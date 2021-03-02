Вестерн Сидней Уондерерс
0:1
Первый тайм: 35'
Стадион: Bankwest Stadium (Sydney)
Мельбурн Сити
0:1
6' Гол_Maclaren J.
33
Mark
Natta
18
Дорранс
Грэм
17
Keanu
Baccus
12
Дюк
Митчелл
10
Кокс
Саймон
22
Гуд
Кёртис
11
Нун
Крэйг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Полузащитник
-
18 Дорранс ГрэмПолузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Дюк МитчеллНападающий
-
10 Кокс СаймонНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джеймс НоаВратарь
-
13 Расселл ТэйтПолузащитник
-
19 Матч ДжордонПолузащитник
-
11 Йебоа КвамеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Робинсон Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нун КрэйгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
Ход матча
6'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йебоа Кваме
|2
|0.2
|2.
|Камау Брюс
|2
|0.2
|3.
|Дорранс Грэм
|2 (1)
|0.2
|4.
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0.1
|5.
|Кокс Саймон
|1
|0.1
|6.
|Троизи Джеймс
|1
|0.1
|7.
|Расселл Тэйт
|1
|0.1
|8.
|Дюк Митчелл
|1
|0.1
|9.
|Гордон Зигги
|1
|0.1
|10.
|Мюллер Николай
|1
|0.1
|11.
|Keanu Baccus
|0
|0
|12.
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макларен Джейми
|6
|0.75
|2.
|Луна Адриан
|2
|0.25
|3.
|Нун Крэйг
|1
|0.13
|4.
|Меткалф Коннор
|1
|0.13
|5.
|Беренгер Флорен
|0
|0
|6.
|Гуд Кёртис
|0
|0
|7.
|Нэббаут Эндрю
|0
|0
|8.
|Цолаковски Стефан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дорранс Грэм
|5
|0
|2.
|Ибини-Исэи Берни
|2
|0
|3.
|Мурдукутас Тасс
|2
|0
|4.
|Расселл Тэйт
|2
|0
|5.
|Кокс Саймон
|1
|0
|6.
|Троизи Джеймс
|1
|0
|7.
|Макгоуэн Дилан
|1
|0
|8.
|Гордон Зигги
|1
|0
|9.
|Мюллер Николай
|1
|0
|10.
|Keanu Baccus
|1
|0
|11.
|Mark Natta
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеймисон Скотт
|2
|1
|2.
|Меткалф Коннор
|3
|0
|3.
|Луна Адриан
|1
|1
|4.
|Стоукс Керрин
|1
|1
|5.
|Гуд Кёртис
|1
|0
|6.
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|7.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7.69% (1)
|0
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|30.77% (4)
|Мельбурн Сити
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =8 -5Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +10 =2 -8Мельбурн Сити 3:2 Сидней Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори
Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Мельбурн Сити: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Мельбурн Сити 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Сити A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|6
|0
|3
|16 - 10
|18
|2.
|Макартур
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|3.
|Брисбен Роар
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|4.
|Аделаида Юнайтед
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:1
|10
|3
|4
|3
|13 - 12
|13
|6.
|Перт Глори
|6
|4
|0
|2
|18 - 13
|12
|7.
|Мельбурн Сити
|1:0
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|8.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|9.
|Сидней
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|10.
|Ньюкасл Джетс
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|11.
|Веллингтон Феникс
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|12.
|Мельбурн Виктори
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Брисбен Роар
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|Перт Глори
|2
|2
|0
|0
|8 - 4
|6
|6.
|Мельбурн Сити
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|8.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|11.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:1
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|4.
|Ньюкасл Джетс
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Веллингтон Феникс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Сидней
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|8.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|9.
|Мельбурн Сити
|1:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|10.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|12.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вестерн Сидней Уондерерс» – «Мельбурн Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вестерн Сидней Уондерерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мельбурн Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вестерн Сидней Уондерерс» – «Мельбурн Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров