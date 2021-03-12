  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Леванте
 
Позже

Стадион:
Валенсия
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
6
Дуарте
Оскар
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
10
Барди
Энис
17
Вукчевич
Никола
16
Рочина
Рубен
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
13
Силлессен
Яспер
2
Корреа
Тьерри
12
Дьякаби
Муктар
5
Габриэль
Паулиста
3
Лато
Тони
18
Васс
Даниэль
10
Олива
Кристиан
15
Гильямон
Уго
7
Гуэдеш
Гонсалу
20
Ли
Кан
Ин
9
Гамейро
Кевин
Леванте
4-4-2
Валенсия
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 11 0.42
2. Рохер Марти 10 (2) 0.38
3. Мелеро Гонсало 4 0.15
4. Де Фрутос Хорхе 3 0.12
5. Гомес Даниэль 2 0.08
6. Барди Энис 1 0.04
7. Кампанья Хосе 1 (1) 0.04
8. Дуарте Оскар 1 0.04
9. Везу Рубен 1 0.04
10. Леон Серхио 1 0.04
11. Клерк Карлос 0 0
12. Радоя Неманья 0 0
13. Мирамон Хорхе 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 7 (6) 0.27
2. Вальехо Ману 5 0.19
3. Макси Гомес 5 0.19
4. Гамейро Кевин 2 0.08
5. Васс Даниэль 2 0.08
6. Габриэль Паулиста 2 0.08
7. Гуэдеш Гонсалу 2 0.08
8. Лато Тони 1 0.04
9. Дьякаби Муктар 1 0.04
10. Рачич Урош 1 0.04
11. Муса Юнус 1 0.04
12. Гильямон Уго 1 0.04
13. Гайя Хосе 0 0
14. Ли Кан Ин 0 0
15. Черышев Денис 0 0
16. Олива Кристиан 0 0
17. Корреа Тьерри 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 5 0
2. Робер Пьер 3 1
3. Малса Микаэль 4 0
4. Гомес Даниэль 3 0
5. Рочина Рубен 3 0
6. Вукчевич Никола 3 0
7. Клерк Карлос 3 0
8. Постиго Серхио 2 0
9. Дуарте Оскар 2 0
10. Сон 2 0
11. Рохер Марти 2 0
12. Моралес Луис 2 0
13. Антонио Гарсия 2 0
14. Мелеро Гонсало 2 0
15. Де Фрутос Хорхе 2 0
16. Кампанья Хосе 1 0
17. Коке Хорхе II 1 0
18. Радоя Неманья 1 0
19. Мирамон Хорхе 1 0
20. Барди Энис 1 0
21. Карденас Дани 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Корреа Тьерри 5 1
2. Васс Даниэль 6 0
3. Гильямон Уго 6 0
4. Гайя Хосе 5 0
5. Солер Карлос 5 0
6. Рачич Урош 5 0
7. Макси Гомес 5 0
8. Джейсон 2 1
9. Гуэдеш Гонсалу 2 1
10. Габриэль Паулиста 3 0
11. Дьякаби Муктар 1 1
12. Кондогбия Жоффрей 2 0
13. Черышев Денис 2 0
14. Лато Тони 1 0
15. Мангала Эльяким 1 0
16. Хауме Доменек 1 0
17. Санчес Алехандро 1 0
18. Ли Кан Ин 1 0
19. Эскьердо Висенте 1 0
20. Муса Юнус 1 0
21. Молина Гиллем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 17.14% (6) 20% (7) 14.29% (5) 14.29% (5) 11.43% (4) 22.86% (8)
 Валенсия 6.67% (2) 13.33% (4) 16.67% (5) 6.67% (2) 23.33% (7) 33.33% (10)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте
Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия
Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Леванте: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Валенсия: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Валенсия 4:2 Леванте Ла Лига Леванте 0:0 Валенсия Товарищеские матчи Валенсия 1:1 Леванте Ла Лига Леванте 2:4 Валенсия Ла Лига
Валенсия 3:1 Леванте Примера Леванте 2:2 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Валенсия Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Валенсия Примера Леванте 2:0 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Леванте Примера Валенсия 2:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Леванте Примера Леванте 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:1 Леванте Кубок Короля Леванте 0:2 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 26 19 5 2 50 - 18 62
2. Барселона Заявка 26 17 5 4 57 - 22 56
3. Реал Мадрид Заявка 26 16 6 4 44 - 21 54
4. Севилья Заявка 25 15 3 7 35 - 20 48
5. Реал Сосьедад Заявка 26 12 9 5 43 - 21 45
6. Бетис Заявка 26 13 3 10 36 - 40 42
7. Вильярреал Заявка 26 8 13 5 34 - 29 37
8. Атлетик Б Заявка 26 9 6 11 37 - 31 33
9. Гранада Заявка 26 9 6 11 32 - 44 33
10. Сельта Заявка 26 8 9 9 34 - 40 33
11. Леванте Заявка 26 7 11 8 35 - 35 32
12. Валенсия Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
13. Осасуна Заявка 26 7 7 12 23 - 35 28
14. Кадис Заявка 26 7 7 12 22 - 41 28
15. Хетафе Заявка 26 7 6 13 21 - 32 27
16. Вальядолид Заявка 26 5 10 11 25 - 37 25
17. Эльче Заявка 25 5 9 11 23 - 37 24
18. Алавес Заявка 26 5 7 14 22 - 42 22
19. Эйбар Заявка 26 4 10 12 20 - 29 22
20. Уэска Заявка 26 3 11 12 25 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 10 3 1 29 - 9 33
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 1 3 21 - 8 25
4. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 12 23
7. Бетис Заявка 13 7 2 4 19 - 17 23
8. Реал Сосьедад Заявка 13 6 5 2 23 - 10 23
9. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
10. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
11. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
12. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
13. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
14. Осасуна Заявка 13 4 3 6 13 - 19 15
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 13 2 5 6 12 - 18 11
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 21 - 9 29
2. Реал Мадрид Заявка 14 8 5 1 23 - 13 29
3. Барселона Заявка 13 9 1 3 25 - 9 28
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад Заявка 13 6 4 3 20 - 11 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 16 - 15 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
10. Леванте Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
13. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
14. Атлетик Б Заявка 13 2 4 7 15 - 19 10
15. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
16. Эльче Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
18. Алавес Заявка 13 2 3 8 12 - 26 9
19. Гранада Заявка 13 2 3 8 13 - 28 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 27 тура Испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Леванте» и «Валенсия». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2021, осталось 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 151
Леванте 25.2% (38)
X 47% (71)
Валенсия 27.8% (42)
Все прогнозы
1.67 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Валенсия
2.48
3.52
3.31
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.54 3.52 2.96
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.45 2.89
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.45 3.00
  2.43 3.41 3.15

Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.04 4.78 1.19 3.12 1.36 2.25 1.75 1.68 2.17 1.40 2.92 1.24 3.98 1.12 6.25
9.20 1.02 8.10 1.05 3.50 1.28 2.72 1.46 1.94 1.96 1.53 2.50 1.34 3.14 1.13 5.30 1.09 5.95 1.01 10.25
12.00 1.01 8.10 1.05 3.45 1.29 2.75 1.45 2.21 1.71 1.89 1.95 1.74 2.17 1.47 2.60 1.32 3.30 1.15 6.20 1.11 6.20 1.03 12.00 1.02 11.00 0.00 19.50
3.68 1.31 2.77 1.50 2.18 1.75 1.89 2.02 1.68 2.29 1.49 2.79 1.34 3.49 1.12 7.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.45 1.55 1.53 2.32 1.29 3.58 1.12 6.40
2.91 1.41 1.95 1.85 1.44 2.77 1.14 5.75 1.10 7.10
1.86 1.94 1.42 2.95 1.13 6.00
2.97 1.44 2.44 1.61 1.91 2.00 1.56 2.56 1.41 3.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.30 1.29 2.01 1.80 1.51 2.62 1.24 4.04
3.95 1.25 2.75 1.45 1.72 2.12 1.30 3.52 1.19 4.60
2.70 1.44 1.69 2.11 1.28 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.99
1.80 2.07
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.30 1.33
3.10 1.32
Где смотреть матч Леванте - Валенсия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Леванте - Валенсия

Исход игры
Леванте
24.8% (37)
Ничья
47.7% (71)
Валенсия
27.5% (41)
Тотал 2.5
Больше
42.07% (61)
Меньше
57.93% (84)
Обе команды забьют
Да
86.21% (125)
Нет
13.79% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43% (64)
1:2 Валенсия
20.1% (30)
2:1 Леванте
14.8% (22)
1:0 Леванте
10.1% (15)
2:2 Ничья
4% (6)
0:1 Валенсия
2.7% (4)
2:3 Валенсия
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 