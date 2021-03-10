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  2. Матчи
  3. Франция
Марсель
1:0
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
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Ньямси Жерзино
31' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
33' Желтая карточка
Камавинга Эдуардо
40' Желтая карточка
Агер Наиф
45' Желтая карточка
Ньямси Жерзино
79' Желтая карточка
Камара Бубакар
1:0
88' Гол
Кюизанс Микаэль
90'+5
30
Манданда
Стив
15
Чалета-Цар
Дуе
3
Альваро
Гонсалес
II
5
Балерди
Леонардо
29
Лирола
Поль
4
Камара
Бубакар
10
Пайе
Димитри
24
Хауи
Саиф-Эдин
25
Нагатомо
Юто
26
Товен
Флорьян
19
Милик
Аркадиуш
16
Гомис
Альфред
34
Соппи
Брэндон
4
Ньямси
Жерзино
6
Агер
Наиф
17
Мауасса
Фет
18
Докю
Жереми
15
Н'Зонзи
Стивен
10
Камавинга
Эдуардо
8
Гренье
Клеман
7
Терье
Мартен
9
Гирасси
Серу
Марсель
3-5-2
Ренн
4-2-3-1

Ход матча

6'
 
Ньямси Жерзино
31'
Чалета-Цар Дуе
 
33'
 
Камавинга Эдуардо
40'
 
Агер Наиф
45'
 
Ньямси Жерзино
61'
Энрике Луис III
Хауи Саиф-Эдин
 
66'
 
Трюффер Адриен
Мауасса Фет
66'
 
Буриго Бенжамен
Гренье Клеман
69'
Бенедетто Дарио
Милик Аркадиуш
 
79'
Камара Бубакар
 
81'
Кюизанс Микаэль
Пайе Димитри
 
81'
Роккья Кристофер
Нагатомо Юто
 
85'
 
Тэт Флавьен
Гирасси Серу
88'
Кюизанс Микаэль
(Энрике Луис III)
1:0
90'
 
Эну Адриен
Камавинга Эдуардо

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 7 0.25
2. Пайе Димитри 4 0.14
3. Бенедетто Дарио 4 (1) 0.14
4. Жермен Валер 3 0.11
5. Сансон Морган 2 0.07
6. Хауи Саиф-Эдин 2 0.07
7. Чалета-Цар Дуе 2 0.07
8. Радоньич Неманья 2 0.07
9. Милик Аркадиуш 2 (1) 0.07
10. Альваро Гонсалес II 1 0.04
11. Ронжье Валентин 1 0.04
12. Кюизанс Микаэль 1 0.04
13. Амави Жордан 1 0.04
14. Гуйе Пап 1 0.04
15. Балерди Леонардо 1 0.04
16. Энрике Луис III 0 0
17. Нагатомо Юто 0 0
18. Сакаи Хироки 0 0
19. Камара Бубакар 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Терье Мартен 4 0.14
2. Буриго Бенжамен 4 0.14
3. Гирасси Серу 4 0.14
4. Да Сильва Дамьен 4 0.14
5. Эну Адриен 4 0.14
6. Гренье Клеман 3 (1) 0.11
7. Агер Наиф 3 0.11
8. Трюффер Адриен 1 0.04
9. Рафинья Диас 1 0.04
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.04
11. Траоре Амари 1 0.04
12. Камавинга Эдуардо 1 0.04
13. Ньянг М'Байе 1 0.04
14. Дель Кастильо Ромен 0 0
15. Докю Жереми 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Гуйе Пап 8 1
2. Альваро Гонсалес II 9 0
3. Сакаи Хироки 6 1
4. Пайе Димитри 3 2
5. Ронжье Валентин 6 0
6. Чалета-Цар Дуе 6 0
7. Камара Бубакар 6 0
8. Балерди Леонардо 4 1
9. Бенедетто Дарио 2 2
10. Амави Жордан 3 1
11. Хауи Саиф-Эдин 4 0
12. Кюизанс Микаэль 3 0
13. Нагатомо Юто 2 0
14. Стротман Кевин 2 0
15. Товен Флорьян 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
21. Лирола Поль 1 0
22. Перрен Люка 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 6 0
2. Да Сильва Дамьен 6 0
3. Буриго Бенжамен 6 0
4. Траоре Амари 4 0
5. Мауасса Фет 4 0
6. Камавинга Эдуардо 4 0
7. Терье Мартен 2 1
8. Гренье Клеман 3 0
9. Мартин Йонас 3 0
10. Тэт Флавьен 3 0
11. Агер Наиф 3 0
12. Далберт Эстеван 2 0
13. Трюффер Адриен 2 0
14. Боэ Саша 0 1
15. Сален Ромен 1 0
16. Ругани Даниэле 1 0
17. Эну Адриен 1 0
18. Гирасси Серу 1 0
19. Ньямси Жерзино 1 0
20. Докю Жереми 1 0
21. Соппи Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 17.65% (6) 11.76% (4) 23.53% (8) 14.71% (5) 8.82% (3) 23.53% (8)
 Ренн 9.38% (3) 18.75% (6) 12.5% (4) 12.5% (4) 18.75% (6) 28.13% (9)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Кане-Руссийон 2:1 Марсель Лилль 2:0 Марсель Марсель 1:1 Лион Нант 1:1 Марсель
Марсель 3:2 Ницца Бордо 0:0 Марсель Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель
Ренн Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лион 1:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Монпелье 2:1 Ренн Ренн 0:2 Сент-Этьен
Анже 2:1 Ренн Ланс 0:0 Ренн Ренн 1:1 Лорьян Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси

