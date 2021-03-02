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Перт Глори
0:1
Первый тайм: 40'

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
0:1
6' Гол
_Simon M.
25' Желтая карточка
_Timmins C.
40'
1
Велафи
Тандо
16
Nick
Sullivan
34
Mason
Tatafu
29
Лахман
Даррил
23
Ингем
Дэйн
18
Д'Агостино
Николас
19
Callum
Timmins
88
Килкенни
Нил
24
Daniel
Stynes
9
Форнароли
Бруно
20
Армиенто
Карло
1
Биригитти
Марк
5
Нигро
Стефан
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
14
Daniel
Bouman
4
Нисбет
Джошуа
8
Божанич
Оливер
10
Да
Силва
Даниэль
12
Уренья
Марко
19
Саймон
Мэтт
Перт Глори
Сентрал Кост Маринерз

Ход матча

6'
0:1
_Simon M.
(_Bouman D.)
25'
_Timmins C.
 

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форнароли Бруно 5 0.71
2. Д'Агостино Николас 4 0.57
3. Армиенто Карло 3 0.43
4. Кастро Диего 2 0.29
5. Килкенни Нил 1 (1) 0.14
6. Ингем Дэйн 1 0.14
7. Daniel Stynes 1 0.14
8. Кио Эндрю 0 0
9. Косуке Ота 0 0
Сентрал Кост Маринерз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куол Алоу 6 0.6
2. Да Силва Даниэль 3 0.3
3. Саймон Мэтт 3 (1) 0.3
4. Jordan Smylie 1 0.1
5. _Simon M. 1 0.1
6. Jaden Casella 1 0.1
7. Божанич Оливер 1 (1) 0.1
8. Daniel Bouman 0 0
9. Уренья Марко 0 0
10. Нигро Стефан 0 0
11. Нисбет Джошуа 0 0
12. _Bouman D. 0 0

Карточки

Перт Глори
# Игрок      
1. Nick Sullivan 3 0
2. Аспропотамитис Джонатан 2 0
3. Велафи Тандо 1 0
4. Ингем Дэйн 1 0
5. Армиенто Карло 1 0
6. _Timmins C. 1 0
Сентрал Кост Маринерз
# Игрок      
1. Саймон Мэтт 3 0
2. Куол Алоу 3 0
3. Роулес Кай 1 1
4. Ruon Tongyik 2 0
5. Уренья Марко 1 0
6. Божанич Оливер 1 0
7. Биригитти Марк 1 0
8. Нигро Стефан 1 0
9. Миллер Льюис 1 0
10. Стенснесс Джанни 1 0
11. Daniel Bouman 1 0
12. Jaden Casella 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перт Глори 11.76% (2) 0 17.65% (3) 23.53% (4) 29.41% (5) 17.65% (3)
 Сентрал Кост Маринерз 6.67% (1) 6.67% (1) 33.33% (5) 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Перт Глори Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Перт Глори 3:1 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори
Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Перт Глори 0:1 Токио Шанхай Шэньхуа 3:3 Перт Глори Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Аделаида Юнайтед 3:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити
Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз

Последние игры между собой

Перт Глори: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Сентрал Кост Маринерз: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори A-Лига
Сентрал Кост Маринерз 1:4 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:0 Перт Глори A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:3 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Перт Глори 4:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:2 Перт Глори A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 4:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Перт Глори A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 1:0 10 7 0 3 17 - 10 21
2. Макартур 10 5 2 3 14 - 13 17
3. Брисбен Роар 9 4 2 3 14 - 11 14
4. Аделаида Юнайтед 9 4 1 4 14 - 18 13
5. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 4 3 13 - 13 13
6. Перт Глори 0:1 7 4 0 3 18 - 14 12
7. Мельбурн Сити 8 4 0 4 11 - 12 12
8. Вестерн Юнайтед 7 3 2 2 16 - 13 11
9. Сидней 8 3 2 3 10 - 9 11
10. Ньюкасл Джетс 10 3 2 5 8 - 11 11
11. Веллингтон Феникс 9 2 2 5 10 - 14 8
12. Мельбурн Виктори 9 2 1 6 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Сентрал Кост Маринерз 1:0 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Вестерн Юнайтед 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Брисбен Роар 5 2 1 2 8 - 6 7
5. Перт Глори 0:1 3 2 0 1 8 - 5 6
6. Мельбурн Сити 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Мельбурн Виктори 5 2 0 3 8 - 9 6
8. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Сидней 5 1 2 2 3 - 5 5
10. Вестерн Сидней Уондерерс 5 1 1 3 5 - 7 4
11. Ньюкасл Джетс 5 1 0 4 4 - 8 3
12. Веллингтон Феникс 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 1:0 5 4 0 1 9 - 3 12
2. Макартур 5 4 0 1 7 - 5 12
3. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 3 0 8 - 6 9
4. Ньюкасл Джетс 5 2 2 1 4 - 3 8
5. Брисбен Роар 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Веллингтон Феникс 5 2 1 2 6 - 6 7
7. Сидней 3 2 0 1 7 - 4 6
8. Перт Глори 0:1 4 2 0 2 10 - 9 6
9. Мельбурн Сити 5 2 0 3 5 - 6 6
10. Аделаида Юнайтед 5 1 1 3 7 - 14 4
11. Вестерн Юнайтед 3 1 0 2 7 - 8 3
12. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    Callum Timmins получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Саймон Мэтт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HBF Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Перт Глори
Ничья
Сентрал Кост Маринерз
5.40
4.10
2.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.70 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.84 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.85 2.75
  2.39 3.86 2.85

Самый высокий коэффициент на матч «Перт Глори» – «Сентрал Кост Маринерз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Перт Глори» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сентрал Кост Маринерз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Перт Глори» – «Сентрал Кост Маринерз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.00 11.50 1.01 4.40 1.19 3.52 1.30 2.29 1.69 1.76 2.06 1.48 2.57 1.24 3.72 1.16 4.45 1.05 7.60 1.04 7.70
16.50 0.00 11.00 1.01 4.44 1.17 3.75 1.25 2.35 1.59 2.10 1.84 1.85 2.11 1.52 2.41 1.24 3.55 1.20 4.75 1.08 7.54 1.06 8.11 1.01 12.00
4.67 1.22 2.77 1.49 2.31 1.67 2.05 1.85 1.76 2.14 1.59 2.47 1.47 2.78 1.17 5.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.32 1.61 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.65
3.35 1.31 2.27 1.62 1.55 2.40 1.20 4.33 1.12 5.35
3.33 1.36 2.98 1.43 2.35 1.64 1.81 2.10 1.56 2.53 1.38 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.19 3.38 1.32 1.92 1.88 1.43 2.83 1.28 3.68
4.38 1.17 3.19 1.28 1.97 1.78 1.48 2.55 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.39
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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