Осасуна
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Эль-Садар
Вальядолид
11
Барха
Энрике
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
18
Янко
Саиди
25
Олаза
Лукас
10
Плано
Оскар
17
Роке
Меса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
20 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Олаза ЛукасЗащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|6
|0.22
|2.
|Торрес Роберто
|4 (1)
|0.15
|3.
|Кальери Хонатан
|4
|0.15
|4.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.11
|5.
|Барха Энрике
|1
|0.04
|6.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.04
|7.
|Адриан Лопес
|1
|0.04
|8.
|Брашанац Дарко
|1
|0.04
|9.
|Гарсия Давид III
|1
|0.04
|10.
|Монкайола Хон
|1
|0.04
|11.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|12.
|Торро Лукас
|0
|0
|13.
|Хони Родригес
|0
|0
|14.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|15.
|Гальего Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вайссман Шон
|4
|0.15
|2.
|Плано Оскар
|3
|0.11
|3.
|Орельяна Фабиан
|3 (2)
|0.11
|4.
|Андре Маркос
|3
|0.11
|5.
|Мичел Мигель
|2
|0.07
|6.
|Вилья Тони
|2
|0.07
|7.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.04
|8.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.04
|9.
|Алькарас Рубен
|1
|0.04
|10.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.04
|11.
|Фелипе Жоау
|1
|0.04
|12.
|Карнеро Рауль
|1
|0.04
|13.
|Роке Меса
|1 (1)
|0.04
|14.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.04
|15.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|16.
|Куки Хосе
|0
|0
|17.
|Начо Мартинес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Начо
|7
|0
|2.
|Ойер Санхурхо
|6
|0
|3.
|Гарсия Давид III
|6
|0
|4.
|Монкайола Хон
|4
|1
|5.
|Перес Иньиго
|3
|1
|6.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|7.
|Кальери Хонатан
|4
|0
|8.
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|9.
|Торро Лукас
|3
|0
|10.
|Унаи Гарсия
|3
|0
|11.
|Круз Хуан
|3
|0
|12.
|Гарсия Рубен
|2
|0
|13.
|Будимир Анте
|2
|0
|14.
|Эррера Серхио
|2
|0
|15.
|Санчес Мануэль
|2
|0
|16.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|17.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|18.
|Барха Энрике
|1
|0
|19.
|Гальего Энрике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|7
|0
|2.
|Бруно Гонсалес
|6
|0
|3.
|Сан Эметерио Феде
|6
|0
|4.
|Хоакин Фернандес
|6
|0
|5.
|Роке Меса
|3
|1
|6.
|Начо Мартинес
|3
|1
|7.
|Орельяна Фабиан
|4
|0
|8.
|Эль-Ямик Джавад
|3
|0
|9.
|Мичел Мигель
|2
|0
|10.
|Олаза Лукас
|2
|0
|11.
|Вилья Тони
|2
|0
|12.
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|13.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|14.
|Вайссман Шон
|2
|0
|15.
|Перес Кике
|2
|0
|16.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|17.
|Луис Перез
|1
|0
|18.
|Масип Хорди
|1
|0
|19.
|Плано Оскар
|1
|0
|20.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|21.
|Янко Саиди
|1
|0
|22.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|23.
|Фелипе Жоау
|1
|0
|24.
|Андре Маркос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|0
|21.74% (5)
|30.43% (7)
|Вальядолид
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|20% (5)
|16% (4)
|24% (6)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +7 =5 -8Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна
Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =7 -7Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид
Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Осасуна 4:2 Вальядолид Сегунда Осасуна 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 0:1 Осасуна Сегунда Вальядолид 1:1 Осасуна Сегунда Осасуна 2:1 Вальядолид Сегунда Осасуна 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Осасуна Примера Вальядолид 1:3 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Вальядолид Примера Осасуна 0:1 Вальядолид Товарищеские матчи Осасуна 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Осасуна Примера Вальядолид 0:0 Осасуна Примера Осасуна 3:3 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Осасуна Первый дивизион Осасуна 2:2 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|50 - 18
|62
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|46 - 22
|57
|3.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|57 - 22
|56
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|35 - 20
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|43 - 21
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|36 - 40
|42
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|34 - 29
|37
|8.
|Леванте
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|36 - 35
|35
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|37 - 31
|33
|10.
|Гранада
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 44
|33
|11.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 40
|33
|12.
|Валенсия
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|32 - 37
|30
|13.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|27
|7
|8
|12
|23 - 35
|29
|14.
|Кадис
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|23 - 42
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 32
|27
|16.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|27
|5
|11
|11
|25 - 37
|26
|17.
|Эльче
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 39
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|23 - 43
|23
|19.
|Эйбар
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|20 - 29
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|25 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 9
|33
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Гранада
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 10
|23
|9.
|Леванте
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|11.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|14.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 13
|29
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 9
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Кадис
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 20
|16
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|9.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|11.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 19
|10
|15.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 21
|9
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 26
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Вальядолид
Исход игры
Осасуна
63.3% (95)
Ничья
32% (48)
Вальядолид
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
22.6% (33)
Меньше
77.4% (113)
Обе команды забьют
Да
51.37% (75)
Нет
48.63% (71)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
39.3% (59)
1:1 Ничья
28% (42)
2:1 Осасуна
18.7% (28)
2:0 Осасуна
4% (6)
0:0 Ничья
2.7% (4)
1:2 Вальядолид
2% (3)
0:1 Вальядолид
1.3% (2)
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