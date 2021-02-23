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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Атлетико Тукуман
1:2
Конец матча
Сентраль Кордоба
0'
11' Желтая карточка
Federico Andueza
1:0
15' Гол
Augusto Lotti
1:1
44' Гол
Milton Gimenez
1:2
88' Гол
Leonardo Sequeira
88' Желтая карточка
Leonardo Sequeira
90' Желтая карточка
Вергини Сантьяго
90'+5
1
Cristian
David
Lucchetti
2
Marcelo
Ortiz
33
Вергини
Сантьяго
24
Guillermo
Luis
Ortiz
30
Gabriel
Risso
23
Ramiro
Carrera
21
Эрбес
Кристиан
8
Guillermo
Acosta
19
Nicolas
Aguirre
II
9
Augusto
Lotti
22
Javier
Fabian
Toledo
1
Alejandro
Miguel
Sanchez
8
Juan
Cruz
III
4
Oscar
Salomon
2
Federico
Andueza
31
Dixon
Renteria
12
Jonathan
Bay
18
Серро
Франсиско
5
Cristian
Vega
14
Juan
Daniel
Galeano
45
Milton
Gimenez
21
Lucas
Brochero
Атлетико Тукуман
4-4-2
Сентраль Кордоба
5-3-2

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Колон Атлетико Тукуман 1:3 Сан-Лоренсо
Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Сентраль Кордоба 0:3 Колон Сентраль Кордоба 0:2 Итусаиндо Берасатеги 3:0 Сентраль Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сентраль Кордоба
Сентраль Кордоба 2:2 Расинг Авельянеда Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Сан-Мартин Бурсако 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Викториано Аренас 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:2 Колон Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Сентраль Кордоба: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Суперлига Сентраль Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:1 Сентраль Кордоба Примера Б
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Milton Gimenez бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Augusto Lotti бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Federico Andueza получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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9.00 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.59 1.50 1.88 2.02 1.45 2.75 1.30 3.40 1.11 5.70 1.08 6.25 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
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3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
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