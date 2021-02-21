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Астра
2:0
Конец матча

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
1:0
36' Гол
Георге Валентин
38' Желтая карточка
Сореску Деян
2:0
40' Гол
Стахл Алберт
42' Желтая карточка
Пульич Анте
49' Желтая карточка
Соуза Уго
62' Желтая карточка
Боэ-Кан Янн
79' Желтая карточка
Эхманн Марко
90' Желтая карточка
Филип Стелиано
90'+4
12
Попа
Михай
2
Соуза
Уго
25
Гэман
Валеричэ
4
Граовац
Даниэль
20
Бруну
Давид
7
Чанаджия
Дарио
91
Боэ-Кан
Янн
8
Вютрих
Себастьен
77
Стахл
Алберт
43
Монтини
Маттиа
11
Георге
Валентин
12
Эшану
Михай
22
Сореску
Деян
66
Пульич
Анте
6
Эхманн
Марко
7
Филип
Стелиано
10
Непомукено
Геваро
5
Рэуцэ
Александру
8
Антон
Паул
31
Фаббрини
Диего
26
Морсай
Йонатан
9
Гуэйе
Магайе
Астра
Динамо Бухарест

Бомбардиры внутри турнира

Астра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будеску Константин 8 (3) 0.33
2. Георге Валентин 6 0.25
3. Монтини Маттиа 3 0.13
4. Вютрих Себастьен 3 0.13
5. Стахл Алберт 3 0.13
6. Радунович Ристо 2 (1) 0.08
7. Шломи Азулай 2 0.08
8. Соуза Уго 1 0.04
9. Гэман Валеричэ 1 0.04
10. Чанаджия Дарио 1 0.04
11. Риза Роберт 1 0.04
12. Алибек Денис 1 (1) 0.04
13. Бруну Давид 0 0
14. Граовац Даниэль 0 0
15. Дима Константин 0 0
Динамо Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валье Борха 5 (1) 0.21
2. Сореску Деян 4 (3) 0.17
3. Немец Адам 3 0.13
4. Гуэйе Магайе 3 0.13
5. Антон Паул 3 0.13
6. Камара Хуан 2 0.08
7. Фаббрини Диего 1 0.04
8. Пульич Анте 1 0.04
9. Гонсалес Александр 1 0.04
10. Гол Януш 0 0
11. Рэуцэ Александру 0 0
12. Мэгуряну Кэтэлин 0 0

Карточки

Астра
# Игрок      
1. Георге Валентин 6 2
2. Соуза Уго 6 0
3. Радунович Ристо 5 0
4. Чанаджия Дарио 5 0
5. Рэдуц Михай 4 0
6. Граовац Даниэль 4 0
7. Будеску Константин 2 1
8. Гэман Валеричэ 3 0
9. Боэ-Кан Янн 3 0
10. Дима Константин 3 0
11. Монтини Маттиа 2 0
12. Дандя Александру 2 0
13. Црепуля Любян 2 0
14. Лазар Давид 2 0
15. Мерлой Джордже 2 0
16. Попа Михай 2 0
17. Вютрих Себастьен 1 0
18. Алибек Денис 1 0
19. Бруну Давид 1 0
20. Крпич Сулейман 1 0
21. Граур Дини 1 0
22. Балауре Сильвиу 1 0
23. Мойсе Ромарио 1 0
24. Байку Раул 1 0
25. Стахл Алберт 1 0
Динамо Бухарест
# Игрок      
1. Рэуцэ Александру 7 1
2. Сореску Деян 7 0
3. Бейян Флориан 4 1
4. Гол Януш 5 0
5. Эхманн Марко 5 0
6. Раду Йонуц 3 1
7. Немец Адам 4 0
8. Пульич Анте 4 0
9. Фаббрини Диего 4 0
10. Антон Паул 4 0
11. Камара Хуан 4 0
12. Филип Стелиано 2 1
13. Валье Борха 3 0
14. Непомукено Геваро 3 0
15. Григоре Рикардо 3 0
16. Гонсалес Александр 2 0
17. Лопес Исма 0 1
18. Мехиас Томас 1 0
19. Аким Влад 1 0
20. Эшану Михай 1 0
21. Крету Джани 1 0
22. Михаю Андреас 1 0
23. Блейдеа Андрей 1 0
24. Бани Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астра 12.5% (4) 9.38% (3) 25% (8) 15.63% (5) 12.5% (4) 25% (8)
 Динамо Бухарест 8.7% (2) 13.04% (3) 17.39% (4) 21.74% (5) 21.74% (5) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Астра Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Политехника Яссы 2:3 Астра Астра 0:2 Арджеш Волунтари 1:3 Астра Астра 1:1 Вииторул Констанца
ЧФР Клуж 1:1 Астра Сепси 4:1 Астра Астра 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Астра УТА Арад 0:6 Астра Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 1:1 Астра Астра 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:1 Астра Динамо Бухарест 1:1 Астра Астра 0:2 Академика Клинчени Астра 4:0 Политехника Яссы Арджеш 1:0 Астра Астра 2:3 Волунтари Вииторул Констанца 4:1 Астра Астра 0:2 ЧФР Клуж
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Динамо Бухарест 0:0 Сепси Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ УТА Арад 0:1 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Динамо Бухарест 1:1 Астра Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Сепси 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест

