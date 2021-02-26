Перт Глори
3:1
Конец матча
Стадион: HBF Park
Брисбен Роар
29' Желтая карточкаИнгем Дэйн
1:0
40' ГолКастро Диего
1:1
45' ГолХинджерт Джек
2:1
68' ГолФорнароли Бруно
3:1
75' ГолКастро Диего
23
Ингем
Дэйн
88
Килкенни
Нил
17
Кастро
Диего
21
Янг
Джейми
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
25
Акбари
Рамат
10
Riku
Danzaki
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ингем ДэйнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
-
17 Кастро ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кио ЭндрюНападающий
-
-
34 Mason Tatafu
-
-
Главный тренер: Richard Garcia
- Основной состав
-
21 Янг ДжеймиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
25 Акбари РаматПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Riku DanzakiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
15 Jesse Daley
-
-
Главный тренер: Warren Moon
Ход матча
29'
40'
45'
1:1
61'
68'
2:1
75'
3:1
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форнароли Бруно
|5
|0.83
|2.
|Д'Агостино Николас
|4
|0.67
|3.
|Армиенто Карло
|3
|0.5
|4.
|Кастро Диего
|2
|0.33
|5.
|Килкенни Нил
|1 (1)
|0.17
|6.
|Ингем Дэйн
|1
|0.17
|7.
|Daniel Stynes
|1
|0.17
|8.
|Кио Эндрю
|0
|0
|9.
|Косуке Ота
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уэнзел-Холлс Дилан
|5
|0.56
|2.
|Макдональд Скотт
|3
|0.33
|3.
|Riku Danzaki
|3
|0.33
|4.
|Хинджерт Джек
|1
|0.11
|5.
|Гиллесфи Маколей
|1
|0.11
|6.
|О'Ши Джеймс
|1
|0.11
|7.
|Браун Кори
|0
|0
|8.
|Олдред Том
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nick Sullivan
|3
|0
|2.
|Аспропотамитис Джонатан
|2
|0
|3.
|Велафи Тандо
|1
|0
|4.
|Ингем Дэйн
|1
|0
|5.
|Армиенто Карло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Браун Кори
|3
|0
|2.
|О'Ши Джеймс
|2
|0
|3.
|Гиллесфи Маколей
|2
|0
|4.
|Jesse Daley
|2
|0
|5.
|Трюин Кай
|2
|0
|6.
|Хинджерт Джек
|1
|0
|7.
|Олдред Том
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Перт Глори
|11.76% (2)
|0
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|Брисбен Роар
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Перт Глори Последние 20 матчей: +6 =2 -12Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори
Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Перт Глори 0:1 Токио Шанхай Шэньхуа 3:3 Перт Глори Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сидней 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:2 Макартур Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори
Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед
Последние игры между собой
Перт Глори: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Брисбен Роар: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Перт Глори 2:1 Брисбен Роар A-Лига Перт Глори 2:3 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 3:2 Перт Глори A-Лига Брисбен Роар 1:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:1 Брисбен Роар A-Лига Перт Глори 2:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:1 Перт Глори A-Лига Брисбен Роар 0:2 Перт Глори Кубок ФФА Перт Глори 6:3 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:1 Перт Глори A-Лига Брисбен Роар 1:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 3:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:0 Брисбен Роар A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|6
|0
|3
|16 - 10
|18
|2.
|Брисбен Роар
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|3.
|Макартур
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Перт Глори
|6
|4
|0
|2
|18 - 13
|12
|6.
|Сидней
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Ньюкасл Джетс
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|8.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|9.
|Мельбурн Сити
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|10.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|11.
|Мельбурн Виктори
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|12.
|Веллингтон Феникс
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Брисбен Роар
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|Перт Глори
|2
|2
|0
|0
|8 - 4
|6
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Мельбурн Виктори
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Сидней
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Макартур
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|4.
|Ньюкасл Джетс
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Сидней
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|7.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|8.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Перт Глори» – «Брисбен Роар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Перт Глори» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брисбен Роар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Перт Глори» – «Брисбен Роар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров