Динамо Бухарест
0:5
Конец матча
Стадион: Националь
Вииторул Констанца
0:1
4' ГолЖоалиссон Сантос
0:2
16' ПенальтиГаня Джордже
0:3
44' ГолЧобану Андрей
51' Желтая карточкаРэуцэ Александру
0:4
79' ГолЮхвель Тсуму
0:5
81' ГолЧобану Андрей
12
Эшану
Михай
77
Аким
Влад
77
Раду
Бобок
13
Матей
Космин
18
Артян
Андрей
- Основной состав
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аким ВладПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Бани АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Гол ЯнушПолузащитник
-
28 Борча ЙоанНападающий
- Нападающий
-
21 Giani Stere
-
-
Главный тренер: Ionel Gane
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Раду БобокЗащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Юхвель ТсумуНападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
Ход матча
4'
0:1
16'
0:2
44'
0:3
51'
79'
0:4
81'
0:5
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валье Борха
|5 (1)
|0.2
|2.
|Сореску Деян
|4 (3)
|0.16
|3.
|Немец Адам
|3
|0.12
|4.
|Гуэйе Магайе
|3
|0.12
|5.
|Антон Паул
|3
|0.12
|6.
|Камара Хуан
|2
|0.08
|7.
|Фаббрини Диего
|1
|0.04
|8.
|Пульич Анте
|1
|0.04
|9.
|Гонсалес Александр
|1
|0.04
|10.
|Гол Януш
|0
|0
|11.
|Рэуцэ Александру
|0
|0
|12.
|Мэгуряну Кэтэлин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукассен Кевин
|9
|0.39
|2.
|Чобану Андрей
|6 (2)
|0.26
|3.
|Янку Габриэль
|4 (1)
|0.17
|4.
|Добросавлевичи Алин
|3
|0.13
|5.
|Ганя Джордже
|2 (1)
|0.09
|6.
|Мэцан Александру
|1
|0.04
|7.
|Эли Лопес
|1
|0.04
|8.
|Юхвель Тсуму
|1
|0.04
|9.
|Матей Космин
|1 (1)
|0.04
|10.
|Гастаньяга Йон
|1
|0.04
|11.
|Касап Карло
|1
|0.04
|12.
|Артян Андрей
|1
|0.04
|13.
|Дюссо Дамьен
|0
|0
|14.
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|15.
|Раду Бобок
|0
|0
|16.
|Питу Алекси
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рэуцэ Александру
|8
|1
|2.
|Сореску Деян
|7
|0
|3.
|Бейян Флориан
|4
|1
|4.
|Гол Януш
|5
|0
|5.
|Эхманн Марко
|5
|0
|6.
|Раду Йонуц
|3
|1
|7.
|Немец Адам
|4
|0
|8.
|Пульич Анте
|4
|0
|9.
|Фаббрини Диего
|4
|0
|10.
|Антон Паул
|4
|0
|11.
|Камара Хуан
|4
|0
|12.
|Филип Стелиано
|2
|1
|13.
|Валье Борха
|3
|0
|14.
|Непомукено Геваро
|3
|0
|15.
|Григоре Рикардо
|3
|0
|16.
|Гонсалес Александр
|2
|0
|17.
|Лопес Исма
|0
|1
|18.
|Мехиас Томас
|1
|0
|19.
|Аким Влад
|1
|0
|20.
|Эшану Михай
|1
|0
|21.
|Крету Джани
|1
|0
|22.
|Михаю Андреас
|1
|0
|23.
|Блейдеа Андрей
|1
|0
|24.
|Бани Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Артян Андрей
|4
|1
|2.
|Гастаньяга Йон
|5
|0
|3.
|Кожокару Валентин
|3
|1
|4.
|Бензар Ромарио
|4
|0
|5.
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|6.
|Младен Себастьян
|4
|0
|7.
|Чобану Андрей
|4
|0
|8.
|Гицэ Вирджил
|2
|1
|9.
|Янку Габриэль
|3
|0
|10.
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|11.
|Матей Космин
|2
|0
|12.
|Лукассен Кевин
|2
|0
|13.
|Мэцан Александру
|2
|0
|14.
|Раду Бобок
|2
|0
|15.
|Ганя Джордже
|2
|0
|16.
|Бабунски Давид
|1
|0
|17.
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|18.
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|19.
|Де Нойер Брадлей
|1
|0
|20.
|Тордой Арпад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Бухарест
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|Вииторул Констанца
|19.35% (6)
|9.68% (3)
|22.58% (7)
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +6 =3 -11Астра 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 Сепси Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ
УТА Арад 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Динамо Бухарест 1:1 Астра Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Сепси 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +4 =9 -7Арджеш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 Волунтари ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца Астра 1:1 Вииторул Констанца
Вииторул Констанца 3:3 Сепси Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Германнштадт Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Астра Сепси 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Вииторул Констанца: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Вииторул Констанца 5:0 Динамо Бухарест Первая лига Вииторул Констанца 4:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:0 Вииторул Констанца Первая лига Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 0:1 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 3:3 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:5 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Вииторул Констанца 0:2 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:3 Вииторул Констанца Первая лига Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|49 - 21
|51
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|31 - 12
|51
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|28 - 13
|47
|4.
|Ботошани
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 29
|37
|5.
|Сепси
|Заявка
|24
|8
|13
|3
|37 - 24
|37
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|24
|8
|11
|5
|22 - 20
|35
|7.
|Арджеш
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|24 - 28
|30
|8.
|УТА Арад
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|22 - 31
|30
|9.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|20 - 22
|29
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 35
|28
|11.
|Астра
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|33 - 36
|28
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|23 - 33
|26
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|32 - 32
|25
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|22 - 33
|22
|15.
|Волунтари
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|26 - 37
|21
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|24 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 7
|31
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 7
|20
|4.
|Ботошани
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 10
|19
|5.
|Академика Клинчени
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|6.
|Сепси
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|8.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 19
|14
|9.
|Арджеш
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|10.
|Астра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|11.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|12.
|Германнштадт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|13.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|14.
|Волунтари
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 18
|11
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 23
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|19 - 5
|31
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|16 - 5
|26
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 13
|22
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|5.
|Сепси
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|18 - 12
|19
|6.
|Ботошани
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|7 - 5
|16
|8.
|Арджеш
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 14
|16
|9.
|Академика Клинчени
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|10.
|Астра
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 20
|15
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 20
|11
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 13
|11
|14.
|Волунтари
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 17
|9
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 28
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Бухарест» – «Вииторул Констанца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Бухарест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вииторул Констанца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Бухарест» – «Вииторул Констанца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров