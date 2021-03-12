Леванте
Позже
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Валенсия
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
16
Рочина
Рубен
11
Моралес
Луис
18
Васс
Даниэль
15
Гильямон
Уго
20
Ли
Кан
Ин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 СонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Pablo Cunat
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Гильямон УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ли Кан ИнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
6 ФерруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|11
|0.42
|2.
|Рохер Марти
|10 (2)
|0.38
|3.
|Мелеро Гонсало
|4
|0.15
|4.
|Де Фрутос Хорхе
|3
|0.12
|5.
|Гомес Даниэль
|2
|0.08
|6.
|Барди Энис
|1
|0.04
|7.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.04
|8.
|Дуарте Оскар
|1
|0.04
|9.
|Везу Рубен
|1
|0.04
|10.
|Леон Серхио
|1
|0.04
|11.
|Клерк Карлос
|0
|0
|12.
|Радоя Неманья
|0
|0
|13.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|7 (6)
|0.27
|2.
|Вальехо Ману
|5
|0.19
|3.
|Макси Гомес
|5
|0.19
|4.
|Гамейро Кевин
|2
|0.08
|5.
|Васс Даниэль
|2
|0.08
|6.
|Габриэль Паулиста
|2
|0.08
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.08
|8.
|Лато Тони
|1
|0.04
|9.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.04
|10.
|Рачич Урош
|1
|0.04
|11.
|Муса Юнус
|1
|0.04
|12.
|Гильямон Уго
|1
|0.04
|13.
|Гайя Хосе
|0
|0
|14.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|15.
|Черышев Денис
|0
|0
|16.
|Олива Кристиан
|0
|0
|17.
|Корреа Тьерри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|5
|0
|2.
|Робер Пьер
|3
|1
|3.
|Малса Микаэль
|4
|0
|4.
|Гомес Даниэль
|3
|0
|5.
|Рочина Рубен
|3
|0
|6.
|Вукчевич Никола
|3
|0
|7.
|Клерк Карлос
|3
|0
|8.
|Постиго Серхио
|2
|0
|9.
|Дуарте Оскар
|2
|0
|10.
|Сон
|2
|0
|11.
|Рохер Марти
|2
|0
|12.
|Моралес Луис
|2
|0
|13.
|Антонио Гарсия
|2
|0
|14.
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|15.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0
|16.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|17.
|Коке Хорхе II
|1
|0
|18.
|Радоя Неманья
|1
|0
|19.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|20.
|Барди Энис
|1
|0
|21.
|Карденас Дани
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Корреа Тьерри
|5
|1
|2.
|Васс Даниэль
|6
|0
|3.
|Гильямон Уго
|6
|0
|4.
|Гайя Хосе
|5
|0
|5.
|Солер Карлос
|5
|0
|6.
|Рачич Урош
|5
|0
|7.
|Макси Гомес
|5
|0
|8.
|Джейсон
|2
|1
|9.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|1
|10.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|11.
|Дьякаби Муктар
|1
|1
|12.
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|13.
|Черышев Денис
|2
|0
|14.
|Лато Тони
|1
|0
|15.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|16.
|Хауме Доменек
|1
|0
|17.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|18.
|Ли Кан Ин
|1
|0
|19.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|20.
|Муса Юнус
|1
|0
|21.
|Молина Гиллем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|17.14% (6)
|20% (7)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|Валенсия
|6.67% (2)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|6.67% (2)
|23.33% (7)
|33.33% (10)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +9 =7 -4Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте
Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =6 -7Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия
Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Леванте: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Валенсия: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Валенсия 3:1 Леванте Примера Леванте 2:2 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Валенсия Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Валенсия Примера Леванте 2:0 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Леванте Примера Валенсия 2:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Леванте Примера Леванте 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:1 Леванте Кубок Короля Леванте 0:2 Валенсия Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|50 - 18
|62
|2.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|57 - 22
|56
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|44 - 21
|54
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|35 - 20
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|43 - 21
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|36 - 40
|42
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|34 - 29
|37
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|37 - 31
|33
|9.
|Гранада
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 44
|33
|10.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 40
|33
|11.
|Леванте
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|35 - 35
|32
|12.
|Валенсия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|14.
|Кадис
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|22 - 41
|28
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 32
|27
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|25 - 37
|25
|17.
|Эльче
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|23 - 37
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|22 - 42
|22
|19.
|Эйбар
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|20 - 29
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|25 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 9
|33
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 8
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Гранада
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 10
|23
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|10.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|12.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|14.
|Осасуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 13
|29
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 9
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 19
|10
|15.
|Валенсия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 26
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Леванте - Валенсия
Исход игры
Леванте
24.8% (37)
Ничья
47.7% (71)
Валенсия
27.5% (41)
Тотал 2.5
Больше
42.07% (61)
Меньше
57.93% (84)
Обе команды забьют
Да
86.21% (125)
Нет
13.79% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43% (64)
1:2 Валенсия
20.1% (30)
2:1 Леванте
14.8% (22)
1:0 Леванте
10.1% (15)
2:2 Ничья
4% (6)
0:1 Валенсия
2.7% (4)
2:3 Валенсия
1.3% (2)
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