Последние игры между собой

Марсель: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ренн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ренн 2:1 Марсель Лига 1 Ренн 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1
Марсель 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Марсель Лига 1 Ренн 2:2 Марсель Кубок лиги Марсель 1:3 Ренн Лига 1 Марсель 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:5 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Марсель Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:1 Марсель Кубок лиги Марсель 3:0 Ренн Лига 1 Марсель 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Марсель Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 28 18 8 2 49 - 17 62
2. ПСЖ Заявка 28 19 3 6 62 - 17 60
3. Лион Заявка 28 17 8 3 56 - 25 59
4. Монако Заявка 28 17 4 7 56 - 38 55
5. Ланс Заявка 28 12 8 8 42 - 39 44
6. Марсель Заявка 28 11 9 8 35 - 32 42
7. Метц Заявка 28 11 8 9 33 - 27 41
8. Монпелье Заявка 28 11 7 10 44 - 47 40
9. Анже Заявка 28 11 6 11 33 - 42 39
10. Ренн Заявка 28 10 8 10 33 - 32 38
11. Ницца Заявка 28 10 5 13 35 - 40 35
12. Брест Заявка 28 10 4 14 42 - 50 34
13. Реймс Заявка 28 8 10 10 34 - 35 34
14. Страсбург Заявка 28 9 6 13 36 - 41 33
15. Бордо Заявка 28 9 6 13 28 - 34 33
16. Сент-Этьен Заявка 28 7 9 12 29 - 42 30
17. Лорьян Заявка 28 7 6 15 34 - 52 27
18. Ним Заявка 28 7 4 17 27 - 54 25
19. Нант Заявка 28 4 12 12 28 - 44 24
20. Дижон Заявка 28 2 9 17 19 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 24 - 8 32
2. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
3. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
4. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Марсель Заявка 14 6 4 4 20 - 17 22
7. Монпелье Заявка 15 6 2 7 27 - 29 20
8. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Метц Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
11. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Страсбург Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
17. Ницца Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
18. Нант Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. ПСЖ Заявка 14 9 2 3 28 - 9 29
3. Лион Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
5. Монако Заявка 14 8 0 6 24 - 21 24
6. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
8. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
9. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
10. Ренн Заявка 14 5 5 4 17 - 13 20
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 15 - 15 20
12. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Реймс Заявка 15 4 5 6 23 - 23 17
14. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
15. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
19. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 13 - 26 8
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Марсель 68.7% (101)
X 26.5% (39)
Ренн 4.8% (7)
Все прогнозы
3.01 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.99 3.30 2.71
Бонус: 10 000 ₽ 2.80 3.00 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.92 3.24 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 1.97 3.80
  6.68 1.38 5.88

Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.07 3.96 1.25 2.62 1.49 1.97 1.97 1.52 2.53 1.29 3.58 1.17 5.00 1.07 8.60 1.01 15.00
6.80 1.11 2.65 1.48 1.98 1.84 1.54 2.49 1.19 4.70 1.06 9.80
7.60 1.05 6.50 1.08 2.94 1.38 2.26 1.64 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.85 1.05 7.40
2.45 1.55 1.62 2.27 1.31 3.35 2.28 1.68 1.08 7.77 1.96 1.90 1.06 8.80 1.03 14.00 1.03 14.00 1.01 21.00 1.01 21.00 1.01 13.00 0.00 15.50 0.00 22.00
1.44 2.91 1.25 4.14 1.46 2.83 1.31 3.57 1.85 2.03 1.60 2.42 1.36 3.29 1.50 2.70 1.69 2.25 1.51 2.64 1.24 4.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.20 1.67 1.49 2.62 1.23 4.18 1.08 7.80
2.35 1.55 1.55 2.35 1.28 3.50 1.05 8.60
2.65 1.48 1.75 2.08 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.40
1.35 3.15 1.03 14.00 1.02 17.00 1.03 14.00 1.02 17.00
1.22 4.54 1.11 7.25 1.19 5.00 1.46 2.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.91 1.41 1.81 2.00 1.39 3.00 1.17 5.00
3.15 1.33 2.11 1.68 1.48 2.55 1.11 6.00
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
2.55 1.48 1.63 2.18 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.74
2.03 1.73
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
4.90 1.18
5.40 1.13
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.68 1.28
4.00 1.22
3.35 1.30
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Марсель 1:0 Ренн

Исход игры
Марсель
68.7% (101)
Ничья
26.5% (39)
Ренн
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (68)
Меньше
52.78% (76)
Обе команды забьют
Да
71.53% (103)
Нет
28.47% (41)
Популярный счёт
2:1 Марсель
40.8% (60)
1:1 Ничья
23.8% (35)
1:0 Марсель
17% (25)
2:0 Марсель
7.5% (11)
1:2 Ренн
2% (3)
0:1 Ренн
2% (3)
3:1 Марсель
2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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