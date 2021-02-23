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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Колон
0:0
Перерыв
Сан-Лоренсо
0'
38' Желтая карточка
Перуцци Джино
1
Леонардо
Буриан
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
3
Gonzalo
Piovi
21
Eric
Meza
14
Лертора
Федерико
29
Rodrigo
Aliendro
31
Gonzalo
Escobar
10
Luis
Miguel
Rodriguez
30
Santiago
Pierotti
18
Nicolas
Leguizamon
23
Fernando
Monetti
4
Перуцци
Джино
6
Federico
Gattoni
28
Брагьери
Диего
3
Bruno
Pitton
27
Jalil
Elias
8
Diego
Rodriguez
IV
20
Juan
Edgardo
Ramirez
7
Мелано
Лукас
9
Ди
Санто
Франко
16
Nicolas
Fernandez
I
Колон
3-5-2
Сан-Лоренсо
4-3-3

Ход матча

38'
 
Перуцци Джино

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сентраль Кордоба 0:3 Колон Колон 1:0 Чиполлетти Колон 1:2 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:2 Колон
Колон 1:2 Банфилд Сан-Лоренсо 2:2 Колон Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Колон Колон 1:2 Индепендьенте Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сан-Лоренсо 3:0 Депортиво Линьерс Сан-Лоренсо 2:1 Арсенал Саранди Банфилд 4:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:2 Химнасия Ла-Плата
Атлетико Тукуман 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:2 Колон Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Патронато де Парана 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо

Последние игры между собой

Колон: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Лоренсо: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Лоренсо 2:2 Колон Кубок Диего Марадоны Колон 2:1 Сан-Лоренсо Суперлига Колон 1:1 Сан-Лоренсо Суперлига Сан-Лоренсо 2:2 Колон Кубок
Сан-Лоренсо 0:0 Колон Суперлига Колон 2:1 Сан-Лоренсо Примера Колон 0:2 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:0 Колон Примера Сан-Лоренсо 0:0 Колон Примера Колон 0:2 Сан-Лоренсо Примера Колон 0:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:1 Колон Примера Сан-Лоренсо 1:1 Колон Примера А Колон 3:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 1:2 Колон Примера А Колон 2:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 2:2 Колон Примера А Колон 2:1 Сан-Лоренсо Примера А Колон 3:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 3:0 Колон Примера А
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Перуцци Джино получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Сан-Лоренсо
3.75
3.20
3.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.15 2.75 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.49 3.20 2.97
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 2.55 3.00
  3.21 2.51 2.86

Самый высокий коэффициент на матч «Колон» – «Сан-Лоренсо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сан-Лоренсо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колон» – «Сан-Лоренсо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.05 6.05 1.10 2.70 1.44 2.14 1.71 1.63 2.41 1.28 3.68 1.19 4.45 1.06 8.10 1.03 8.40
4.20 1.20 2.95 1.37 1.77 1.97 1.35 3.05 1.75 2.07 1.22 4.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 19.50
7.37 1.10 3.34 1.32 2.69 1.46 1.98 1.85 1.67 2.21 1.47 2.68 1.84 1.99 1.60 2.34 1.46 2.69 1.46 2.76 1.19 4.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.56 1.51 1.71 2.14 1.32 3.38 1.08 7.60 1.06 9.30
1.50 2.48 1.08 7.00 1.04 9.00 1.05 8.50 1.03 10.00
1.34 3.14 1.18 4.60 1.40 2.89 1.26 3.66
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.20 1.67 1.53 2.50 1.18 5.05 1.13 6.05
2.18 1.65 1.55 2.46 1.17 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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