Лестер
3:1
Конец матча
Стадион: Кинг Пауэр
Манчестер Юнайтед
1:0
24' ГолИхеаначо Келечи
30' Желтая карточкаМагуайр Гарри
1:1
38' ГолГринвуд Мэйсон
2:1
52' ГолТилеманс Юри
69' Желтая карточкаОлбрайтон Марк
72' Желтая карточкаМактоминай Скотт
76' Желтая карточкаЭванс Джонни
3:1
78' ГолИхеаначо Келечи
17
Перес
Айосе
27
Теллес
Алекс
17
Фред
Сантос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
-
19 Диалло АмадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
Ход матча
24'
1:0
30'
38'
1:1
52'
2:1
64'
69'
72'
76'
78'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ихеаначо Келечи
|3
|0.75
|2.
|Тилеманс Юри
|2 (1)
|0.5
|3.
|Олбрайтон Марк
|1
|0.25
|4.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.25
|5.
|Перес Айосе
|1
|0.25
|6.
|Юндер Дженгиз
|1
|0.25
|7.
|Джастин Джеймс
|1
|0.25
|8.
|Барнс Харви
|1
|0.25
|9.
|Прает Деннис
|0
|0
|10.
|Кастань Тимоти
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0.5
|2.
|Мактоминай Скотт
|2
|0.5
|3.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.25
|4.
|Фернандеш Бруну
|1
|0.25
|5.
|Теллес Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|1
|0
|2.
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|3.
|Перес Айосе
|1
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|1
|0
|5.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магуайр Гарри
|1
|0
|2.
|Погба Поль
|1
|0
|3.
|Теллес Алекс
|1
|0
|4.
|Линделоф Виктор
|1
|0
|5.
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|6.
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Лестер
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|0
|Манчестер Юнайтед
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +11 =6 -3Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал
Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =8 -1Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд
Последние игры между собой
Лестер: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 1
Манчестер Юнайтед 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Манчестер Юнайтед Суперкубок Манчестер Юнайтед 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 5:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Лестер
15.3% (24)
Ничья
30.6% (48)
Манчестер Юнайтед
54.1% (85)
Тотал 2.5
Больше
60.39% (93)
Меньше
39.61% (61)
Обе команды забьют
Да
83.77% (129)
Нет
16.23% (25)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
36.9% (58)
1:1 Ничья
24.2% (38)
2:1 Лестер
12.1% (19)
0:1 Манчестер Юнайтед
11.5% (18)
2:2 Ничья
5.7% (9)
3:1 Лестер
1.9% (3)
0:2 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
0:3 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
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