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  3. Румыния
Динамо Бухарест
0:2
Первый тайм: 42'

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
0:1
4' Гол
Жоалиссон Сантос
0:2
16' Пенальти
Ганя Джордже
42'
12
Эшану
Михай
3
Раду
Йонуц
30
Бейян
Флориан
6
Эхманн
Марко
7
Филип
Стелиано
10
Непомукено
Геваро
8
Антон
Паул
77
Аким
Влад
31
Фаббрини
Диего
26
Морсай
Йонатан
9
Гуэйе
Магайе
12
Кожокару
Валентин
6
Бензар
Ромарио
5
Младен
Себастьян
21
Добросавлевичи
Алин
77
Раду
Бобок
13
Матей
Космин
18
Артян
Андрей
17
Чобану
Андрей
11
Жоалиссон
Сантос
7
Ганя
Джордже
30
Грэдинару
Рэзван
Динамо Бухарест
Вииторул Констанца

Ход матча

4'
0:1
Жоалиссон Сантос
(Матей Космин)
16'
0:2
Ганя Джордже

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валье Борха 5 (1) 0.2
2. Сореску Деян 4 (3) 0.16
3. Немец Адам 3 0.12
4. Гуэйе Магайе 3 0.12
5. Антон Паул 3 0.12
6. Камара Хуан 2 0.08
7. Фаббрини Диего 1 0.04
8. Пульич Анте 1 0.04
9. Гонсалес Александр 1 0.04
10. Гол Януш 0 0
11. Рэуцэ Александру 0 0
12. Мэгуряну Кэтэлин 0 0
Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукассен Кевин 9 0.39
2. Янку Габриэль 4 (1) 0.17
3. Чобану Андрей 4 (2) 0.17
4. Добросавлевичи Алин 3 0.13
5. Ганя Джордже 2 (1) 0.09
6. Мэцан Александру 1 0.04
7. Эли Лопес 1 0.04
8. Матей Космин 1 (1) 0.04
9. Гастаньяга Йон 1 0.04
10. Касап Карло 1 0.04
11. Артян Андрей 1 0.04
12. Дюссо Дамьен 0 0
13. Де Нойер Брадлей 0 0
14. Раду Бобок 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
# Игрок      
1. Рэуцэ Александру 7 1
2. Сореску Деян 7 0
3. Бейян Флориан 4 1
4. Гол Януш 5 0
5. Эхманн Марко 5 0
6. Раду Йонуц 3 1
7. Немец Адам 4 0
8. Пульич Анте 4 0
9. Фаббрини Диего 4 0
10. Антон Паул 4 0
11. Камара Хуан 4 0
12. Филип Стелиано 2 1
13. Валье Борха 3 0
14. Непомукено Геваро 3 0
15. Григоре Рикардо 3 0
16. Гонсалес Александр 2 0
17. Лопес Исма 0 1
18. Мехиас Томас 1 0
19. Аким Влад 1 0
20. Эшану Михай 1 0
21. Крету Джани 1 0
22. Михаю Андреас 1 0
23. Блейдеа Андрей 1 0
24. Бани Андрей 1 0
Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Артян Андрей 4 1
2. Гастаньяга Йон 5 0
3. Кожокару Валентин 3 1
4. Бензар Ромарио 4 0
5. Дюссо Дамьен 4 0
6. Младен Себастьян 4 0
7. Чобану Андрей 4 0
8. Гицэ Вирджил 2 1
9. Янку Габриэль 3 0
10. Добросавлевичи Алин 3 0
11. Матей Космин 2 0
12. Лукассен Кевин 2 0
13. Мэцан Александру 2 0
14. Раду Бобок 2 0
15. Ганя Джордже 2 0
16. Бабунски Давид 1 0
17. Кицу Аурелиан 1 0
18. Кастанеда Хосе 1 0
19. Де Нойер Брадлей 1 0
20. Тордой Арпад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Бухарест 8.7% (2) 13.04% (3) 17.39% (4) 21.74% (5) 21.74% (5) 17.39% (4)
 Вииторул Констанца 19.23% (5) 7.69% (2) 23.08% (6) 19.23% (5) 11.54% (3) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Астра 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 Сепси Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ
УТА Арад 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Динамо Бухарест 1:1 Астра Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Сепси 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Арджеш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 Волунтари ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца Астра 1:1 Вииторул Констанца
Вииторул Констанца 3:3 Сепси Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Германнштадт Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Астра Сепси 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова

