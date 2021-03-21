Роджерс вышел к кромке поля, а Сульшер сидит с мрачным видом на скамейке запасных. Больно смотреть на Оле-Гуннара.

Не получился у Марсьяля удар головой, но всё-таки до Шмейхеля мяч добрался. Датчанин забрал снаряд и незамедлительно скинул его Магуайру.

"Лестер" держит мяч под контролем - никуда уже подопечные Роджерса не торопятся, но в то же время не хотят обрезаться на финальных секундах.

Всё! Завершился матч! Поздравляем "Лестер" с выходом в полуфинал Кубка Англии. Для вас игру комментировал Георгий Артмеладзе . Спасибо за внимание!

89' 11/8 - статистика ударов по воротам. "Лестер" сегодня часто тревожил владения Хендерсона.

88' Опасно! Фернандеш со штрафной точки легонько переправил мяч по классной дуге - Шмейхель из-под перекладины выбил мяч.

87' "Юнайтед" оккупировал территорию возле ворот Шмейхеля. Тилеманс нарвался на фол, прихватив за футболку Магуайра.

86' Эванс не позволил Марсьялю добраться до мяча - возрастной защитник ловко закинул мяч в аут.

85' Олбрайтон несётся к мячу, тут же выдаёт передачу в сторону Ихеаначо, но нигериец забирается в офсайд.

84' Ещё одна замена в матче - Амад Траоре заменил Фреда, которого сегодня подставил Магуайр.

83' Шоу набрал отличную скорость, однако не смог укротить мяч в районе лицевой линии.

82' Варди уходит с поля - вместо него появляется анонсированный Хамза Чодури. Сразу хавбек "Лестера" передаёт указания Роджерса.

81' Чодури переодевается на скамейке запасных. Усиливает Роджерс среднюю линию. "Юнайтед", тем временем, владеет мячом.

80' Сульшер посовещался с Кэрриком и со вздохом отчаяния приземлился на уютное место на скамейке запасных. Норвежец понимает, что близится вылет "Юнайтед".

79' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-1! ИХЕАНАЧО! Олбрайтон закинул на дальнюю штангу, и нигериец легонько подправил мяч в уголок. Хендерсон даже не дёрнулся, а Мактоминай откровенно прозевал удар Келечи.

78' Фофана шикарно отыграл на перехвате, устремился вперёд, но передачу выдать не смог. Вопрос в другом - почему никто не выходил на француза?

77' Эванс грязновато сыграл против Фернандеша, и судья моментально "наградил" защитника сборной Северной Ирландии "горчичником".

76' Магуайр издали пнул мяч (по-другому не сказать) - снаряд существенно разминулся с правой штангой ворот "Лестера".

75' Коллектив Сульшера продолжает бесцеремонно наседать на "Лестер". Очень тяжёлый отрезок у "лис" в этом матче.

73' Замена в составе "Лестера" - вместо Переса в игру вступает бельгийский хавбек Прат, который несколько месяцев был травмирован.

72' Мактоминай нарвался на жёлтую карточку за фол в центре поля против форварда Переса.

71' Ндиди справился после подачи от углового флажка - нигериец опередил всех и вынес мяч на безопасное расстояние.

70' "Манчестер Юнайтед" идёт вперёд - последовал заброс из глубины на Гринвуда, но Эванс выбил за лицевую.

69' Олбрайтон получил жёлтую карточку за то, что выбил мяч после свистка. Сравнялись "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" по "горчичникам".

68' Угловой удар "красных дьяволов" ни к чему не привёл - в гущу игроков залетел снаряд, однако защитники "Лестера" были на высоте.

67' "Манчестер Юнайтед" прижал "Лестер" к воротам - Ван-Биссака и Кавани пробили.

65' Сульшер выпускает на поле четырёх футболистов - Матич, Погба, Ван де Бек и Теллес отправились на скамейку запасных. Вышли вместо них Кавани, Шоу, Фернандеш и Мактоминай.

65' Марсьяль не смог обмануть арбитра - француз всем видом показал, что Ндиди его завалил, хотя там явно пахло симуляцией.

64' По ударам статистика следующая - 10 у "Лестера" и 5 у "Манчестер Юнайтед". По ударам в створ картина следующая - 4 против 3.

63' Перес прошёл несколько метров и пробил сам, невзирая на присутствие партнёров слева и справа. Испанец очень неточно запустил мяч.

62' Варди обыграл Линделёфа, но пас в сторону Ихеаначо у англичанина не прошёл - Магуайр чётко выставил ногу.

61' Кастань преодолел барьер в виде центральной линии поля, однако защитники "Юнайтед" высоко оборонялись и тут же накрыли бельгийца.

60' Варди! Ихеаначо шикарно вывел форварда сборной Англии на ударную позицию, тот ловко устранил Магуайра и ударил рядом со штангой!

59' Ух, как Теллес пробил! Бразилец дальний удар нанёс, но мяч просвистел рядом со штангой!

58' И ещё один момент с участием турецкого защитника! Чаглар теперь в подкате выбил снаряд, летевший в угол ворот Шмейхеля.

57' Последовал от углового флажка мяч в сторону Магуайра, но великолепно сыграл в воздушном пространстве Сеюнджо!

56' Олбрайтону мяч в руку попал - Теллес снова сошёлся с Марком и заработал право на штрафной удар.

55' Теллес финтами не смог уложить на газон Олбрайтона - англичанин застыл и не позволил бразильцу пройти дальше.

54' "Красные дьяволы" пока не могут пройти к воротам Шмейхеля. Ван-Биссака тормозит игру - вместо проникающего паса он зачем-то отдаёт мяч на ближнего.

53' Режиссёр телетрансляции показал Сульшера - на норвежце лица нет. Стоит он, скрестив руки, и молча анализирует ситуацию.

52' Остро нуждается "Манчестер Юнайтед" в выходе Фернандеша - креатив португальца должен помочь "красным дьяволам".

51' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! ТИЛЕМАНС! Бельгиец прошёл сквозь Фреда и Матича и нанёс неотразимый удар с правой ноги - Хендерсон замешкался и потянулся к мячу слишком поздно.

50' Кастань ушёл от Ван-Биссаки, перевёл мяч на Фофана, но атака "Лестера" затянулась.

49' Ндиди жёстко встретил Фреда, но арбитр не полез в карман за жёлтой карточкой. "Юнайтед" же ловко разыграл штрафной удар.

48' Мактоминай разминается на бровке - скорее всего, в ближайшее время лидер сборной Шотландии появится на поле.

47' Кастань вбросил мяч из-за боковой, Ндиди вошёл в штрафную и с угла пробил - Хендерсон без проблем справился.

46' Победитель сегодняшнего матча попадёт в полуфинале на "Саутгемптон".