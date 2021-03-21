Наша трансляция на этом окончена. С вами был Андрей Сергеев. Спасибо за внимание, до новых встреч на футболе! Всего хорошего!

ОПАСНО! Курт Зума не смог вынести мяч из штрафной, отыграв точно на набегавшего Брюстера, который мощно пробил, но получилось рядом со штангой! Был рикошет!

Три минуты добавлены к основному времени второго тайма. Угловой успеха не принёс "Шеффилду", но был он близок к спасению мгновением ранее.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Хаким Зиеш! 2:0! Это называется контрольный выстрел! Убежали в контратаку игроки "Челси", Чилуэлл слева навесил в штрафную площадь, где Зиеш принял мяч, а вторым касанием аккуратно пробил мимо Ремсдейла в дальний угол!

ВСЁ! Матч окончен! "Челси" с минимальными затратами сил прошёл "Шеффилд Юнайтед" и вышел в полуфинал Кубка Англии. Жеребьёвка состоится в перерыве матча "Лестер" - "Манчестер Юнайтед", в котором и определится последний участник стадии.

90' Джейден Богл покинул пределы поля в составе "Шеффилда", вместо него будет доигрывать Ли Муссе.

89' Ещё одну замену готовит Хекингботтом, пришло время все атакующие силы пускать в бой. Впрочем, это время пришло довольно давно, вот-вот добавленное время пойдёт.

88' Тухель по-прежнему сидит на скамейке, пару раз он выходил к бровке, но большую часть времени предпочитает роль зрителя. Последние минуты идут, "Челси" удалось игру от своих ворот отвести.

86' Канте нарушил правила на чужой половине поля, подтолкнул в спину Макголдрика. Не удалось "Шеффилду" быструю атаку начать.

85' Неплохое позиционное наступление "Челси", Джеймс справа внешней стороной стопы вырезал мяч на дальнюю штангу, но там никого из его партнёров нет.

84' Быстрая атака "Челси", Джеймс по правому флангу прорвался, простреливал в центр штрафной площади, и защитник "Шеффилда" мяч выносит.

83' С хорошим настроением выбежал на поле Н'Голо Канте, заменил он Кристиана Пулишича. Вроде удалось "Челси" сбить атакующий порыв соперника, но и впереди по-прежнему ничего не клеится.

82' Сейчас ещё и Канте выйдет на поле у "Челси", это будет последняя замена Тухеля.

81' Пошла заключительная десятиминутка основного времени. Получили всё-таки нервную концовку игроки "Челси", мы об этом в середине тайма говорили.

79' Ещё одна замена в составе "Шеффилда". Риан Брюстер появился на поле вместо Оливера Норвуда.

78' Норвуд справа исполнил штрафной, навесил на дальнюю штангу, где Стивенс смог продавить Хаверца, но в ближний угол попасть не удалось.

77' Макголдрик получил мяч по левому флангу, от лицевой опасно то ли прострелил в центр, то ли бил с нулевого угла, но Кепа вовремя выставил руку, отбив мяч на фланг.

75' Замена в составе "Шеффилда". Оливер Бёрк вышел на поле, а отдыхать отправился Оливер Макбарни.

74' Пулишич получил мяч на левом фланге, смог навесить между двумя защитниками, но без адреса получилось. За лицевую улетел мяч.

73' Да, бросает Тухель в бой тяжёлую артиллерию, потому как совсем печально выглядит "Челси" в атаке, ещё и нити игры постепенно упустили из рук хозяева поля.

72' И вновь двойная замена в составе "Челси". Билли Гилмор и Каллум Хадсон-Одои покинули пределы поля, вместо них Кай Хаверц и Хаким Зиеш.

72' Навесил Норвуд справа от углового флажка на ближнюю штангу, но очень низко получилось, прямо на голову игроку "Челси". Мяч выбит.

71' Очень хороший заброс по правому флангу, Богл набирал скорость, уже врывался в штрафную площадь, но успел его догнать Зума и выбил мяч на угловой! Надёжная игра защитника.

70' Ну всё, "Шеффилд" заиграл первым номером, неплохо держится мяч у гостей. Неужели "Челси" уже сейчас готов на удержание играть?

69' Кепа в игре! Макбарни хороший плотный удар нанёс с подступов к штрафной площади, голкипер "Челси" мяч отбил! За две минуты "Шеффилд" создал больше, чем все хозяева за матч.

68' И вновь атакует "Шеффилд", передача по правому флангу получилась слишком сильной, мяч укатился за лицевую. Заметно оживились гости!

67' Ландстрем навесил с правого фланга в штрафную площадь "Челси", Макголдрик на линии вратарской подстроился головой под мяч, но не смог попасть из выгоднейшей позиции в створ! Чудо прямо!

67' Заброс в штрафную площадь "Челси", Зума успел сыграть на опережение, выбил мяч в аут.

66' Середина второго тайма у нас идёт, "Шеффилд" в последние минуты больше владеет мячом. Случится ли переворот в игре?

64' "Шеффилд" начинает довольно смело прессинговать соперника, в итоге у "Челси" уже проблемы с выходом со своей половины поля возникают.

63' Двойная замена в составе "Челси". Вместо Оливье Жиру на поле появился Рис Джеймс, а Андреас Кристенсен уступил место для Сесара Аспиликуэты.

61' Отбились после углового игроки "Шеффилда", Гилмор своей подачей попытался вернуть мяч в штрафную площадь "Шеффилда", но получилось слишком сильно.

60' "Челси" в быструю атаку убежал, Жиру рвался к мячу, Джагиелка был первым на мяче, пытался отыграть на голкипера, но ошибся, за лицевую получилось.

59' Норвуд навесил справа на дальнюю штангу, там на краю штрафной мяч подхватил Осборн, но переиграть защитника не удалось.

58' Чилуэлл нарушил правила на бровке, затолкал он тут Богла. Штрафной выполнят гости.

57' Зума выбил мяч у Макголдрика, в результате форвард "Шеффилда" небольшое ушиб там получил после контакта. К счастью, всё в порядке, обошлось без врачей.

55' Вновь игроки "Челси" взяли мяч под свой контроль и готовят очередную атаку. По-прежнему без опасных моментов и ударов по воротам.

53' Интересно, будет ли Тухель выпускать основных игроков своей команды, дабы с более уверенным счётом попытаться выиграть. А то так можно и нервную концовку с непредсказуемым итогом получить.

51' И вновь довольно неторопливо проходит наша встреча, "Челси" явно не настроен сегодня соперника обыгрывать крупно, не получается особо обострение.

49' Штрафной заработали игроки "Челси". Маунт пробил по воротам, удалось ему перебросить стенку, но попасть в ближний угол не удалось.

48' Макголдрик по центру ворвался в штрафную площадь "Челси", но Эмерсон его опередил, успел выбить мяч у форварда "Шеффилда".

47' "Челси" начинает второй тайм с опасной атаки! Пулишич на правом фланге эффектно проскочил между двумя защитниками, вышел на ворота и пробил в ближний угол! Спас Ремсдейл!