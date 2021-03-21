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Челси
2:0
Конец матча

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0'
1:0
24' Гол в свои ворота
Норвуд Оливер
2:0
90' Гол
Зиеш Хаким
90'+4
1
Аррисабалага
Кепа
4
Кристенсен
Андреас
15
Зума
Курт
21
Чилуэлл
Бен
20
Хадсон-Одои
Каллум
17
Ковачич
Матео
23
Гилмор
Билли
33
Эмерсон
Палмиери
19
Маунт
Мэйсон
10
Пулишич
Кристиан
18
Жиру
Оливье
1
Ремсдейл
Аарон
2
Бэлдок
Джордж
15
Джагелка
Фил
3
Стивенс
Энда
20
Богл
Джейден
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
23
Осборн
Бен
9
Макбарни
Оливер
17
Макголдрик
Дэвид
Челси
3-4-2-1
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Ход матча

24'
Норвуд Оливер
1:0
63'
Аспиликуэта Сесар
Кристенсен Андреас
 
63'
Джеймс Рис II
Жиру Оливье
 
72'
Хаверц Кай
Хадсон-Одои Каллум
 
72'
Зиеш Хаким
Гилмор Билли
 
76'
 
Бёрк Оливер
Макбарни Оливер
79'
 
Брюстер Риан
Норвуд Оливер
83'
Канте Н'Голо
Пулишич Кристиан
 
90'
 
Богл Джейден
90'
Зиеш Хаким
(Чилуэлл Бен)
2:0
90'
 
