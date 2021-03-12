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Хетафе
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
3
Кабако
Эрик
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
15
Кукурелья
Марк
10
Унал
Энес
23
Эрнандес
Хуан
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
12
Лоди
Ренан
11
Лемар
Тома
6
Коке
Хорхе
14
Льоренте
Маркос
10
Корреа
Анхель
9
Суарес
Луис
21
Карраско
Янник
Хетафе
4-4-2
Атлетико М
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 5 (1) 0.19
2. Анхель Луис 5 (1) 0.19
3. Кукурелья Марк 3 0.12
4. Арамбарри Мауро 3 0.12
5. Эрнандес Хуан 2 0.08
6. Аленья Карлес 1 0.04
7. Дамиан Суарес 1 0.04
8. Максимович Неманья 1 0.04
9. Ньом Аллан 0 0
10. Унал Энес 0 0
11. Портильо Франсиско 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 18 (3) 0.69
2. Льоренте Маркос 9 0.35
3. Фелиш Жоау 7 (1) 0.27
4. Корреа Анхель 4 0.15
5. Карраско Янник 2 0.08
6. Ньигес Сауль 2 0.08
7. Коста Диего 2 (1) 0.08
8. Лемар Тома 1 0.04
9. Коке Хорхе 1 0.04
10. Эрмосо Марио 1 0.04
11. Торрейра Лукас 1 0.04
12. Триппьер Киран 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 10 1
2. Дьене Даконам 7 2
3. Мата Хайме 8 1
4. Ньом Аллан 9 0
5. Кабако Эрик 8 0
6. Арамбарри Мауро 7 0
7. Кукурелья Марк 6 0
8. Оливера Матиас 5 0
9. Эрнандес Хуан 4 0
10. Чема Родригес 2 1
11. Этчейта Хавьер 3 0
12. Тимор Давид 3 0
13. Унал Энес 3 0
14. Шакла Софьян 3 0
15. Максимович Неманья 3 0
16. Анхель Луис 3 0
17. Яньес Рубен 2 0
18. Портильо Франсиско 1 0
19. Аленья Карлес 1 0
20. Кубо Такефуса 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 11 0
2. Коке Хорхе 8 0
3. Ньигес Сауль 6 0
4. Фелипе Аугусто IV 5 0
5. Суарес Луис 4 0
6. Карраско Янник 4 0
7. Фелиш Жоау 4 0
8. Кондогбия Жоффрей 3 0
9. Лемар Тома 3 0
10. Корреа Анхель 3 0
11. Хименес Хосе 3 0
12. Эрмосо Марио 3 0
13. Льоренте Маркос 3 0
14. Врсалько Шиме 2 0
15. Эррера Эктор 2 0
16. Лоди Ренан 2 0
17. Коста Диего 1 0
18. Парти Томас 1 0
19. Торрейра Лукас 1 0
20. Витоло Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 14.29% (3) 4.76% (1) 28.57% (6) 14.29% (3) 14.29% (3) 23.81% (5)
 Атлетико М 8.33% (4) 10.42% (5) 18.75% (9) 20.83% (10) 18.75% (9) 22.92% (11)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад
Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси
Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Атлетико М: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Атлетико М 1:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 0:2 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:0 Хетафе Ла Лига Атлетико М 2:0 Хетафе Примера
Хетафе 0:2 Атлетико М Примера Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Товарищеские матчи Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Хетафе 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 7:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Хетафе Кубок Короля Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 3:0 Хетафе Примера Хетафе 3:2 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 26 19 5 2 50 - 18 62
2. Барселона Заявка 26 17 5 4 57 - 22 56
3. Реал Мадрид Заявка 26 16 6 4 44 - 21 54
4. Севилья Заявка 25 15 3 7 35 - 20 48
5. Реал Сосьедад Заявка 26 12 9 5 43 - 21 45
6. Бетис Заявка 26 13 3 10 36 - 40 42
7. Вильярреал Заявка 26 8 13 5 34 - 29 37
8. Атлетик Б Заявка 26 9 6 11 37 - 31 33
9. Гранада Заявка 26 9 6 11 32 - 44 33
10. Сельта Заявка 26 8 9 9 34 - 40 33
11. Леванте Заявка 26 7 11 8 35 - 35 32
12. Валенсия Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
13. Осасуна Заявка 26 7 7 12 23 - 35 28
14. Кадис Заявка 26 7 7 12 22 - 41 28
