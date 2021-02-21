Астра
2:0
Конец матча
Стадион: Марин Анастасовичи
Динамо Бухарест
1:0
36' ГолГеорге Валентин
38' Желтая карточкаСореску Деян
2:0
40' ГолСтахл Алберт
42' Желтая карточкаПульич Анте
49' Желтая карточкаСоуза Уго
62' Желтая карточкаБоэ-Кан Янн
79' Желтая карточкаЭхманн Марко
90' Желтая карточкаФилип Стелиано
12
Попа
Михай
20
Бруну
Давид
91
Боэ-Кан
Янн
77
Стахл
Алберт
12
Эшану
Михай
22
Сореску
Деян
66
Пульич
Анте
- Основной состав
-
12 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бруну ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
91 Боэ-Кан ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Стахл АлбертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Рэдуц МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Основной состав
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Сореску ДеянЗащитник
-
66 Пульич АнтеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аким ВладПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Гол ЯнушПолузащитник
-
32 Крету ДжаниПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ionel Gane
Ход матча
36'
1:0
38'
40'
2:0
42'
49'
62'
79'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будеску Константин
|8 (3)
|0.33
|2.
|Георге Валентин
|6
|0.25
|3.
|Монтини Маттиа
|3
|0.13
|4.
|Вютрих Себастьен
|3
|0.13
|5.
|Стахл Алберт
|3
|0.13
|6.
|Радунович Ристо
|2 (1)
|0.08
|7.
|Шломи Азулай
|2
|0.08
|8.
|Соуза Уго
|1
|0.04
|9.
|Гэман Валеричэ
|1
|0.04
|10.
|Чанаджия Дарио
|1
|0.04
|11.
|Риза Роберт
|1
|0.04
|12.
|Алибек Денис
|1 (1)
|0.04
|13.
|Бруну Давид
|0
|0
|14.
|Граовац Даниэль
|0
|0
|15.
|Дима Константин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валье Борха
|5 (1)
|0.21
|2.
|Сореску Деян
|4 (3)
|0.17
|3.
|Немец Адам
|3
|0.13
|4.
|Гуэйе Магайе
|3
|0.13
|5.
|Антон Паул
|3
|0.13
|6.
|Камара Хуан
|2
|0.08
|7.
|Фаббрини Диего
|1
|0.04
|8.
|Пульич Анте
|1
|0.04
|9.
|Гонсалес Александр
|1
|0.04
|10.
|Гол Януш
|0
|0
|11.
|Рэуцэ Александру
|0
|0
|12.
|Мэгуряну Кэтэлин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Георге Валентин
|6
|2
|2.
|Соуза Уго
|6
|0
|3.
|Радунович Ристо
|5
|0
|4.
|Чанаджия Дарио
|5
|0
|5.
|Рэдуц Михай
|4
|0
|6.
|Граовац Даниэль
|4
|0
|7.
|Будеску Константин
|2
|1
|8.
|Гэман Валеричэ
|3
|0
|9.
|Боэ-Кан Янн
|3
|0
|10.
|Дима Константин
|3
|0
|11.
|Монтини Маттиа
|2
|0
|12.
|Дандя Александру
|2
|0
|13.
|Црепуля Любян
|2
|0
|14.
|Лазар Давид
|2
|0
|15.
|Мерлой Джордже
|2
|0
|16.
|Попа Михай
|2
|0
|17.
|Вютрих Себастьен
|1
|0
|18.
|Алибек Денис
|1
|0
|19.
|Бруну Давид
|1
|0
|20.
|Крпич Сулейман
|1
|0
|21.
|Граур Дини
|1
|0
|22.
