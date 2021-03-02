Перт Глори
0:1
Первый тайм: 40'
Стадион: HBF Park (Perth)
Сентрал Кост Маринерз
0:1
6' Гол_Simon M.
25' Желтая карточка_Timmins C.
34
Mason
Tatafu
23
Ингем
Дэйн
88
Килкенни
Нил
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
12
Уренья
Марко
19
Саймон
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Mason TatafuЗащитник
- Защитник
-
23 Ингем ДэйнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
-
17 Кастро ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кио ЭндрюНападающий
-
-
Главный тренер: Richard Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ruon TongyikЗащитник
-
15 Роулес КайЗащитник
-
11 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
-
19 Саймон МэттНападающий
- Запасные игроки
-
20 Пирс АдамВратарь
- Защитник
-
22 Янота МихаилПолузащитник
-
29 Куол АлоуНападающий
-
23 Даниель Холл
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
Ход матча
6'
0:1
25'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форнароли Бруно
|5
|0.71
|2.
|Д'Агостино Николас
|4
|0.57
|3.
|Армиенто Карло
|3
|0.43
|4.
|Кастро Диего
|2
|0.29
|5.
|Килкенни Нил
|1 (1)
|0.14
|6.
|Ингем Дэйн
|1
|0.14
|7.
|Daniel Stynes
|1
|0.14
|8.
|Кио Эндрю
|0
|0
|9.
|Косуке Ота
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куол Алоу
|6
|0.6
|2.
|Да Силва Даниэль
|3
|0.3
|3.
|Саймон Мэтт
|3 (1)
|0.3
|4.
|Jordan Smylie
|1
|0.1
|5.
|_Simon M.
|1
|0.1
|6.
|Jaden Casella
|1
|0.1
|7.
|Божанич Оливер
|1 (1)
|0.1
|8.
|Daniel Bouman
|0
|0
|9.
|Уренья Марко
|0
|0
|10.
|Нигро Стефан
|0
|0
|11.
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|12.
|_Bouman D.
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nick Sullivan
|3
|0
|2.
|Аспропотамитис Джонатан
|2
|0
|3.
|Велафи Тандо
|1
|0
|4.
|Ингем Дэйн
|1
|0
|5.
|Армиенто Карло
|1
|0
|6.
|_Timmins C.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саймон Мэтт
|3
|0
|2.
|Куол Алоу
|3
|0
|3.
|Роулес Кай
|1
|1
|4.
|Ruon Tongyik
|2
|0
|5.
|Уренья Марко
|1
|0
|6.
|Божанич Оливер
|1
|0
|7.
|Биригитти Марк
|1
|0
|8.
|Нигро Стефан
|1
|0
|9.
|Миллер Льюис
|1
|0
|10.
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|11.
|Daniel Bouman
|1
|0
|12.
|Jaden Casella
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Перт Глори
|11.76% (2)
|0
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|Сентрал Кост Маринерз
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Перт Глори Последние 20 матчей: +7 =2 -11Перт Глори 3:1 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори
Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Перт Глори 0:1 Токио Шанхай Шэньхуа 3:3 Перт Глори Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +7 =2 -11Аделаида Юнайтед 3:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити
Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз
Последние игры между собой
Перт Глори: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Сентрал Кост Маринерз: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Сентрал Кост Маринерз 1:4 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:0 Перт Глори A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:3 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Перт Глори 4:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:2 Перт Глори A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 4:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Перт Глори A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:0
|10
|7
|0
|3
|17 - 10
|21
|2.
|Макартур
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|3.
|Брисбен Роар
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|4.
|Аделаида Юнайтед
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|6.
|Перт Глори
|0:1
|7
|4
|0
|3
|18 - 14
|12
|7.
|Мельбурн Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 12
|12
|8.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|9.
|Сидней
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|10.
|Ньюкасл Джетс
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|11.
|Веллингтон Феникс
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|12.
|Мельбурн Виктори
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:0
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Брисбен Роар
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|Перт Глори
|0:1
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|8.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|11.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:0
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|2.
|Макартур
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|4.
|Ньюкасл Джетс
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Веллингтон Феникс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Сидней
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|8.
|Перт Глори
|0:1
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|9.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|10.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|12.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Победитель
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