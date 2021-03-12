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Краковия
1:1
Конец матча

Стадион:
Шлёнск
0'
16' Желтая карточка
Родин Матай
22' Желтая карточка
Ван Амерсфоорт Пелле
1:0
61' Гол
Ханка Серджу
1:1
89' Гол
Пясецки Фабиан
89' Желтая карточка
Рыпэ Корнел
90' Желтая карточка
Скалет Матье
90'+6
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
44
Шимонович
Давид
88
Родин
Матай
18
Роша
Луиш
4
Ханка
Серджу
8
Димун
Милан
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
17
Косецки
Якуб
7
Ривалдиньо
26
Пищек
Филип
1
Путноцки
Матуш
3
Целебан
Пётр
21
Lukasz
Bejger
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
37
Скалет
Матье
19
Янасик
Патрик
18
Мусонда
Лубамба
7
Пих
Роберт
10
Павловски
Бартоломей
9
Экспозито
Эрик
Краковия
4-4-2
Шлёнск
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Амерсфоорт Пелле 5 (3) 0.24
2. Ханка Серджу 3 (1) 0.14
3. Лосаж Флорьян 2 0.1
4. Вестеницки Томаш 2 0.1
5. Пищек Филип 2 0.1
6. Альварес Маркос 1 0.05
7. Сиплак Михал 1 0.05
8. Хавьер Тиаго 1 0.05
9. Фиолич Иван 1 0.05
10. Шимонович Давид 1 0.05
11. Ривалдиньо 1 0.05
12. Яблонски Давид 1 0.05
13. Рыпэ Корнел 0 0
14. Димун Милан 0 0
15. Вдовяк Матеуш 0 0
16. Родин Матай 0 0
Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экспозито Эрик 5 0.24
2. Пих Роберт 5 (2) 0.24
3. Павловски Бартоломей 3 0.14
4. Пясецки Фабиан 3 0.14
5. Целебан Пётр 2 0.1
6. Скалет Матье 2 0.1
7. Прашелик Матеуш 1 0.05
8. Собота Вальдемар 1 (1) 0.05
9. Голла Войцех 1 0.05
10. Пуэрто Исраэль 1 0.05
11. Цилла Марсель 1 0.05
12. Штиглец Дино 0 0
13. Мончиньски Кжиштоф 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Родин Матай 4 1
2. Ван Амерсфоорт Пелле 5 0
3. Ханка Серджу 5 0
4. Гардавски Михаэль 3 1
5. Сиплак Михал 4 0
6. Шимонович Давид 4 0
7. Пищек Филип 4 0
8. Маркес Иван 2 1
9. Пик Даниэль 2 1
10. Альварес Маркос 3 0
11. Роша Луиш 1 1
12. Хавьер Тиаго 2 0
13. Фиолич Иван 2 0
14. Садикович Дамир 2 0
15. Лосаж Флорьян 2 0
16. Рыпэ Корнел 1 0
17. Вестеницки Томаш 1 0
18. Феррарессо Диего 1 0
19. Ривалдиньо 1 0
20. Зауха Патрик 1 0
Шлёнск
# Игрок      
1. Штиглец Дино 4 1
2. Цилла Марсель 3 1
3. Целебан Пётр 4 0
4. Тамаш Марк 4 0
5. Пясецки Фабиан 4 0
6. Пих Роберт 3 0
7. Павелец Мариуш 2 0
8. Мончиньски Кжиштоф 2 0
9. Пуэрто Исраэль 2 0
10. Палашевски Мацей 2 0
11. Путноцки Матуш 1 0
12. Собота Вальдемар 1 0
13. Шромник Михал 1 0
14. Котуньо Гильермо 1 0
15. Мусонда Лубамба 1 0
16. Янасик Патрик 1 0
17. Прашелик Матеуш 1 0
18. Левкот Шимон 1 0
19. Lukasz Bejger 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 5% (1) 20% (4) 15% (3) 15% (3) 15% (3) 30% (6)
 Шлёнск 20.83% (5) 25% (6) 8.33% (2) 16.67% (4) 16.67% (4) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ракув 0:0 Краковия Хойничанка 0:3 Краковия Краковия 2:4 Заглембе Любин Сталь Мелец 0:0 Краковия
Краковия 1:1 Подбескидзе Варта Познань 0:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Варта Познань 1:0 Краковия Краковия 0:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Шлёнск 0:1 Легия Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Лех 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Висла Краков
Пяст 2:0 Шлёнск Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:0 Ракув Подбескидзе 0:2 Шлёнск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст

