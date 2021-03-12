Ягеллония
0:1
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока
Погонь Щецин
15' Желтая карточкаКвецень Бартош
27' Желтая карточкаЗахович Лука
32' Желтая карточкаКовальчик Себастьян
45' Желтая карточкаГоргон Александр
61' Желтая карточкаСмолиньски Кацпер
0:1
64' ГолКухарчик Михал
80' Желтая карточкаАвгустин Блажей
84' Желтая карточкаПоспишил Мартин
84' Вторая желтая карточкаПоспишил Мартин
84' Вторая желтая карточкаСмолиньски Кацпер
89' Вторая желтая карточкаАвгустин Блажей
17
Рунье
Иван
21
Пульич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Черных ФёдорНападающий
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
15'
27'
45'
64'
80'
84'
84'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|10 (1)
|0.48
|2.
|Пульич Яков
|9 (1)
|0.43
|3.
|Макушевски Мацей
|3
|0.14
|4.
|Поспишил Мартин
|1
|0.05
|5.
|Романчук Тарас
|1
|0.05
|6.
|Вдовик Бартломей
|1
|0.05
|7.
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.05
|8.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|9.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|10.
|Черных Фёдор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|5
|0.24
|2.
|Кухарчик Михал
|3 (1)
|0.14
|3.
|Захович Лука
|2
|0.1
|4.
|Дрыгас Камил
|2 (2)
|0.1
|5.
|Бенедычак Адриан
|2
|0.1
|6.
|Ковальчик Себастьян
|2 (1)
|0.1
|7.
|Бартковски Якуб
|1
|0.05
|8.
|Подставски Томаш
|1
|0.05
|9.
|Журавски Мачей
|1
|0.05
|10.
|Фронччак Адам
|1
|0.05
|11.
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.05
|12.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.05
|13.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|14.
|Козловски Кацпер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Августин Блажей
|5
|2
|2.
|Цэру Богдан
|5
|0
|3.
|Поспишил Мартин
|3
|1
|4.
|Борысюк Ариэль
|4
|0
|5.
|Романчук Тарас
|4
|0
|6.
|Черных Фёдор
|3
|0
|7.
|Рунье Иван
|3
|0
|8.
|Квецень Бартош
|2
|0
|9.
|Бида Бартош
|2
|0
|10.
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|11.
|Ольшевски Павел
|1
|0
|12.
|Собчак Шимон
|1
|0
|13.
|Пульич Яков
|1
|0
|14.
|Камара Хуан
|1
|0
|15.
|Стейнбор Павел
|1
|0
|16.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|17.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|18.
|Твардек Кристофер
|1
|0
|19.
|Феррейроа Фернан
|1
|0
|20.
|Milosz Matysik
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|5
|1
|2.
|Горгон Александр
|6
|0
|3.
|Смолиньски Кацпер
|4
|1
|4.
|Ковальчик Себастьян
|5
|0
|5.
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|6.
|Дрыгас Камил
|3
|0
|7.
|Захович Лука
|3
|0
|8.
|Бартковски Якуб
|3
|0
|9.
|Мата Луиш
|3
|0
|10.
|Бенедычак Адриан
|3
|0
|11.
|Штек Давид
|2
|0
|12.
|Козловски Кацпер
|2
|0
|13.
|Фронччак Адам
|1
|0
|14.
|Цех Бенедикт
|1
|0
|15.
|Кухарчик Михал
|1
|0
|16.
|Бурштын Якуб
|1
|0
|17.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|3.85% (1)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|Погонь Щецин
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =4 -9Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Ягеллония 0:1 Пяст Подбескидзе 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия
Висла Краков 2:0 Ягеллония Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Ротор 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Гурник Забже Ракув 3:2 Ягеллония Ягеллония 4:3 Варта Познань Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +10 =5 -5Погонь Щецин 0:1 Лех Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст
Погонь Щецин 1:2 Пяст Погонь Щецин 1:0 Краковия Ракув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Ягеллония Кубок Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|34 - 20
|42
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 13
|38
|3.
|Ракув
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 20
|35
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 22
|29
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|25 - 22
|29
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 22
|28
|8.
|Лех
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|28 - 25
|28
|9.
|Пяст
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 23
|27
|10.
|Варта Познань
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 22
|26
|11.
|Висла Краков
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|30 - 26
|25
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|26 - 33
|25
|13.
|Краковия
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 25
|25
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|25 - 32
|23
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 44
|18
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|21 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 8
|21
|2.
|Ракув
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 8
|20
|3.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 13
|15
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 20
|15
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|9.
|Краковия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 16
|14
|10.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|12.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 10
|13
|13.
|Пяст
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|15.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 18
|10
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 9
|19
|3.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|5.
|Пяст
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|7.
|Лех
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 21
|12
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|Краковия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|13.
|Ягеллония
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 20
|10
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 14
|8
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 19
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ягеллония» – «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ягеллония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ягеллония» – «Погонь Щецин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров