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Лестер
3:1
Конец матча

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0'
1:0
24' Гол
Ихеаначо Келечи
30' Желтая карточка
Магуайр Гарри
1:1
38' Гол
Гринвуд Мэйсон
2:1
52' Гол
Тилеманс Юри
69' Желтая карточка
Олбрайтон Марк
72' Желтая карточка
Мактоминай Скотт
76' Желтая карточка
Эванс Джонни
3:1
78' Гол
Ихеаначо Келечи
90'+4
1
Шмейхель
Каспер
4
Сёюнджю
Чаглар
6
Эванс
Джонни
3
Фофана
Уэсли
27
Кастань
Тимоти
8
Тилеманс
Юри
25
Ндиди
Уилфред
11
Олбрайтон
Марк
17
Перес
Айосе
14
Ихеаначо
Келечи
9
Варди
Джейми
26
Хендерсон
Дин
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
27
Теллес
Алекс
31
Матич
Неманья
17
Фред
Сантос
6
Погба
Поль
34
Ван
де
Бек
Донни
11
Гринвуд
Мэйсон
9
Марсьяль
Антони
Лестер
3-4-1-2
Манчестер Юнайтед
4-1-2-1-2

Ход матча

24'
Ихеаначо Келечи
1:0
30'
 
Магуайр Гарри
38'
1:1
Гринвуд Мэйсон
52'
Тилеманс Юри
(Ихеаначо Келечи)
2:1
64'
 
Фернандеш Бруну
Матич Неманья
64'
 
Мактоминай Скотт
Погба Поль
64'
 
Шоу Люк
Теллес Алекс
64'
 
Кавани Эдинсон
Ван де Бек Донни
69'
Олбрайтон Марк
 
72'
 
Мактоминай Скотт
73'
Прает Деннис
Перес Айосе
 
76'
Эванс Джонни
 
78'
Ихеаначо Келечи
(Олбрайтон Марк)
3:1
83'
Чодури Хамза
Варди Джейми
 
84'
 
Диалло Амад
Фред Сантос

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ихеаначо Келечи 3 0.75
2. Тилеманс Юри 2 (1) 0.5
3. Олбрайтон Марк 1 0.25
4. Мэддисон Джеймс 1 0.25
5. Перес Айосе 1 0.25
6. Юндер Дженгиз 1 0.25
7. Джастин Джеймс 1 0.25
8. Барнс Харви 1 0.25
9. Прает Деннис 0 0
10. Кастань Тимоти 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гринвуд Мэйсон 2 0.5
2. Мактоминай Скотт 2 0.5
3. Рэшфорд Маркус 1 0.25
4. Фернандеш Бруну 1 0.25
5. Теллес Алекс 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 1 0
2. Олбрайтон Марк 1 0
3. Перес Айосе 1 0
4. Тилеманс Юри 1 0
5. Фофана Уэсли 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 1 0
2. Погба Поль 1 0
3. Теллес Алекс 1 0
4. Линделоф Виктор 1 0
5. Мактоминай Скотт 1 0
6. Туанзебе Аксел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Лестер 0 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 9.09% (1) 36.36% (4) 0
 Манчестер Юнайтед 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал
Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд

Последние игры между собой

Лестер: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 1
Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Манчестер Юнайтед Суперкубок Манчестер Юнайтед 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 5:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    Всё! Завершился матч! Поздравляем "Лестер" с выходом в полуфинал Кубка Англии. Для вас игру комментировал Георгий Артмеладзе. Спасибо за внимание!
  • 90'
    "Лестер" держит мяч под контролем - никуда уже подопечные Роджерса не торопятся, но в то же время не хотят обрезаться на финальных секундах.
  • 90'
    Не получился у Марсьяля удар головой, но всё-таки до Шмейхеля мяч добрался. Датчанин забрал снаряд и незамедлительно скинул его Магуайру.
  • 90'
    Роджерс вышел к кромке поля, а Сульшер сидит с мрачным видом на скамейке запасных. Больно смотреть на Оле-Гуннара.
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты добавил Марринер ко второму тайму.
  • 89'
    11/8 - статистика ударов по воротам. "Лестер" сегодня часто тревожил владения Хендерсона.
  • Опасный момент
    88'
    Опасно! Фернандеш со штрафной точки легонько переправил мяч по классной дуге - Шмейхель из-под перекладины выбил мяч.
  • Фол, нарушение
    87'
    "Юнайтед" оккупировал территорию возле ворот Шмейхеля. Тилеманс нарвался на фол, прихватив за футболку Магуайра.
  • 86'
    Эванс не позволил Марсьялю добраться до мяча - возрастной защитник ловко закинул мяч в аут.
  • Офсайд
    85'
    Олбрайтон несётся к мячу, тут же выдаёт передачу в сторону Ихеаначо, но нигериец забирается в офсайд.
  • Замена
    84'
    Ещё одна замена в матче - Амад Траоре заменил Фреда, которого сегодня подставил Магуайр.
  • 83'
    Шоу набрал отличную скорость, однако не смог укротить мяч в районе лицевой линии.
  • Замена
    82'
    Варди уходит с поля - вместо него появляется анонсированный Хамза Чодури. Сразу хавбек "Лестера" передаёт указания Роджерса.
  • 81'
    Чодури переодевается на скамейке запасных. Усиливает Роджерс среднюю линию. "Юнайтед", тем временем, владеет мячом.
  • 80'
    Сульшер посовещался с Кэрриком и со вздохом отчаяния приземлился на уютное место на скамейке запасных. Норвежец понимает, что близится вылет "Юнайтед".
  • 2 гола - дубль!
    79'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-1! ИХЕАНАЧО! Олбрайтон закинул на дальнюю штангу, и нигериец легонько подправил мяч в уголок. Хендерсон даже не дёрнулся, а Мактоминай откровенно прозевал удар Келечи.
  • 78'
    Фофана шикарно отыграл на перехвате, устремился вперёд, но передачу выдать не смог. Вопрос в другом - почему никто не выходил на француза?
  • Желтая карточка
    77'
    Эванс грязновато сыграл против Фернандеша, и судья моментально "наградил" защитника сборной Северной Ирландии "горчичником".
  • 76'
    Магуайр издали пнул мяч (по-другому не сказать) - снаряд существенно разминулся с правой штангой ворот "Лестера".
  • 75'
    Коллектив Сульшера продолжает бесцеремонно наседать на "Лестер". Очень тяжёлый отрезок у "лис" в этом матче.
  • Замена
    73'
    Замена в составе "Лестера" - вместо Переса в игру вступает бельгийский хавбек Прат, который несколько месяцев был травмирован.
  • Желтая карточка
    72'
    Мактоминай нарвался на жёлтую карточку за фол в центре поля против форварда Переса.
  • Угловой
    71'
    Ндиди справился после подачи от углового флажка - нигериец опередил всех и вынес мяч на безопасное расстояние.
  • 70'
    "Манчестер Юнайтед" идёт вперёд - последовал заброс из глубины на Гринвуда, но Эванс выбил за лицевую.
  • Желтая карточка
    69'
    Олбрайтон получил жёлтую карточку за то, что выбил мяч после свистка. Сравнялись "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" по "горчичникам".
  • Угловой
    68'
    Угловой удар "красных дьяволов" ни к чему не привёл - в гущу игроков залетел снаряд, однако защитники "Лестера" были на высоте.
  • 67'
    "Манчестер Юнайтед" прижал "Лестер" к воротам - Ван-Биссака и Кавани пробили.
  • Замена
    65'
    Сульшер выпускает на поле четырёх футболистов - Матич, Погба, Ван де Бек и Теллес отправились на скамейку запасных. Вышли вместо них Кавани, Шоу, Фернандеш и Мактоминай.
  • 65'
    Марсьяль не смог обмануть арбитра - француз всем видом показал, что Ндиди его завалил, хотя там явно пахло симуляцией.
  • 64'
    По ударам статистика следующая - 10 у "Лестера" и 5 у "Манчестер Юнайтед". По ударам в створ картина следующая - 4 против 3.
  • 63'
    Перес прошёл несколько метров и пробил сам, невзирая на присутствие партнёров слева и справа. Испанец очень неточно запустил мяч.
  • 62'
    Варди обыграл Линделёфа, но пас в сторону Ихеаначо у англичанина не прошёл - Магуайр чётко выставил ногу.
