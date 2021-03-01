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Политехника Яссы
0:2
Конец матча

Стадион:
Волунтари
0'
0:1
5' Гол
Иванов Антоний
19' Желтая карточка
Фрасинеску Козмин
62' Красная карточка
Ангелов Виктор
62' Красная карточка
Пассалья Хуан Пабло
0:2
67' Гол
Иванов Антоний
76' Желтая карточка
Дроппа Лукаш
78' Желтая карточка
Рикардинью XI
81' Желтая карточка
Баксеванос Николаос
85' Желтая карточка
Бричаг Марьюс
90'+4
12
Бранеску
Лорентиу
19
Оня
Рэзван
23
Фрасинеску
Козмин
3
Баксеванос
Николаос
24
Бушу
Сорин
70
Dylan
Flores
8
Пассалья
Хуан
Пабло
6
Попа
Рэзван
77
Вега
Дейвер
28
Джюранович
Урош
29
Стан
Антонио
12
Рымничану
Виктор
28
Балаур
Ионуц
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
6
Бричаг
Марьюс
8
Георге
Ион
66
Дроппа
Лукаш
4
Иванов
Антоний
21
Илие
Александру
19
Ангелов
Виктор
7
Пешич
Иван
Политехника Яссы
Волунтари

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джюранович Урош 1 0.04
2. Гайтан Пабло 1 0.04
3. Де Ириондо Мануэль 1 0.04
4. Dylan Flores 1 0.04
5. Вега Дейвер 1 0.04
6. Баксеванос Николаос 0 0
Волунтари
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Георге Ион 4 (2) 0.16
2. Бетанкор Хефте 4 (1) 0.16
3. Майлат Себастьян 3 0.12
4. Иванов Антоний 3 0.12
5. Аким Космин 3 (1) 0.12
6. Попа Адриан 2 0.08
7. Кэпэцынэ Михай 2 (1) 0.08
8. Рикардинью XI 1 0.04
9. Грэдинару Рэзван 1 0.04
10. Ангелов Виктор 1 0.04
11. Костин Кристиан 1 0.04
12. Армаш Игорь 1 0.04
13. Лопеш Марселу 1 0.04
14. Стойка Александру 1 0.04
15. Влад Александру 0 0
16. Де Оливейра Перейра Эрик 0 0
17. Илие Александру 0 0

Карточки

Политехника Яссы
# Игрок      
1. Попадюк Дору 2 0
2. Бранеску Лорентиу 1 0
3. Dylan Flores 1 0
4. Вега Дейвер 1 0
5. Попа Рэзван 1 0
6. Джюранович Урош 1 0
7. Кана Штефан 1 0
Волунтари
# Игрок      
1. Де Лукас Пабло 5 0
2. Георге Ион 5 0
3. Влад Александру 4 0
4. Рикардинью XI 4 0
5. Балаур Ионуц 2 1
6. Армаш Игорь 3 0
7. Сатли Мурад 3 0
8. Рымничану Виктор 3 0
9. Борцоняну Клаудиу 3 0
10. Ангелов Виктор 1 1
11. Дроппа Лукаш 2 0
12. Майлат Себастьян 2 0
13. Кэпэцынэ Михай 2 0
14. Лопеш Марселу 2 0
15. Стойка Александру 2 0
16. Костин Кристиан 2 0
17. Андерсон Джон 2 0
18. Коцич Милан 1 0
19. Тавареш Элдер 1 0
20. Пешич Иван 1 0
21. Бричаг Марьюс 1 0
22. Грэдинару Рэзван 1 0
23. Martin Remacle 1 0
24. Бетанкор Хефте 1 0
25. Аким Космин 1 0
26. Иванов Антоний 1 0
27. Илие Александру 1 0
28. Войнеску Аделин 1 0
29. Доробанту Адриан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Политехника Яссы 44.44% (4) 0 0 22.22% (2) 0 33.33% (3)
 Волунтари 21.43% (6) 7.14% (2) 17.86% (5) 21.43% (6) 25% (7) 7.14% (2)

Предыдущие игры

Политехника Яссы Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Политехника Яссы 2:3 Астра Сепси 3:3 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:3 Университатя Крайова ФКСБ 3:1 Политехника Яссы
Политехника Яссы 1:2 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Германнштадт 0:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж Политехника Яссы 1:1 Арджеш Волунтари 4:0 Политехника Яссы Астра 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш
Волунтари Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Волунтари 0:1 Арджеш ЧФР Клуж 0:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:1 Волунтари Волунтари 1:3 Астра
Сепси 2:2 Волунтари Волунтари 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 2:1 Волунтари Волунтари 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Волунтари Ботошани 1:1 Волунтари Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 3:2 Волунтари Волунтари 3:3 Академика Клинчени Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Волунтари 4:0 Политехника Яссы Арджеш 2:1 Волунтари Волунтари 0:1 ЧФР Клуж Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Астра 2:3 Волунтари Волунтари 1:2 Сепси

