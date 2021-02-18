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Аполлон Смирнис
0:1
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
15' Желтая карточка
Фатион Антони
25' Желтая карточка
Цабурис Саввас
0:1
32' Пенальти
Арабули Бачана
50' Желтая карточка
Романич Лазар
78' Желтая карточка
Калисир Андре
87' Вторая желтая карточка
Романич Лазар
89' Вторая желтая карточка
Цабурис Саввас
90' Желтая карточка
Лисгарас Христос
90'+5
13
Верхульст
Давино
20
Цабурис
Саввас
12
Калисир
Андре
4
Лисгарас
Христос
2
Бручич
Карло
23
Цилулис
Сотирис
64
Фатион
Антони
14
Сливка
Выкинтас
10
Томас
Бединелли
9
Иоаннидис
Николаос
27
Дауда
Абиола
1
Эпасси
Дэвис
23
Скондрас
Яннис
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
12
Мартинес
Анхель
II
16
Бехарано
Данни
6
Theofanis
Tsandaris
70
Делетич
Милош
19
Арабули
Бачана
18
Романич
Лазар
11
Караманос
Тасос
Аполлон Смирнис
4-4-2
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

15'
Фатион Антони
 
25'
Цабурис Саввас
 
32'
0:1
Арабули Бачана
50'
 
Романич Лазар
73'
 
Манджрекар Джеймс
Арабули Бачана
77'
Баксеванидис Димос
Цабурис Саввас
 
77'
Мунье Антони
Фатион Антони
 
78'
Калисир Андре
 
82'
 
Ба Адама
Караманос Тасос
86'
Домингес Луис Густаво
Калисир Андре
 
87'
 
Романич Лазар
89'
Цабурис Саввас
 
90'
 
Бьярнасон Эльмар
Делетич Милош
90'
Лисгарас Христос
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 26
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цилулис Сотирис 4 0.18
2. Фатион Антони 4 (2) 0.18
3. Дауда Абиола 3 0.14
4. Иоаннидис Николаос 3 0.14
5. Фернандес Марк 3 0.14
6. Томас Бединелли 2 0.09
7. Цабурис Саввас 2 (1) 0.09
8. Баксеванидис Димос 1 0.05
9. Домингес Луис Густаво 1 0.05
10. Коль Исраэль 0 0
11. Мунье Антони 0 0
12. Калисир Андре 0 0
13. Хухумис Диамантис 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арабули Бачана 3 (2) 0.15
2. Караманос Тасос 2 0.1
3. Романич Лазар 2 (2) 0.1
4. Бехарано Данни 1 0.05
5. Цукалос Николаос 1 0.05
6. Бьянкони Мигел 1 0.05
7. Делетич Милош 1 (1) 0.05
8. Тайрон Густаво 0 0
9. Хадзистравос Зисис 0 0
10. Баханак Патрик 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 12 0
2. Цабурис Саввас 7 1
3. Лисгарас Христос 8 0
4. Томас Бединелли 5 0
5. Иоаннидис Николаос 5 0
6. Фернандес Марк 4 0
7. Сливка Выкинтас 4 0
8. Бручич Карло 3 0
9. Баксеванидис Димос 3 0
10. Цилулис Сотирис 3 0
11. Домингес Луис Густаво 3 0
12. Витлис Вассилис 3 0
13. Верхульст Давино 2 0
14. Хухумис Диамантис 2 0
15. Китоко Ричи 1 0
16. Калисир Андре 1 0
17. Лагос Анастасиос 1 0
18. Карагунис Танассис 1 0
19. Лагос Тасcос 1 0
20. Коль Исраэль 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 8 0
2. Бехарано Данни 7 0
3. Романич Лазар 5 1
4. Сарамантас Гиоргос 4 1
5. Theofanis Tsandaris 3 0
6. Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
7. Делетич Милош 1 1
8. Адежо Даниэл 2 0
9. Бьярнасон Эльмар 2 0
10. Булулис Константинос 2 0
11. Хадзистравос Зисис 0 1
12. Вассилакакис Тодорис 1 0
13. Ба Адама 1 0
14. Караманос Тасос 1 0
15. Вильяльба Леонардо 1 0
16. Тайрон Густаво 1 0
17. Бьянкони Мигел 1 0
18. Палавандишвили Гуга 1 0
19. Асигба Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон Смирнис 13.04% (3) 0 17.39% (4) 17.39% (4) 26.09% (6) 26.09% (6)
 Ламия 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос
Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис
Ламия Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис
Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия

Последние игры между собой

Аполлон Смирнис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Ламия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Суперлига Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Суперлига Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига
Аполлон Смирнис 1:1 Ламия Суперлига Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:0 Ламия Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:0 Ламия Футбольная лига Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 22 18 3 1 55 - 10 57
2. Арис Салоники Заявка 22 13 4 5 27 - 13 43
3. АЕК Заявка 22 13 4 5 36 - 25 43
4. ПАОК Заявка 22 12 7 3 41 - 20 43
5. Панатинаикос Заявка 22 12 5 5 27 - 15 41
6. Астерас Заявка 22 10 7 5 22 - 20 37
7. Волос Заявка 22 6 9 7 22 - 29 27
8. Атромитос Заявка 22 6 7 9 22 - 30 25
9. Аполлон Смирнис Заявка 22 6 4 12 23 - 30 22
10. ПАС Янина Заявка 22 5 6 11 20 - 26 21
11. ОФИ Заявка 22 5 4 13 19 - 36 19
12. Ламия Заявка 20 3 6 11 11 - 30 15
13. Панетоликос Заявка 22 2 8 12 11 - 30 14
14. Лариса Заявка 20 1 6 13 11 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 11 11 0 0 31 - 2 33
2. ПАОК Заявка 11 7 4 0 24 - 9 25
3. Панатинаикос Заявка 11 6 3 2 12 - 5 21
4. Астерас Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
5. Арис Салоники Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
6. АЕК Заявка 11 5 3 3 17 - 13 18
7. Атромитос Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8. Волос Заявка 10 2 4 4 6 - 11 10
9. Панетоликос Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
10. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. Аполлон Смирнис Заявка 11 2 1 8 12 - 20 7
13. ПАС Янина Заявка 11 1 4 6 7 - 13 7
14. Лариса Заявка 10 0 5 5 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 11 8 1 2 19 - 12 25
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. ПАОК Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
7. Астерас Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
8. Аполлон Смирнис Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
9. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
10. ОФИ Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
11. Атромитос Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
12. Ламия Заявка 10 1 4 5 4 - 13 7
13. Панетоликос Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
14. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Арабули Бачана из команды Ламия забивает с точки!
  • Желтая карточка
    25'
    Цабурис Саввас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Фатион Антони получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 38.00 5.90 1.17
  17.04 4.20 1.29

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Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
6.15 1.13 3.35 1.32 2.72 1.45 2.01 1.81 1.19 4.62 1.55 2.44 1.23 4.08 1.45 2.72 1.32 3.31 1.44 2.82 1.16 5.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25
1.47 2.62 1.26 3.65 1.33 3.21 1.35 3.28
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