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Гент
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Остенде
0' 10'
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
36
Арсланаджич
Дино
25
Фортуна
Нуриу
14
Кастро-Монтес
Алессио
6
Овусу
Элиша
24
Кумс
Свен
15
Мохаммади
Милад
9
Безус
Роман
7
Яремчук
Роман
34
Тиссудали
Тарик
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
4
Хендри
Джек
5
Теате
Артур
25
Батай
Йелле
26
Вандандриш
Кевин
8
Марке
Франсуа
17
Юльсагер
Эндрю
29
Д'Хасе
Робби
10
Сакала
Фэшн
7
Гейе
Махтар
Гент
3-4-1-2
Остенде
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 14 (1) 0.48
2. Букари Осман 4 0.14
3. Кумс Свен 3 (1) 0.1
4. Тиссудали Тарик 3 0.1
5. Дорш Никлас 3 (1) 0.1
6. Депуатр Лоран 2 0.07
7. Пластун Игорь 2 0.07
8. Кастро-Монтес Алессио 2 0.07
9. Мохаммади Милад 1 0.03
10. Кляйндинст Тим 1 (1) 0.03
11. Ньянгбо Догбол 1 0.03
12. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.03
13. Фортуна Нуриу 1 0.03
14. Самуаз Матисс 1 0.03
15. Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
16. Безус Роман 0 0
17. Нгадеу Майкл 0 0
Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сакала Фэшн 13 (2) 0.43
2. Гейе Махтар 10 (5) 0.33
3. Юльсагер Эндрю 3 0.1
4. Вандандриш Кевин 3 0.1
5. Макгихан Кэмерон 3 0.1
6. Теате Артур 3 0.1
7. Квасина Марко 2 0.07
8. Хендри Джек 2 0.07
9. Д'Арпино Максим 1 0.03
10. Капон Брехт 1 0.03
11. Д'Хасе Робби 1 0.03
12. Танье Антон 1 0.03
13. Батай Йелле 0 0
14. Скуласон Ари 0 0
15. Матам Тео Ндика 0 0
16. Бэтцнер Ник 0 0

Карточки

Гент
# Игрок      
1. Нгадеу Майкл 4 1
2. Дорш Никлас 5 0
3. Яремчук Роман 2 1
4. Кумс Свен 3 0
5. Арсланаджич Дино 3 0
6. Марре Сулейман 3 0
7. Кастро-Монтес Алессио 3 0
8. Букари Осман 3 0
9. Безус Роман 2 0
10. Депуатр Лоран 2 0
11. Кляйндинст Тим 2 0
12. Ханше-Ольсен Андреас 2 0
13. Фортуна Нуриу 2 0
14. Мохаммади Милад 2 0
15. Овусу Элиша 2 0
16. Болат Синан 1 0
17. Ботака Жордан 1 0
18. Чакветадзе Георгий 1 0
Остенде
# Игрок      
1. Батай Йелле 8 2
2. Макгихан Кэмерон 6 0
3. Гейе Махтар 6 0
4. Юльсагер Эндрю 5 0
5. Д'Арпино Максим 5 0
6. Танье Антон 5 0
7. Теате Артур 5 0
8. Сакала Фэшн 4 0
9. Скуласон Ари 3 0
10. Хендри Джек 3 0
11. Якель Фредерик 3 0
12. Матам Тео Ндика 3 0
13. Вандандриш Кевин 2 0
14. Юбер Гийом 2 0
15. Квасина Марко 2 0
16. Капон Брехт 1 0
17. Бэтцнер Ник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 17.95% (7) 23.08% (9) 17.95% (7) 10.26% (4) 15.38% (6) 15.38% (6)
 Остенде 11.63% (5) 13.95% (6) 18.6% (8) 18.6% (8) 16.28% (7) 20.93% (9)

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эйпен 1:0 Гент Мехелен 1:1 Гент Гент 4:0 Мускрон-Перювельз Гент 3:1 Шарлеруа
Гент 2:2 Эйпен Гент 5:0 Тонгерен Андерлехт 0:0 Гент Гент 1:1 Сент-Трюйден АХ Лёвен 0:3 Гент Генк 1:1 Гент Гент 0:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент Брюгге 0:1 Гент Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем
Остенде Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Остенде 2:0 Мехелен Эйпен 1:1 Остенде Остенде 3:1 Генк Серкль Брюгге 3:1 Остенде
Остенде 3:1 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 2:3 Остенде Зульте-Варегем 2:1 Остенде Остенде 2:2 Стандард Антверпен 1:2 Остенде Брюгге 2:1 Остенде Остенде 2:1 Кортрейк Остенде 1:1 Эйпен Остенде 3:2 Шарлеруа АХ Лёвен 1:2 Остенде Андерлехт 2:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен