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|23.
|Мойсе Ромарио
|1
|0
|24.
|Байку Раул
|1
|0
|25.
|Стахл Алберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рэуцэ Александру
|7
|1
|2.
|Сореску Деян
|7
|0
|3.
|Бейян Флориан
|4
|1
|4.
|Гол Януш
|5
|0
|5.
|Эхманн Марко
|5
|0
|6.
|Раду Йонуц
|3
|1
|7.
|Немец Адам
|4
|0
|8.
|Пульич Анте
|4
|0
|9.
|Фаббрини Диего
|4
|0
|10.
|Антон Паул
|4
|0
|11.
|Камара Хуан
|4
|0
|12.
|Филип Стелиано
|2
|1
|13.
|Валье Борха
|3
|0
|14.
|Непомукено Геваро
|3
|0
|15.
|Григоре Рикардо
|3
|0
|16.
|Гонсалес Александр
|2
|0
|17.
|Лопес Исма
|0
|1
|18.
|Мехиас Томас
|1
|0
|19.
|Аким Влад
|1
|0
|20.
|Эшану Михай
|1
|0
|21.
|Крету Джани
|1
|0
|22.
|Михаю Андреас
|1
|0
|23.
|Блейдеа Андрей
|1
|0
|24.
|Бани Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астра
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|25% (8)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|25% (8)
|Динамо Бухарест
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Астра Последние 20 матчей: +6 =6 -8Политехника Яссы 2:3 Астра Астра 0:2 Арджеш Волунтари 1:3 Астра Астра 1:1 Вииторул Констанца
ЧФР Клуж 1:1 Астра Сепси 4:1 Астра Астра 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Астра УТА Арад 0:6 Астра Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 1:1 Астра Астра 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:1 Астра Динамо Бухарест 1:1 Астра Астра 0:2 Академика Клинчени Астра 4:0 Политехника Яссы Арджеш 1:0 Астра Астра 2:3 Волунтари Вииторул Констанца 4:1 Астра Астра 0:2 ЧФР Клуж
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +7 =3 -10Динамо Бухарест 0:0 Сепси Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ УТА Арад 0:1 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Динамо Бухарест 1:1 Астра Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Сепси 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест
Последние игры между собой
Астра: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Динамо Бухарест: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Динамо Бухарест 1:2 Астра Первая лига Астра 2:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:1 Астра Лига 1 Динамо Бухарест 1:1 Астра Лига 1 Астра 1:2 Динамо Бухарест Лига 1 Астра 2:5 Динамо Бухарест Кубок лиги Динамо Бухарест 2:2 Астра Первая лига Астра 1:4 Динамо Бухарест Первая лига Астра 4:2 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:4 Астра Лига 1 Астра 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:1 Астра Кубок Динамо Бухарест 0:1 Астра Первая лига Динамо Бухарест 0:2 Астра Первая лига Астра 6:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:0 Астра Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|49 - 21
|51
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|31 - 12
|51
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|28 - 13
|47
|4.
|Сепси
|Заявка
|24
|8
|13
|3
|37 - 24
|37
|5.
|Ботошани
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|35 - 29
|36
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|24
|8
|11
|5
|22 - 20
|35
|7.
|Арджеш
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|24 - 28
|30
|8.
|УТА Арад
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|22 - 31
|29
|9.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|20 - 22
|29
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 35
|28
|11.
|Астра
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|33 - 36
|28
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|23 - 28
|26
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|27 - 32
|22
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|22 - 33
|22
|15.
|Волунтари
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|26 - 37
|21
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|24 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 7
|31
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 7
|20
|4.
|Ботошани
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 10
|19
|5.
|Академика Клинчени
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|6.
|Сепси
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|8.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 19
|14
|9.
|Арджеш
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 11
|13
|11.
|Астра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|12.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|14.
|Волунтари
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 18
|11
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 23
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|19 - 5
|31
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|16 - 5
|26
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 13
|22
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|5.
|Сепси
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|18 - 12
|19
|6.
|Ботошани
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 19
|17
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|7 - 5
|16
|8.
|Арджеш
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 14
|16
|9.
|Академика Клинчени
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|10.
|Астра
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 20
|15
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 20
|11
|13.
|Волунтари
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 17
|9
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 28
|8
|16.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 13
|8
Победитель
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