Политехника Яссы
0:2
Конец матча
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
Волунтари
0:1
5' ГолИванов Антоний
19' Желтая карточкаФрасинеску Козмин
62' Красная карточкаАнгелов Виктор
62' Красная карточкаПассалья Хуан Пабло
0:2
67' ГолИванов Антоний
76' Желтая карточкаДроппа Лукаш
78' Желтая карточкаРикардинью XI
81' Желтая карточкаБаксеванос Николаос
85' Желтая карточкаБричаг Марьюс
19
Оня
Рэзван
24
Бушу
Сорин
70
Dylan
Flores
77
Вега
Дейвер
29
Стан
Антонио
28
Балаур
Ионуц
66
Дроппа
Лукаш
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Бушу СоринЗащитник
-
70 Dylan FloresПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Вега ДейверНападающий
- Нападающий
-
29 Стан АнтониоНападающий
- Запасные игроки
-
95 Брынзэ ЯношВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Гайтан ПаблоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marian Rada
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bogdan Andone
Ход матча
5'
0:1
62'
67'
0:2
76'
78'
85'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джюранович Урош
|1
|0.04
|2.
|Гайтан Пабло
|1
|0.04
|3.
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.04
|4.
|Dylan Flores
|1
|0.04
|5.
|Вега Дейвер
|1
|0.04
|6.
|Баксеванос Николаос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Георге Ион
|4 (2)
|0.16
|2.
|Бетанкор Хефте
|4 (1)
|0.16
|3.
|Майлат Себастьян
|3
|0.12
|4.
|Иванов Антоний
|3
|0.12
|5.
|Аким Космин
|3 (1)
|0.12
|6.
|Попа Адриан
|2
|0.08
|7.
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.08
|8.
|Рикардинью XI
|1
|0.04
|9.
|Грэдинару Рэзван
|1
|0.04
|10.
|Ангелов Виктор
|1
|0.04
|11.
|Костин Кристиан
|1
|0.04
|12.
|Армаш Игорь
|1
|0.04
|13.
|Лопеш Марселу
|1
|0.04
|14.
|Стойка Александру
|1
|0.04
|15.
|Влад Александру
|0
|0
|16.
|Де Оливейра Перейра Эрик
|0
|0
|17.
|Илие Александру
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Попадюк Дору
|2
|0
|2.
|Бранеску Лорентиу
|1
|0
|3.
|Dylan Flores
|1
|0
|4.
|Вега Дейвер
|1
|0
|5.
|Попа Рэзван
|1
|0
|6.
|Джюранович Урош
|1
|0
|7.
|Кана Штефан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Лукас Пабло
|5
|0
|2.
|Георге Ион
|5
|0
|3.
|Влад Александру
|4
|0
|4.
|Рикардинью XI
|4
|0
|5.
|Балаур Ионуц
|2
|1
|6.
|Армаш Игорь
|3
|0
|7.
|Сатли Мурад
|3
|0
|8.
|Рымничану Виктор
|3
|0
|9.
|Борцоняну Клаудиу
|3
|0
|10.
|Ангелов Виктор
|1
|1
|11.
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|12.
|Майлат Себастьян
|2
|0
|13.
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|14.
|Лопеш Марселу
|2
|0
|15.
|Стойка Александру
|2
|0
|16.
|Костин Кристиан
|2
|0
|17.
|Андерсон Джон
|2
|0
|18.
|Коцич Милан
|1
|0
|19.
|Тавареш Элдер
|1
|0
|20.
|Пешич Иван
|1
|0
|21.
|Бричаг Марьюс
|1
|0
|22.
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|23.
|Martin Remacle
|1
|0
|24.
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|25.
|Аким Космин
|1
|0
|26.
|Иванов Антоний
|1
|0
|27.
|Илие Александру
|1
|0
|28.
|Войнеску Аделин
|1
|0
|29.
|Доробанту Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Политехника Яссы
|44.44% (4)
|0
|0
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|Волунтари
|21.43% (6)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|25% (7)
|7.14% (2)
Предыдущие игры
Политехника Яссы Последние 20 матчей: +3 =4 -13Политехника Яссы 2:3 Астра Сепси 3:3 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:3 Университатя Крайова ФКСБ 3:1 Политехника Яссы
Политехника Яссы 1:2 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Германнштадт 0:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж Политехника Яссы 1:1 Арджеш Волунтари 4:0 Политехника Яссы Астра 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш
Волунтари Последние 20 матчей: +3 =5 -12Волунтари 0:1 Арджеш ЧФР Клуж 0:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:1 Волунтари Волунтари 1:3 Астра
Сепси 2:2 Волунтари Волунтари 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 2:1 Волунтари Волунтари 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Волунтари Ботошани 1:1 Волунтари Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 3:2 Волунтари Волунтари 3:3 Академика Клинчени Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Волунтари 4:0 Политехника Яссы Арджеш 2:1 Волунтари Волунтари 0:1 ЧФР Клуж Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Астра 2:3 Волунтари Волунтари 1:2 Сепси
Последние игры между собой
Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Волунтари: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|51 - 21
|54
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|31 - 12
|51
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|28 - 14
|47
|4.
|Сепси
|Заявка
|25
|9
|13
|3
|39 - 25
|40
|5.
|Ботошани
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|25
|8
|12
|5
|23 - 21
|36
|7.
|УТА Арад
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|24 - 32
|33
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 22
|32
|9.
|Арджеш
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|24 - 28
|30
|10.
|Астра
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|34 - 37
|29
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|30 - 37
|28
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|23 - 33
|26
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|32 - 32
|25
|14.
|Волунтари
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|28 - 37
|24
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|23 - 35
|22
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|24 - 53
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 7
|31
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 7
|20
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|11 - 10
|20
|5.
|Ботошани
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|6.
|Сепси
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|17
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|9.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 19
|14
|10.
|Арджеш
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|11.
|Астра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|14.
|Волунтари
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 18
|11
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 25
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|19 - 5
|31
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|16 - 6
|26
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 14
|25
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|20 - 14
|23
|5.
|Сепси
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|6.
|Ботошани
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|7 - 5
|16
|8.
|Арджеш
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 14
|16
|9.
|Академика Клинчени
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|10.
|Астра
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 21
|16
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|12.
|Волунтари
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 20
|11
|14.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 13
|11
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 17
|9
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 28
|8
Победитель
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