  • 61'
    Кастань преодолел барьер в виде центральной линии поля, однако защитники "Юнайтед" высоко оборонялись и тут же накрыли бельгийца.
  • Опасный момент
    60'
    Варди! Ихеаначо шикарно вывел форварда сборной Англии на ударную позицию, тот ловко устранил Магуайра и ударил рядом со штангой!
  • Опасный момент
    59'
    Ух, как Теллес пробил! Бразилец дальний удар нанёс, но мяч просвистел рядом со штангой!
  • Опасный момент
    58'
    И ещё один момент с участием турецкого защитника! Чаглар теперь в подкате выбил снаряд, летевший в угол ворот Шмейхеля.
  • Опасный момент
    57'
    Последовал от углового флажка мяч в сторону Магуайра, но великолепно сыграл в воздушном пространстве Сеюнджо!
  • Фол, нарушение
    56'
    Олбрайтону мяч в руку попал - Теллес снова сошёлся с Марком и заработал право на штрафной удар.
  • 55'
    Теллес финтами не смог уложить на газон Олбрайтона - англичанин застыл и не позволил бразильцу пройти дальше.
  • 54'
    "Красные дьяволы" пока не могут пройти к воротам Шмейхеля. Ван-Биссака тормозит игру - вместо проникающего паса он зачем-то отдаёт мяч на ближнего.
  • 53'
    Режиссёр телетрансляции показал Сульшера - на норвежце лица нет. Стоит он, скрестив руки, и молча анализирует ситуацию.
  • 52'
    Остро нуждается "Манчестер Юнайтед" в выходе Фернандеша - креатив португальца должен помочь "красным дьяволам".
  • Описание гола
    51'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! ТИЛЕМАНС! Бельгиец прошёл сквозь Фреда и Матича и нанёс неотразимый удар с правой ноги - Хендерсон замешкался и потянулся к мячу слишком поздно.
  • 50'
    Кастань ушёл от Ван-Биссаки, перевёл мяч на Фофана, но атака "Лестера" затянулась.
  • Фол, нарушение
    49'
    Ндиди жёстко встретил Фреда, но арбитр не полез в карман за жёлтой карточкой. "Юнайтед" же ловко разыграл штрафной удар.
  • 48'
    Мактоминай разминается на бровке - скорее всего, в ближайшее время лидер сборной Шотландии появится на поле.
  • 47'
    Кастань вбросил мяч из-за боковой, Ндиди вошёл в штрафную и с угла пробил - Хендерсон без проблем справился.
  • 46'
    Победитель сегодняшнего матча попадёт в полуфинале на "Саутгемптон".
  • Второй тайм начался
    45'
    Второй тайм начался!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" обменялись голами. Вернёмся через 15 минут.
  • 45'
    "Манчестер Юнайтед" проводит окончание тайма с мячом в ногах - Линделёф под прессингом Варди покатил снаряд на Хендерсона.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил главный арбитр к первому тайму.
  • Опасный момент
    44'
    Опасно! Айосе раскачал Матича и с удобной ноги пробил с линии штрафной - Хендерсон взглядом проводил полёт мяча.
  • 43'
    Ихеаначо не догнал мяч после шикарного, но очень сильного заброса из средней линии. Нигериец ускорился, но тщетно.
  • 42'
    Погба пробил с линии штрафной - Шмейхель очень уверенно зафиксировал мяч в руках, хотя Поль исполнял на точность.
  • 41'
    Ван-Биссака и Кастань боролись за мяч, и не получилось у защитника "красных дьяволов" выпросить угловой удар у судьи.
  • Опасный момент
    40'
    Опасно! С фланга полетел мяч в сторону Олбрайтона, но Теллес в воздушном пространстве опередил англичанина.
  • Описание гола
    39'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-ОО-Л! 1-1! ГРИНВУД! Погба устранил Фофана и закинул на Ван де Бека, который эффектно пропустил мяч на Гринвуда. Англичанин пробил из-под Кастаня, и снаряд закатился за линию ворот!
  • 38'
    Сульшер и Кэррик, внимательно наблюдая за событиями на поле, переговариваются о чём-то. Видимо, обсуждают целесообразность выхода на поле Фернандеша.
  • Фол, нарушение
    37'
    С Погба всё в порядке. Теперь Магуайр фолит - досталось Ихеаначо. Англичанин немного нервничает сегодня.
  • Фол, нарушение
    36'
    Погба очутился на газоне - Фофана нарушил правила на Поле. Француз тут же принёс извинения, но хавбек "Юнайтед" от боли даже оскалился.
  • 35'
    Ван-Биссака очень грамотно в подкате выбил мяч, заблокировав проход Марсьяля к воротам.
  • 34'
    "Лестер" уверенно перехватывает мяч в средней линии. Защитники "лис" вяло перекатывают игровой снаряд.
  • Опасный момент
    33'
    Опасно пробил Ндиди с линии штрафной после того, как на него покатил мяч Тилеманс. Угодил африканец в защитника "Юнайтед".
  • 32'
    Олбрайтон готовится подать со штрафной точки - рослый Сеюнджо подошёл во владения Хендерсона.
  • Желтая карточка
    31'
    Ихеаначо не прошёл Магуайра - англичанин уронил на газон нигерийца. На жёлтую карточку нарвался защитник "Юнайтед".
  • 30'
    Гринвуд пытался навязать борьбу Эвансу, но опытный защитник аккуратно покатил в сторону Шмейхеля.
