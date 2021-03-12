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Ягеллония
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Погонь Щецин
0'
15' Желтая карточка
Квецень Бартош
23'
55
Дзеконски
Ксавье
38
Ольшевски
Павел
17
Рунье
Иван
3
Августин
Блажей
5
Настич
Боян
99
Квецень
Бартош
6
Романчук
Тарас
26
Поспишил
Мартин
23
Феррейроа
Фернан
27
Вдовик
Бартломей
21
Пульич
Яков
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
13
Триантафиллопулос
Константинос
15
Матыня
Хуберт
8
Дабровски
Дамьян
20
Горгон
Александр
61
Смолиньски
Кацпер
27
Ковальчик
Себастьян
18
Кухарчик
Михал
10
Захович
Лука
Ягеллония
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 10 (1) 0.48
2. Пульич Яков 9 (1) 0.43
3. Макушевски Мацей 3 0.14
4. Поспишил Мартин 1 0.05
5. Романчук Тарас 1 0.05
6. Вдовик Бартломей 1 0.05
7. Мыстковски Пшемыслав 1 0.05
8. Пржикрыл Томаш 0 0
9. Ольшевски Павел 0 0
10. Черных Фёдор 0 0
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горгон Александр 5 0.24
2. Кухарчик Михал 2 (1) 0.1
3. Захович Лука 2 0.1
4. Дрыгас Камил 2 (2) 0.1
5. Бенедычак Адриан 2 0.1
6. Ковальчик Себастьян 2 (1) 0.1
7. Бартковски Якуб 1 0.05
8. Подставски Томаш 1 0.05
9. Журавски Мачей 1 0.05
10. Фронччак Адам 1 0.05
11. Смолиньски Кацпер 1 0.05
12. Триантафиллопулос Константинос 1 0.05
13. Дабровски Дамьян 0 0
14. Козловски Кацпер 0 0