Последние игры между собой

Гент: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Остенде: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Остенде 2:1 Гент Первый дивизион А Остенде 2:1 Гент Первый дивизион А Гент 2:0 Остенде Первый дивизион А Гент 2:1 Остенде Первый дивизион А
Остенде 2:2 Гент Кубок Гент 2:2 Остенде Кубок Остенде 0:4 Гент Первый дивизион А Гент 2:3 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Гент Первый дивизион А Остенде 4:3 Гент Лига Про Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Кубок Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Лига Про Остенде 0:1 Гент Лига Про Гент 2:0 Остенде Лига Про Остенде 5:2 Гент Лига Про Гент 2:2 Остенде Лига Про Гент 3:1 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Гент Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 28 21 3 4 61 - 18 66
2. Антверпен Заявка 30 15 6 9 48 - 40 51
3. Генк Заявка 30 14 7 9 56 - 41 49
4. Остенде 0:0 Заявка 30 13 8 9 45 - 36 47
5. Андерлехт Заявка 30 11 13 6 40 - 31 46
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 30 13 5 12 54 - 56 44
7. АХ Лёвен Заявка 30 12 8 10 49 - 49 44
8. Зульте-Варегем Заявка 30 13 4 13 46 - 53 43
9. Мехелен Заявка 30 11 8 11 43 - 47 41
10. Шарлеруа Заявка 29 11 7 11 41 - 38 40
11. Стандард Заявка 30 10 10 10 41 - 38 40
12. Гент 0:0 Заявка 29 10 8 11 41 - 34 38
13. Эйпен Заявка 30 8 13 9 38 - 47 37
14. Кортрейк Заявка 30 10 6 14 38 - 46 36
15. Сент-Трюйден Заявка 30 8 8 14 35 - 44 32
16. Мускрон-Перювельз Заявка 30 7 9 14 27 - 45 30
17. Серкль Брюгге Заявка 30 9 2 19 34 - 48 29
18. Васланд-Беверен Заявка 30 6 7 17 35 - 61 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 15 11 1 3 30 - 11 34
2. Остенде 0:0 Заявка 15 9 4 2 32 - 18 31
3. Генк Заявка 15 8 4 3 32 - 18 28
4. Антверпен Заявка 15 8 4 3 26 - 19 28
5. Андерлехт Заявка 15 7 7 1 19 - 9 28
6. АХ Лёвен Заявка 15 8 2 5 21 - 18 26
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 15 6 4 5 29 - 26 22
8. Стандард Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
9. Гент 0:0 Заявка 14 5 4 5 23 - 17 19
10. Шарлеруа Заявка 14 5 4 5 14 - 11 19
11. Сент-Трюйден Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
12. Эйпен Заявка 15 4 6 5 22 - 26 18
13. Кортрейк Заявка 15 5 2 8 22 - 29 17
14. Зульте-Варегем Заявка 15 5 2 8 19 - 30 17
15. Мускрон-Перювельз Заявка 15 4 5 6 15 - 18 17
16. Мехелен Заявка 15 4 4 7 23 - 26 16
17. Серкль Брюгге Заявка 15 4 1 10 20 - 25 13
18. Васланд-Беверен Заявка 15 3 2 10 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Зульте-Варегем Заявка 15 8 2 5 27 - 23 26
3. Мехелен Заявка 15 7 4 4 20 - 21 25
4. Антверпен Заявка 15 7 2 6 22 - 21 23
5. Беерсхот-Вильрейк Заявка 15 7 1 7 25 - 30 22
6. Генк Заявка 15 6 3 6 24 - 23 21
7. Шарлеруа Заявка 15 6 3 6 27 - 27 21
8. Гент 0:0 Заявка 15 5 4 6 18 - 17 19
9. Кортрейк Заявка 15 5 4 6 16 - 17 19
10. Эйпен Заявка 15 4 7 4 16 - 21 19
11. Стандард Заявка 15 5 3 7 20 - 19 18
12. Андерлехт Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
13. АХ Лёвен Заявка 15 4 6 5 28 - 31 18
14. Серкль Брюгге Заявка 15 5 1 9 14 - 23 16
15. Остенде 0:0 Заявка 15 4 4 7 13 - 18 16
16. Сент-Трюйден Заявка 15 3 5 7 17 - 26 14
17. Васланд-Беверен Заявка 15 3 5 7 19 - 29 14
18. Мускрон-Перювельз Заявка 15 3 4 8 12 - 27 13
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Остенде
1.85
4.12
4.53
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.73 4.10 4.18
Бонус: 10 000 ₽ 1.70 3.95 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 4.10 3.94
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 4.00 4.20
  1.75 4.12 4.53

Самый высокий коэффициент на матч «Гент» – «Остенде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гент» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Остенде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гент» – «Остенде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
7.10 1.10 4.20 1.23 2.86 1.43 2.15 1.72 1.69 2.17 1.43 2.81 1.25 3.92 1.14 5.65
4.80 1.16 2.38 1.54 1.90 1.84 1.57 2.31 1.23 3.95 1.08 6.80
12.75 1.00 12.25 1.01 4.80 1.17 3.95 1.25 2.45 1.61 1.88 1.92 1.52 2.46 1.26 3.54 1.19 4.05 1.06 6.75 1.05 7.40
16.50 0.00 11.00 1.01 4.70 1.17 3.75 1.25 2.39 1.59 2.11 1.71 1.86 1.94 1.52 2.39 1.27 3.55 1.20 4.20 1.08 7.00 1.07 7.50 1.01 12.00
5.03 1.19 2.81 1.47 2.46 1.58 2.18 1.72 1.90 1.97 1.68 2.25 1.55 2.54 1.21 4.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.04 1.39 1.88 1.92 1.42 2.83 1.19 4.68
3.50 1.28 2.41 1.53 1.59 2.26 1.16 4.90
3.68 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.23 4.20 1.16 5.25
2.33 1.61 1.55 2.37 1.20 4.20
3.39 1.35 3.06 1.40 2.42 1.60 1.83 2.05 1.58 2.47 1.39 3.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.18 1.22 2.36 1.59 1.70 2.15 1.35 3.15
5.00 1.15 2.01 1.74 1.50 2.49 1.30 3.30
4.90 1.17 3.60 1.29 1.94 1.86 1.45 2.75 1.30 3.52
3.45 1.28 1.98 1.77 1.48 2.55 1.30 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.29
1.56 2.33
1.55 2.31
Букмекер Да Нет
3.68 1.28
3.70 1.26
3.85 1.23
Букмекер Да Нет
2.88 1.42
2.70 1.42
2.70 1.42
Где смотреть матч Гент 0:0 Остенде онлайн

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