Политехника Яссы
0:1
Перерыв
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
Волунтари
0:1
5' ГолИванов Антоний
19' Желтая карточкаФрасинеску Козмин
19
Оня
Рэзван
24
Бушу
Сорин
70
Dylan
Flores
77
Вега
Дейвер
29
Стан
Антонио
28
Балаур
Ионуц
66
Дроппа
Лукаш
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Бушу СоринЗащитник
-
70 Dylan FloresПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Вега ДейверНападающий
- Нападающий
-
29 Стан АнтониоНападающий
- Запасные игроки
-
95 Брынзэ ЯношВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Гайтан ПаблоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marian Rada
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bogdan Andone
Ход матча
5'
0:1
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джюранович Урош
|1
|0.04
|2.
|Гайтан Пабло
|1
|0.04
|3.
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.04
|4.
|Dylan Flores
|1
|0.04
|5.
|Вега Дейвер
|1
|0.04
|6.
|Баксеванос Николаос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Георге Ион
|4 (2)
|0.16
|2.
|Бетанкор Хефте
|4 (1)
|0.16
|3.
|Майлат Себастьян
|3
|0.12
|4.
|Аким Космин
|3 (1)
|0.12
|5.
|Попа Адриан
|2
|0.08
|6.
|Иванов Антоний
|2
|0.08
|7.
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.08
|8.
|Рикардинью XI
|1
|0.04
|9.
|Грэдинару Рэзван
|1
|0.04
|10.
|Костин Кристиан
|1
|0.04
|11.
|Армаш Игорь
|1
|0.04
|12.
|Ангелов Виктор
|1
|0.04
|13.
|Лопеш Марселу
|1
|0.04
|14.
|Стойка Александру
|1
|0.04
|15.
|Влад Александру
|0
|0
|16.
|Де Оливейра Перейра Эрик
|0
|0
|17.
|Бричаг Марьюс
|0
|0
|18.
|Илие Александру
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Попадюк Дору
|2
|0
|2.
|Бранеску Лорентиу
|1
|0
|3.
|Dylan Flores
|1
|0
|4.
|Вега Дейвер
|1
|0
|5.
|Попа Рэзван
|1
|0
|6.
|Джюранович Урош
|1
|0
|7.
|Кана Штефан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Лукас Пабло
|5
|0
|2.
|Георге Ион
|5
|0
|3.
|Влад Александру
|4
|0
|4.
|Балаур Ионуц
|2
|1
|5.
|Армаш Игорь
|3
|0
|6.
|Сатли Мурад
|3
|0
|7.
|Рымничану Виктор
|3
|0
|8.
|Рикардинью XI
|3
|0
|9.
|Борцоняну Клаудиу
|3
|0
|10.
|Майлат Себастьян
|2
|0
|11.
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|12.
|Лопеш Марселу
|2
|0
|13.
|Стойка Александру
|2
|0
|14.
|Костин Кристиан
|2
|0
|15.
|Андерсон Джон
|2
|0
|16.
|Дроппа Лукаш
|1
|0
|17.
|Ангелов Виктор
|1
|0
|18.
|Коцич Милан
|1
|0
|19.
|Тавареш Элдер
|1
|0
|20.
|Пешич Иван
|1
|0
|21.
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|22.
|Martin Remacle
|1
|0
|23.
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|24.
|Аким Космин
|1
|0
|25.
|Иванов Антоний
|1
|0
|26.
|Илие Александру
|1
|0
|27.
|Войнеску Аделин
|1
|0
|28.
|Доробанту Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Политехника Яссы
|44.44% (4)
|0
|0
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|Волунтари
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
Предыдущие игры
Политехника Яссы Последние 20 матчей: +3 =4 -13Политехника Яссы 2:3 Астра Сепси 3:3 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:3 Университатя Крайова ФКСБ 3:1 Политехника Яссы
Политехника Яссы 1:2 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Германнштадт 0:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж Политехника Яссы 1:1 Арджеш Волунтари 4:0 Политехника Яссы Астра 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш
Волунтари Последние 20 матчей: +3 =5 -12Волунтари 0:1 Арджеш ЧФР Клуж 0:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:1 Волунтари Волунтари 1:3 Астра
Сепси 2:2 Волунтари Волунтари 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 2:1 Волунтари Волунтари 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Волунтари Ботошани 1:1 Волунтари Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 3:2 Волунтари Волунтари 3:3 Академика Клинчени Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Волунтари 4:0 Политехника Яссы Арджеш 2:1 Волунтари Волунтари 0:1 ЧФР Клуж Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Астра 2:3 Волунтари Волунтари 1:2 Сепси
Последние игры между собой
Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Волунтари: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|51 - 21
|54
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|31 - 12
|51
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|28 - 14
|47
|4.
|Сепси
|Заявка
|25
|9
|13
|3
|39 - 25
|40
|5.
|Ботошани
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|25
|8
|12
|5
|23 - 21
|36
|7.
|УТА Арад
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|24 - 32
|33
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 22
|32
|9.
|Арджеш
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|24 - 28
|30
|10.
|Астра
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|34 - 37
|29
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|30 - 37
|28
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|23 - 33
|26
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|32 - 32
|25
|14.
|Волунтари
|1:0 Заявка
|25
|6
|6
|13
|27 - 37
|24
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|23 - 35
|22
|16.
|Политехника Яссы
|0:1 Заявка
|23
|4
|4
|15
|24 - 52
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 7
|31
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 7
|20
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|11 - 10
|20
|5.
|Ботошани
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|6.
|Сепси
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|17
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|9.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 19
|14
|10.
|Арджеш
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|11.
|Астра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|14.
|Волунтари
|1:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 18
|11
|15.
|Политехника Яссы
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 24
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|19 - 5
|31
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|16 - 6
|26
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 14
|25
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|20 - 14
|23
|5.
|Сепси
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|6.
|Ботошани
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|7 - 5
|16
|8.
|Арджеш
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 14
|16
|9.
|Академика Клинчени
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|10.
|Астра
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 21
|16
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|12.
|Волунтари
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 20
|11
|14.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 13
|11
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 17
|9
|16.
|Политехника Яссы
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 28
|8
Победитель
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