Последние игры между собой

Астра: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Динамо Бухарест: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Динамо Бухарест 1:1 Астра Первая лига Динамо Бухарест 2:0 Астра Первая лига Астра 3:2 Динамо Бухарест Первая лига Астра 4:1 Динамо Бухарест Первая лига
Динамо Бухарест 1:2 Астра Первая лига Астра 2:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:1 Астра Лига 1 Динамо Бухарест 1:1 Астра Лига 1 Астра 1:2 Динамо Бухарест Лига 1 Астра 2:5 Динамо Бухарест Кубок лиги Динамо Бухарест 2:2 Астра Первая лига Астра 1:4 Динамо Бухарест Первая лига Астра 4:2 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:4 Астра Лига 1 Астра 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:1 Астра Кубок Динамо Бухарест 0:1 Астра Первая лига Динамо Бухарест 0:2 Астра Первая лига Астра 6:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:0 Астра Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 24 16 3 5 49 - 21 51
2. ЧФР Клуж Заявка 24 15 6 3 31 - 12 51
3. Университатя Крайова Заявка 24 13 8 3 28 - 13 47
4. Сепси Заявка 24 8 13 3 37 - 24 37
5. Ботошани Заявка 23 10 6 7 35 - 29 36
6. Академика Клинчени Заявка 24 8 11 5 22 - 20 35
7. Арджеш Заявка 24 7 9 8 24 - 28 30
8. УТА Арад Заявка 23 7 8 8 22 - 31 29
9. Киндия Тырговиште Заявка 24 7 8 9 20 - 22 29
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 24 8 4 12 29 - 35 28
11. Астра Заявка 24 7 7 10 33 - 36 28
12. Динамо Бухарест Заявка 24 7 5 12 23 - 28 26
13. Вииторул Констанца Заявка 22 4 10 8 27 - 32 22
14. Германнштадт Заявка 24 4 10 10 22 - 33 22
15. Волунтари Заявка 24 5 6 13 26 - 37 21
16. Политехника Яссы Заявка 22 4 4 14 24 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 12 10 1 1 31 - 7 31
2. Университатя Крайова Заявка 12 6 3 3 12 - 8 21
3. ЧФР Клуж Заявка 12 5 5 2 12 - 7 20
4. Ботошани Заявка 12 5 4 3 17 - 10 19
5. Академика Клинчени Заявка 12 5 4 3 10 - 9 19
6. Сепси Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
7. Газ-Метан Медиаш Заявка 12 5 2 5 14 - 15 17
8. Вииторул Констанца Заявка 11 3 5 3 19 - 19 14
9. Арджеш Заявка 12 3 5 4 12 - 14 14
10. Динамо Бухарест Заявка 12 3 4 5 12 - 11 13
11. Астра Заявка 12 3 4 5 15 - 16 13
12. Киндия Тырговиште Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
13. Германнштадт Заявка 12 3 4 5 12 - 16 13
14. Волунтари Заявка 12 3 2 7 14 - 18 11
15. Политехника Яссы Заявка 11 2 2 7 13 - 23 8
16. УТА Арад Заявка 11 1 4 6 7 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 12 10 1 1 19 - 5 31
2. Университатя Крайова Заявка 12 7 5 0 16 - 5 26
3. УТА Арад Заявка 12 6 4 2 15 - 13 22
4. ФКСБ Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
5. Сепси Заявка 12 4 7 1 18 - 12 19
6. Ботошани Заявка 11 5 2 4 18 - 19 17
7. Киндия Тырговиште Заявка 12 4 4 4 7 - 5 16
8. Арджеш Заявка 12 4 4 4 12 - 14 16
9. Академика Клинчени Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
10. Астра Заявка 12 4 3 5 18 - 20 15
11. Динамо Бухарест Заявка 12 4 1 7 11 - 17 13
12. Газ-Метан Медиаш Заявка 12 3 2 7 15 - 20 11
13. Волунтари Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
14. Германнштадт Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
15. Политехника Яссы Заявка 11 2 2 7 11 - 28 8
16. Вииторул Констанца Заявка 11 1 5 5 8 - 13 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.85 3.00 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.22 2.50
  1.07 11.84 39.59

Самый высокий коэффициент на матч «Астра» – «Динамо Бухарест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астра» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Бухарест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астра» – «Динамо Бухарест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
7.00 1.08 2.85 1.39 2.14 1.66 1.61 2.23 1.22 3.95 1.06 7.60
7.50 1.05 6.30 1.08 2.81 1.40 2.14 1.69 1.67 2.31 1.31 3.38 1.21 4.10 1.06 7.40 1.05 7.50
3.20 1.36 2.24 1.68 1.85 2.01 1.61 2.38 1.36 3.19 1.68 2.25 1.86 2.00 1.53 2.56 1.21 4.56 1.68 2.23 1.48 2.73 1.38 3.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2.5 2.5
2.48 1.50 1.64 2.17 1.31 3.25 1.06 8.00
2.61 1.48 1.71 2.11 1.33 3.24
1.43 2.87 1.23 4.14 1.46 2.74 1.30 3.50 1.34 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.29 1.58 1.54 2.37 1.13 5.40
3.32 1.32 2.21 1.65 1.53 2.47 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.83
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Астра 2:0 Динамо Бухарест онлайн

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