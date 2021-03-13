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  2. Матчи
  3. Испания
Осасуна
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Вальядолид
0' 21'
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
39
Санчес
Мануэль
11
Барха
Энрике
8
Брашанац
Дарко
27
Монкайола
Хон
14
Гарсия
Рубен
16
Кальери
Хонатан
17
Будимир
Анте
13
Роберто
Хименес
18
Янко
Саиди
24
Хоакин
Фернандес
15
Эль-Ямик
Джавад
25
Олаза
Лукас
10
Плано
Оскар
17
Роке
Меса
14
Алькарас
Рубен
12
Орельяна
Фабиан
9
Вайссман
Шон
7
Гвардиола
Серхи
Осасуна
4-4-2
Вальядолид
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 6 0.22
2. Торрес Роберто 4 (1) 0.15
3. Кальери Хонатан 4 0.15
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.11
5. Барха Энрике 1 0.04
6. Ронкалья Факундо 1 0.04
7. Адриан Лопес 1 0.04
8. Брашанац Дарко 1 0.04
9. Гарсия Давид III 1 0.04
10. Монкайола Хон 1 0.04
11. Ойер Санхурхо 0 0
12. Торро Лукас 0 0
13. Хони Родригес 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0
15. Гальего Энрике 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 4 0.15
2. Плано Оскар 3 0.11
3. Орельяна Фабиан 3 (2) 0.11
4. Андре Маркос 3 0.11
5. Мичел Мигель 2 0.07
6. Вилья Тони 2 0.07
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.04
8. Бруно Гонсалес 1 0.04
9. Алькарас Рубен 1 0.04
10. Хоакин Фернандес 1 0.04
11. Фелипе Жоау 1 0.04
12. Карнеро Рауль 1 0.04
13. Роке Меса 1 (1) 0.04
14. Рубио Вальдо 1 (1) 0.04
15. Эрвиас Пабло 0 0
16. Куки Хосе 0 0
17. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Видаль Начо 7 0
2. Ойер Санхурхо 6 0
3. Гарсия Давид III 6 0
4. Монкайола Хон 4 1
5. Перес Иньиго 3 1
6. Эрнандес Аридане 3 1
7. Кальери Хонатан 4 0
8. Ронкалья Факундо 2 1
9. Торро Лукас 3 0
10. Унаи Гарсия 3 0
11. Круз Хуан 3 0
12. Гарсия Рубен 2 0
13. Будимир Анте 2 0
14. Эррера Серхио 2 0
15. Санчес Мануэль 2 0
16. Рубен Мартинес 0 1
17. Брашанац Дарко 1 0
18. Барха Энрике 1 0
19. Гальего Энрике 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 7 0
2. Бруно Гонсалес 6 0
3. Сан Эметерио Феде 6 0
4. Хоакин Фернандес 6 0
5. Роке Меса 3 1
6. Начо Мартинес 3 1
7. Орельяна Фабиан 4 0
8. Эль-Ямик Джавад 3 0
9. Мичел Мигель 2 0
10. Олаза Лукас 2 0
11. Вилья Тони 2 0
12. Гвардиола Серхи 2 0
13. Санчес Хавьер 2 0
14. Вайссман Шон 2 0
15. Перес Кике 2 0
16. Карнеро Рауль 2 0
17. Луис Перез 1 0
18. Масип Хорди 1 0
19. Плано Оскар 1 0
20. Эрвиас Пабло 1 0
21. Янко Саиди 1 0
22. Рубио Вальдо 1 0
23. Фелипе Жоау 1 0
24. Андре Маркос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 8.7% (2) 21.74% (5) 17.39% (4) 0 21.74% (5) 30.43% (7)
 Вальядолид 12% (3) 8% (2) 20% (5) 20% (5) 16% (4) 24% (6)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна
Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид
Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Вальядолид 3:2 Осасуна Ла Лига Осасуна 0:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 1:1 Осасуна Ла Лига Вальядолид 2:0 Осасуна Сегунда
Осасуна 4:2 Вальядолид Сегунда Осасуна 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 0:1 Осасуна Сегунда Вальядолид 1:1 Осасуна Сегунда Осасуна 2:1 Вальядолид Сегунда Осасуна 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Осасуна Примера Вальядолид 1:3 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Вальядолид Примера Осасуна 0:1 Вальядолид Товарищеские матчи Осасуна 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Осасуна Примера Вальядолид 0:0 Осасуна Примера Осасуна 3:3 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Осасуна Первый дивизион Осасуна 2:2 Вальядолид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 26 19 5 2 50 - 18 62
2. Реал Мадрид Заявка 27 17 6 4 46 - 22 57
3. Барселона Заявка 26 17 5 4 57 - 22 56
4. Севилья Заявка 25 15 3 7 35 - 20 48
5. Реал Сосьедад Заявка 26 12 9 5 43 - 21 45
6. Бетис Заявка 26 13 3 10 36 - 40 42
7. Вильярреал Заявка 26 8 13 5 34 - 29 37
8. Леванте Заявка 27 8 11 8 36 - 35 35
9. Атлетик Б Заявка 26 9 6 11 37 - 31 33
10. Гранада Заявка 26 9 6 11 32 - 44 33
