Челси
2:0
Конец матча
Стадион: Стэмфорд Бридж
Шеффилд Юнайтед
1:0
24' Гол в свои воротаНорвуд Оливер
2:0
90' ГолЗиеш Хаким
15
Зума
Курт
21
Чилуэлл
Бен
23
Гилмор
Билли
19
Маунт
Мэйсон
18
Жиру
Оливье
15
Джагелка
Фил
20
Богл
Джейден
23
Осборн
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Жиру ОливьеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Брайан КинЗащитник
- Защитник
-
31 Брант ЗакПолузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Брюстер РианНападающий
-
14 Бёрк ОливерНападающий
-
11 Муссе ЛиНападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
Ход матча
24'
1:0
90'
90'
2:0
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|4
|1
|2.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.25
|3.
|Зиеш Хаким
|1
|0.25
|4.
|Хаверц Кай
|1
|0.25
|5.
|Вернер Тимо
|1
|0.25
|6.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.25
|7.
|Джеймс Рис II
|0
|0
|8.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|9.
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шарп Билли
|2 (1)
|0.5
|2.
|Башам Крис
|1
|0.25
|3.
|Бёрк Оливер
|1
|0.25
|4.
|Богл Джейден
|1
|0.25
|5.
|Макголдрик Дэвид
|0
|0
|6.
|Флек Джон
|0
|0
|7.
|Норвуд Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Норвуд Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +12 =5 -3Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси
Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =1 -12Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль
Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Челси: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Челси
99.4% (153)
Ничья
0.6% (1)
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.75% (57)
Меньше
62.25% (94)
Обе команды забьют
Да
19.21% (29)
Нет
80.79% (122)
Популярный счёт
2:0 Челси
54.5% (84)
3:0 Челси
16.9% (26)
3:1 Челси
11% (17)
1:0 Челси
6.5% (10)
2:1 Челси
5.8% (9)
4:0 Челси
1.3% (2)
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