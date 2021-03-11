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Барселона
 
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Стадион:
Уэска

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 19 (3) 0.73
2. Гризманн Антуан 6 0.23
3. Фати Ансу 4 0.15
4. Де Йонг Френки 3 0.12
5. Альба Жорди 3 0.12
6. Дембеле Усман 3 0.12
7. Тринкан Франсишку 3 0.12
8. Брайтвайт Мартин 2 0.08
9. Коутиньо Филиппе 2 0.08
10. Гонсалес Педро 2 0.08
11. Роберто Серхи 1 0.04
12. Фирпо Жуниор 1 0.04
13. Мориба Илайкс 1 0.04
14. Ленгле Клеман 1 0.04
15. Пуч Рикард 1 0.04
16. Араухо Рональд 1 0.04
17. Бускетс Серхио 0 0
18. Дест Серджино 0 0
19. Мингеса Оскар 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 7 0.27
2. Рамирес Сандро 3 0.12
3. Феррейро Давид 2 0.08
4. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.08
5. Сиовас Димитрис 2 0.08
6. Маффео Пабло 1 0.04
7. Рико Микель 1 0.04
8. Галан Хави 1 0.04
9. Окадзаки Синджи 1 0.04
10. Эскриче Дани 1 0.04
11. Пулидо Хорхе 1 0.04
12. Гарсия Борха I 1 0.04
13. Сеоане Хайме 1 0.04
14. Лопес Педро 0 0
15. Карлос Хуан Реал 0 0
16. Гомес Серхио 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 6 1
2. Альба Жорди 7 0
3. Бускетс Серхио 6 0
4. Месси Лионель 4 0
5. Де Йонг Френки 4 0
6. Пике Херард 2 0
7. Гризманн Антуан 2 0
8. Дембеле Усман 2 0
9. Мингеса Оскар 2 0
10. Пьянич Миралем 1 0
11. Брайтвайт Мартин 1 0
12. Роберто Серхи 1 0
13. Юмтити Самуэль 1 0
14. Аленья Карлес 1 0
15. Тринкан Франсишку 1 0
16. Дест Серджино 1 0
17. Фирпо Жуниор 1 0
18. Гонсалес Педро 1 0
19. Фати Ансу 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 8 0
2. Онтиверос Хавьер 5 0
3. Пулидо Хорхе 3 1
4. Маффео Пабло 4 0
5. Галан Хави 4 0
6. Думбия Идрисса 4 0
7. Сиовас Димитрис 3 0
8. Сеоане Хайме 3 0
9. Лопес Педро 2 0
10. Сильва Гастон 2 0
11. Мир Рафа 2 0
12. Эскриче Дани 2 0
13. Окадзаки Синджи 1 0
14. Луизинью Коррейя 1 0
15. Москера Педро 1 0
16. Рико Микель 1 0
17. Феррейро Давид 1 0
18. Рамирес Сандро 1 0
19. Нвакали Келечи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 11.32% (6) 16.98% (9) 22.64% (12) 9.43% (5) 22.64% (12) 16.98% (9)
 Уэска 8.33% (2) 8.33% (2) 20.83% (5) 29.17% (7) 20.83% (5) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3
ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона
Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона
Уэска Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Уэска 3:4 Сельта Эйбар 1:1 Уэска Уэска 3:2 Гранада Севилья 1:0 Уэска
Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар

