Аполлон Смирнис
0:1
Второй тайм: 46'
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
Ламия
15' Желтая карточкаФатион Антони
25' Желтая карточкаЦабурис Саввас
0:1
32' ПенальтиАрабули Бачана
27
Дауда
Абиола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
-
11 Варкас ЯннисНападающий
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Ба АдамаПолузащитник
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
15'
25'
32'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цилулис Сотирис
|4
|0.18
|2.
|Фатион Антони
|4 (2)
|0.18
|3.
|Дауда Абиола
|3
|0.14
|4.
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.14
|5.
|Фернандес Марк
|3
|0.14
|6.
|Томас Бединелли
|2
|0.09
|7.
|Цабурис Саввас
|2 (1)
|0.09
|8.
|Баксеванидис Димос
|1
|0.05
|9.
|Домингес Луис Густаво
|1
|0.05
|10.
|Коль Исраэль
|0
|0
|11.
|Мунье Антони
|0
|0
|12.
|Калисир Андре
|0
|0
|13.
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арабули Бачана
|3 (2)
|0.15
|2.
|Караманос Тасос
|2
|0.1
|3.
|Романич Лазар
|2 (2)
|0.1
|4.
|Бехарано Данни
|1
|0.05
|5.
|Цукалос Николаос
|1
|0.05
|6.
|Бьянкони Мигел
|1
|0.05
|7.
|Делетич Милош
|1 (1)
|0.05
|8.
|Тайрон Густаво
|0
|0
|9.
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|10.
|Баханак Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фатион Антони
|12
|0
|2.
|Цабурис Саввас
|7
|0
|3.
|Лисгарас Христос
|7
|0
|4.
|Томас Бединелли
|5
|0
|5.
|Иоаннидис Николаос
|5
|0
|6.
|Фернандес Марк
|4
|0
|7.
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|8.
|Бручич Карло
|3
|0
|9.
|Баксеванидис Димос
|3
|0
|10.
|Цилулис Сотирис
|3
|0
|11.
|Домингес Луис Густаво
|3
|0
|12.
|Витлис Вассилис
|3
|0
|13.
|Верхульст Давино
|2
|0
|14.
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|15.
|Китоко Ричи
|1
|0
|16.
|Лагос Анастасиос
|1
|0
|17.
|Карагунис Танассис
|1
|0
|18.
|Лагос Тасcос
|1
|0
|19.
|Коль Исраэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|8
|0
|2.
|Бехарано Данни
|7
|0
|3.
|Сарамантас Гиоргос
|4
|1
|4.
|Романич Лазар
|4
|0
|5.
|Theofanis Tsandaris
|3
|0
|6.
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|7.
|Делетич Милош
|1
|1
|8.
|Адежо Даниэл
|2
|0
|9.
|Бьярнасон Эльмар
|2
|0
|10.
|Булулис Константинос
|2
|0
|11.
|Хадзистравос Зисис
|0
|1
|12.
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|13.
|Ба Адама
|1
|0
|14.
|Караманос Тасос
|1
|0
|15.
|Вильяльба Леонардо
|1
|0
|16.
|Тайрон Густаво
|1
|0
|17.
|Бьянкони Мигел
|1
|0
|18.
|Палавандишвили Гуга
|1
|0
|19.
|Асигба Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон Смирнис
|13.04% (3)
|0
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|26.09% (6)
|Ламия
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +6 =4 -10Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос
Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис
Ламия Последние 20 матчей: +2 =6 -12Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис
Последние игры между собой
Аполлон Смирнис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Ламия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|55 - 10
|57
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|27 - 13
|43
|3.
|АЕК
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|36 - 25
|43
|4.
|ПАОК
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|41 - 20
|43
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|27 - 15
|41
|6.
|Астерас
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|22 - 20
|37
|7.
|Волос
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|22 - 29
|27
|8.
|Атромитос
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|22 - 30
|25
|9.
|Аполлон Смирнис
|0:1 Заявка
|22
|6
|4
|12
|23 - 30
|22
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 26
|21
|11.
|ОФИ
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|19 - 36
|19
|12.
|Ламия
|1:0 Заявка
|20
|3
|6
|11
|11 - 30
|15
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|22
|2
|8
|12
|11 - 30
|14
|14.
|Лариса
|Заявка
|20
|1
|6
|13
|11 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|31 - 2
|33
|2.
|ПАОК
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 9
|25
|3.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 5
|21
|4.
|Астерас
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|6.
|АЕК
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|7.
|Атромитос
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|11.
|Ламия
|1:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|0:1 Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 20
|7
|13.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Лариса
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|7.
|Астерас
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|8.
|Аполлон Смирнис
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|10.
|ОФИ
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|12.
|Ламия
|1:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|4 - 13
|7
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|2 - 15
|5
|14.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|8.50
|3.85
|1.48
|
|10.40
|3.67
|1.42
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