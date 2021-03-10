6' Undefined phrase: football_event_Ньямси Жерзино
31' Желтая карточкаЧалета-Цар Дуе
33' Желтая карточкаКамавинга Эдуардо
40' Желтая карточкаАгер Наиф
45' Желтая карточкаНьямси Жерзино
79' Желтая карточкаКамара Бубакар
1:0
88' ГолКюизанс Микаэль
29
Лирола
Поль
10
Пайе
Димитри
25
Нагатомо
Юто
17
Мауасса
Фет
18
Докю
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Нагатомо ЮтоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
-
18 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
19 Гбоо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
31'
40'
45'
79'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|7
|0.25
|2.
|Пайе Димитри
|4
|0.14
|3.
|Бенедетто Дарио
|4 (1)
|0.14
|4.
|Жермен Валер
|3
|0.11
|5.
|Сансон Морган
|2
|0.07
|6.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.07
|7.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.07
|8.
|Радоньич Неманья
|2
|0.07
|9.
|Милик Аркадиуш
|2 (1)
|0.07
|10.
|Альваро Гонсалес II
|1
|0.04
|11.
|Ронжье Валентин
|1
|0.04
|12.
|Кюизанс Микаэль
|1
|0.04
|13.
|Амави Жордан
|1
|0.04
|14.
|Гуйе Пап
|1
|0.04
|15.
|Балерди Леонардо
|1
|0.04
|16.
|Энрике Луис III
|0
|0
|17.
|Нагатомо Юто
|0
|0
|18.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|19.
|Камара Бубакар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Терье Мартен
|4
|0.14
|2.
|Буриго Бенжамен
|4
|0.14
|3.
|Гирасси Серу
|4
|0.14
|4.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.14
|5.
|Эну Адриен
|4
|0.14
|6.
|Гренье Клеман
|3 (1)
|0.11
|7.
|Агер Наиф
|3
|0.11
|8.
|Трюффер Адриен
|1
|0.04
|9.
|Рафинья Диас
|1
|0.04
|10.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.04
|11.
|Траоре Амари
|1
|0.04
|12.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.04
|13.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.04
|14.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|15.
|Докю Жереми
|0
|0
|16.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|17.
|Мауасса Фет
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гуйе Пап
|8
|1
|2.
|Альваро Гонсалес II
|9
|0
|3.
|Сакаи Хироки
|6
|1
|4.
|Пайе Димитри
|3
|2
|5.
|Ронжье Валентин
|6
|0
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|6
|0
|7.
|Камара Бубакар
|6
|0
|8.
|Балерди Леонардо
|4
|1
|9.
|Бенедетто Дарио
|2
|2
|10.
|Амави Жордан
|3
|1
|11.
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|12.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|13.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|14.
|Стротман Кевин
|2
|0
|15.
|Товен Флорьян
|2
|0
|16.
|Сансон Морган
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|21.
|Лирола Поль
|1
|0
|22.
|Перрен Люка
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|6
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|6
|0
|3.
|Буриго Бенжамен
|6
|0
|4.
|Траоре Амари
|4
|0
|5.
|Мауасса Фет
|4
|0
|6.
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|7.
|Терье Мартен
|2
|1
|8.
|Гренье Клеман
|3
|0
|9.
|Мартин Йонас
|3
|0
|10.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|11.
|Агер Наиф
|3
|0
|12.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|13.
|Трюффер Адриен
|2
|0
|14.
|Боэ Саша
|0
|1
|15.
|Сален Ромен
|1
|0
|16.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|17.
|Эну Адриен
|1
|0
|18.
|Гирасси Серу
|1
|0
|19.
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|20.
|Докю Жереми
|1
|0
|21.
|Соппи Брэндон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|23.53% (8)
|Ренн
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|28.13% (9)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +4 =6 -10Кане-Руссийон 2:1 Марсель Лилль 2:0 Марсель Марсель 1:1 Лион Нант 1:1 Марсель
Ренн Последние 20 матчей: +5 =5 -10Лион 1:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Монпелье 2:1 Ренн Ренн 0:2 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Марсель: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ренн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Марсель 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Марсель Лига 1 Ренн 2:2 Марсель Кубок лиги Марсель 1:3 Ренн Лига 1 Марсель 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:5 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Марсель Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:1 Марсель Кубок лиги Марсель 3:0 Ренн Лига 1 Марсель 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Марсель Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|28
|18
|8
|2
|49 - 17
|62
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|62 - 17
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|56 - 25
|59
|4.
|Монако
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|56 - 38
|55
|5.
|Ланс
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|42 - 39
|44
|6.
|Марсель
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|35 - 32
|42
|7.
|Метц
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|33 - 27
|41
|8.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 47
|40
|9.
|Анже
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 42
|39
|10.
|Ренн
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|33 - 32
|38
|11.
|Ницца
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|35 - 40
|35
|12.
|Брест
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|42 - 50
|34
|13.
|Реймс
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|34 - 35
|34
|14.
|Страсбург
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|36 - 41
|33
|15.
|Бордо
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|28 - 34
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|29 - 42
|30
|17.
|Лорьян
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|34 - 52
|27
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|27 - 54
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|28 - 44
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|28
|2
|9
|17
|19 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 8
|32
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|3.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Марсель
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 17
|22
|7.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 29
|20
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|9.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|10.
|Метц
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|11.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Страсбург
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|17.
|Ницца
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|18.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 9
|29
|3.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|27 - 13
|29
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|24 - 21
|24
|6.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|9.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|10.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|13.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|15.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 26
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Марсель 1:0 Ренн
Исход игры
Марсель
68.7% (101)
Ничья
26.5% (39)
Ренн
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (68)
Меньше
52.78% (76)
Обе команды забьют
Да
71.53% (103)
Нет
28.47% (41)
Популярный счёт
2:1 Марсель
40.8% (60)
1:1 Ничья
23.8% (35)
1:0 Марсель
17% (25)
2:0 Марсель
7.5% (11)
1:2 Ренн
2% (3)
0:1 Ренн
2% (3)
3:1 Марсель
2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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