Последние игры между собой

Барселона: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Уэска 0:1 Барселона Ла Лига Уэска 0:0 Барселона Примера Барселона 8:2 Уэска Примера Барселона 8:1 Уэска Кубок Короля
Уэска 0:4 Барселона Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 26 19 5 2 50 - 18 62
2. Барселона Заявка 26 17 5 4 57 - 22 56
3. Реал Мадрид Заявка 26 16 6 4 44 - 21 54
4. Севилья Заявка 25 15 3 7 35 - 20 48
5. Реал Сосьедад Заявка 26 12 9 5 43 - 21 45
6. Бетис Заявка 26 13 3 10 36 - 40 42
7. Вильярреал Заявка 26 8 13 5 34 - 29 37
8. Леванте Заявка 27 8 11 8 36 - 35 35
9. Атлетик Б Заявка 26 9 6 11 37 - 31 33
10. Гранада Заявка 26 9 6 11 32 - 44 33
11. Сельта Заявка 26 8 9 9 34 - 40 33
12. Валенсия Заявка 27 7 9 11 32 - 37 30
13. Осасуна Заявка 26 7 7 12 23 - 35 28
14. Кадис Заявка 26 7 7 12 22 - 41 28
15. Хетафе Заявка 26 7 6 13 21 - 32 27
16. Вальядолид Заявка 26 5 10 11 25 - 37 25
17. Эльче Заявка 25 5 9 11 23 - 37 24
18. Алавес Заявка 26 5 7 14 22 - 42 22
19. Эйбар Заявка 26 4 10 12 20 - 29 22
20. Уэска Заявка 26 3 11 12 25 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 10 3 1 29 - 9 33
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 1 3 21 - 8 25
4. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 12 23
7. Бетис Заявка 13 7 2 4 19 - 17 23
8. Реал Сосьедад Заявка 13 6 5 2 23 - 10 23
9. Леванте Заявка 14 5 7 2 21 - 17 22
10. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
11. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
12. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
13. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
14. Осасуна Заявка 13 4 3 6 13 - 19 15
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 13 2 5 6 12 - 18 11
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 21 - 9 29
2. Реал Мадрид Заявка 14 8 5 1 23 - 13 29
3. Барселона Заявка 13 9 1 3 25 - 9 28
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад Заявка 13 6 4 3 20 - 11 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 16 - 15 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
10. Леванте Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
13. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
14. Атлетик Б Заявка 13 2 4 7 15 - 19 10
15. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
16. Эльче Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
18. Алавес Заявка 13 2 3 8 12 - 26 9
19. Гранада Заявка 13 2 3 8 13 - 28 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.22 7.90 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 7.50 14.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 7.60 14.00
  1.20 7.52 15.00

Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.25 1.12 3.66 1.28 2.66 1.48 2.10 1.85 1.65 2.24 1.41 2.92 1.27 3.76 1.14 5.55
5.95 1.09 5.20 1.13 2.82 1.41 2.36 1.59 1.86 2.05 1.49 2.62 1.34 3.14 1.15 4.80 1.11 5.30 1.03 8.90
13.00 0.00 6.10 1.10 5.20 1.14 3.00 1.37 2.45 1.59 2.08 1.80 1.86 1.98 1.50 2.55 1.36 3.10 1.18 4.70 1.11 5.30 1.04 8.50 1.03 8.90 0.00 15.00
7.03 1.12 3.11 1.40 2.48 1.59 2.09 1.80 1.87 2.02 1.68 2.29 1.49 2.76 1.34 3.42 1.13 6.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.66 1.29 2.14 1.71 1.58 2.38 1.28 3.66
4.25 1.22 3.04 1.38 1.80 2.01 1.33 3.32 1.22 4.30
2.90 1.42 1.76 2.07 1.33 3.40
3.09 1.41 2.16 1.75 1.80 2.11 1.56 2.54 1.33 3.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
5.85 1.13 2.87 1.42 1.98 1.83 1.52 2.53 1.28 3.62
5.90 1.13 4.60 1.20 2.21 1.67 1.69 2.17 1.39 3.00 1.16 5.20
2.31 1.57 1.72 2.05 1.42 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.99 1.78
1.98 1.80
Букмекер Да Нет
4.44 1.21
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.52 1.30
3.30 1.31
Где смотреть матч Барселона - Уэска онлайн

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Прогнозы на матч Барселона - Уэска

Исход игры
Барселона
98.5% (65)
Ничья
1.5% (1)
Уэска
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (40)
Меньше
37.5% (24)
Обе команды забьют
Да
26.56% (17)
Нет
73.44% (47)
Популярный счёт
2:0 Барселона
31.8% (21)
3:0 Барселона
27.3% (18)
3:1 Барселона
15.2% (10)
4:1 Барселона
6.1% (4)
4:0 Барселона
4.5% (3)
5:0 Барселона
4.5% (3)
1:0 Барселона
3% (2)
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