Муссе Ли

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 4 1
2. Хадсон-Одои Каллум 1 0.25
3. Зиеш Хаким 1 0.25
4. Хаверц Кай 1 0.25
5. Вернер Тимо 1 0.25
6. Маунт Мэйсон 1 0.25
7. Джеймс Рис II 0 0
8. Аспиликуэта Сесар 0 0
9. Чилуэлл Бен 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шарп Билли 2 (1) 0.5
2. Башам Крис 1 0.25
3. Бёрк Оливер 1 0.25
4. Богл Джейден 1 0.25
5. Макголдрик Дэвид 0 0
6. Флек Джон 0 0
7. Норвуд Оливер 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Норвуд Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Шеффилд Юнайтед 0 0 20% (1) 40% (2) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси
Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль
Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Челси: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига
Новости матча
  • После матча
  • Наша трансляция на этом окончена. С вами был Андрей Сергеев.
    Спасибо за внимание, до новых встреч на футболе! Всего хорошего!
  • Второй тайм
  • Свисток
    ВСЁ! Матч окончен! "Челси" с минимальными затратами сил прошёл "Шеффилд Юнайтед" и вышел в полуфинал Кубка Англии. Жеребьёвка состоится в перерыве матча "Лестер" - "Манчестер Юнайтед", в котором и определится последний участник стадии.
  • Описание гола
    90'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Хаким Зиеш! 2:0!
    Это называется контрольный выстрел!     Убежали в контратаку игроки "Челси", Чилуэлл слева навесил в штрафную площадь, где Зиеш принял мяч, а вторым касанием аккуратно пробил мимо Ремсдейла в дальний угол!
  • Дополнительное время
    90'
    Три минуты добавлены к основному времени второго тайма. Угловой успеха не принёс "Шеффилду", но был он близок к спасению мгновением ранее.
  • Опасный момент
    90'
    ОПАСНО! Курт Зума не смог вынести мяч из штрафной, отыграв точно на набегавшего Брюстера, который мощно пробил, но получилось рядом со штангой! Был рикошет!
  • Замена
    90'
    Джейден Богл покинул пределы поля в составе "Шеффилда", вместо него будет доигрывать Ли Муссе.
  • 89'
    Ещё одну замену готовит Хекингботтом, пришло время все атакующие силы пускать в бой. Впрочем, это время пришло довольно давно, вот-вот добавленное время пойдёт.
  • 88'
    Тухель по-прежнему сидит на скамейке, пару раз он выходил к бровке, но большую часть времени предпочитает роль зрителя. Последние минуты идут, "Челси" удалось игру от своих ворот отвести.
  • Фол, нарушение
    86'
    Канте нарушил правила на чужой половине поля, подтолкнул в спину Макголдрика. Не удалось "Шеффилду" быструю атаку начать.
  • 85'
    Неплохое позиционное наступление "Челси", Джеймс справа внешней стороной стопы вырезал мяч на дальнюю штангу, но там никого из его партнёров нет.
  • 84'
    Быстрая атака "Челси", Джеймс по правому флангу прорвался, простреливал в центр штрафной площади, и защитник "Шеффилда" мяч выносит.
  • Замена
    83'
    С хорошим настроением выбежал на поле Н'Голо Канте, заменил он Кристиана Пулишича. Вроде удалось "Челси" сбить атакующий порыв соперника, но и впереди по-прежнему ничего не клеится.
  • 82'
    Сейчас ещё и Канте выйдет на поле у "Челси", это будет последняя замена Тухеля.
  • 81'
    Пошла заключительная десятиминутка основного времени. Получили всё-таки нервную концовку игроки "Челси", мы об этом в середине тайма говорили.
  • Замена
    79'
    Ещё одна замена в составе "Шеффилда". Риан Брюстер появился на поле вместо Оливера Норвуда.
  • 78'
    Норвуд справа исполнил штрафной, навесил на дальнюю штангу, где Стивенс смог продавить Хаверца, но в ближний угол попасть не удалось.
  • Опасный момент
    77'
    Макголдрик получил мяч по левому флангу, от лицевой опасно то ли прострелил в центр, то ли бил с нулевого угла, но Кепа вовремя выставил руку, отбив мяч на фланг.
  • Замена
    75'
    Замена в составе "Шеффилда". Оливер Бёрк вышел на поле, а отдыхать отправился Оливер Макбарни.
  • 74'
    Пулишич получил мяч на левом фланге, смог навесить между двумя защитниками, но без адреса получилось. За лицевую улетел мяч.
  • 73'
    Да, бросает Тухель в бой тяжёлую артиллерию, потому как совсем печально выглядит "Челси" в атаке, ещё и нити игры постепенно упустили из рук хозяева поля.
  • Замена
    72'
    И вновь двойная замена в составе "Челси". Билли Гилмор и Каллум Хадсон-Одои покинули пределы поля, вместо них Кай Хаверц и Хаким Зиеш.
  • Угловой
    72'
    Навесил Норвуд справа от углового флажка на ближнюю штангу, но очень низко получилось, прямо на голову игроку "Челси". Мяч выбит.
  • 71'
    Очень хороший заброс по правому флангу, Богл набирал скорость, уже врывался в штрафную площадь, но успел его догнать Зума и выбил мяч на угловой! Надёжная игра защитника.
  • 70'
    Ну всё, "Шеффилд" заиграл первым номером, неплохо держится мяч у гостей. Неужели "Челси" уже сейчас готов на удержание играть?