  • 29'
    Фофана разогнал атаку через фланг, мяч ушёл на противоположную бровку, но Перес после паса Кастаня потерял снаряд.
  • Опасный момент
    28'
    Опасно! Дальний удар последовал с рикошетом от газона, и Шмейхелю пришлось несладко - датчанин кончиками пальцев перевёл мяч за линию.
  • 27'
    Магуайр летит в атаку, чтобы извиниться перед болельщиками за ошибку - Гринвуд принял мяч, но задержали его.
  • 26'
    "Манчестер Юнайтед" сразу активизировался - Фред сместился к флангу в попытке наградить мячом Гринвуда, но защитники "лис" сыграли надёжно.
  • Описание гола
    25'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! ИХЕАНАЧО! Магуйар выдал передачу на Фреда, который неуверенно покатил мяч вперёд - нигериец воспользовался щедрым подарком и, невзирая на выход Хендерсона из ворот, красиво покатил снаряд.
  • 25'
    Перес откликнулся на обратную передачу Ихеаначо, но со скоростью у испанца не всё в порядке - пару метров он проиграл Магуайру.
  • Угловой
    24'
    "Лестер" катастрофически плохо разыграл угловой удар, но "лисы" продолжают владеть мячом.
  • 23'
    Забавный эпизод - у Погба слетела бутса. Француз продемонстрировал это арбитру, но тот попросил Поля зашнуровать кроссовки.
  • Фол, нарушение
    22'
    На газоне оказался Олбрайтон - англичанин держится за голову после откровенно подлого захвата Теллеса.
  • 21'
    Фред хорошо подчищает в центре поля сегодня - бразилец, если я верно всё заметил, совершил уже четыре перехвата.
  • 20'
    Погба не смог накрутить Тилеманса - бельгиец очень грамотно позиционно расположился и выцарапал мяч у француза.
  • 19'
    Сеюнджо шикарно обезвредил на фланге Гринвуда - англичанин не прошёл дальше, и "Лестер" ввёл мяч в игру из-за боковой.
  • Опасный момент
    18'
    Опасно! Варди пробил по воротам, и Хендерсон, приземлившись, отбил. Магуайр здесь виновен - англичанин нерасторопно скинул мяч на Джейми.
  • 17'
    Не прошла передача в направлении Варди - англичанин поднял вверх большой палец, показывая, что заброс из глубины от Тилеманса был классным.
  • 16'
    Погба активно боролся за мяч с Олбрайтоном, но пока "Лестер" очень чётко перекрывает все зоны.
  • 15'
    Сегодня "красным дьяволам" приходится играть без главной звезды в атаке - Бруну Фернандес есть в числе запасных, но Сульшер позволил португальцу отдохнуть.
  • 14'
    Ихеаначо вылетал на оперативный простор, но грамотно его закрывали защитники "Юнайтед".
  • 13'
    Пробил головой по воротам Магуайр головой, но Шмейхель без проблем зафиксировал мяч в высоко поднятых руках.
  • Угловой
    12'
    Сеюнджо нейтрализовал угрозу и выбил мяч за лицевую линию. Шмейхель расставляет футболистов, а к угловому флажку идёт Теллес.
  • 11'
    Ихеаначо прессует Хендерсона - англичанин пока в передачах не ошибается.
  • 10'
    Варди отлично поборолся с Линделёфом в попытке завладеть мячом. Плечом в плечо играли швед и англичанин, но потом мило улыбнулись друг другу.
  • 9'
    Олбрайтон догнал на фланге мяч, но пройти через Погбу не решился. Решил англичанин, чуть похожий на Аршавина, сыграть через Фофана.
  • 8'
    Погба активно участвует в конструировании атак - через француза играют Магуайр и Линделёф.
  • Фол, нарушение
    7'
    Марсьялю досталось от Сеюнджо - француз завалился на газон после небольшого контакта, но судья не отреагировал.
  • Фол, нарушение
    6'
    Лежит на газоне Тилеманс, но никто пока не останавливает игру. Где же принципы честной игры? Явно Марсьяль на "горчичник" наиграл.
  • Опасный момент
    5'
    Варди пролетел по флангу, выкатил мяч на Ихеаначо, и нигериец пробил прямо во вратаря "Юнайтед".
  • Фол, нарушение
    4'
    Нарушили правила на Ихеаначо в центре поля. Нигериец быстро поднялся, а судья не назначил даже штрафной удар.
  • 3'
    "Красные дьяволы" устремились в атаку - Погба мельтешит на подступах к штрафной.
  • 2'
    "Манчестер Юнайтед" действует в привычных красно-белых цветах, а "Лестер" - в синей расцветке.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начинается!
  • До матча
  • Приветствуем всех поклонников английского футбола! Сегодня на поле стадиона "Кинг Пауэр" местный "Лестер" поборется с "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Наблюдать за ходом матча вместе с вами будет Георгий Артмеладзе.
Прогнозы 157
Лестер 15.3% (24)
X 30.6% (48)
Манчестер Юнайтед 54.1% (85)
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2.46 Прогноз на матч от Liveresult
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.32 2.71
Бонус: 10 000 ₽ 2.85 3.20 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 3.08 3.30 2.69
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 4.05 14.00
  1.37 4.01 12.99

Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.07 3.96 1.25 2.66 1.48 1.98 1.96 1.53 2.50 1.31 3.46 1.18 4.90 1.07 8.30 1.09 7.40
8.20 1.08 7.50 1.08 3.10 1.37 2.34 1.61 1.70 2.16 1.45 2.80 1.27 3.85 1.14 5.50 1.09 7.80 1.03 11.00 1.02 12.50
7.70 1.04 6.65 1.08 2.99 1.37 2.31 1.61 1.74 2.21 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.65 1.05 7.20 1.01 11.00
6.10 1.12 4.60 1.19 4.90 1.17 3.60 1.28 1.96 1.90 3.60 1.28 1.72 2.20 2.50 1.53 1.97 1.82 1.31 3.35 1.38 3.00 1.11 6.50 1.08 7.77 0.00 21.00
2.70 1.50 2.15 1.75 1.87 2.01 1.58 2.47 1.44 2.91 1.71 2.21 3.10 1.40 2.47 1.58 1.88 2.00 2.78 1.47 2.26 1.68 1.72 2.19 1.45 2.85 1.64 2.35 1.37 3.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.22 1.66 1.50 2.59 1.24 4.04 1.08 7.60
2.60 1.47 1.71 2.06 1.34 3.10 1.07 7.40
2.65 1.48 1.77 2.05 1.37 3.10 1.10 6.95 1.07 8.30
1.92 1.87 1.28 3.60 1.15 5.30 1.05 9.50 1.03 12.00
1.69 2.23 1.42 2.93 1.16 5.46 1.41 2.98 1.38 3.22 1.18 5.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.95 1.40 1.82 1.99 1.40 2.95 1.18 4.94
3.55 1.27 2.42 1.52 1.59 2.27 1.15 5.00
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.50
3.60 1.28 2.20 1.66 1.52 2.33 1.20 4.05 1.14 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.94 1.82
1.84 1.90
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
4.84 1.18
4.80 1.16
4.75 1.06
Букмекер Да Нет
3.64 1.28
3.55 1.27
3.60 1.24
Где смотреть матч Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед онлайн

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Прогнозы на матч Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Лестер
15.3% (24)
Ничья
30.6% (48)
Манчестер Юнайтед
54.1% (85)
Тотал 2.5
Больше
60.39% (93)
Меньше
39.61% (61)
Обе команды забьют
Да
83.77% (129)
Нет
16.23% (25)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
36.9% (58)
1:1 Ничья
24.2% (38)
2:1 Лестер
12.1% (19)
0:1 Манчестер Юнайтед
11.5% (18)
2:2 Ничья
5.7% (9)
3:1 Лестер
1.9% (3)
0:2 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
0:3 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
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