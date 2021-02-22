Олимпик Донецк
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Днепр-1
13
Зотько
Иван
17
Лукас
Тэйлор
22
Дуглас
Силва
25
Чуже
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Алими БетимВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Talles
-
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
-
22 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захеди Шахаб
|8 (2)
|0.62
|2.
|Бенито
|3
|0.23
|3.
|Политыло Сергей
|3 (1)
|0.23
|4.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0.15
|5.
|Каргбо Ибрагим
|1
|0.08
|6.
|Романовский Даниэль
|1
|0.08
|7.
|Fabricio Alvarenga
|1
|0.08
|8.
|Зотько Иван
|1 (1)
|0.08
|9.
|Чогадзе Темур
|0
|0
|10.
|Лебеденко Орест
|0
|0
|11.
|Taddeus Nkeng
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Назаренко Александр
|4
|0.29
|2.
|Хобленко Алексей
|3 (1)
|0.21
|3.
|Довбик Артём
|3 (1)
|0.21
|4.
|Когут Игорь
|1
|0.07
|5.
|Цуриков Андрей
|1
|0.07
|6.
|Булеца Сергей
|1
|0.07
|7.
|Чичиков Алексей
|1
|0.07
|8.
|Дуглас Силва
|1
|0.07
|9.
|Сваток Александр
|1
|0.07
|10.
|Адамюк Владимир
|1
|0.07
|11.
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.07
|12.
|Кравченко Сергей
|0
|0
|13.
|Пихалёнок Александр
|0
|0
|14.
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|15.
|Дубинчак Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенито
|5
|0
|2.
|Бабенко Руслан
|4
|0
|3.
|Политыло Сергей
|3
|0
|4.
|Снурницын Игорь
|3
|0
|5.
|Драме Иссьяр
|3
|0
|6.
|Taddeus Nkeng
|1
|1
|7.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0
|8.
|Fabricio Alvarenga
|2
|0
|9.
|Захеди Шахаб
|2
|0
|10.
|Лебеденко Орест
|0
|1
|11.
|Кичак Артём
|1
|0
|12.
|Завийский Тарас
|1
|0
|13.
|Романовский Даниэль
|1
|0
|14.
|Хамелюк Владислав
|1
|0
|15.
|Кравчук Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|5
|1
|2.
|Назаренко Александр
|5
|0
|3.
|Игнатенко Даниил
|4
|0
|4.
|Цуриков Андрей
|2
|1
|5.
|Кравченко Сергей
|3
|0
|6.
|Сваток Александр
|3
|0
|7.
|Адамюк Владимир
|3
|0
|8.
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|9.
|Хобленко Алексей
|1
|1
|10.
|Логинов Сергей
|2
|0
|11.
|Ди Франко Франсиско
|2
|0
|12.
|Вакулко Юрий
|2
|0
|13.
|Дуглас Силва
|1
|0
|14.
|Пихалёнок Александр
|1
|0
|15.
|Де Соуза Вагнер
|1
|0
|16.
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|17.
|Ярмолюк Егор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпик Донецк
|10% (2)
|25% (5)
|15% (3)
|10% (2)
|15% (3)
|25% (5)
|Днепр-1
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|0
|33.33% (6)
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +9 =3 -8Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Львов Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Ингулец 2:1 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =3 -10Днепр-1 2:0 Ингулец Рух Львов 4:1 Днепр-1 Заря 3:1 Днепр-1 ВПК-Агро 0:5 Днепр-1
Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Минай 3:2 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Днепр-1: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 12
|34
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|32 - 11
|30
|3.
|Заря
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 11
|26
|4.
|Десна
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 18
|22
|6.
|Ворскла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 13
|22
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|10.
|Львов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 29
|12
|11.
|Ингулец
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|15 - 21
|12
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 28
|11
|13.
|Минай
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 28
|10
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|13 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|23 - 6
|20
|2.
|Десна
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 6
|11
|9.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 4
|19
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ворскла
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|8.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|Александрия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|13.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 17
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Олимпик Донецк» – «Днепр-1» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпик Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Днепр-1» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпик Донецк» – «Днепр-1», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:0 Днепр-1
Исход игры
Олимпик Донецк
46.7% (63)
Ничья
35.6% (48)
Днепр-1
17.8% (24)
Тотал 2.5
Больше
40.3% (54)
Меньше
59.7% (80)
Обе команды забьют
Да
71.64% (96)
Нет
28.36% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.1% (42)
2:1 Олимпик Донецк
26.7% (36)
1:0 Олимпик Донецк
15.6% (21)
1:2 Днепр-1
9.6% (13)
0:1 Днепр-1
7.4% (10)
0:0 Ничья
3.7% (5)
3:1 Олимпик Донецк
1.5% (2)
2:0 Олимпик Донецк
1.5% (2)
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