15. Хетафе Заявка 26 7 6 13 21 - 32 27
16. Вальядолид Заявка 26 5 10 11 25 - 37 25
17. Эльче Заявка 25 5 9 11 23 - 37 24
18. Алавес Заявка 26 5 7 14 22 - 42 22
19. Эйбар Заявка 26 4 10 12 20 - 29 22
20. Уэска Заявка 26 3 11 12 25 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 10 3 1 29 - 9 33
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 1 3 21 - 8 25
4. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 12 23
7. Бетис Заявка 13 7 2 4 19 - 17 23
8. Реал Сосьедад Заявка 13 6 5 2 23 - 10 23
9. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
10. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
11. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
12. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
13. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
14. Осасуна Заявка 13 4 3 6 13 - 19 15
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 13 2 5 6 12 - 18 11
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 21 - 9 29
2. Реал Мадрид Заявка 14 8 5 1 23 - 13 29
3. Барселона Заявка 13 9 1 3 25 - 9 28
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад Заявка 13 6 4 3 20 - 11 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 16 - 15 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
10. Леванте Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
13. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
14. Атлетик Б Заявка 13 2 4 7 15 - 19 10
15. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
16. Эльче Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
18. Алавес Заявка 13 2 3 8 12 - 26 9
19. Гранада Заявка 13 2 3 8 13 - 28 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2021, осталось 1 день 50 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 99
    Хетафе 0% (0)
    X 4% (4)
    Атлетико М 96% (95)
    Все прогнозы
    2.35 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Атлетико М
    5.18
    3.28
    2.02
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      4.94 3.28 1.96
    Бонус: 5 000 ₽ 4.85 3.22 2.02
    Бонус: 5 000 ₽ 4.30 2.90 1.98
      5.18 3.20 1.93

    Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.30 1.16 2.90 1.43 2.05 1.90 1.51 2.57 1.28 3.60 1.13 6.15
    5.85 1.11 4.45 1.20 2.30 1.67 1.67 2.21 1.40 2.86 1.14 5.00 1.10 5.70 1.01 10.50 1.00 11.25
    5.80 1.13 4.60 1.21 2.31 1.68 2.02 1.89 1.71 2.28 1.41 3.00 1.16 5.40 1.12 6.00 1.03 11.50 1.01 12.00 0.00 19.50 0.00 20.00 0.00 26.00
    6.25 1.15 2.96 1.44 2.33 1.67 2.03 1.88 1.71 2.24 1.54 2.64 1.42 3.02 1.13 6.75
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
    1.86 1.94 1.31 3.44 1.14 5.70 1.03 11.50 1.01 15.00
    2.31 1.61 1.48 2.65 1.25 3.95 1.04 10.50 1.03 12.00
    1.39 3.00 1.20 4.50 1.04 12.00
    2.21 1.73 1.83 2.10 1.43 3.05 1.30 3.86
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.27 1.64 1.51 2.56 1.25 3.94 1.08 7.70
    2.72 1.46 1.78 2.04 1.36 3.12 1.10 6.95 1.07 8.20
    1.85 1.89 1.39 2.90 1.11 5.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.65 1.46
    2.60 1.51
    Букмекер Да Нет
    6.80 1.10
    7.30 1.07
    Букмекер Да Нет
    5.35 1.16
    5.00 1.16
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    Прогнозы на матч Хетафе - Атлетико М

    Исход игры
    Хетафе
    0% (0)
    Ничья
    4% (4)
    Атлетико М
    96% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.88% (45)
    Меньше
    53.13% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (48)
    Нет
    50% (48)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    40.4% (40)
    0:1 Атлетико М
    32.3% (32)
    0:2 Атлетико М
    15.2% (15)
    1:3 Атлетико М
    4% (4)
    1:1 Ничья
    4% (4)
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