Последние игры между собой

Динамо Бухарест: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Вииторул Констанца: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца Первая лига
Вииторул Констанца 5:0 Динамо Бухарест Первая лига Вииторул Констанца 4:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:0 Вииторул Констанца Первая лига Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 0:1 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 3:3 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:5 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Вииторул Констанца 0:2 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:3 Вииторул Констанца Первая лига Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 24 16 3 5 49 - 21 51
2. ЧФР Клуж Заявка 24 15 6 3 31 - 12 51
3. Университатя Крайова Заявка 24 13 8 3 28 - 13 47
4. Ботошани Заявка 24 10 7 7 35 - 29 37
5. Сепси Заявка 24 8 13 3 37 - 24 37
6. Академика Клинчени Заявка 24 8 11 5 22 - 20 35
7. Арджеш Заявка 24 7 9 8 24 - 28 30
8. УТА Арад Заявка 24 7 9 8 22 - 31 30
9. Киндия Тырговиште Заявка 24 7 8 9 20 - 22 29
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 24 8 4 12 29 - 35 28
11. Астра Заявка 24 7 7 10 33 - 36 28
12. Динамо Бухарест 0:2 Заявка 25 7 5 13 23 - 30 26
13. Вииторул Констанца 2:0 Заявка 23 5 10 8 29 - 32 25
14. Германнштадт Заявка 24 4 10 10 22 - 33 22
15. Волунтари Заявка 24 5 6 13 26 - 37 21
16. Политехника Яссы Заявка 22 4 4 14 24 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 12 10 1 1 31 - 7 31
2. Университатя Крайова Заявка 12 6 3 3 12 - 8 21
3. ЧФР Клуж Заявка 12 5 5 2 12 - 7 20
4. Ботошани Заявка 12 5 4 3 17 - 10 19
5. Академика Клинчени Заявка 12 5 4 3 10 - 9 19
6. Сепси Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
7. Газ-Метан Медиаш Заявка 12 5 2 5 14 - 15 17
8. Вииторул Констанца 2:0 Заявка 11 3 5 3 19 - 19 14
9. Арджеш Заявка 12 3 5 4 12 - 14 14
10. Астра Заявка 12 3 4 5 15 - 16 13
11. Киндия Тырговиште Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
12. Германнштадт Заявка 12 3 4 5 12 - 16 13
13. Динамо Бухарест 0:2 Заявка 13 3 4 6 12 - 13 13
14. Волунтари Заявка 12 3 2 7 14 - 18 11
15. Политехника Яссы Заявка 11 2 2 7 13 - 23 8
16. УТА Арад Заявка 12 1 5 6 7 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 12 10 1 1 19 - 5 31
2. Университатя Крайова Заявка 12 7 5 0 16 - 5 26
3. УТА Арад Заявка 12 6 4 2 15 - 13 22
4. ФКСБ Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
5. Сепси Заявка 12 4 7 1 18 - 12 19
6. Ботошани Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
7. Киндия Тырговиште Заявка 12 4 4 4 7 - 5 16
8. Арджеш Заявка 12 4 4 4 12 - 14 16
9. Академика Клинчени Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
10. Астра Заявка 12 4 3 5 18 - 20 15
11. Динамо Бухарест 0:2 Заявка 12 4 1 7 11 - 17 13
12. Газ-Метан Медиаш Заявка 12 3 2 7 15 - 20 11
13. Вииторул Констанца 2:0 Заявка 12 2 5 5 10 - 13 11
14. Волунтари Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
15. Германнштадт Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
16. Политехника Яссы Заявка 11 2 2 7 11 - 28 8
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Динамо Бухарест
Ничья
Вииторул Констанца
39.31
8.00
2.44
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 25.00 7.70 1.12
Бонус: 10 000 ₽ 2.95 3.10 2.38
Бонус: 5 000 ₽ 2.97 3.20 2.44
Бонус: 5 000 ₽ 19.00 8.00 1.07
  39.31 12.93 1.07

Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Бухарест» – «Вииторул Констанца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Бухарест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вииторул Констанца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Бухарест» – «Вииторул Констанца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 2.95 1.37 2.22 1.61 1.65 2.15 1.24 3.80 1.07 7.20
7.40 1.05 6.10 1.09 2.73 1.42 2.10 1.72 1.64 2.36 1.29 3.52 1.20 4.30 1.05 7.60 1.03 8.30
7.50 1.07 5.55 1.12 2.65 1.42 2.14 1.71 1.81 2.02 5.00 1.15 3.55 1.27 1.95 1.80 1.45 2.62 1.28 3.45 1.09 6.50 1.07 7.50 0.00 20.00
2.88 1.44 2.52 1.56 2.14 1.75 1.82 2.07 1.62 2.37 1.46 2.82 3.54 1.31 2.34 1.63 1.91 1.95 1.65 2.29 1.40 3.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.55 1.48 1.68 2.11 1.33 3.15 1.06 7.60
2.58 1.49 1.69 2.14 1.33 3.26
2.48 1.50 1.60 2.21 1.28 3.45 1.06 7.40 1.57 2.31 1.10 6.25 1.05 8.50
2.57 1.54 2.12 1.77 1.65 2.31 1.43 2.95 1.33 3.46 1.42 2.89 1.23 4.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.28 2.38 1.54 1.57 2.30 1.14 5.20
3.26 1.33 2.16 1.68 1.51 2.52 1.22 4.15
2.18 1.58 1.50 2.46 1.17 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.86
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
3.85 1.23
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