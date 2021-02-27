Мельбурн Виктори
3:4
Конец матча
Стадион: Marvel Stadium
Вестерн Юнайтед
12' Желтая карточкаСанчес Виктор
1:0
21' ГолМакманаман Каллум
27' Желтая карточкаКруз Робби
31' Желтая карточкаИмаи Томоки
1:1
42' ГолСанчес Виктор
45' Желтая карточкаРоу Сторм
50' Желтая карточкаУскок Томислав
1:2
53' ГолБериша Бесарт
1:3
58' ГолБериша Бесарт
2:3
62' ГолБаттерфилд Джейкоб
64' Вторая желтая карточкаУскок Томислав
70' Желтая карточкаБриммер Джейк
72' Желтая карточкаВуйица Иван
3:3
82' ГолЖестед Рюди
85' Желтая карточкаNicolas Milanovic
90' Желтая карточкаСкотадис Джерри
3:4
90' ГолСанчес Виктор
20
Крокомб
Макс
10
Круз
Робби
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
-
-
35 Zaydan Bello
-
-
Главный тренер: Grant Brebner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Скотт РайанВратарь
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
-
25 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
Ход матча
12'
21'
1:0
27'
31'
42'
1:1
45'
50'
53'
58'
62'
64'
70'
72'
82'
3:3
90'
90'
3:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бриммер Джейк
|3 (1)
|0.33
|2.
|Жестед Рюди
|3
|0.33
|3.
|Макманаман Каллум
|2
|0.22
|4.
|Баттерфилд Джейкоб
|1
|0.11
|5.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|1
|0.11
|6.
|Траоре Адама III
|0
|0
|7.
|Dalibor Markovic
|0
|0
|8.
|Роу Сторм
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бесарт
|5
|0.71
|2.
|Санчес Виктор
|3
|0.43
|3.
|Пирьес Дилан
|3
|0.43
|4.
|Имаи Томоки
|1
|0.14
|5.
|Луштица Стивен
|1
|0.14
|6.
|Гуаррочена Икер
|1
|0.14
|7.
|Вуйица Иван
|1
|0.14
|8.
|Ускок Томислав
|1
|0.14
|9.
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|10.
|Пэйн Коннор
|0
|0
|11.
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|12.
|Хэмилл Брендан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шоттон Райан
|3
|0
|2.
|Броксхэм Ли
|3
|0
|3.
|Роу Сторм
|3
|0
|4.
|Траоре Адама III
|3
|0
|5.
|Круз Робби
|2
|0
|6.
|Бриммер Джейк
|2
|0
|7.
|Кирдар Биркан
|2
|0
|8.
|Андерсон Аарон
|2
|0
|9.
|Баттерфилд Джейкоб
|1
|0
|10.
|Макманаман Каллум
|1
|0
|11.
|Жестед Рюди
|1
|0
|12.
|Райн Дилан
|1
|0
|13.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|1
|0
|14.
|Dalibor Markovic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|5
|0
|2.
|Ускок Томислав
|3
|1
|3.
|Луштица Стивен
|3
|0
|4.
|Диаманти Алессандро
|2
|0
|5.
|Калвер Аарон
|2
|0
|6.
|Вуйица Иван
|2
|0
|7.
|Бериша Бесарт
|1
|0
|8.
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|9.
|Пэйн Коннор
|1
|0
|10.
|Имаи Томоки
|1
|0
|11.
|Берджесс Макс
|1
|0
|12.
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|13.
|Скотадис Джерри
|1
|0
|14.
|Ayom Majok
|1
|0
|15.
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Виктори
|0
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|Вестерн Юнайтед
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +4 =2 -14Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вестерн Юнайтед 4:1 Макартур Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори
Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Вестерн Юнайтед: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|6
|0
|3
|16 - 10
|18
|2.
|Брисбен Роар
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|3.
|Макартур
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|4.
|Аделаида Юнайтед
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|6.
|Перт Глори
|6
|4
|0
|2
|18 - 13
|12
|7.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|8.
|Сидней
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|10.
|Мельбурн Сити
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|11.
|Мельбурн Виктори
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|12.
|Веллингтон Феникс
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Брисбен Роар
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|Перт Глори
|2
|2
|0
|0
|8 - 4
|6
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|8.
|Сидней
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Макартур
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|4.
|Ньюкасл Джетс
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Сидней
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|7.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|8.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|10.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|11.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Победитель
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