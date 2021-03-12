Хетафе
Позже
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Атлетико М
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
10
Унал
Энес
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
12
Лоди
Ренан
11
Лемар
Тома
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|5 (1)
|0.19
|2.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.19
|3.
|Кукурелья Марк
|3
|0.12
|4.
|Арамбарри Мауро
|3
|0.12
|5.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.08
|6.
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|7.
|Дамиан Суарес
|1
|0.04
|8.
|Максимович Неманья
|1
|0.04
|9.
|Ньом Аллан
|0
|0
|10.
|Унал Энес
|0
|0
|11.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|18 (3)
|0.69
|2.
|Льоренте Маркос
|9
|0.35
|3.
|Фелиш Жоау
|7 (1)
|0.27
|4.
|Корреа Анхель
|4
|0.15
|5.
|Карраско Янник
|2
|0.08
|6.
|Ньигес Сауль
|2
|0.08
|7.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.08
|8.
|Лемар Тома
|1
|0.04
|9.
|Коке Хорхе
|1
|0.04
|10.
|Эрмосо Марио
|1
|0.04
|11.
|Торрейра Лукас
|1
|0.04
|12.
|Триппьер Киран
|0
|0
|13.
|Лоди Ренан
|0
|0
|14.
|Санчес Мануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|10
|1
|2.
|Дьене Даконам
|7
|2
|3.
|Мата Хайме
|8
|1
|4.
|Ньом Аллан
|9
|0
|5.
|Кабако Эрик
|8
|0
|6.
|Арамбарри Мауро
|7
|0
|7.
|Кукурелья Марк
|6
|0
|8.
|Оливера Матиас
|5
|0
|9.
|Эрнандес Хуан
|4
|0
|10.
|Чема Родригес
|2
|1
|11.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|12.
|Тимор Давид
|3
|0
|13.
|Унал Энес
|3
|0
|14.
|Шакла Софьян
|3
|0
|15.
|Максимович Неманья
|3
|0
|16.
|Анхель Луис
|3
|0
|17.
|Яньес Рубен
|2
|0
|18.
|Портильо Франсиско
|1
|0
|19.
|Аленья Карлес
|1
|0
|20.
|Кубо Такефуса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|11
|0
|2.
|Коке Хорхе
|8
|0
|3.
|Ньигес Сауль
|6
|0
|4.
|Фелипе Аугусто IV
|5
|0
|5.
|Суарес Луис
|4
|0
|6.
|Карраско Янник
|4
|0
|7.
|Фелиш Жоау
|4
|0
|8.
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
|9.
|Лемар Тома
|3
|0
|10.
|Корреа Анхель
|3
|0
|11.
|Хименес Хосе
|3
|0
|12.
|Эрмосо Марио
|3
|0
|13.
|Льоренте Маркос
|3
|0
|14.
|Врсалько Шиме
|2
|0
|15.
|Эррера Эктор
|2
|0
|16.
|Лоди Ренан
|2
|0
|17.
|Коста Диего
|1
|0
|18.
|Парти Томас
|1
|0
|19.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|20.
|Витоло Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|Атлетико М
|8.33% (4)
|10.42% (5)
|18.75% (9)
|20.83% (10)
|18.75% (9)
|22.92% (11)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +5 =4 -11Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад
Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =3 -4Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси
Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Атлетико М: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Хетафе 0:2 Атлетико М Примера Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Товарищеские матчи Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Хетафе 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 7:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Хетафе Кубок Короля Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 3:0 Хетафе Примера Хетафе 3:2 Атлетико М Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|50 - 18
|62
|2.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|57 - 22
|56
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|44 - 21
|54
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|35 - 20
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|43 - 21
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|36 - 40
|42
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|34 - 29
|37
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|37 - 31
|33
|9.
|Гранада
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 44
|33
|10.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 40
|33
|11.
|Леванте
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|35 - 35
|32
|12.
|Валенсия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|14.
|Кадис
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|22 - 41
|28
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 32
|27
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|25 - 37
|25
|17.
|Эльче
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|23 - 37
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|22 - 42
|22
|19.
|Эйбар
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|20 - 29
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|25 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 9
|33
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 8
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Гранада
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 10
|23
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|10.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|12.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|14.
|Осасуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 13
|29
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 9
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 19
|10
|15.
|Валенсия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 26
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хетафе - Атлетико М
Исход игры
Хетафе
0% (0)
Ничья
4% (4)
Атлетико М
96% (95)
Тотал 2.5
Больше
46.88% (45)
Меньше
53.13% (51)
Обе команды забьют
Да
50% (48)
Нет
50% (48)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
40.4% (40)
0:1 Атлетико М
32.3% (32)
0:2 Атлетико М
15.2% (15)
1:3 Атлетико М
4% (4)
1:1 Ничья
4% (4)
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