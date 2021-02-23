Атлетико Тукуман
1:2
Конец матча
Сентраль Кордоба
11' Желтая карточкаFederico Andueza
1:0
15' ГолAugusto Lotti
1:1
44' ГолMilton Gimenez
1:2
88' ГолLeonardo Sequeira
88' Желтая карточкаLeonardo Sequeira
90' Желтая карточкаВергини Сантьяго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
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-
29 Kevin Isa
-
18 Ramiro Ruiz
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Gustavo Coleoni
Ход матча
11'
15'
44'
1:1
88'
90'
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =5 -8Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Колон Атлетико Тукуман 1:3 Сан-Лоренсо
Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +4 =5 -11Сентраль Кордоба 0:3 Колон Сентраль Кордоба 0:2 Итусаиндо Берасатеги 3:0 Сентраль Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сентраль Кордоба
Сентраль Кордоба 2:2 Расинг Авельянеда Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Сан-Мартин Бурсако 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Викториано Аренас 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:2 Колон Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Сентраль Кордоба: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
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|1
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|2
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