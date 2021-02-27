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Мельбурн Виктори
3:4
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
12' Желтая карточка
Санчес Виктор
1:0
21' Гол
Макманаман Каллум
27' Желтая карточка
Круз Робби
31' Желтая карточка
Имаи Томоки
1:1
42' Гол
Санчес Виктор
45' Желтая карточка
Роу Сторм
50' Желтая карточка
Ускок Томислав
1:2
53' Гол
Бериша Бесарт
1:3
58' Гол
Бериша Бесарт
2:3
62' Гол
Баттерфилд Джейкоб
64' Вторая желтая карточка
Ускок Томислав
70' Желтая карточка
Бриммер Джейк
72' Желтая карточка
Вуйица Иван
3:3
82' Гол
Жестед Рюди
85' Желтая карточка
Nicolas Milanovic
90' Желтая карточка
Скотадис Джерри
3:4
90' Гол
Санчес Виктор
90'+7
20
Крокомб
Макс
2
Роу
Сторм
6
Броксхэм
Ли
15
Андерсон
Аарон
33
Dalibor
Markovic
7
Макманаман
Каллум
10
Круз
Робби
8
Баттерфилд
Джейкоб
22
Бриммер
Джейк
13
Кирдар
Биркан
9
Жестед
Рюди
1
Курто
Филип
2
Калвер
Аарон
22
Ускок
Томислав
20
Санчес
Виктор
5
Пирьес
Дилан
6
Имаи
Томоки
34
Гуаррочена
Икер
11
Пэйн
Коннор
23
Диаманти
Алессандро
10
Луштица
Стивен
7
Бериша
Бесарт
Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бриммер Джейк 3 (1) 0.33
2. Жестед Рюди 3 0.33
3. Макманаман Каллум 2 0.22
4. Баттерфилд Джейкоб 1 0.11
5. Luis Lawrie-Lattanzio 1 0.11
6. Траоре Адама III 0 0
7. Dalibor Markovic 0 0
8. Роу Сторм 0 0
Вестерн Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бесарт 5 0.71
2. Санчес Виктор 3 0.43
3. Пирьес Дилан 3 0.43
4. Имаи Томоки 1 0.14
5. Луштица Стивен 1 0.14
6. Гуаррочена Икер 1 0.14
7. Вуйица Иван 1 0.14
8. Ускок Томислав 1 0.14
9. Диаманти Алессандро 0 0
10. Пэйн Коннор 0 0
11. Уэлс Лаклан 0 0
12. Хэмилл Брендан 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Шоттон Райан 3 0
2. Броксхэм Ли 3 0
3. Роу Сторм 3 0
4. Траоре Адама III 3 0
5. Круз Робби 2 0
6. Бриммер Джейк 2 0
7. Кирдар Биркан 2 0
8. Андерсон Аарон 2 0
9. Баттерфилд Джейкоб 1 0
10. Макманаман Каллум 1 0
11. Жестед Рюди 1 0
12. Райн Дилан 1 0
13. Luis Lawrie-Lattanzio 1 0
14. Dalibor Markovic 1 0
Вестерн Юнайтед
# Игрок      
1. Санчес Виктор 5 0
2. Ускок Томислав 3 1
3. Луштица Стивен 3 0
4. Диаманти Алессандро 2 0
5. Калвер Аарон 2 0
6. Вуйица Иван 2 0
7. Бериша Бесарт 1 0
8. Хэмилл Брендан 1 0
9. Пэйн Коннор 1 0
10. Имаи Томоки 1 0
11. Берджесс Макс 1 0
12. Уэлс Лаклан 1 0
13. Скотадис Джерри 1 0
14. Ayom Majok 1 0
15. Nicolas Milanovic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Виктори 0 30% (3) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 30% (3)
 Вестерн Юнайтед 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вестерн Юнайтед 4:1 Макартур Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори
Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед

Последние игры между собой

Мельбурн Виктори: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Вестерн Юнайтед: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед A-Лига Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 9 6 0 3 16 - 10 18
2. Брисбен Роар 9 4 2 3 14 - 11 14
3. Макартур 9 4 2 3 13 - 13 14
4. Аделаида Юнайтед 9 4 1 4 14 - 18 13
5. Вестерн Сидней Уондерерс 9 3 4 2 13 - 11 13
6. Перт Глори 6 4 0 2 18 - 13 12
7. Вестерн Юнайтед 7 3 2 2 16 - 13 11
8. Сидней 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Ньюкасл Джетс 9 3 2 4 8 - 9 11
10. Мельбурн Сити 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Мельбурн Виктори 9 2 1 6 10 - 17 7
12. Веллингтон Феникс 8 1 2 5 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Вестерн Юнайтед 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Брисбен Роар 5 2 1 2 8 - 6 7
5. Перт Глори 2 2 0 0 8 - 4 6
6. Мельбурн Сити 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Мельбурн Виктори 5 2 0 3 8 - 9 6
8. Сидней 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Ньюкасл Джетс 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Веллингтон Феникс 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Макартур 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 3 0 8 - 6 9
4. Ньюкасл Джетс 5 2 2 1 4 - 3 8
5. Брисбен Роар 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Сидней 3 2 0 1 7 - 4 6
7. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
8. Веллингтон Феникс 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Аделаида Юнайтед 5 1 1 3 7 - 14 4
10. Вестерн Юнайтед 3 1 0 2 7 - 8 3
11. Мельбурн Сити 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Роу Сторм получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Санчес Виктор бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Имаи Томоки получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Круз Робби получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Макманаман Каллум бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Санчес Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marvel Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 19.00 1.40 7.10
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 1.27 8.50
  3.43 3.98 2.08

Самый высокий коэффициент на матч «Мельбурн Виктори» – «Вестерн Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вестерн Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мельбурн Виктори» – «Вестерн Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
16.00 0.00 11.00 1.01 9.08 1.03 7.94 1.05 4.90 1.17 2.14 1.71 3.50 1.30 1.71 2.14 1.95 1.85 1.45 2.70 1.28 3.60 1.15 6.80 3.15 1.35 2.08 1.72 1.27 3.70 1.16 5.10 1.11 6.50
5.32 1.18 2.71 1.50 2.46 1.59 2.19 1.74 1.93 1.96 1.70 2.23 1.57 2.51 1.22 4.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.51 2.08 1.72 1.38 3.00 1.20 4.44
3.40 1.35 2.99 1.43 2.37 1.64 1.82 2.08 1.57 2.51 1.39 3.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.14 1.13 3.89 1.21 2.15 1.70 1.58 2.35 1.35 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.16 4.60
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
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