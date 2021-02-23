Колон
0:0
Перерыв
Сан-Лоренсо
38' Желтая карточкаПеруцци Джино
21
Eric
Meza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
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21 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
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25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
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10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Diego Dabove
Ход матча
38'
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сентраль Кордоба 0:3 Колон Колон 1:0 Чиполлетти Колон 1:2 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:2 Колон
Колон 1:2 Банфилд Сан-Лоренсо 2:2 Колон Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Колон Колон 1:2 Индепендьенте Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сан-Лоренсо 3:0 Депортиво Линьерс Сан-Лоренсо 2:1 Арсенал Саранди Банфилд 4:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:2 Химнасия Ла-Плата
Атлетико Тукуман 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:2 Колон Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Патронато де Парана 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо
Последние игры между собой
Колон: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Лоренсо: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Лоренсо 0:0 Колон Суперлига Колон 2:1 Сан-Лоренсо Примера Колон 0:2 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:0 Колон Примера Сан-Лоренсо 0:0 Колон Примера Колон 0:2 Сан-Лоренсо Примера Колон 0:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:1 Колон Примера Сан-Лоренсо 1:1 Колон Примера А Колон 3:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 1:2 Колон Примера А Колон 2:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 2:2 Колон Примера А Колон 2:1 Сан-Лоренсо Примера А Колон 3:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 3:0 Колон Примера А
Победитель
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