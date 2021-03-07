Генк
2:0
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
Серкль Брюгге
1:0
9' ГолОнуачу Пол
20' Желтая карточкаМарселен Жан
2:0
24' ГолИто Дзюнъя
27' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
37' Желтая карточкаХейнен Бриан
39' Вторая желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
87' Желтая карточкаПавлович Страхиня
33
Лукуми
Джон
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
24
Марселен
Жан
23
Деман
Оливье
12
Денкей
Кевин
9
Угбо
Ике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Денкей КевинНападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 ВарлесонВратарь
-
32 Кассарт АрнеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
9'
1:0
20'
24'
2:0
37'
79'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|25 (7)
|0.83
|2.
|Бонгонда Тео
|12 (1)
|0.4
|3.
|Ито Дзюнъя
|8
|0.27
|4.
|Дессерс Сириль
|4 (2)
|0.13
|5.
|Грошовски Патрик
|2
|0.07
|6.
|Хейнен Бриан
|1
|0.03
|7.
|Меле Йоаким
|1
|0.03
|8.
|Артеага Херардо
|1
|0.03
|9.
|Тома Бастьен
|1
|0.03
|10.
|Торстведт Кристиан
|1
|0.03
|11.
|Муньос Даниэль
|0
|0
|12.
|Уронен Йере
|0
|0
|13.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|14.
|Куэста Карлос
|0
|0
|15.
|Ойен Люка
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угбо Ике
|12 (1)
|0.4
|2.
|Мусаба Антони
|6
|0.2
|3.
|Хотич Дино
|4 (1)
|0.13
|4.
|Мбенза Гай
|2
|0.07
|5.
|Денкей Кевин
|2
|0.07
|6.
|Оггас Кевин
|1
|0.03
|7.
|Азар Килиан
|1
|0.03
|8.
|Витиньо Виктор II
|1
|0.03
|9.
|Лопес Леонардо
|1
|0.03
|10.
|Кануте Франк
|1
|0.03
|11.
|Марселен Жан
|1
|0.03
|12.
|Павлович Страхиня
|1
|0.03
|13.
|Сомерс Тибо
|1
|0.03
|14.
|Таравель Жереми
|0
|0
|15.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|16.
|Велковски Димитар
|0
|0
|17.
|Ванхутт Шарль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Карлос
|2
|3
|2.
|Онуачу Пол
|5
|0
|3.
|Лукуми Джон
|5
|0
|4.
|Ито Дзюнъя
|3
|1
|5.
|Грошовски Патрик
|4
|0
|6.
|Хейнен Бриан
|4
|0
|7.
|Торстведт Кристиан
|4
|0
|8.
|Бонгонда Тео
|2
|1
|9.
|Уронен Йере
|3
|0
|10.
|Куасси Эбуэ
|3
|0
|11.
|Муньос Даниэль
|3
|0
|12.
|Тома Бастьен
|1
|1
|13.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|14.
|Артеага Херардо
|2
|0
|15.
|Вукович Дэнни
|1
|0
|16.
|Дессерс Сириль
|1
|0
|17.
|Меле Йоаким
|1
|0
|18.
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|19.
|Маккензи Марк
|1
|0
|20.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марселен Жан
|8
|0
|2.
|Омоло Джоханна
|6
|0
|3.
|Бейтс Дэвид
|4
|1
|4.
|Лопес Леонардо
|3
|1
|5.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|1
|6.
|Таравель Жереми
|3
|0
|7.
|Хотич Дино
|3
|0
|8.
|Азар Килиан
|3
|0
|9.
|Кануте Франк
|3
|0
|10.
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|11.
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|12.
|Павлович Страхиня
|3
|0
|13.
|Сомерс Тибо
|3
|0
|14.
|Угбо Ике
|2
|0
|15.
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|16.
|Мусаба Антони
|2
|0
|17.
|Коррин Александр
|1
|0
|18.
|Дидийон Томас
|1
|0
|19.
|Велковски Димитар
|1
|0
|20.
|Оггас Кевин
|1
|0
|21.
|Деман Оливье
|1
|0
|22.
|Декостере Роббе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|19.64% (11)
|17.86% (10)
|14.29% (8)
|17.86% (10)
|14.29% (8)
|16.07% (9)
|Серкль Брюгге
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|5.88% (2)
|38.24% (13)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +9 =4 -7Генк 4:1 Мехелен Шарлеруа 1:2 Генк Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Генк
Генк 1:0 Сент-Трюйден Генк 1:2 Андерлехт Тес Спорт 0:3 Генк Мехелен 0:0 Генк Генк 3:2 Зульте-Варегем Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 Гент Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Унион Сент-Жиллуаз 4:4 Генк Кортрейк 2:1 Генк Эйпен 1:4 Генк Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +5 =2 -13Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт
Серкль Брюгге 3:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Мехелен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:1 Стандард Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 0:1 Остенде АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Генк: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Серкль Брюгге: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Серкль Брюгге 2:5 Генк Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:1 Генк Кубок Генк 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:0 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:2 Генк Кубок Бельгии Серкль Брюгге 3:1 Генк Лига Жюпиле Генк 3:3 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Генк 4:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:2 Генк Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Генк Премьер-лига Генк 3:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Генк Премьер-лига Генк 2:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:2 Генк Премьер-лига Генк 3:2 Серкль Брюгге Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|61 - 18
|66
|2.
|Антверпен
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|48 - 40
|51
|3.
|Генк
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|56 - 41
|49
|4.
|Остенде
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|45 - 36
|46
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|40 - 31
|46
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|54 - 56
|44
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|49 - 49
|44
|8.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|46 - 53
|43
|9.
|Мехелен
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 47
|41
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|41 - 38
|40
|11.
|Стандард
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|41 - 38
|40
|12.
|Гент
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 34
|37
|13.
|Эйпен
|Заявка
|30
|8
|13
|9
|38 - 47
|37
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|38 - 46
|36
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|35 - 44
|32
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|27 - 45
|30
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|30
|9
|2
|19
|34 - 48
|29
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|35 - 61
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|30 - 11
|34
|2.
|Остенде
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|3.
|Генк
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|32 - 18
|28
|4.
|Антверпен
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 19
|28
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|19 - 9
|28
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 18
|26
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 26
|22
|8.
|Стандард
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 11
|19
|10.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|12.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 26
|18
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 29
|17
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 30
|17
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 18
|17
|16.
|Мехелен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 26
|16
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|20 - 25
|13
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 23
|26
|3.
|Мехелен
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 21
|25
|4.
|Антверпен
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 21
|23
|5.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 30
|22
|6.
|Генк
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 23
|21
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 27
|21
|8.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 17
|19
|10.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 21
|19
|11.
|Стандард
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 19
|18
|12.
|Андерлехт
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|13.
|АХ Лёвен
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|28 - 31
|18
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|14 - 23
|16
|15.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 18
|15
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 26
|14
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 29
|14
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 27
|13
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Генк» – «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генк» – «Серкль Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров