  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Алавес
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Кадис
0' 32'
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
37
Пельистри
Факундо
8
Пина
Томас
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
16
Эдгар
Мендес
1
Ледесма
Херемиас
3
Хименес
Фали
4
Мауро
Маркос
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
10
Переа
Альберто
2
Йонссон
Йенс
6
Мари
Хосе
8
Алекс
Фернандес
18
Негредо
Альваро
21
Собрино
Рубен
Алавес
4-4-2
Кадис
4-4-2

Ход матча

6'
 
Санчес Сальвадор
Мауро Маркос

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 6 (1) 0.22
2. Лукас Перес 4 (3) 0.15
3. Эдгар Мендес 4 0.15
4. Риоха Луис 2 0.07
5. Дейверсон Силва 1 0.04
6. Химо Наварро 1 0.04
7. Пина Томас 1 0.04
8. Эли Родриго 1 0.04
9. Сайнс Борха 1 0.04
10. Йота Пелетейро 0 0
11. Дуарте Рубен 0 0
12. Агиррегабириа Мартин 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 7 0.26
2. Лосано Энтони 3 0.11
3. Хименес Альваро 2 0.07
4. Алекс Фернандес 2 (1) 0.07
5. Санчес Сальвадор 2 0.07
6. Переа Альберто 1 0.04
7. Кала Хуан 1 0.04
8. Помбо Хорхе 1 0.04
9. Искьердо Хайро 1 0.04
10. Алехо Иван 1 0.04
11. Альфонсо Луис 0 0
12. Малбашич Филип 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 8 1
2. Пина Томас 9 0
3. Лежён Флорьян 8 0
4. Батталья Родриго 6 1
5. Лагуардия Виктор 4 1
6. Дуарте Рубен 4 1
7. Химо Наварро 5 0
8. Йота Пелетейро 3 1
9. Тачи 3 1
10. Ману Гарсия 4 0
11. Дейверсон Силва 3 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Лопес Хавьер 1 0
14. Хоселу Санмартин 1 0
15. Пачеко Фернандо 1 0
16. Эли Родриго 1 0
17. Понс Пере 1 0
18. Агиррегабириа Мартин 1 0
19. Лукас Перес 1 0
20. Сайнс Борха 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 6 0
2. Хименес Фали 6 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Искьердо Хайро 4 0
5. Негредо Альваро 2 1
6. Мауро Маркос 2 1
7. Мари Хосе 3 0
8. Альфонсо Луис 3 0
9. Алехо Иван 3 0
10. Акапо Карлос 1 1
11. Алькала Педро 2 0
12. Йонссон Йенс 2 0
13. Малбашич Филип 2 0
14. Санчес Сальвадор 2 0
15. Алекс Фернандес 1 0
16. Аугусто Фернандес 1 0
17. Собрино Рубен 1 0
18. Шапоньич Иван 1 0
19. Помбо Хорхе 1 0
20. Гарридо Хон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 23.81% (5) 19.05% (4) 19.05% (4) 19.05% (4) 14.29% (3) 4.76% (1)
 Кадис 14.29% (3) 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5) 19.05% (4) 9.52% (2)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес
Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия
Кадис Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б
Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Алавес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Кадис: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Кадис 3:1 Алавес Ла Лига Кадис 2:0 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 26 19 5 2 50 - 18 62
2. Барселона Заявка 26 17 5 4 57 - 22 56
3. Реал Мадрид Заявка 26 16 6 4 44 - 21 54
4. Севилья Заявка 25 15 3 7 35 - 20 48
5. Реал Сосьедад Заявка 26 12 9 5 43 - 21 45
6. Бетис Заявка 26 13 3 10 36 - 40 42
7. Вильярреал Заявка 26 8 13 5 34 - 29 37
8. Леванте Заявка 27 8 11 8 36 - 35 35
9. Атлетик Б Заявка 26 9 6 11 37 - 31 33
10. Гранада Заявка 26 9 6 11 32 - 44 33
11. Сельта Заявка 26 8 9 9 34 - 40 33
12. Валенсия Заявка 27 7 9 11 32 - 37 30
13. Кадис 0:0 Заявка 27 7 8 12 22 - 41 29
14. Осасуна Заявка 26 7 7 12 23 - 35 28
15. Хетафе Заявка 26 7 6 13 21 - 32 27
16. Вальядолид Заявка 26 5 10 11 25 - 37 25
17. Эльче Заявка 25 5 9 11 23 - 37 24
18. Алавес 0:0 Заявка 27 5 8 14 22 - 42 23
19. Эйбар Заявка 26 4 10 12 20 - 29 22
20. Уэска Заявка 26 3 11 12 25 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 10 3 1 29 - 9 33
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 1 3 21 - 8 25
4. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 12 23
7. Бетис Заявка 13 7 2 4 19 - 17 23
8. Реал Сосьедад Заявка 13 6 5 2 23 - 10 23
9. Леванте Заявка 14 5 7 2 21 - 17 22
10. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
11. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
12. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
13. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
14. Осасуна Заявка 13 4 3 6 13 - 19 15
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес 0:0 Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис 0:0 Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 13 2 5 6 12 - 18 11
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 21 - 9 29
2. Реал Мадрид Заявка 14 8 5 1 23 - 13 29
3. Барселона Заявка 13 9 1 3 25 - 9 28
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад Заявка 13 6 4 3 20 - 11 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Кадис 0:0 Заявка 13 4 4 5 10 - 19 16
8. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 16 - 15 16
9. Эйбар Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
10. Леванте Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
13. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
14. Атлетик Б Заявка 13 2 4 7 15 - 19 10
15. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
16. Эльче Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
18. Алавес 0:0 Заявка 13 2 3 8 12 - 26 9
19. Гранада Заявка 13 2 3 8 13 - 28 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Алавес 60.8% (90)
X 33.1% (49)
Кадис 6.1% (9)
Все прогнозы
2.58 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Кадис
2.25
3.11
4.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.24 3.12 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.24 3.05 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.10 3.85
  2.21 3.13 3.97

Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.45 1.15 3.03 1.38 2.14 1.83 1.57 2.41 1.32 3.36 1.15 5.35 1.07 8.40
6.10 1.11 4.85 1.18 2.44 1.62 1.76 2.06 1.43 2.74 1.17 4.50 1.12 5.20 1.01 10.00 1.01 10.75
6.60 1.10 4.80 1.18 2.48 1.58 2.12 1.73 1.83 2.07 1.69 2.17 1.44 2.80 1.18 4.70 1.14 5.60 1.03 9.90 1.02 11.00 0.00 19.00 0.00 18.00 0.00 25.00
6.77 1.13 2.45 1.61 2.13 1.79 1.82 2.11 1.60 2.46 1.48 2.83 1.15 6.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.89 1.91 1.34 3.26 1.15 5.35 1.04 10.50
2.28 1.63 1.50 2.59 1.26 3.85 1.05 9.50 1.04 11.50
1.49 2.60 1.28 3.95 1.06 9.90
2.37 1.65 1.94 1.96 1.50 2.76 1.34 3.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.38 1.58 1.56 2.43 1.27 3.76 1.10 6.90
2.83 1.43 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.15 1.09 7.60
1.89 1.85 1.39 2.85 1.11 5.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.38 1.55
2.30 1.65
Букмекер Да Нет
6.35 1.11
6.20 1.10
Букмекер Да Нет
4.80 1.18
4.60 1.17
Где смотреть матч Алавес 0:0 Кадис онлайн

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Прогнозы на матч Алавес 0:0 Кадис

Исход игры
Алавес
60.8% (90)
Ничья
33.1% (49)
Кадис
6.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
23.45% (34)
Меньше
76.55% (111)
Обе команды забьют
Да
50.34% (73)
Нет
49.66% (72)
Популярный счёт
1:0 Алавес
33.1% (49)
1:1 Ничья
26.4% (39)
2:1 Алавес
20.3% (30)
2:0 Алавес
5.4% (8)
0:0 Ничья
4.7% (7)
0:1 Кадис
4.7% (7)
2:2 Ничья
2% (3)
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