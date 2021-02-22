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Олимпик Донецк
0:2
Конец матча

Стадион:
Днепр-1
0'
45' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
45' Желтая карточка
Политыло Сергей
0:1
50' Гол в свои ворота
Драме Иссьяр
65' Желтая карточка
Зотько Иван
86' Желтая карточка
Пасич Евгений
0:2
88' Гол
Булеца Сергей
90' Желтая карточка
Бенито
90'+3
35
Чекотун
Андрей
42
Пасич
Евгений
6
Драме
Иссьяр
74
Снурницын
Игорь
13
Зотько
Иван
20
Бабенко
Руслан
18
Fabricio
Alvarenga
11
Хамелюк
Владислав
89
Политыло
Сергей
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
33
Каргбо
Ибрагим
33
Юрчук
Валерий
17
Лукас
Тэйлор
15
Логинов
Сергей
22
Дуглас
Силва
24
Дубинчак
Владислав
29
Назаренко
Александр
76
Пихалёнок
Александр
97
Игнатенко
Даниил
25
Чуже
Марио
8
Когут
Игорь
7
Довбик
Артём
Олимпик Донецк
Днепр-1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захеди Шахаб 8 (2) 0.57
2. Бенито 3 0.21
3. Политыло Сергей 3 (1) 0.21
4. До Коуто Тейшейра Максим 2 0.14
5. Каргбо Ибрагим 1 0.07
6. Романовский Даниэль 1 0.07
7. Fabricio Alvarenga 1 0.07
8. Зотько Иван 1 (1) 0.07
9. Чогадзе Темур 0 0
10. Лебеденко Орест 0 0
11. Taddeus Nkeng 0 0
Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Назаренко Александр 4 0.27
2. Хобленко Алексей 3 (1) 0.2
3. Довбик Артём 3 (1) 0.2
4. Булеца Сергей 2 0.13
5. Когут Игорь 1 0.07
6. Цуриков Андрей 1 0.07
7. Чичиков Алексей 1 0.07
8. Дуглас Силва 1 0.07
9. Сваток Александр 1 0.07
10. Адамюк Владимир 1 0.07
11. Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.07
12. Кравченко Сергей 0 0
13. Пихалёнок Александр 0 0
14. Лукас Тэйлор 0 0
15. Дубинчак Владислав 0 0

Карточки

Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Бенито 6 0
2. Политыло Сергей 4 0
3. Бабенко Руслан 4 0
4. Снурницын Игорь 3 0
5. Драме Иссьяр 3 0
6. Taddeus Nkeng 1 1
7. До Коуто Тейшейра Максим 2 0
8. Fabricio Alvarenga 2 0
9. Захеди Шахаб 2 0
10. Лебеденко Орест 0 1
11. Кичак Артём 1 0
12. Пасич Евгений 1 0
13. Завийский Тарас 1 0
14. Романовский Даниэль 1 0
15. Зотько Иван 1 0
16. Хамелюк Владислав 1 0
17. Кравчук Андрей 1 0
Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 5 1
2. Игнатенко Даниил 5 0
3. Назаренко Александр 5 0
4. Цуриков Андрей 2 1
5. Кравченко Сергей 3 0
6. Сваток Александр 3 0
7. Адамюк Владимир 3 0
8. Дубинчак Владислав 3 0
9. Хобленко Алексей 1 1
10. Логинов Сергей 2 0
11. Ди Франко Франсиско 2 0
12. Вакулко Юрий 2 0
13. Дуглас Силва 1 0
14. Пихалёнок Александр 1 0
15. Де Соуза Вагнер 1 0
16. Лукас Тэйлор 1 0
17. Ярмолюк Егор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпик Донецк 10% (2) 25% (5) 15% (3) 10% (2) 15% (3) 25% (5)
 Днепр-1 26.32% (5) 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 0 36.84% (7)

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Львов Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Ингулец 2:1 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Днепр-1 2:0 Ингулец Рух Львов 4:1 Днепр-1 Заря 3:1 Днепр-1 ВПК-Агро 0:5 Днепр-1
Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Минай 3:2 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Днепр-1: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Премьер-лига
Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 15 10 4 1 29 - 12 34
2. Шахтёр Донецк Заявка 14 8 6 0 32 - 11 30
3. Заря Заявка 14 7 5 2 26 - 11 26
4. Десна Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5. Александрия Заявка 15 6 4 5 23 - 18 22
6. Ворскла Заявка 15 5 7 3 20 - 13 22
7. Колос Ковалёвка Заявка 15 5 7 3 20 - 16 22
8. Олимпик Донецк Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
9. Мариуполь Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
10. Днепр-1 Заявка 15 4 2 9 20 - 28 14
11. Львов Заявка 14 3 3 8 10 - 29 12
12. Ингулец Заявка 14 1 9 4 15 - 21 12
13. Минай Заявка 14 2 4 8 10 - 28 10
14. Рух Львов Заявка 15 1 7 7 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 23 - 6 20
2. Десна Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
4. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
5. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
6. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
7. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 5 1 10 - 6 11
8. Олимпик Донецк Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
9. Ингулец Заявка 8 1 6 1 9 - 10 9
10. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
11. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
14. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 17 - 4 19
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
4. Колос Ковалёвка Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ворскла Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
6. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
7. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
8. Днепр-1 Заявка 7 2 1 4 11 - 16 7
9. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Олимпик Донецк Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
11. Александрия Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
12. Ингулец Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
13. Минай Заявка 7 0 3 4 5 - 16 3
14. Рух Львов Заявка 7 0 2 5 4 - 17 2
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Политыло Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Игнатенко Даниил получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Олимпик Донецк 46.7% (63)
X 35.6% (48)
Днепр-1 17.8% (24)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 35.00 5.60 1.16
Бонус: 5 000 ₽ 2.99 3.54 2.34
  19.57 5.28 1.21

Самый высокий коэффициент на матч «Олимпик Донецк» – «Днепр-1» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпик Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Днепр-1» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпик Донецк» – «Днепр-1», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.50 1.01 9.30 1.02 3.72 1.23 2.99 1.36 2.05 1.81 1.58 2.29 1.37 2.84 1.16 4.50 1.12 5.20 1.02 9.20
3.12 1.35 2.45 1.55 1.82 2.01 1.50 2.59 1.28 3.59 1.56 2.42 1.36 3.11 1.47 2.68 1.83 2.01 1.61 2.35 1.49 2.66 1.40 2.96 1.15 5.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
3.14 1.33 2.08 1.70 1.48 2.54
1.24 3.91 1.12 5.93 1.21 4.22 1.65 2.25 1.47 2.73
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20
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Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1

Исход игры
Олимпик Донецк
46.7% (63)
Ничья
35.6% (48)
Днепр-1
17.8% (24)
Тотал 2.5
Больше
40.3% (54)
Меньше
59.7% (80)
Обе команды забьют
Да
71.64% (96)
Нет
28.36% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.1% (42)
2:1 Олимпик Донецк
26.7% (36)
1:0 Олимпик Донецк
15.6% (21)
1:2 Днепр-1
9.6% (13)
0:1 Днепр-1
7.4% (10)
0:0 Ничья
3.7% (5)
3:1 Олимпик Донецк
1.5% (2)
2:0 Олимпик Донецк
1.5% (2)
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