  • Опасный момент
    69'
    Кепа в игре! Макбарни хороший плотный удар нанёс с подступов к штрафной площади, голкипер "Челси" мяч отбил! За две минуты "Шеффилд" создал больше, чем все хозяева за матч.
  • 68'
    И вновь атакует "Шеффилд", передача по правому флангу получилась слишком сильной, мяч укатился за лицевую. Заметно оживились гости!
  • Опасный момент
    67'
    Ландстрем навесил с правого фланга в штрафную площадь "Челси", Макголдрик на линии вратарской подстроился головой под мяч, но не смог попасть из выгоднейшей позиции в створ! Чудо прямо!
  • 67'
    Заброс в штрафную площадь "Челси", Зума успел сыграть на опережение, выбил мяч в аут.
  • 66'
    Середина второго тайма у нас идёт, "Шеффилд" в последние минуты больше владеет мячом. Случится ли переворот в игре?
  • 64'
    "Шеффилд" начинает довольно смело прессинговать соперника, в итоге у "Челси" уже проблемы с выходом со своей половины поля возникают.
  • Замена
    63'
    Двойная замена в составе "Челси". Вместо Оливье Жиру на поле появился Рис Джеймс, а Андреас Кристенсен уступил место для Сесара Аспиликуэты.
  • Угловой
    61'
    Отбились после углового игроки "Шеффилда", Гилмор своей подачей попытался вернуть мяч в штрафную площадь "Шеффилда", но получилось слишком сильно.
  • 60'
    "Челси" в быструю атаку убежал, Жиру рвался к мячу, Джагиелка был первым на мяче, пытался отыграть на голкипера, но ошибся, за лицевую получилось.
  • 59'
    Норвуд навесил справа на дальнюю штангу, там на краю штрафной мяч подхватил Осборн, но переиграть защитника не удалось.
  • Фол, нарушение
    58'
    Чилуэлл нарушил правила на бровке, затолкал он тут Богла. Штрафной выполнят гости.
  • 57'
    Зума выбил мяч у Макголдрика, в результате форвард "Шеффилда" небольшое ушиб там получил после контакта. К счастью, всё в порядке, обошлось без врачей.
  • 55'
    Вновь игроки "Челси" взяли мяч под свой контроль и готовят очередную атаку. По-прежнему без опасных моментов и ударов по воротам.
  • 53'
    Интересно, будет ли Тухель выпускать основных игроков своей команды, дабы с более уверенным счётом попытаться выиграть. А то так можно и нервную концовку с непредсказуемым итогом получить.
  • 51'
    И вновь довольно неторопливо проходит наша встреча, "Челси" явно не настроен сегодня соперника обыгрывать крупно, не получается особо обострение.
  • 49'
    Штрафной заработали игроки "Челси". Маунт пробил по воротам, удалось ему перебросить стенку, но попасть в ближний угол не удалось.
  • 48'
    Макголдрик по центру ворвался в штрафную площадь "Челси", но Эмерсон его опередил, успел выбить мяч у форварда "Шеффилда".
  • Опасный момент
    47'
    "Челси" начинает второй тайм с опасной атаки! Пулишич на правом фланге эффектно проскочил между двумя защитниками, вышел на ворота и пробил в ближний угол! Спас Ремсдейл!
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм! "Челси" продолжил встречу с центра поля. Замен после перерыва нет.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен! Сделаем паузу, встретимся через 15 минут! Много контролирует мяч "Челси", но обострить игру не особо получается. Команде Тухеля помог автогол Норвуда. Пока 1:0, отдыхаем!
  • 45'
    Игроки "Шеффилда" на удар наиграли! Это Макголдрик из-за пределов штрафной площади проверил Кепу, но получилось не очень опасно, голкипер "Челси" мяч поймал.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минутку арбитр добавил к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Быстрая атака "Челси", мягкая подача справа на ближнюю штангу, Пулишич тут рвался к мячу, но в итоге он от его головы улетел за пределы поля.
  • Опасный момент
    42'
    Ремсдейл спас! Норвуд чуть гол не привёз! Слишком слабую передачу он сделал назад на Джагелку, в итоге Пулишич успел на перехвате сыграть, ворвался в штрафную и пробивал по воротам, но голкипер "Шеффилда" успел из рамки рвануть и руку поднял, остановив мяч!
  • 41'
    Пошла заключительная пятиминутка первого тайма. Не меняется у нас рисунок игры, "Челси" продолжает контролировать мяч, но не получается игру обострить.
  • 40'
    Передача налево под рывок Жиру, форвард бежал как мог, но в итоге всё равно прострелил уже из-за пределов поля.
  • 39'
    Не так много времени осталось до конца первого тайма, игроки "Шеффилда" немного покатали мяч, но даже на чужую половину поля перебрать у них не удалось.
  • 37'
    Крайне пассивен "Шеффилд Юнайтед" сегодня. Даже не пытаются гости перейти в атаку, хотя Хекингботтом постоянно у бровки поля находится и подсказывает что-то.
  • Фол, нарушение
    35'
    Бэлдок уже наработал сегодня на карточку, вновь он Пулишича отоварил по ноге. Арбитр мог и карточки забыть, порой кажется, что и такое возможно.
  • 34'
    Маунт неплохо пробросил мяч на пути к штрафной площади соперника, но в итоге Джагелка сыграл на опережение, успел мяч выбить.