Последние игры между собой

Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Волунтари: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Волунтари 4:0 Политехника Яссы Первая лига Политехника Яссы 2:1 Волунтари Лига 1 Волунтари 1:0 Политехника Яссы Лига 1 Политехника Яссы 2:2 Волунтари Первая лига
Волунтари 0:0 Политехника Яссы Первая лига Волунтари 0:0 Политехника Яссы Лига 1 Политехника Яссы 0:2 Волунтари Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 25 17 3 5 51 - 21 54
2. ЧФР Клуж Заявка 24 15 6 3 31 - 12 51
3. Университатя Крайова Заявка 25 13 8 4 28 - 14 47
4. Сепси Заявка 25 9 13 3 39 - 25 40
5. Ботошани Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
6. Академика Клинчени Заявка 25 8 12 5 23 - 21 36
7. УТА Арад Заявка 25 8 9 8 24 - 32 33
8. Киндия Тырговиште Заявка 25 8 8 9 21 - 22 32
9. Арджеш Заявка 24 7 9 8 24 - 28 30
10. Астра Заявка 25 7 8 10 34 - 37 29
11. Газ-Метан Медиаш Заявка 25 8 4 13 30 - 37 28
12. Динамо Бухарест Заявка 25 7 5 13 23 - 33 26
13. Вииторул Констанца Заявка 23 5 10 8 32 - 32 25
14. Волунтари Заявка 25 6 6 13 28 - 37 24
15. Германнштадт Заявка 25 4 10 11 23 - 35 22
16. Политехника Яссы Заявка 23 4 4 15 24 - 53 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 12 10 1 1 31 - 7 31
2. Университатя Крайова Заявка 12 6 3 3 12 - 8 21
3. ЧФР Клуж Заявка 12 5 5 2 12 - 7 20
4. Академика Клинчени Заявка 13 5 5 3 11 - 10 20
5. Ботошани Заявка 13 5 4 4 17 - 12 19
6. Сепси Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
7. Газ-Метан Медиаш Заявка 13 5 2 6 15 - 17 17
8. Киндия Тырговиште Заявка 13 4 4 5 14 - 17 16
9. Вииторул Констанца Заявка 11 3 5 3 19 - 19 14
10. Арджеш Заявка 12 3 5 4 12 - 14 14
11. Астра Заявка 12 3 4 5 15 - 16 13
12. Динамо Бухарест Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
13. Германнштадт Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
14. Волунтари Заявка 12 3 2 7 14 - 18 11
15. Политехника Яссы Заявка 12 2 2 8 13 - 25 8
16. УТА Арад Заявка 12 1 5 6 7 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 12 10 1 1 19 - 5 31
2. Университатя Крайова Заявка 13 7 5 1 16 - 6 26
3. УТА Арад Заявка 13 7 4 2 17 - 14 25
4. ФКСБ Заявка 13 7 2 4 20 - 14 23
5. Сепси Заявка 13 5 7 1 20 - 13 22
6. Ботошани Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
7. Киндия Тырговиште Заявка 12 4 4 4 7 - 5 16
8. Арджеш Заявка 12 4 4 4 12 - 14 16
9. Академика Клинчени Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
10. Астра Заявка 13 4 4 5 19 - 21 16
11. Динамо Бухарест Заявка 12 4 1 7 11 - 17 13
12. Волунтари Заявка 13 3 4 6 14 - 19 13
13. Газ-Метан Медиаш Заявка 12 3 2 7 15 - 20 11
14. Вииторул Констанца Заявка 12 2 5 5 13 - 13 11
15. Германнштадт Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
16. Политехника Яссы Заявка 11 2 2 7 11 - 28 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 17.00 4.05 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 9.50 3.55 1.38

Самый высокий коэффициент на матч «Политехника Яссы» – «Волунтари» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Политехника Яссы» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Волунтари» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Политехника Яссы» – «Волунтари», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.06 5.40 1.13 3.25 1.31 2.15 1.62 1.74 2.08 1.14 5.20 1.38 2.90 1.12 5.55 1.10 6.25 1.08 7.00 0.00 14.50 0.00 14.00 0.00 20.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.42 1.52 1.55 2.35 1.58 2.30 1.11 5.80 1.07 7.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.11 1.68 1.48 2.55 1.16 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
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