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Перт Глори
3:1
Конец матча

Стадион:
Брисбен Роар
0'
29' Желтая карточка
Ингем Дэйн
1:0
40' Гол
Кастро Диего
1:1
45' Гол
Хинджерт Джек
2:1
68' Гол
Форнароли Бруно
3:1
75' Гол
Кастро Диего
90'+4
1
Велафи
Тандо
22
Роулинс
Джошуа
5
Аспропотамитис
Джонатан
29
Лахман
Даррил
23
Ингем
Дэйн
18
Д'Агостино
Николас
15
Уилсон
Брэндон
88
Килкенни
Нил
17
Кастро
Диего
9
Форнароли
Бруно
20
Армиенто
Карло
21
Янг
Джейми
6
Гиллесфи
Маколей
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
19
Хинджерт
Джек
26
О'Ши
Джеймс
25
Акбари
Рамат
3
Браун
Кори
17
Мебрахту
Голгол
10
Riku
Danzaki
23
Уэнзел-Холлс
Дилан
Перт Глори
Брисбен Роар

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форнароли Бруно 5 0.83
2. Д'Агостино Николас 4 0.67
3. Армиенто Карло 3 0.5
4. Кастро Диего 2 0.33
5. Килкенни Нил 1 (1) 0.17
6. Ингем Дэйн 1 0.17
7. Daniel Stynes 1 0.17
8. Кио Эндрю 0 0
9. Косуке Ота 0 0
Брисбен Роар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уэнзел-Холлс Дилан 5 0.56
2. Макдональд Скотт 3 0.33
3. Riku Danzaki 3 0.33
4. Хинджерт Джек 1 0.11
5. Гиллесфи Маколей 1 0.11
6. О'Ши Джеймс 1 0.11
7. Браун Кори 0 0
8. Олдред Том 0 0

Карточки

Перт Глори
# Игрок      
1. Nick Sullivan 3 0
2. Аспропотамитис Джонатан 2 0
3. Велафи Тандо 1 0
4. Ингем Дэйн 1 0
5. Армиенто Карло 1 0
Брисбен Роар
# Игрок      
1. Браун Кори 3 0
2. О'Ши Джеймс 2 0
3. Гиллесфи Маколей 2 0
4. Jesse Daley 2 0
5. Трюин Кай 2 0
6. Хинджерт Джек 1 0
7. Олдред Том 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перт Глори 11.76% (2) 0 17.65% (3) 23.53% (4) 29.41% (5) 17.65% (3)
 Брисбен Роар 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Перт Глори Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори
Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Перт Глори 0:1 Токио Шанхай Шэньхуа 3:3 Перт Глори Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сидней 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:2 Макартур Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори
Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед

Последние игры между собой

Перт Глори: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Брисбен Роар: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Брисбен Роар 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:1 Брисбен Роар A-Лига Перт Глори 4:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:4 Перт Глори A-Лига
Перт Глори 2:1 Брисбен Роар A-Лига Перт Глори 2:3 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 3:2 Перт Глори A-Лига Брисбен Роар 1:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:1 Брисбен Роар A-Лига Перт Глори 2:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:1 Перт Глори A-Лига Брисбен Роар 0:2 Перт Глори Кубок ФФА Перт Глори 6:3 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:1 Перт Глори A-Лига Брисбен Роар 1:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 3:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:0 Брисбен Роар A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 9 6 0 3 16 - 10 18
2. Брисбен Роар 9 4 2 3 14 - 11 14
3. Макартур 9 4 2 3 13 - 13 14
4. Вестерн Сидней Уондерерс 8 3 4 1 11 - 8 13
5. Перт Глори 6 4 0 2 18 - 13 12
6. Сидней 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Ньюкасл Джетс 9 3 2 4 8 - 9 11
8. Аделаида Юнайтед 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Мельбурн Сити 7 3 0 4 9 - 12 9
10. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 12 - 10 8
11. Мельбурн Виктори 8 2 1 5 7 - 13 7
12. Веллингтон Феникс 8 1 2 5 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Вестерн Юнайтед 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Брисбен Роар 5 2 1 2 8 - 6 7
5. Перт Глори 2 2 0 0 8 - 4 6
6. Мельбурн Сити 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Мельбурн Виктори 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Сидней 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Ньюкасл Джетс 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Веллингтон Феникс 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Макартур 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 3 0 8 - 6 9
4. Ньюкасл Джетс 5 2 2 1 4 - 3 8
5. Брисбен Роар 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Сидней 3 2 0 1 7 - 4 6
7. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
8. Веллингтон Феникс 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Мельбурн Сити 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
11. Аделаида Юнайтед 4 0 1 3 4 - 12 1
12. Вестерн Юнайтед 2 0 0 2 3 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Хинджерт Джек бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Кастро Диего бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Ингем Дэйн получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HBF Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.37 3.40 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.72 3.04
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 4.60 15.00
  2.29 3.69 3.17

Самый высокий коэффициент на матч «Перт Глори» – «Брисбен Роар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Перт Глори» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брисбен Роар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Перт Глори» – «Брисбен Роар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.10 1.21 2.07 1.70 1.65 2.15 1.43 2.70 1.16 4.80 1.05 8.40
12.00 1.00 11.00 1.02 4.35 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.75 2.08 1.47 2.60 1.22 3.90 1.16 4.50 1.04 7.80
6.80 1.10 5.10 1.16 2.45 1.55 1.82 1.97 3.50 1.30 1.95 1.85 2.33 1.60 2.18 1.68 1.42 2.85 1.22 13.00 1.03 12.00 1.02 13.00 0.00 12.50
5.01 1.19 2.82 1.47 2.31 1.66 2.07 1.83 1.80 2.09 1.63 2.38 1.51 2.66 1.20 5.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.10 1.34 2.09 1.69 1.49 2.50 1.12 5.60
3.52 1.30 2.31 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
1.65 2.22 1.15 5.30 1.08 7.77 1.07 7.00 1.04 8.08
3.39 1.36 2.85 1.47 2.25 1.69 1.77 2.16 1.54 2.60 1.36 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.18 1.85 1.89 1.24 3.80
4.65 1.19 3.26 1.34 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85
4.05 1.23 2.85 1.42 1.75 2.05 1.30 3.22 1.19 4.14

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.28
2.22 1.65
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
3.15 1.35
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