандарте
59' Желтая карточкаBraian Rivero
64' Желтая карточкаManuel Llano
70' Желтая карточкаManuel Capasso
0:1
71' ГолИскиэрдос Карлос
41
Manuel
Llano
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Manuel LlanoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
13 Juan Sforza
-
-
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-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сарате МауроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
33 Alan Varela
-
38 Luis Vazquez
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
Ход матча
31'
31'
59'
64'
70'
71'
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +9 =4 -7Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Спортиво Пеньяроль Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =7 -4Бока Хуниорс 2:2 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Бока Хуниорс Сантос 3:0 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 0:0 Сантос Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Бока Хуниорс 3:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Бока Хуниорс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Бока Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 4:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Бока Хуниорс Примера А Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Бока Хуниорс Примера А
Победитель
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