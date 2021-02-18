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Аполлон Смирнис
0:1
Второй тайм: 46'

Стадион:
Ламия
0'
15' Желтая карточка
Фатион Антони
25' Желтая карточка
Цабурис Саввас
0:1
32' Пенальти
Арабули Бачана
46'
13
Верхульст
Давино
20
Цабурис
Саввас
12
Калисир
Андре
4
Лисгарас
Христос
2
Бручич
Карло
23
Цилулис
Сотирис
64
Фатион
Антони
14
Сливка
Выкинтас
10
Томас
Бединелли
9
Иоаннидис
Николаос
27
Дауда
Абиола
1
Эпасси
Дэвис
23
Скондрас
Яннис
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
12
Мартинес
Анхель
II
16
Бехарано
Данни
6
Theofanis
Tsandaris
70
Делетич
Милош
19
Арабули
Бачана
18
Романич
Лазар
11
Караманос
Тасос
Аполлон Смирнис
4-4-2
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

15'
Фатион Антони
 
25'
Цабурис Саввас
 
32'
0:1
Арабули Бачана

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цилулис Сотирис 4 0.18
2. Фатион Антони 4 (2) 0.18
3. Дауда Абиола 3 0.14
4. Иоаннидис Николаос 3 0.14
5. Фернандес Марк 3 0.14
6. Томас Бединелли 2 0.09
7. Цабурис Саввас 2 (1) 0.09
8. Баксеванидис Димос 1 0.05
9. Домингес Луис Густаво 1 0.05
10. Коль Исраэль 0 0
11. Мунье Антони 0 0
12. Калисир Андре 0 0
13. Хухумис Диамантис 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арабули Бачана 3 (2) 0.15
2. Караманос Тасос 2 0.1
3. Романич Лазар 2 (2) 0.1
4. Бехарано Данни 1 0.05
5. Цукалос Николаос 1 0.05
6. Бьянкони Мигел 1 0.05
7. Делетич Милош 1 (1) 0.05
8. Тайрон Густаво 0 0
9. Хадзистравос Зисис 0 0
10. Баханак Патрик 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 12 0
2. Цабурис Саввас 7 0
3. Лисгарас Христос 7 0
4. Томас Бединелли 5 0
5. Иоаннидис Николаос 5 0
6. Фернандес Марк 4 0
7. Сливка Выкинтас 4 0
8. Бручич Карло 3 0
9. Баксеванидис Димос 3 0
10. Цилулис Сотирис 3 0
11. Домингес Луис Густаво 3 0
12. Витлис Вассилис 3 0
13. Верхульст Давино 2 0
14. Хухумис Диамантис 2 0
15. Китоко Ричи 1 0
16. Лагос Анастасиос 1 0
17. Карагунис Танассис 1 0
18. Лагос Тасcос 1 0
19. Коль Исраэль 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 8 0
2. Бехарано Данни 7 0
3. Сарамантас Гиоргос 4 1
4. Романич Лазар 4 0
5. Theofanis Tsandaris 3 0
6. Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
7. Делетич Милош 1 1
8. Адежо Даниэл 2 0
9. Бьярнасон Эльмар 2 0
10. Булулис Константинос 2 0
11. Хадзистравос Зисис 0 1
12. Вассилакакис Тодорис 1 0
13. Ба Адама 1 0
14. Караманос Тасос 1 0
15. Вильяльба Леонардо 1 0
16. Тайрон Густаво 1 0
17. Бьянкони Мигел 1 0
18. Палавандишвили Гуга 1 0
19. Асигба Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон Смирнис 13.04% (3) 0 17.39% (4) 17.39% (4) 26.09% (6) 26.09% (6)
 Ламия 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос
Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис
Ламия Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис
Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия

Последние игры между собой

Аполлон Смирнис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Ламия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Суперлига Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Суперлига Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига
Аполлон Смирнис 1:1 Ламия Суперлига Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:0 Ламия Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:0 Ламия Футбольная лига Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 22 18 3 1 55 - 10 57
2. Арис Салоники Заявка 22 13 4 5 27 - 13 43
3. АЕК Заявка 22 13 4 5 36 - 25 43
4. ПАОК Заявка 22 12 7 3 41 - 20 43
5. Панатинаикос Заявка 22 12 5 5 27 - 15 41
6. Астерас Заявка 22 10 7 5 22 - 20 37
7. Волос Заявка 22 6 9 7 22 - 29 27
8. Атромитос Заявка 22 6 7 9 22 - 30 25
9. Аполлон Смирнис 0:1 Заявка 22 6 4 12 23 - 30 22
10. ПАС Янина Заявка 22 5 6 11 20 - 26 21
11. ОФИ Заявка 22 5 4 13 19 - 36 19
12. Ламия 1:0 Заявка 20 3 6 11 11 - 30 15
13. Панетоликос Заявка 22 2 8 12 11 - 30 14
14. Лариса Заявка 20 1 6 13 11 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 11 11 0 0 31 - 2 33
2. ПАОК Заявка 11 7 4 0 24 - 9 25
3. Панатинаикос Заявка 11 6 3 2 12 - 5 21
4. Астерас Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
5. Арис Салоники Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
6. АЕК Заявка 11 5 3 3 17 - 13 18
7. Атромитос Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8. Волос Заявка 10 2 4 4 6 - 11 10
9. Панетоликос Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
10. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
11. Ламия 1:0 Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. Аполлон Смирнис 0:1 Заявка 11 2 1 8 12 - 20 7
13. ПАС Янина Заявка 11 1 4 6 7 - 13 7
14. Лариса Заявка 10 0 5 5 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 11 8 1 2 19 - 12 25
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. ПАОК Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
7. Астерас Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
8. Аполлон Смирнис 0:1 Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
9. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
10. ОФИ Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
11. Атромитос Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
12. Ламия 1:0 Заявка 10 1 4 5 4 - 13 7
13. Панетоликос Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
14. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Арабули Бачана из команды Ламия забивает с точки!
  • Желтая карточка
    25'
    Цабурис Саввас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Фатион Антони получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аполлон Смирнис
Ничья
Ламия
8.50
3.85
1.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 3.85 1.48
  10.40 3.67 1.42

Самый высокий коэффициент на матч «Аполлон Смирнис» – «Ламия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ламия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аполлон Смирнис» – «Ламия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
6.15 1.13 3.35 1.32 2.72 1.45 2.01 1.81 2.87 1.41 2.35 1.59 1.82 2.01 1.50 2.58 1.35 3.14 1.44 2.82 1.16 5.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25
1.47 2.62 1.26 3.65 1.33 3.21 1.35 3.28
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