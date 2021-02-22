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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Ньюэллс Олд Бойз
0:1
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
31' Желтая карточка
Игнасио Скокко
31' Желтая карточка
Кардона Эдвин
40' Желтая карточка
Самбрано Очандарте
59' Желтая карточка
Braian Rivero
64' Желтая карточка
Manuel Llano
70' Желтая карточка
Manuel Capasso
0:1
71' Гол
Искиэрдос Карлос
90'+7
1
Alan
Aguerre
41
Manuel
Llano
22
Manuel
Capasso
16
Jonathan
Cabral
28
Биттоло
Мариано
24
Braian
Rivero
20
Julian
Fernandez
II
10
Формика
Мауро
25
Enzo
Cabrera2
32
Игнасио
Скокко
39
Julian
Marcioni
1
Андрада
Эстебан
14
Nicolas
Capaldo
5
Самбрано
Очандарте
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
11
Сальвио
Эдуардо
21
Кампусано
Хорман
36
Cristian
Medina
8
Кардона
Эдвин
19
Сарате
Мауро
22
Вилья
Себастьян
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Бока Хуниорс
4-4-2

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Спортиво Пеньяроль Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Бока Хуниорс 2:2 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Бока Хуниорс Сантос 3:0 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 0:0 Сантос Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Бока Хуниорс 3:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас

Последние игры между собой

Ньюэллс Олд Бойз: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Бока Хуниорс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Диего Марадоны Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Кубок Диего Марадоны Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс Суперлига
Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Бока Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 4:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Бока Хуниорс Примера А Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Бока Хуниорс Примера А
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 46.00 11.50 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 65.00 9.20 1.05
  38.55 7.14 1.12

Самый высокий коэффициент на матч «Ньюэллс Олд Бойз» – «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюэллс Олд Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюэллс Олд Бойз» – «Бока Хуниорс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.97 1.77 1.31 3.25 1.23 3.90 1.02 11.00 1.88 1.92 1.10 6.25 1.70 2.15 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 12.60 1.05 8.50 1.01 13.00 1.01 14.00 0.00 19.50
3.27 1.33 2.68 1.47 2.08 1.76 1.63 2.28 1.91 1.93 1.56 2.43 1.22 4.16 1.72 2.12 1.55 2.44 1.50 2.64 1.24 4.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.66 2.13 1.14 5.20 1.08 7.00 1.07 7.50 1.05 8.50
1.42 2.82 1.23 4.01 1.48 2.60 1.31 3.31 1.34 3.32
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.33 1.57 1.53 2.33 1.19 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
5.30 1.13
Букмекер Да Нет
3.70 1.23
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