  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
Вестерн Сидней Уондерерс
0:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
0:1
6' Гол
_Maclaren J.
35'
30
Daniel
Margush
2
Гордон
Зигги
4
Макгоуэн
Дилан
33
Mark
Natta
39
Thomas
Aquilina
18
Дорранс
Грэм
17
Keanu
Baccus
29
Вилмеринг
Дэниэл
14
Троизи
Джеймс
12
Дюк
Митчелл
10
Кокс
Саймон
1
Гловер
Том
13
Аткинсон
Натаниэль
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
7
Гриффитс
Ростин
15
Нэббаут
Эндрю
14
Naoki
Tsubaki
18
Меткалф
Коннор
11
Нун
Крэйг
9
Макларен
Джейми
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити

Ход матча

6'
0:1
_Maclaren J.
(_Noone C.)

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йебоа Кваме 2 0.2
2. Камау Брюс 2 0.2
3. Дорранс Грэм 2 (1) 0.2
4. Ибини-Исэи Берни 1 0.1
5. Кокс Саймон 1 0.1
6. Троизи Джеймс 1 0.1
7. Расселл Тэйт 1 0.1
8. Дюк Митчелл 1 0.1
9. Гордон Зигги 1 0.1
10. Мюллер Николай 1 0.1
11. Keanu Baccus 0 0
12. Вилмеринг Дэниэл 0 0
Мельбурн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макларен Джейми 6 0.75
2. Луна Адриан 2 0.25
3. Нун Крэйг 1 0.13
4. Меткалф Коннор 1 0.13
5. Беренгер Флорен 0 0
6. Гуд Кёртис 0 0
7. Нэббаут Эндрю 0 0
8. Цолаковски Стефан 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок      
1. Дорранс Грэм 5 0
2. Ибини-Исэи Берни 2 0
3. Мурдукутас Тасс 2 0
4. Расселл Тэйт 2 0
5. Кокс Саймон 1 0
6. Троизи Джеймс 1 0
7. Макгоуэн Дилан 1 0
8. Гордон Зигги 1 0
9. Мюллер Николай 1 0
10. Keanu Baccus 1 0
11. Mark Natta 1 0
Мельбурн Сити
# Игрок      
1. Джеймисон Скотт 2 1
2. Меткалф Коннор 3 0
3. Луна Адриан 1 1
4. Стоукс Керрин 1 1
5. Гуд Кёртис 1 0
6. Benjamin Garuccio 1 0
7. Аткинсон Натаниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вестерн Сидней Уондерерс 7.69% (1) 0 7.69% (1) 15.38% (2) 38.46% (5) 30.77% (4)
 Мельбурн Сити 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 22.22% (2) 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Мельбурн Сити 3:2 Сидней Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори
Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити

Последние игры между собой

Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Мельбурн Сити: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити A-Лига
Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Мельбурн Сити 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Сити A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 9 6 0 3 16 - 10 18
2. Макартур 10 5 2 3 14 - 13 17
3. Брисбен Роар 9 4 2 3 14 - 11 14
4. Аделаида Юнайтед 9 4 1 4 14 - 18 13
5. Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 10 3 4 3 13 - 12 13
6. Перт Глори 6 4 0 2 18 - 13 12
7. Мельбурн Сити 1:0 8 4 0 4 10 - 12 12
8. Вестерн Юнайтед 7 3 2 2 16 - 13 11
9. Сидней 8 3 2 3 10 - 9 11
10. Ньюкасл Джетс 10 3 2 5 8 - 11 11
11. Веллингтон Феникс 9 2 2 5 10 - 14 8
12. Мельбурн Виктори 9 2 1 6 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Вестерн Юнайтед 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Брисбен Роар 5 2 1 2 8 - 6 7
5. Перт Глори 2 2 0 0 8 - 4 6
6. Мельбурн Сити 1:0 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Мельбурн Виктори 5 2 0 3 8 - 9 6
8. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Сидней 5 1 2 2 3 - 5 5
10. Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 5 1 1 3 5 - 6 4
11. Ньюкасл Джетс 5 1 0 4 4 - 8 3
12. Веллингтон Феникс 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 5 4 0 1 7 - 5 12
2. Сентрал Кост Маринерз 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 5 2 3 0 8 - 6 9
4. Ньюкасл Джетс 5 2 2 1 4 - 3 8
5. Брисбен Роар 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Веллингтон Феникс 5 2 1 2 6 - 6 7
7. Сидней 3 2 0 1 7 - 4 6
8. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
9. Мельбурн Сити 1:0 5 2 0 3 4 - 6 6
10. Аделаида Юнайтед 5 1 1 3 7 - 14 4
11. Вестерн Юнайтед 3 1 0 2 7 - 8 3
12. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Мельбурн Сити
5.90
4.80
2.49
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.70 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.69 3.58 2.49
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.75 2.50
  2.73 3.74 2.53

Самый высокий коэффициент на матч «Вестерн Сидней Уондерерс» – «Мельбурн Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вестерн Сидней Уондерерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мельбурн Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вестерн Сидней Уондерерс» – «Мельбурн Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.00 10.75 1.02 4.65 1.18 3.76 1.27 2.31 1.68 1.83 1.97 1.50 2.52 1.24 3.72 1.18 4.30 1.06 7.30
16.00 0.00 11.00 1.01 4.60 1.17 3.45 1.28 2.23 1.65 2.00 1.81 1.76 2.06 1.53 2.44 1.27 3.85 1.21 4.10 1.08 7.09 1.07 7.66 1.01 12.00
4.90 1.20 2.77 1.49 2.35 1.64 2.10 1.79 1.85 2.05 1.66 2.32 1.54 2.60 1.21 4.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.36 1.59 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.55
3.50 1.30 2.25 1.61 1.57 2.35 1.20 4.20 1.13 5.15
3.38 1.35 2.92 1.45 2.31 1.66 1.79 2.12 1.55 2.56 1.38 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.18 3.52 1.30 1.95 1.85 1.48 2.65 1.30 3.52
4.53 1.16 3.32 1.28 2.00 1.81 1.49 2.50 1.30 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.39
Букмекер Да Нет
3.65 1.27
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
Где смотреть матч Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Сити онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 