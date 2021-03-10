6' Undefined phrase: football_event_Ньямси Жерзино
32' Желтая карточкаЧалета-Цар Дуе
33' Желтая карточкаКамавинга Эдуардо
41' Желтая карточкаАгер Наиф
45' Желтая карточкаНьямси Жерзино
79' Желтая карточкаКамара Бубакар
29
Лирола
Поль
10
Пайе
Димитри
25
Нагатомо
Юто
17
Мауасса
Фет
18
Докю
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Нагатомо ЮтоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
-
18 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
19 Гбоо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
32'
41'
45'
79'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|7
|0.25
|2.
|Пайе Димитри
|4
|0.14
|3.
|Бенедетто Дарио
|4 (1)
|0.14
|4.
|Жермен Валер
|3
|0.11
|5.
|Сансон Морган
|2
|0.07
|6.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.07
|7.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.07
|8.
|Радоньич Неманья
|2
|0.07
|9.
|Милик Аркадиуш
|2 (1)
|0.07
|10.
|Альваро Гонсалес II
|1
|0.04
|11.
|Ронжье Валентин
|1
|0.04
|12.
|Амави Жордан
|1
|0.04
|13.
|Гуйе Пап
|1
|0.04
|14.
|Балерди Леонардо
|1
|0.04
|15.
|Нагатомо Юто
|0
|0
|16.
|Энрике Луис III
|0
|0
|17.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|18.
|Камара Бубакар
|0
|0
|19.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Терье Мартен
|4
|0.14
|2.
|Буриго Бенжамен
|4
|0.14
|3.
|Гирасси Серу
|4
|0.14
|4.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.14
|5.
|Эну Адриен
|4
|0.14
|6.
|Гренье Клеман
|3 (1)
|0.11
|7.
|Агер Наиф
|3
|0.11
|8.
|Трюффер Адриен
|1
|0.04
|9.
|Рафинья Диас
|1
|0.04
|10.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.04
|11.
|Траоре Амари
|1
|0.04
|12.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.04
|13.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.04
|14.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|15.
|Докю Жереми
|0
|0
|16.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|17.
|Мауасса Фет
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гуйе Пап
|8
|1
|2.
|Альваро Гонсалес II
|9
|0
|3.
|Сакаи Хироки
|6
|1
|4.
|Пайе Димитри
|3
|2
|5.
|Ронжье Валентин
|6
|0
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|6
|0
|7.
|Балерди Леонардо
|4
|1
|8.
|Бенедетто Дарио
|2
|2
|9.
|Камара Бубакар
|5
|0
|10.
|Амави Жордан
|3
|1
|11.
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|12.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|13.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|14.
|Стротман Кевин
|2
|0
|15.
|Товен Флорьян
|2
|0
|16.
|Сансон Морган
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|21.
|Лирола Поль
|1
|0
|22.
|Перрен Люка
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|6
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|6
|0
|3.
|Буриго Бенжамен
|6
|0
|4.
|Траоре Амари
|4
|0
|5.
|Мауасса Фет
|4
|0
|6.
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|7.
|Терье Мартен
|2
|1
|8.
|Гренье Клеман
|3
|0
|9.
|Мартин Йонас
|3
|0
|10.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|11.
|Агер Наиф
|3
|0
|12.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|13.
|Трюффер Адриен
|2
|0
|14.
|Боэ Саша
|0
|1
|15.
|Сален Ромен
|1
|0
|16.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|17.
|Эну Адриен
|1
|0
|18.
|Гирасси Серу
|1
|0
|19.
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|20.
|Докю Жереми
|1
|0
|21.
|Соппи Брэндон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|Ренн
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|28.13% (9)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +4 =6 -10Кане-Руссийон 2:1 Марсель Лилль 2:0 Марсель Марсель 1:1 Лион Нант 1:1 Марсель
Ренн Последние 20 матчей: +5 =5 -10Лион 1:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Монпелье 2:1 Ренн Ренн 0:2 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Марсель: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ренн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Марсель 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Марсель Лига 1 Ренн 2:2 Марсель Кубок лиги Марсель 1:3 Ренн Лига 1 Марсель 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:5 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Марсель Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:1 Марсель Кубок лиги Марсель 3:0 Ренн Лига 1 Марсель 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Марсель Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|28
|18
|8
|2
|49 - 17
|62
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|62 - 17
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|56 - 25
|59
|4.
|Монако
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|56 - 38
|55
|5.
|Ланс
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|42 - 39
|44
|6.
|Метц
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|33 - 27
|41
|7.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 47
|40
|8.
|Марсель
|0:0 Заявка
|28
|10
|10
|8
|34 - 32
|40
|9.
|Анже
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 42
|39
|10.
|Ренн
|0:0 Заявка
|28
|10
|9
|9
|33 - 31
|39
|11.
|Ницца
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|35 - 40
|35
|12.
|Брест
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|42 - 50
|34
|13.
|Реймс
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|34 - 35
|34
|14.
|Страсбург
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|36 - 41
|33
|15.
|Бордо
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|28 - 34
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|29 - 42
|30
|17.
|Лорьян
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|34 - 52
|27
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|27 - 54
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|28 - 44
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|28
|2
|9
|17
|19 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 8
|32
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|3.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Марсель
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 17
|20
|7.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 29
|20
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|9.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|10.
|Метц
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|11.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|12.
|Ренн
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Страсбург
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|17.
|Ницца
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|18.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 9
|29
|3.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|27 - 13
|29
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|24 - 21
|24
|6.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|9.
|Ренн
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 12
|21
|10.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|11.
|Марсель
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|13.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|15.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 26
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Ренн
Исход игры
Марсель
68.7% (101)
Ничья
26.5% (39)
Ренн
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (68)
Меньше
52.78% (76)
Обе команды забьют
Да
71.53% (103)
Нет
28.47% (41)
Популярный счёт
2:1 Марсель
40.8% (60)
1:1 Ничья
23.8% (35)
1:0 Марсель
17% (25)
2:0 Марсель
7.5% (11)
1:2 Ренн
2% (3)
0:1 Ренн
2% (3)
3:1 Марсель
2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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