Карточки

Ягеллония
# Игрок      
1. Августин Блажей 4 1
2. Цэру Богдан 5 0
3. Борысюк Ариэль 4 0
4. Романчук Тарас 4 0
5. Черных Фёдор 3 0
6. Рунье Иван 3 0
7. Поспишил Мартин 2 0
8. Квецень Бартош 2 0
9. Бида Бартош 2 0
10. Вдовик Бартломей 2 0
11. Ольшевски Павел 1 0
12. Собчак Шимон 1 0
13. Пульич Яков 1 0
14. Камара Хуан 1 0
15. Стейнбор Павел 1 0
16. Бедварссон Бедвар 1 0
17. Арсенич Зоран 1 0
18. Твардек Кристофер 1 0
19. Феррейроа Фернан 1 0
20. Milosz Matysik 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 5 1
2. Горгон Александр 5 0
3. Дабровски Дамьян 4 0
4. Ковальчик Себастьян 4 0
5. Дрыгас Камил 3 0
6. Бартковски Якуб 3 0
7. Мата Луиш 3 0
8. Бенедычак Адриан 3 0
9. Смолиньски Кацпер 3 0
10. Захович Лука 2 0
11. Штек Давид 2 0
12. Козловски Кацпер 2 0
13. Фронччак Адам 1 0
14. Цех Бенедикт 1 0
15. Кухарчик Михал 1 0
16. Бурштын Якуб 1 0
17. Триантафиллопулос Константинос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 19.23% (5) 23.08% (6) 3.85% (1) 26.92% (7) 15.38% (4) 11.54% (3)
 Погонь Щецин 14.29% (3) 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5) 14.29% (3) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Ягеллония 0:1 Пяст Подбескидзе 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия
Висла Краков 2:0 Ягеллония Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Ротор 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Гурник Забже Ракув 3:2 Ягеллония Ягеллония 4:3 Варта Познань Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Погонь Щецин 0:1 Лех Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст
Погонь Щецин 1:2 Пяст Погонь Щецин 1:0 Краковия Ракув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Экстракласса
Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Ягеллония Кубок Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 20 13 3 4 34 - 20 42
2. Погонь Щецин 0:0 Заявка 21 10 6 5 24 - 13 36
3. Ракув Заявка 20 10 5 5 30 - 20 35
4. Лехия Гданьск Заявка 20 9 3 8 27 - 24 30
5. Заглембе Любин Заявка 20 8 5 7 26 - 22 29
6. Шлёнск Заявка 21 8 5 8 25 - 22 29
7. Гурник Забже Заявка 20 8 4 8 23 - 22 28
8. Лех Заявка 20 7 7 6 28 - 25 28
9. Пяст Заявка 20 7 6 7 26 - 23 27
10. Варта Познань Заявка 20 8 2 10 20 - 22 26
11. Ягеллония 0:0 Заявка 21 7 5 9 26 - 32 26
12. Висла Краков Заявка 20 6 7 7 30 - 26 25
13. Краковия Заявка 21 5 10 6 22 - 25 25
14. Висла Плоцк Заявка 20 6 5 9 25 - 32 23
15. Подбескидзе Заявка 20 4 6 10 20 - 44 18
16. Сталь Мелец Заявка 20 3 7 10 21 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
2. Ракув Заявка 11 6 2 3 13 - 8 20
3. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
4. Погонь Щецин 0:0 Заявка 10 5 4 1 11 - 4 19
5. Заглембе Любин Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
6. Ягеллония 0:0 Заявка 10 4 4 2 16 - 12 16
7. Подбескидзе Заявка 11 4 3 4 13 - 20 15
8. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
9. Краковия Заявка 11 3 5 3 14 - 16 14
10. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
11. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
12. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 8 - 10 13
13. Пяст Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
14. Висла Плоцк Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
15. Висла Краков Заявка 10 3 1 6 14 - 18 10
16. Сталь Мелец Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
2. Лехия Гданьск Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
3. Погонь Щецин 0:0 Заявка 11 5 2 4 13 - 9 17
4. Ракув Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
5. Пяст Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Висла Краков Заявка 10 3 6 1 16 - 8 15
7. Лех Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
8. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
9. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
10. Висла Плоцк Заявка 10 3 3 4 16 - 21 12
11. Заглембе Любин Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
12. Краковия Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
13. Ягеллония 0:0 Заявка 11 3 1 7 10 - 20 10
14. Шлёнск Заявка 11 2 2 7 10 - 14 8
15. Сталь Мелец Заявка 10 1 3 6 12 - 19 6
16. Подбескидзе Заявка 9 0 3 6 7 - 24 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Погонь Щецин
4.30
3.70
1.86
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  4.20 3.70 1.86
Бонус: 5 000 ₽ 4.25 3.70 1.84
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.70 1.80

Самый высокий коэффициент на матч «Ягеллония» – «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ягеллония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ягеллония» – «Погонь Щецин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.03 4.96 1.17 3.20 1.35 2.22 1.66 1.76 2.18 1.40 2.88 1.24 3.94 1.12 6.05
9.50 1.02 8.60 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.96 1.93 1.52 2.53 1.34 3.14 1.14 5.25 1.10 5.70 1.01 10.25
11.50 1.05 8.50 1.05 3.50 1.28 2.70 1.42 2.17 1.69 1.80 1.89 1.71 2.14 1.51 2.55 1.33 3.15 1.14 5.55 1.11 5.90 1.02 9.90 1.01 10.50 0.00 16.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.63 2.28 1.30 3.52
3.00 1.39 1.99 1.82 1.45 2.75
2.80 1.40 1.94 1.86 1.41 2.80 1.12 6.25 1.07 7.50
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.38 1.32 1.97 1.83 1.48 2.56
2.75 1.45 1.71 2.14 1.30 3.52
2.75 1.41 1.71 2.07 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 2.00
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
4.54 1.20
4.50 1.17
Букмекер Да Нет
3.38 1.32
3.25 1.31
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