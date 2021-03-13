Осасуна
0:0
Конец матча
Стадион: Эль-Садар
Вальядолид
21' Желтая карточкаГвардиола Серхи
24' Желтая карточкаБарха Энрике
34' Желтая карточкаХоакин Фернандес
56' Желтая карточкаВайссман Шон
85' Желтая карточкаМонкайола Хон
11
Барха
Энрике
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
18
Янко
Саиди
25
Олаза
Лукас
10
Плано
Оскар
17
Роке
Меса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
20 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Олаза ЛукасЗащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
24'
34'
56'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|6
|0.22
|2.
|Торрес Роберто
|4 (1)
|0.15
|3.
|Кальери Хонатан
|4
|0.15
|4.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.11
|5.
|Барха Энрике
|1
|0.04
|6.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.04
|7.
|Адриан Лопес
|1
|0.04
|8.
|Брашанац Дарко
|1
|0.04
|9.
|Гарсия Давид III
|1
|0.04
|10.
|Монкайола Хон
|1
|0.04
|11.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|12.
|Торро Лукас
|0
|0
|13.
|Хони Родригес
|0
|0
|14.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|15.
|Гальего Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вайссман Шон
|4
|0.15
|2.
|Плано Оскар
|3
|0.11
|3.
|Орельяна Фабиан
|3 (2)
|0.11
|4.
|Андре Маркос
|3
|0.11
|5.
|Мичел Мигель
|2
|0.07
|6.
|Вилья Тони
|2
|0.07
|7.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.04
|8.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.04
|9.
|Алькарас Рубен
|1
|0.04
|10.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.04
|11.
|Фелипе Жоау
|1
|0.04
|12.
|Карнеро Рауль
|1
|0.04
|13.
|Роке Меса
|1 (1)
|0.04
|14.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.04
|15.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|16.
|Куки Хосе
|0
|0
|17.
|Начо Мартинес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Начо
|7
|0
|2.
|Монкайола Хон
|5
|1
|3.
|Ойер Санхурхо
|6
|0
|4.
|Гарсия Давид III
|6
|0
|5.
|Перес Иньиго
|3
|1
|6.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|7.
|Кальери Хонатан
|4
|0
|8.
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|9.
|Торро Лукас
|3
|0
|10.
|Унаи Гарсия
|3
|0
|11.
|Круз Хуан
|3
|0
|12.
|Гарсия Рубен
|2
|0
|13.
|Будимир Анте
|2
|0
|14.
|Эррера Серхио
|2
|0
|15.
|Санчес Мануэль
|2
|0
|16.
|Барха Энрике
|2
|0
|17.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|18.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|19.
|Гальего Энрике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|7
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|7
|0
|3.
|Бруно Гонсалес
|6
|0
|4.
|Сан Эметерио Феде
|6
|0
|5.
|Роке Меса
|3
|1
|6.
|Начо Мартинес
|3
|1
|7.
|Орельяна Фабиан
|4
|0
|8.
|Гвардиола Серхи
|3
|0
|9.
|Эль-Ямик Джавад
|3
|0
|10.
|Вайссман Шон
|3
|0
|11.
|Мичел Мигель
|2
|0
|12.
|Олаза Лукас
|2
|0
|13.
|Вилья Тони
|2
|0
|14.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|15.
|Перес Кике
|2
|0
|16.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|17.
|Луис Перез
|1
|0
|18.
|Масип Хорди
|1
|0
|19.
|Плано Оскар
|1
|0
|20.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|21.
|Янко Саиди
|1
|0
|22.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|23.
|Фелипе Жоау
|1
|0
|24.
|Андре Маркос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|0
|21.74% (5)
|30.43% (7)
|Вальядолид
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|20% (5)
|16% (4)
|24% (6)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +7 =5 -8Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна
Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =7 -7Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид
Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Осасуна 4:2 Вальядолид Сегунда Осасуна 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 0:1 Осасуна Сегунда Вальядолид 1:1 Осасуна Сегунда Осасуна 2:1 Вальядолид Сегунда Осасуна 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Осасуна Примера Вальядолид 1:3 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Вальядолид Примера Осасуна 0:1 Вальядолид Товарищеские матчи Осасуна 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Осасуна Примера Вальядолид 0:0 Осасуна Примера Осасуна 3:3 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Осасуна Первый дивизион Осасуна 2:2 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|50 - 18
|62
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|46 - 22
|57
|3.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|57 - 22
|56
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|35 - 20
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|43 - 21
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|36 - 40
|42
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|34 - 29
|37
|8.
|Леванте
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|36 - 35
|35
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|37 - 31
|33
|10.
|Гранада
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 44
|33
|11.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 40
|33
|12.
|Валенсия
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|32 - 37
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|23 - 35
|29
|14.
|Кадис
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|23 - 42
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 32
|27
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|25 - 37
|26
|17.
|Эльче
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 39
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|23 - 43
|23
|19.
|Эйбар
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|20 - 29
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|25 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 9
|33
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Гранада
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 10
|23
|9.
|Леванте
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|11.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|14.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 13
|29
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 9
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Кадис
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 20
|16
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|9.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 19
|10
|15.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 21
|9
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 26
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Вальядолид
Исход игры
Осасуна
63.3% (95)
Ничья
32% (48)
Вальядолид
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
22.6% (33)
Меньше
77.4% (113)
Обе команды забьют
Да
51.37% (75)
Нет
48.63% (71)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
39.3% (59)
1:1 Ничья
28% (42)
2:1 Осасуна
18.7% (28)
2:0 Осасуна
4% (6)
0:0 Ничья
2.7% (4)
1:2 Вальядолид
2% (3)
0:1 Вальядолид
1.3% (2)
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