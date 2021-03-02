  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Ювентус
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Специя
0'
10' Желтая карточка
Фработта Джанлука
47'
1
Щесны
Войцех
13
Данило
Луис
28
Демирал
Мерих
12
Алекс
Сандро
38
Фработта
Джанлука
22
Кьеза
Федерико
30
Бентанкур
Родриго
25
Рабио
Адриен
14
Маккенни
Уэстон
44
Кулушевски
Деян
7
Роналду
Криштиану
94
Проведель
Иван
69
Виньяли
Лука
19
Терци
Клаудио
28
Эрлич
Мартин
5
Марчицца
Риккардо
24
Эстевес
Науэль
88
Сена
Лео
25
Маджоре
Джулио
11
Гьяси
Эммануэль
18
Нзола
М'Бала
17
Фариас
Диего
Ювентус
4-4-2
Специя
4-3-3

Ход матча

10'
Фработта Джанлука
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 19 (4) 0.79
2. Кьеза Федерико 5 0.21
3. Мората Альваро 4 0.17
4. Маккенни Уэстон 4 0.17
5. Кулушевски Деян 3 0.13
6. Ремзи Аарон 2 0.08
7. Дибала Пауло 2 0.08
8. Бонуччи Леонардо 2 0.08
9. Данило Луис 1 0.04
10. Рабио Адриен 1 0.04
11. Мело Артур 1 0.04
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Алекс Сандро 0 0
14. Бентанкур Родриго 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Фработта Джанлука 0 0
17. Демирал Мерих 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.36
2. Гьяси Эммануэль 4 0.16
3. Галабинов Андрей 3 0.12
4. Фариас Диего 3 0.12
5. Побега Томмазо 3 0.12
6. Верде Даниэле 2 0.08
7. Пикколи Роберто 2 0.08
8. Бастони Симоне 1 0.04
9. Терци Клаудио 1 0.04
10. Маджоре Джулио 1 0.04
11. Шабо Юлиан 1 0.04
12. Эрлич Мартин 1 0.04
13. Агудело Кевин 1 0.04
14. Риччи Матео 0 0
15. Эстевес Науэль 0 0
16. Рафаэл Биттенкур 0 0
17. Бартоломей Паоло 0 0
18. Исмайли Ардиан 0 0
19. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 6 1
2. Куадрадо Хуан 4 1
3. Данило Луис 5 0
4. Бентанкур Родриго 5 0
5. Фработта Джанлука 5 0
6. Кулушевски Деян 5 0
7. Мората Альваро 2 1
8. Бонуччи Леонардо 3 0
9. Мело Артур 3 0
10. Де Лихт Маттайс 3 0
11. Маккенни Уэстон 3 0
12. Кьеза Федерико 1 1
13. Ремзи Аарон 2 0
14. Кьеллини Джорджо 2 0
15. Пинсольо Карло 0 1
16. Роналду Криштиану 1 0
17. Бернардески Федерико 1 0
18. Портанова Маноло 1 0
Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 8 1
2. Терци Клаудио 7 1
3. Бастони Симоне 5 0
4. Эрлич Мартин 5 0
5. Эстевес Науэль 5 0
6. Побега Томмазо 5 0
7. Виньяли Лука 3 1
8. Гьяси Эммануэль 4 0
9. Риччи Матео 4 0
10. Феррер Сальвадор 4 0
11. Марчицца Риккардо 3 0
12. Сапонара Риккардо 1 1
13. Исмайли Ардиан 1 1
14. Фариас Диего 2 0
15. Акампора Дженнаро 2 0
16. Нзола М'Бала 2 0
17. Маджоре Джулио 2 0
18. Агум Люсьен 2 0
19. Агудело Кевин 2 0
20. Зут Йерун 1 0
21. Сала Джакопо 1 0
22. Проведель Иван 1 0
23. Дейола Алессандро 1 0
24. Бартоломей Паоло 1 0
25. Верде Даниэле 1 0
26. Рамос Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 11.36% (5) 15.91% (7) 13.64% (6) 13.64% (6) 13.64% (6) 31.82% (14)
 Специя 3.13% (1) 25% (8) 15.63% (5) 9.38% (3) 28.13% (9) 18.75% (6)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус
Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус
Специя Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя
Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Специя 1:4 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 17 5 2 60 - 24 56
2. Милан Заявка 24 16 4 4 47 - 29 52
3. Ювентус 0:0 Заявка 24 13 8 3 45 - 20 47
4. Аталанта Заявка 24 13 7 4 55 - 31 46
5. Рома Заявка 24 13 5 6 48 - 37 44
6. Наполи Заявка 23 14 1 8 49 - 25 43
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 31 - 27 35
10. Сампдория Заявка 24 9 3 12 33 - 36 30
11. Болонья Заявка 24 7 7 10 32 - 37 28
12. Удинезе Заявка 24 7 7 10 26 - 33 28
13. Дженоа Заявка 24 6 8 10 26 - 36 26
14. Специя 0:0 Заявка 25 6 8 11 32 - 43 26
15. Фиорентина Заявка 24 6 7 11 25 - 36 25
16. Беневенто Заявка 24 6 7 11 25 - 44 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 24 4 6 14 26 - 41 18
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне Заявка 24 3 3 18 23 - 57 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус 0:0 Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Удинезе Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
15. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
16. Кротоне Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
17. Специя 0:0 Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус 0:0 Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя 0:0 Заявка 13 4 4 5 18 - 22 16
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
11. Беневенто Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • 47'
    Сандро сейчас едва грубо не ошибся при передаче вперёд из своей штрафной площади, мяч попал в Нзола и ушёл за лицевую линию поля. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Ювентус", чтобы лучше начать играть против "Специи". Пока команда Андреа Пирло совсем не впечатляет, для полной картины было бы неплохо гостям открыть счёт в матче, чтобы туринский клуб оказался в совсем неприятной ситуации. 
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогу первого тайма "Ювентус" и "Специя" не порадовали нас забитыми мячами. Команда Андреа Пирло довольно тяжело начала матч на своём поле, но под конец первого тайма "Ювентус" всё же разыгрался и начал создавать голевые моменты, Криштиану Роналду мог открывать счёт в матче, но попал в штангу. В целом же пока можно сказать, что счёт по игре. Будем надеяться, что во второй половине матча "Ювентус" уже начнёт действовать более активно и в итоге начнёт забивать голы. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Специи". Бентанкур выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде в очередной раз не смог зацепиться за мяч. 
  • Штанга
    44'
    Кулушевски выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади, Роналду подработал мяч, а затем пробил в правый угол ворот, штанга спасла "Специю" от пропущенного мяча. 

