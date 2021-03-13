Алавес
1:1
Конец матча
Стадион: Мендисорроса
Кадис
34' Желтая карточкаСанчес Сальвадор
1:0
36' ПенальтиХоселу Санмартин
70' Желтая карточкаПина Томас
74' Желтая карточкаХименес Фали
80' Желтая карточкаМану Гарсия
81' Вторая желтая карточкаМану Гарсия
1:1
84' ПенальтиАлекс Фернандес
90' Желтая карточкаШапоньич Иван
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
16
Эдгар
Мендес
16
Кала
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
16 Эдгар МендесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 ТачиЗащитник
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бурги ХорхеПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Флере ХуанВратарь
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
37 Мартин АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
34'
36'
1:0
70'
74'
80'
81'
84'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|7 (2)
|0.26
|2.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.15
|3.
|Эдгар Мендес
|4
|0.15
|4.
|Риоха Луис
|2
|0.07
|5.
|Дейверсон Силва
|1
|0.04
|6.
|Химо Наварро
|1
|0.04
|7.
|Пина Томас
|1
|0.04
|8.
|Эли Родриго
|1
|0.04
|9.
|Сайнс Борха
|1
|0.04
|10.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|11.
|Дуарте Рубен
|0
|0
|12.
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|7
|0.26
|2.
|Лосано Энтони
|3
|0.11
|3.
|Алекс Фернандес
|3 (2)
|0.11
|4.
|Хименес Альваро
|2
|0.07
|5.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.07
|6.
|Переа Альберто
|1
|0.04
|7.
|Кала Хуан
|1
|0.04
|8.
|Помбо Хорхе
|1
|0.04
|9.
|Искьердо Хайро
|1
|0.04
|10.
|Алехо Иван
|1
|0.04
|11.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|12.
|Малбашич Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пина Томас
|10
|0
|2.
|Эдгар Мендес
|8
|1
|3.
|Лежён Флорьян
|8
|0
|4.
|Батталья Родриго
|6
|1
|5.
|Ману Гарсия
|5
|1
|6.
|Лагуардия Виктор
|4
|1
|7.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|8.
|Химо Наварро
|5
|0
|9.
|Йота Пелетейро
|3
|1
|10.
|Тачи
|3
|1
|11.
|Дейверсон Силва
|3
|0
|12.
|Риоха Луис
|3
|0
|13.
|Лопес Хавьер
|1
|0
|14.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|15.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|16.
|Эли Родриго
|1
|0
|17.
|Понс Пере
|1
|0
|18.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|19.
|Лукас Перес
|1
|0
|20.
|Сайнс Борха
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хименес Фали
|7
|0
|2.
|Кала Хуан
|6
|0
|3.
|Лосано Энтони
|4
|0
|4.
|Искьердо Хайро
|4
|0
|5.
|Негредо Альваро
|2
|1
|6.
|Мауро Маркос
|2
|1
|7.
|Мари Хосе
|3
|0
|8.
|Альфонсо Луис
|3
|0
|9.
|Санчес Сальвадор
|3
|0
|10.
|Алехо Иван
|3
|0
|11.
|Акапо Карлос
|1
|1
|12.
|Алькала Педро
|2
|0
|13.
|Йонссон Йенс
|2
|0
|14.
|Малбашич Филип
|2
|0
|15.
|Шапоньич Иван
|2
|0
|16.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|17.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|18.
|Собрино Рубен
|1
|0
|19.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|20.
|Гарридо Хон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|Кадис
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +5 =4 -11Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес
Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия
Кадис Последние 20 матчей: +5 =5 -10Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б
Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Алавес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Кадис: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|50 - 18
|62
|2.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|57 - 22
|56
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|44 - 21
|54
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|35 - 20
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|43 - 21
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|36 - 40
|42
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|34 - 29
|37
|8.
|Леванте
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|36 - 35
|35
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|37 - 31
|33
|10.
|Гранада
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 44
|33
|11.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 40
|33
|12.
|Валенсия
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|32 - 37
|30
|13.
|Кадис
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|23 - 42
|29
|14.
|Осасуна
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 32
|27
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|25 - 37
|25
|17.
|Эльче
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|23 - 37
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|23 - 43
|23
|19.
|Эйбар
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|20 - 29
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|25 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 9
|33
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 8
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Гранада
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 10
|23
|9.
|Леванте
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|11.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|14.
|Осасуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 13
|29
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 9
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Кадис
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 20
|16
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|9.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 19
|10
|15.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 26
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Алавес 1:1 Кадис
Исход игры
Алавес
60.8% (90)
Ничья
33.1% (49)
Кадис
6.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
23.45% (34)
Меньше
76.55% (111)
Обе команды забьют
Да
50.34% (73)
Нет
49.66% (72)
Популярный счёт
1:0 Алавес
33.1% (49)
1:1 Ничья
26.4% (39)
2:1 Алавес
20.3% (30)
2:0 Алавес
5.4% (8)
0:1 Кадис
4.7% (7)
0:0 Ничья
4.7% (7)
2:2 Ничья
2% (3)
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