Последние игры между собой

Краковия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Шлёнск: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Шлёнск 3:1 Краковия Экстракласса Шлёнск 3:2 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса
Краковия 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:3 Шлёнск Экстракласса Краковия 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса Шлёнск 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:2 Краковия Экстракласса Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Шлёнск Экстракласса Краковия 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Краковия Экстракласса Шлёнск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 20 13 3 4 34 - 20 42
2. Погонь Щецин Заявка 20 10 5 5 24 - 13 35
3. Ракув Заявка 20 10 5 5 30 - 20 35
4. Лехия Гданьск Заявка 20 9 3 8 27 - 24 30
5. Заглембе Любин Заявка 20 8 5 7 26 - 22 29
6. Шлёнск Заявка 21 8 5 8 25 - 22 29
7. Гурник Забже Заявка 20 8 4 8 23 - 22 28
8. Лех Заявка 20 7 7 6 28 - 25 28
9. Пяст Заявка 20 7 6 7 26 - 23 27
10. Варта Познань Заявка 20 8 2 10 20 - 22 26
11. Ягеллония Заявка 20 7 4 9 26 - 32 25
12. Висла Краков Заявка 20 6 7 7 30 - 26 25
13. Краковия Заявка 21 5 10 6 22 - 25 25
14. Висла Плоцк Заявка 20 6 5 9 25 - 32 23
15. Подбескидзе Заявка 20 4 6 10 20 - 44 18
16. Сталь Мелец Заявка 20 3 7 10 21 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
2. Ракув Заявка 11 6 2 3 13 - 8 20
3. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
4. Погонь Щецин Заявка 10 5 4 1 11 - 4 19
5. Заглембе Любин Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
6. Ягеллония Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7. Подбескидзе Заявка 11 4 3 4 13 - 20 15
8. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
9. Краковия Заявка 11 3 5 3 14 - 16 14
10. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
11. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
12. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 8 - 10 13
13. Пяст Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
14. Висла Плоцк Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
15. Висла Краков Заявка 10 3 1 6 14 - 18 10
16. Сталь Мелец Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
2. Лехия Гданьск Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
3. Погонь Щецин Заявка 10 5 1 4 13 - 9 16
4. Ракув Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
5. Пяст Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Висла Краков Заявка 10 3 6 1 16 - 8 15
7. Лех Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
8. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
9. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
10. Висла Плоцк Заявка 10 3 3 4 16 - 21 12
11. Заглембе Любин Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
12. Краковия Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
13. Ягеллония Заявка 11 3 1 7 10 - 20 10
14. Шлёнск Заявка 11 2 2 7 10 - 14 8
15. Сталь Мелец Заявка 10 1 3 6 12 - 19 6
16. Подбескидзе Заявка 9 0 3 6 7 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Ван Амерсфоорт Пелле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Родин Матай получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.13 3.24 3.74
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.25 3.74
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 5.55 35.00
  1.24 5.14 20.74

Самый высокий коэффициент на матч «Краковия» – «Шлёнск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краковия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шлёнск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краковия» – «Шлёнск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.07 3.86 1.26 2.60 1.50 1.93 1.97 1.51 2.56 1.29 3.58 1.17 5.00 1.07 8.50
7.40 1.05 6.35 1.09 2.94 1.38 2.24 1.65 1.72 2.24 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.85 1.05 7.40 1.01 10.75
2.20 1.62 1.48 2.55 1.50 2.48 1.08 7.00 1.86 1.92 1.05 10.50 1.03 14.00 1.02 17.00 1.03 14.00 1.03 14.00 1.01 12.50 1.01 13.00 0.00 19.50
3.40 1.34 2.80 1.47 2.20 1.72 1.72 2.20 2.12 1.77 1.75 2.16 1.36 3.29 1.41 3.00 1.68 2.27 1.51 2.67 1.25 4.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.17 1.69 1.48 2.65 1.23 4.18
2.59 1.50 1.73 2.11 1.36 3.15
1.31 3.25 1.03 14.00 1.02 17.00 1.02 17.00 1.02 17.00
1.19 4.91 1.42 2.93 1.15 5.64 1.47 2.82 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.88 1.42 1.80 2.01 1.39 3.00
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.24 4.05
2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.80
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.76 1.27
3.60 1.25
Где смотреть матч Краковия 1:1 Шлёнск онлайн

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