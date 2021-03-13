Реал Мадрид
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Альфредо ди Стефано
Эльче
23
Менди
Ферлан
17
Васкес
Лукас
22
Иско
Аларкон
13
Бадия
Эдгар
25
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
16
Фидель
Чавес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Васкес ЛукасПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Дуро УгоНападающий
-
25 РодригоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мохика ХоанЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Андреу ЛлуисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 СифуЗащитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|13
|0.48
|2.
|Каземиро Карлос
|5
|0.19
|3.
|Модрич Лука
|3
|0.11
|4.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.11
|5.
|Вальверде Федерико
|3
|0.11
|6.
|Кроос Тони
|2
|0.07
|7.
|Васкес Лукас
|2
|0.07
|8.
|Асенсио Марко
|2
|0.07
|9.
|Азар Эден
|2
|0.07
|10.
|Варан Рафаэль
|2
|0.07
|11.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.07
|12.
|Менди Ферлан
|1
|0.04
|13.
|Диас Мариано
|1
|0.04
|14.
|Родриго
|0
|0
|15.
|Марсело Виера
|0
|0
|16.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|17.
|Иско Аларкон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бое Лукас
|5
|0.19
|2.
|Фидель Чавес
|4 (2)
|0.15
|3.
|Фернандес Хосан
|4
|0.15
|4.
|Каррильо Гидо
|3
|0.12
|5.
|Моренте Тете
|2
|0.08
|6.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0.08
|7.
|Милья Пере
|1
|0.04
|8.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.04
|9.
|Кальво Даниэль
|1
|0.04
|10.
|Барраган Антонио
|0
|0
|11.
|Верду Гонсало
|0
|0
|12.
|Хосема
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|8
|0
|2.
|Кроос Тони
|5
|0
|3.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|4.
|Милитао Эдер
|2
|1
|5.
|Рамос Серхио
|3
|0
|6.
|Начо Игнасио
|3
|0
|7.
|Васкес Лукас
|3
|0
|8.
|Менди Ферлан
|3
|0
|9.
|Модрич Лука
|2
|0
|10.
|Марсело Виера
|2
|0
|11.
|Бензема Карим
|1
|0
|12.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|13.
|Асенсио Марко
|1
|0
|14.
|Аррибас Серхио
|1
|0
|15.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|7
|1
|2.
|Верду Гонсало
|7
|0
|3.
|Бое Лукас
|5
|1
|4.
|Барраган Антонио
|6
|0
|5.
|Моренте Тете
|5
|0
|6.
|Ригони Эмилиано
|4
|0
|7.
|Диего Гонсалес VII
|4
|0
|8.
|Фидель Чавес
|3
|0
|9.
|Милья Пере
|3
|0
|10.
|Хосема
|3
|0
|11.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|12.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|13.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|14.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|15.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|16.
|Нино Хуан
|1
|0
|17.
|Каррильо Гидо
|1
|0
|18.
|Родригес Виктор II
|1
|0
|19.
|Мохика Хоан
|1
|0
|20.
|Сифу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|24.39% (10)
|7.32% (3)
|14.63% (6)
|12.2% (5)
|14.63% (6)
|26.83% (11)
|Эльче
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|30.43% (7)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид
Эльче Последние 20 матчей: +4 =6 -10Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар
Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Эльче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|50 - 18
|62
|2.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|57 - 22
|56
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|44 - 21
|54
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|35 - 20
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|43 - 21
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|36 - 40
|42
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|34 - 29
|37
|8.
|Леванте
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|36 - 35
|35
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|37 - 31
|33
|10.
|Гранада
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 44
|33
|11.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 40
|33
|12.
|Валенсия
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|32 - 37
|30
|13.
|Кадис
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|23 - 42
|29
|14.
|Осасуна
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 32
|27
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|25 - 37
|25
|17.
|Эльче
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|23 - 37
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|23 - 43
|23
|19.
|Эйбар
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|20 - 29
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|25 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 9
|33
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 8
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Гранада
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 10
|23
|9.
|Леванте
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|11.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|14.
|Осасуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 13
|29
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 9
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Кадис
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 20
|16
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|9.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 19
|10
|15.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 26
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Эльче
Исход игры
Реал Мадрид
98% (145)
Ничья
1.4% (2)
Эльче
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (60)
Меньше
58.33% (84)
Обе команды забьют
Да
20.83% (30)
Нет
79.17% (114)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
54.7% (81)
3:0 Реал Мадрид
18.9% (28)
3:1 Реал Мадрид
8.8% (13)
2:1 Реал Мадрид
6.8% (10)
4:1 Реал Мадрид
2.7% (4)
1:0 Реал Мадрид
2% (3)
4:0 Реал Мадрид
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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