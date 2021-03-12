Ягеллония
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Городской стадион Белостока
Погонь Щецин
15' Желтая карточкаКвецень Бартош
17
Рунье
Иван
21
Пульич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Черных ФёдорНападающий
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
15'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|10 (1)
|0.48
|2.
|Пульич Яков
|9 (1)
|0.43
|3.
|Макушевски Мацей
|3
|0.14
|4.
|Поспишил Мартин
|1
|0.05
|5.
|Романчук Тарас
|1
|0.05
|6.
|Вдовик Бартломей
|1
|0.05
|7.
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.05
|8.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|9.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|10.
|Черных Фёдор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|5
|0.24
|2.
|Кухарчик Михал
|2 (1)
|0.1
|3.
|Захович Лука
|2
|0.1
|4.
|Дрыгас Камил
|2 (2)
|0.1
|5.
|Бенедычак Адриан
|2
|0.1
|6.
|Ковальчик Себастьян
|2 (1)
|0.1
|7.
|Бартковски Якуб
|1
|0.05
|8.
|Подставски Томаш
|1
|0.05
|9.
|Журавски Мачей
|1
|0.05
|10.
|Фронччак Адам
|1
|0.05
|11.
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.05
|12.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.05
|13.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|14.
|Козловски Кацпер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Августин Блажей
|4
|1
|2.
|Цэру Богдан
|5
|0
|3.
|Борысюк Ариэль
|4
|0
|4.
|Романчук Тарас
|4
|0
|5.
|Черных Фёдор
|3
|0
|6.
|Рунье Иван
|3
|0
|7.
|Поспишил Мартин
|2
|0
|8.
|Квецень Бартош
|2
|0
|9.
|Бида Бартош
|2
|0
|10.
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|11.
|Ольшевски Павел
|1
|0
|12.
|Собчак Шимон
|1
|0
|13.
|Пульич Яков
|1
|0
|14.
|Камара Хуан
|1
|0
|15.
|Стейнбор Павел
|1
|0
|16.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|17.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|18.
|Твардек Кристофер
|1
|0
|19.
|Феррейроа Фернан
|1
|0
|20.
|Milosz Matysik
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|5
|1
|2.
|Горгон Александр
|5
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|4.
|Ковальчик Себастьян
|4
|0
|5.
|Дрыгас Камил
|3
|0
|6.
|Бартковски Якуб
|3
|0
|7.
|Мата Луиш
|3
|0
|8.
|Бенедычак Адриан
|3
|0
|9.
|Смолиньски Кацпер
|3
|0
|10.
|Захович Лука
|2
|0
|11.
|Штек Давид
|2
|0
|12.
|Козловски Кацпер
|2
|0
|13.
|Фронччак Адам
|1
|0
|14.
|Цех Бенедикт
|1
|0
|15.
|Кухарчик Михал
|1
|0
|16.
|Бурштын Якуб
|1
|0
|17.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|3.85% (1)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|Погонь Щецин
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =4 -9Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Ягеллония 0:1 Пяст Подбескидзе 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия
Висла Краков 2:0 Ягеллония Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Ротор 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Гурник Забже Ракув 3:2 Ягеллония Ягеллония 4:3 Варта Познань Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +10 =5 -5Погонь Щецин 0:1 Лех Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст
Погонь Щецин 1:2 Пяст Погонь Щецин 1:0 Краковия Ракув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Ягеллония Кубок Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|34 - 20
|42
|2.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|21
|10
|6
|5
|24 - 13
|36
|3.
|Ракув
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 20
|35
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 22
|29
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|25 - 22
|29
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 22
|28
|8.
|Лех
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|28 - 25
|28
|9.
|Пяст
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 23
|27
|10.
|Варта Познань
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 22
|26
|11.
|Ягеллония
|0:0 Заявка
|21
|7
|5
|9
|26 - 32
|26
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|30 - 26
|25
|13.
|Краковия
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 25
|25
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|25 - 32
|23
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 44
|18
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|21 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 8
|21
|2.
|Ракув
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 8
|20
|3.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|4.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Ягеллония
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 20
|15
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|9.
|Краковия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 16
|14
|10.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|12.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 10
|13
|13.
|Пяст
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|15.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 18
|10
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|2.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|3.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 9
|17
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|5.
|Пяст
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|7.
|Лех
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 21
|12
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|Краковия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|13.
|Ягеллония
|0:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 20
|10
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 14
|8
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 19
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
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