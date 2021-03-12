Краковия
1:1
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Шлёнск
16' Желтая карточкаРодин Матай
22' Желтая карточкаВан Амерсфоорт Пелле
1:0
61' ГолХанка Серджу
1:1
89' ГолПясецки Фабиан
89' Желтая карточкаРыпэ Корнел
90' Желтая карточкаСкалет Матье
88
Родин
Матай
18
Роша
Луиш
17
Косецки
Якуб
26
Пищек
Филип
15
Тамаш
Марк
37
Скалет
Матье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
18 Роша ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Косецки ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Левкот ШимонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
16'
61'
1:0
89'
1:1
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|5 (3)
|0.24
|2.
|Ханка Серджу
|3 (1)
|0.14
|3.
|Лосаж Флорьян
|2
|0.1
|4.
|Вестеницки Томаш
|2
|0.1
|5.
|Пищек Филип
|2
|0.1
|6.
|Альварес Маркос
|1
|0.05
|7.
|Сиплак Михал
|1
|0.05
|8.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.05
|9.
|Фиолич Иван
|1
|0.05
|10.
|Шимонович Давид
|1
|0.05
|11.
|Ривалдиньо
|1
|0.05
|12.
|Яблонски Давид
|1
|0.05
|13.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|14.
|Димун Милан
|0
|0
|15.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|16.
|Родин Матай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экспозито Эрик
|5
|0.24
|2.
|Пих Роберт
|5 (2)
|0.24
|3.
|Павловски Бартоломей
|3
|0.14
|4.
|Пясецки Фабиан
|3
|0.14
|5.
|Целебан Пётр
|2
|0.1
|6.
|Скалет Матье
|2
|0.1
|7.
|Прашелик Матеуш
|1
|0.05
|8.
|Собота Вальдемар
|1 (1)
|0.05
|9.
|Голла Войцех
|1
|0.05
|10.
|Пуэрто Исраэль
|1
|0.05
|11.
|Цилла Марсель
|1
|0.05
|12.
|Штиглец Дино
|0
|0
|13.
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родин Матай
|4
|1
|2.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|5
|0
|3.
|Ханка Серджу
|5
|0
|4.
|Гардавски Михаэль
|3
|1
|5.
|Сиплак Михал
|4
|0
|6.
|Шимонович Давид
|4
|0
|7.
|Пищек Филип
|4
|0
|8.
|Маркес Иван
|2
|1
|9.
|Пик Даниэль
|2
|1
|10.
|Альварес Маркос
|3
|0
|11.
|Роша Луиш
|1
|1
|12.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|13.
|Фиолич Иван
|2
|0
|14.
|Садикович Дамир
|2
|0
|15.
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|16.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|17.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|18.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|19.
|Ривалдиньо
|1
|0
|20.
|Зауха Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штиглец Дино
|4
|1
|2.
|Цилла Марсель
|3
|1
|3.
|Целебан Пётр
|4
|0
|4.
|Тамаш Марк
|4
|0
|5.
|Пясецки Фабиан
|4
|0
|6.
|Пих Роберт
|3
|0
|7.
|Павелец Мариуш
|2
|0
|8.
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|9.
|Пуэрто Исраэль
|2
|0
|10.
|Палашевски Мацей
|2
|0
|11.
|Путноцки Матуш
|1
|0
|12.
|Собота Вальдемар
|1
|0
|13.
|Шромник Михал
|1
|0
|14.
|Котуньо Гильермо
|1
|0
|15.
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|16.
|Янасик Патрик
|1
|0
|17.
|Прашелик Матеуш
|1
|0
|18.
|Левкот Шимон
|1
|0
|19.
|Lukasz Bejger
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|5% (1)
|20% (4)
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|30% (6)
|Шлёнск
|20.83% (5)
|25% (6)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ракув 0:0 Краковия Хойничанка 0:3 Краковия Краковия 2:4 Заглембе Любин Сталь Мелец 0:0 Краковия
Краковия 1:1 Подбескидзе Варта Познань 0:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Варта Познань 1:0 Краковия Краковия 0:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =4 -8Шлёнск 0:1 Легия Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Лех 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Висла Краков
Пяст 2:0 Шлёнск Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:0 Ракув Подбескидзе 0:2 Шлёнск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст
Последние игры между собой
Краковия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Шлёнск: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Краковия 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:3 Шлёнск Экстракласса Краковия 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса Шлёнск 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:2 Краковия Экстракласса Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Шлёнск Экстракласса Краковия 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Краковия Экстракласса Шлёнск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|34 - 20
|42
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|24 - 13
|35
|3.
|Ракув
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 20
|35
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 22
|29
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|25 - 22
|29
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 22
|28
|8.
|Лех
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|28 - 25
|28
|9.
|Пяст
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 23
|27
|10.
|Варта Познань
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 22
|26
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|26 - 32
|25
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|30 - 26
|25
|13.
|Краковия
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 25
|25
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|25 - 32
|23
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 44
|18
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|21 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 8
|21
|2.
|Ракув
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 8
|20
|3.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 20
|15
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|9.
|Краковия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 16
|14
|10.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|12.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 10
|13
|13.
|Пяст
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|15.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 18
|10
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|2.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|5.
|Пяст
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|7.
|Лех
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 21
|12
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|Краковия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|13.
|Ягеллония
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 20
|10
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 14
|8
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 19
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
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