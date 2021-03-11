Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|19 (3)
|0.73
|2.
|Гризманн Антуан
|6
|0.23
|3.
|Фати Ансу
|4
|0.15
|4.
|Де Йонг Френки
|3
|0.12
|5.
|Альба Жорди
|3
|0.12
|6.
|Дембеле Усман
|3
|0.12
|7.
|Тринкан Франсишку
|3
|0.12
|8.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.08
|9.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.08
|10.
|Гонсалес Педро
|2
|0.08
|11.
|Роберто Серхи
|1
|0.04
|12.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.04
|13.
|Мориба Илайкс
|1
|0.04
|14.
|Ленгле Клеман
|1
|0.04
|15.
|Пуч Рикард
|1
|0.04
|16.
|Араухо Рональд
|1
|0.04
|17.
|Бускетс Серхио
|0
|0
|18.
|Дест Серджино
|0
|0
|19.
|Мингеса Оскар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|7
|0.27
|2.
|Рамирес Сандро
|3
|0.12
|3.
|Феррейро Давид
|2
|0.08
|4.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.08
|5.
|Сиовас Димитрис
|2
|0.08
|6.
|Маффео Пабло
|1
|0.04
|7.
|Рико Микель
|1
|0.04
|8.
|Галан Хави
|1
|0.04
|9.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.04
|10.
|Эскриче Дани
|1
|0.04
|11.
|Пулидо Хорхе
|1
|0.04
|12.
|Гарсия Борха I
|1
|0.04
|13.
|Сеоане Хайме
|1
|0.04
|14.
|Лопес Педро
|0
|0
|15.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|16.
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|6
|1
|2.
|Альба Жорди
|7
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|6
|0
|4.
|Месси Лионель
|4
|0
|5.
|Де Йонг Френки
|4
|0
|6.
|Пике Херард
|2
|0
|7.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|8.
|Дембеле Усман
|2
|0
|9.
|Мингеса Оскар
|2
|0
|10.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|11.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|12.
|Роберто Серхи
|1
|0
|13.
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|14.
|Аленья Карлес
|1
|0
|15.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|16.
|Дест Серджино
|1
|0
|17.
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|18.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|19.
|Фати Ансу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|8
|0
|2.
|Онтиверос Хавьер
|5
|0
|3.
|Пулидо Хорхе
|3
|1
|4.
|Маффео Пабло
|4
|0
|5.
|Галан Хави
|4
|0
|6.
|Думбия Идрисса
|4
|0
|7.
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|8.
|Сеоане Хайме
|3
|0
|9.
|Лопес Педро
|2
|0
|10.
|Сильва Гастон
|2
|0
|11.
|Мир Рафа
|2
|0
|12.
|Эскриче Дани
|2
|0
|13.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|14.
|Луизинью Коррейя
|1
|0
|15.
|Москера Педро
|1
|0
|16.
|Рико Микель
|1
|0
|17.
|Феррейро Давид
|1
|0
|18.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|19.
|Нвакали Келечи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|11.32% (6)
|16.98% (9)
|22.64% (12)
|9.43% (5)
|22.64% (12)
|16.98% (9)
|Уэска
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|29.17% (7)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона
Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона
Уэска Последние 20 матчей: +4 =6 -10Уэска 3:4 Сельта Эйбар 1:1 Уэска Уэска 3:2 Гранада Севилья 1:0 Уэска
Последние игры между собой
Барселона: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|50 - 18
|62
|2.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|57 - 22
|56
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|44 - 21
|54
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|35 - 20
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|43 - 21
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|36 - 40
|42
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|34 - 29
|37
|8.
|Леванте
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|36 - 35
|35
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|37 - 31
|33
|10.
|Гранада
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 44
|33
|11.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 40
|33
|12.
|Валенсия
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|32 - 37
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|14.
|Кадис
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|22 - 41
|28
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 32
|27
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|25 - 37
|25
|17.
|Эльче
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|23 - 37
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|22 - 42
|22
|19.
|Эйбар
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|20 - 29
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|25 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 9
|33
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 8
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Гранада
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 10
|23
|9.
|Леванте
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|11.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|14.
|Осасуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 13
|29
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 9
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 19
|10
|15.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 26
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Барселона - Уэска
Исход игры
Барселона
98.5% (65)
Ничья
1.5% (1)
Уэска
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (40)
Меньше
37.5% (24)
Обе команды забьют
Да
26.56% (17)
Нет
73.44% (47)
Популярный счёт
2:0 Барселона
31.8% (21)
3:0 Барселона
27.3% (18)
3:1 Барселона
15.2% (10)
4:1 Барселона
6.1% (4)
4:0 Барселона
4.5% (3)
5:0 Барселона
4.5% (3)
1:0 Барселона
3% (2)
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