  • Фол, нарушение
    33'
    И вновь Пулишич на газоне, это уже Норвуд подтолкнул соперника. 0-7 по фолам к этой минуте.
  • Фол, нарушение
    32'
    Пулиишича жёстко уронили в центре поля, Бэлдок влетел в ногу игроку "Челси", но сразу извинился, и арбитр пока его простил. Без карточек у нас к этой минуте.
  • Офсайд
    30'
    Заброс в штрафную площадь "Шеффилда" на Гилмора, который переиграть Ремсдейла не смог, но мгновением ранее был свисток, офсайд у молодого полузащитника.
  • 28'
    Попытка "Челси" продраться в штрафную по центру, Ковачич отыграл на Пулишича, но защитник "Шеффилда" сыграл на перехвате.
  • 27'
    Продолжает "Челси" осаждать штрафную площадь "Шеффилда", переводят хозяева мяч с фланга на фланга, но пока проникнуть в центр никак не получается.
  • 26'
    Повезло в чём-то игрокам "Челси", поскольку сами хозяева ни единого момента за первую половину тайма создать не смогли. Не очень внятно в атаке смотрятся подопечные Тухеля.
  • Гол в свои ворота
    24'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! Оливер Норвуд! 1:0! Автогол!
    После подачи с угла поля мяч был выбит из штрафной площади "Шеффилда". На углу его подхватил Чилуэлл, прострелил в центр, где Норвуд тянулся к мячу, чтобы сыграть на перехвате, но вместо этого срезал его в собственные ворота.
  • 23'
    Хадсон-Одои неплохо прострелил с правого фланга, Ремсдейл не смог мяч зафиксировать, в итоге Жиру мог сыграть на подборе, но ему помешал защитник. Угловой!
  • 23'
    Середина первого тайма у нас идёт, пока ни единого опасного момента, да и ударов по воротам мы в общем-то не видели.
  • 22'
    Эмерсон получил мяч на левом фланге, смело пошёл сразу на двух игроков "Шеффилда", но пройти их не удалось.
  • 21'
    Продолжает "Челси" контролировать мяч на половине поля соперника, "Шеффилд" изредка мелкими фолами старается это дело остановить.
  • 19'
    Жиру рвался на мяч в чужую штрафную площадь, но защитник грамотно поставил корпус, в итоге Ремсдейл сыграл на выходе.
  • 18'
    Маунт слева со штрафного навесил на ближнюю штангу, игрок "Шеффилда" спокойно выносит мяч в аут. Тухель что-то старательно записывает.
  • Фол, нарушение
    17'
    Продолжают контролировать мяч игроки "Челси". Богл слева в углу поля толкнул в спину Чилуэлла, в итоге практически угловой мы посмотрим сейчас.
  • 16'
    Маунт с правого фланга простреливал в штрафную площадь в направлении Жиру, но не дошёл мяч до форварда "Челси".
  • Фол, нарушение
    15'
    Бэлдок не успел за Ковачичем, в итоге руками его в центре поля схватил.
  • Угловой
    13'
    Вновь угловой заработали игроки "Шеффилда". Флек слева навесил на ближнюю штангу, мяч отбит. Вернулся он на фланг к Джону, повторный навес мы увидели, но слишком сильно. На противоположный фланг улетел мяч.
  • 12'
    "Шеффилд", надо сказать, не жмётся к своим воротам. Вновь пошли вперёд игроки гостей, Осборн простреливал с левого фланга, выбит мяч в аут игроком "Челси".
  • Угловой
    10'
    Норвуд навесил справа на ближнюю штангу, последовала скидка на Джагелку, который с линии вратарской головой попытался пробить, но получилось не очень сильно. Кепа мяч в руки поймал.
  • 9'
    Макголдрик активен на первом фланге атаки "Шеффилда", помогли ему и партнёры, в итоге удалось заработать угловой удар.
  • 7'
    Старается прессинговать "Челси", в результате чего "Шеффилд" пока остаётся без мяча. Гости занимают последнее место в турнирной таблице, проводя крайне невзрачный сезон, так что может только кубок спасти "клинков".
  • 5'
    Пока без опасных моментов у нас обходится, Пулишича пытались вывести к воротам "Шеффилда", но передача получилась слишком сильной, Ремсдейл сыграл на выходе.
  • 3'
    Маунт ускорился справа, получил передачу, но защитника переиграть не удалось. Аут заработали игроки "Челси".
  • 2'
    Довольно спокойно начинается наша встреча, игроки "Челси" контролируют мяч, но пока вперёд не идут подопечные Тухеля.
  • Первый тайм начался
    1'
    На коленях постояли, можно играть в футбол! Началась наша встреча! "Челси" играет в традиционных синих майках и трусах, белых гетрах. "Шеффилд Юнайтед" в розовых майках и гетрах, чёрных трусах.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Добро пожаловать на "Стэмфорд Бридж", где сегодня в рамках 1/4 финала Кубка Англии встретятся "Челси" и "Шеффилд Юнайтед". С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, друзья!
Прогнозы 154
Челси 99.4% (153)
X 0.6% (1)
Шеффилд Юнайтед 0% (0)
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1.91 Прогноз на матч от Liveresult
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Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.26 6.11 13.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 5.75 12.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 13.00 55.00
  1.08 10.48 36.47

