Андерлехт
1:1
Конец матча
Стадион: Lotto Park
Мехелен
1:0
43' ПенальтиНмеча Лукас
1:1
66' ПенальтиДе Камарго Игор
84' Желтая карточкаУолш Сэнди
20
Миазга
Мэтт
12
Мукайру
Пол
15
Тулен
Янник
23
Пейре
Тибо
40
Вранкс
Астер
16
Схоофс
Роб
88
Дефур
Стивен
35
Швед
Марьян
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Мукайру ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хан УорнерВратарь
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
88 Дефур СтивенПолузащитник
-
35 Швед МарьянНападающий
- Нападающий
-
19 Мрабти КеримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Вут СименЗащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дайлли НиклоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
43'
1:0
66'
1:1
74'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нмеча Лукас
|13 (8)
|0.43
|2.
|Тау Перси
|4
|0.13
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.07
|4.
|Мурильо Микаэль
|2
|0.07
|5.
|Требель Адриен
|2
|0.07
|6.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0.07
|7.
|Версхарен Яри
|2
|0.07
|8.
|Мукайру Пол
|2
|0.07
|9.
|Амузу Френсис
|2
|0.07
|10.
|Димата Ландри
|2 (1)
|0.07
|11.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.03
|12.
|Лоуренс Кемар
|1
|0.03
|13.
|Дауда Мохаммед
|1
|0.03
|14.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.03
|15.
|Влап Михел
|1 (1)
|0.03
|16.
|Коббо Элиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хайреманс Джеффри
|8
|0.27
|2.
|Де Камарго Игор
|6 (1)
|0.2
|3.
|Мрабти Керим
|5
|0.17
|4.
|Схоофс Роб
|3
|0.1
|5.
|Уолш Сэнди
|3
|0.1
|6.
|Сторм Никола
|3 (1)
|0.1
|7.
|Швед Марьян
|3
|0.1
|8.
|Вранкс Астер
|3
|0.1
|9.
|Ван Дамме Йоахим
|2 (2)
|0.07
|10.
|Тоги Уильям
|1
|0.03
|11.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.03
|12.
|Дрёйф Ферди
|1
|0.03
|13.
|Вут Симен
|1
|0.03
|14.
|Энгвалль Густав
|0
|0
|15.
|Каборе Исса
|0
|0
|16.
|Ван Клеемпут Жюль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Микаэль
|5
|0
|2.
|Лоуренс Кемар
|3
|1
|3.
|Цуль Петер
|3
|0
|4.
|Влап Михел
|3
|0
|5.
|Нмеча Лукас
|3
|0
|6.
|Колассен Антуан
|3
|0
|7.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|8.
|Требель Адриен
|2
|0
|9.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|10.
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|11.
|Куллен Джош
|2
|0
|12.
|Миазга Мэтт
|2
|0
|13.
|Михайличенко Богдан
|2
|0
|14.
|Димата Ландри
|2
|0
|15.
|Амузу Френсис
|2
|0
|16.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|17.
|Мукайру Пол
|2
|0
|18.
|Лиссенс Лукас
|0
|1
|19.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|20.
|Тау Перси
|1
|0
|21.
|Кана Марко
|1
|0
|22.
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|23.
|Докю Жереми
|1
|0
|24.
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Дамме Йоахим
|8
|0
|2.
|Вранкс Астер
|4
|1
|3.
|Каборе Исса
|4
|1
|4.
|Ванлерберге Йорди
|5
|0
|5.
|Хайреманс Джеффри
|4
|0
|6.
|Бейкер Лукас
|4
|0
|7.
|Де Камарго Игор
|3
|0
|8.
|Схоофс Роб
|3
|0
|9.
|Пейре Тибо
|3
|0
|10.
|Бушири Рокки
|3
|0
|11.
|Вут Симен
|1
|1
|12.
|Кайя Онур
|2
|0
|13.
|Уолш Сэнди
|2
|0
|14.
|Энгвалль Густав
|2
|0
|15.
|Сторм Никола
|2
|0
|16.
|Мрабти Керим
|2
|0
|17.
|Дефур Стивен
|1
|0
|18.
|Бато Шелдон
|1
|0
|19.
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|20.
|Куке Гетан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Андерлехт
|5.26% (2)
|15.79% (6)
|26.32% (10)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|Мехелен
|10% (4)
|12.5% (5)
|12.5% (5)
|17.5% (7)
|20% (8)
|27.5% (11)
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +9 =5 -6Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Стандард 1:3 Андерлехт Андерлехт 0:2 Кортрейк Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт
Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Андерлехт Генк 1:2 Андерлехт Льеж 0:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Андерлехт 3:0 Шарлеруа Андерлехт 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Эйпен 2:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:0 Андерлехт Льерс Кемпензонен 2:1 Андерлехт Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Остенде Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт
Мехелен Последние 20 матчей: +10 =4 -6Генк 4:1 Мехелен Остенде 2:0 Мехелен Мехелен 1:1 Гент Беерсхот-Вильрейк 1:2 Мехелен
Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен Серкль Брюгге 0:1 Мехелен Мехелен 2:0 Моленбек Мехелен 0:0 Генк Васланд-Беверен 2:3 Мехелен Мехелен 3:0 Эйпен Мехелен 0:4 Стандард Шарлеруа 0:1 Мехелен Мехелен 3:0 Антверпен Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мехелен 0:3 Брюгге Мехелен 2:3 Васланд-Беверен Стандард 2:2 Мехелен Эйпен 1:1 Мехелен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Мехелен: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Андерлехт 2:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 3:4 Андерлехт Первый дивизион А Мехелен 3:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Мехелен Лига Про Мехелен 2:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Мехелен Лига Про Андерлехт 1:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:1 Андерлехт Лига Жюпиле Мехелен 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 1:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:4 Андерлехт Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|61 - 18
|66
|2.
|Антверпен
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|48 - 40
|51
|3.
|Генк
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|54 - 41
|46
|4.
|Остенде
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|45 - 36
|46
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|40 - 31
|46
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|54 - 56
|44
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|49 - 49
|44
|8.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|46 - 53
|43
|9.
|Мехелен
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 47
|41
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|41 - 38
|40
|11.
|Стандард
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|41 - 38
|40
|12.
|Гент
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 34
|37
|13.
|Эйпен
|Заявка
|30
|8
|13
|9
|38 - 47
|37
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|38 - 46
|36
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|35 - 44
|32
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|27 - 45
|30
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|29
|9
|2
|18
|34 - 46
|29
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|35 - 61
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|30 - 11
|34
|2.
|Остенде
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|3.
|Антверпен
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 19
|28
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|19 - 9
|28
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 18
|26
|6.
|Генк
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|30 - 18
|25
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 26
|22
|8.
|Стандард
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 11
|19
|10.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|12.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 26
|18
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 29
|17
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 30
|17
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 18
|17
|16.
|Мехелен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 26
|16
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|20 - 25
|13
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 23
|26
|3.
|Мехелен
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 21
|25
|4.
|Антверпен
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 21
|23
|5.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 30
|22
|6.
|Генк
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 23
|21
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 27
|21
|8.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 17
|19
|10.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 21
|19
|11.
|Стандард
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 19
|18
|12.
|Андерлехт
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|13.
|АХ Лёвен
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|28 - 31
|18
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|14 - 21
|16
|15.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 18
|15
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 26
|14
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 29
|14
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 27
|13
Победитель
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