11. Сельта Заявка 26 8 9 9 34 - 40 33
12. Валенсия Заявка 27 7 9 11 32 - 37 30
13. Осасуна 0:0 Заявка 27 7 8 12 23 - 35 29
14. Кадис Заявка 27 7 8 12 23 - 42 29
15. Хетафе Заявка 26 7 6 13 21 - 32 27
16. Вальядолид 0:0 Заявка 27 5 11 11 25 - 37 26
17. Эльче Заявка 26 5 9 12 24 - 39 24
18. Алавес Заявка 27 5 8 14 23 - 43 23
19. Эйбар Заявка 26 4 10 12 20 - 29 22
20. Уэска Заявка 26 3 11 12 25 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 10 3 1 29 - 9 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 1 3 23 - 9 28
3. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
4. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 12 23
7. Бетис Заявка 13 7 2 4 19 - 17 23
8. Реал Сосьедад Заявка 13 6 5 2 23 - 10 23
9. Леванте Заявка 14 5 7 2 21 - 17 22
10. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
11. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
12. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
13. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
14. Осасуна 0:0 Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 13 2 5 6 12 - 18 11
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 21 - 9 29
2. Реал Мадрид Заявка 14 8 5 1 23 - 13 29
3. Барселона Заявка 13 9 1 3 25 - 9 28
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад Заявка 13 6 4 3 20 - 11 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Кадис Заявка 13 4 4 5 11 - 20 16
8. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 16 - 15 16
9. Эйбар Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
10. Леванте Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
11. Осасуна 0:0 Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид 0:0 Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
13. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
14. Атлетик Б Заявка 13 2 4 7 15 - 19 10
15. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
16. Эльче Заявка 13 2 3 8 11 - 21 9
17. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
18. Алавес Заявка 13 2 3 8 12 - 26 9
19. Гранада Заявка 13 2 3 8 13 - 28 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Осасуна 63.3% (95)
X 32% (48)
Вальядолид 4.7% (7)
Все прогнозы
2.23 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Вальядолид
2.28
3.08
3.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.28 3.08 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.08 3.76
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.00 3.95
  2.25 2.96 3.78

Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.09 3.52 1.30 2.60 1.52 1.89 2.01 1.51 2.62 1.24 4.10 1.13 5.90 1.01 15.00
6.55 1.07 5.35 1.12 2.60 1.47 1.98 1.83 1.58 2.54 1.25 3.95 1.17 4.65 1.04 8.70 1.03 9.30
6.30 1.11 4.90 1.17 2.50 1.53 1.87 1.92 1.71 2.12 1.50 2.44 1.22 4.20 1.16 5.10 1.05 10.50 1.04 12.00 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 23.00
7.95 1.11 2.52 1.56 2.19 1.73 1.85 2.04 1.61 2.41 1.47 2.78 1.20 5.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.25 1.67 1.50 2.68 1.22 4.44 1.06 8.80
2.43 1.56 1.61 2.32 1.30 3.52 1.07 8.40 1.05 9.80
2.33 1.60 1.50 2.55 1.25 3.90 1.05 8.90 1.04 12.00
2.21 1.71 1.81 2.07 1.41 3.03 1.28 3.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.91 1.43 1.85 1.95 1.43 2.93 1.14 5.65
3.10 1.37 2.05 1.77 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60
2.06 1.71 1.52 2.44 1.16 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.92
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
5.58 1.14
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.76 1.27
4.00 1.21
Где смотреть матч Осасуна 0:0 Вальядолид онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Вальядолид

Исход игры
Осасуна
63.3% (95)
Ничья
32% (48)
Вальядолид
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
22.6% (33)
Меньше
77.4% (113)
Обе команды забьют
Да
51.37% (75)
Нет
48.63% (71)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
39.3% (59)
1:1 Ничья
28% (42)
2:1 Осасуна
18.7% (28)
2:0 Осасуна
4% (6)
0:0 Ничья
2.7% (4)
1:2 Вальядолид
2% (3)
0:1 Вальядолид
1.3% (2)
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