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
14.00 1.02 5.50 1.15 3.46 1.30 2.38 1.52 2.00 1.90 1.57 2.47 1.30 3.50 1.16 5.30 1.10 6.65
13.00 1.00 11.75 1.01 4.50 1.19 3.04 1.38 2.34 1.67 1.73 2.02 1.39 2.90 1.17 3.62 1.12 4.35 1.05 7.40
13.50 1.01 9.50 1.04 1.16 5.10 1.48 2.63 1.24 4.00 1.85 2.02 1.05 9.50 1.03 12.00 1.07 8.40 1.06 8.80 1.03 8.50 1.03 9.50 1.01 16.50
1.98 1.90 1.61 2.40 1.26 4.06 2.08 1.81 1.74 2.16 1.52 2.63 1.36 3.19 1.57 2.49 1.41 3.01 1.16 5.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.97 1.47 1.70 2.15 1.33 3.01 1.14 5.70
3.60 1.29 2.38 1.58 1.57 2.38 1.17 5.10 1.12 6.35
3.25 1.33 2.12 1.68 1.85 1.95 1.24 4.00 1.13 5.80
2.83 1.45 2.32 1.64 1.79 2.07 1.50 2.66 1.55 2.52 1.32 3.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.62 1.28 2.11 1.73 1.56 2.43 1.27 3.76
4.25 1.22 3.20 1.35 1.78 2.04 1.43 2.83 1.28 3.68
4.20 1.22 2.90 1.40 1.75 2.05 1.30 3.20 1.20 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.26 1.64
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
5.58 1.13
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
4.38 1.20
4.40 1.20
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Прогнозы на матч Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Челси
99.4% (153)
Ничья
0.6% (1)
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.75% (57)
Меньше
62.25% (94)
Обе команды забьют
Да
19.21% (29)
Нет
80.79% (122)
Популярный счёт
2:0 Челси
54.5% (84)
3:0 Челси
16.9% (26)
3:1 Челси
11% (17)
1:0 Челси
6.5% (10)
2:1 Челси
5.8% (9)
4:0 Челси
1.3% (2)
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