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  • Фол, нарушение
    43'
    Нзола в центре поля нарушил правила против Сандро. Игроки "Ювентуса" спокойно разыграли стандарт. 
  • 42'
    Роналду по центру прошёл к радиусу штрафной площади, затем Криштиану выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кулушевски подработал мяч и пробил по воротам, Эрлич удачно сыграл в подкате, мяч был выбит на правый фланг. 
  • Угловой
    41'
    Кьеза разыграл корнер с Кулушевски, а затем Федерико с правого фланга выполнил прострел во вратарскую, случился довольно опасный рикошет от ноги Эрлича, но Проведель успел среагировать и выловить мяч у ближней штанги. 
  • 40'
    Маккенни с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Эрлич в борьбе с Кьезой выбил мяч на угловой. 
  • Угловой
    39'
    Кьеза с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Демирал головой пробил в правый угол ворот, но мяч полетел слишком слабо, Проведель справился с ним без особого труда. 
  • 38'
    Фработта прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел к линии вратарской, мяч попал в Виньяли и ушёл на угловой. 
  • 37'
    Марчицца со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ювентуса" выбили мяч к радиусу штрафной, Сена попытался пробить в касание по воротам, но ему не удалось толком попасть по мячу. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Демирал на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Фариаса. "Специя" заработала неплохой стандарт. 
  • Угловой
    35'
    Угловой у ворот "Ювентуса" вновь. Маджоре разыграл угловой с Эстевесом, Науэль сместился немного назад по левому флангу, а затем выполнил неудачную подачу в центр штрафной площади, мяч был потерян. 
  • Угловой
    34'
    Марчицца с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ювентуса" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • Опасный момент
    33'
    Марчицца вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем пробил в правый угол ворот, мяч задел защитника "Ювентуса", пролетел рядом со штангой и ушёл на угловой. 
  • 32'
    Роналду с линии штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной на ход Кьезе, защитники "Специи" в очередной раз сыграли очень внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Маджоре в центре поля нарушил правила против Данило. "Ювентус" конечно же не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 30'
    Последовал сейчас неплохой заброс на правый угол штрафной площади "Ювентуса", Нзола не смог сразу зацепиться за мяч, а затем уже Фработта выбил его в аут. 
  • 29'
    Сандро со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Сена на левом фланге нарушил правила против Роналду. "Ювентус" заработал неплохой стандарт. 
  • Угловой
    27'
    Угловой теперь уже заработала "Специя". Гости решили разыграть корнер, но в итоге ничего интересного им придумать так и не удалось. 
  • Угловой
    26'
    Кьеза с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Маккенни хотел сбросить мяч на Демирала, но у Уэстона не получился точный пас. 
  • 25'
    Кьеза смог прорваться к левому углу штрафной площади и выполнить подачу на правый угол штрафной, где открывался Кулушевски, Эрлич оказался первым на мяче и выбил его на угловой. 
  • 24'
    "Ювентус" со своей половины поля сейчас даже не всегда может выйти, кто-то подобного ожидал в этот вечер? 
  • 23'
    Фариас попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Данило и выбил мяч в аут. 
  • 22'
    Фработта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч попал в соперника и улетел в аут. 
  • 21'
    Роналду из центра поля выполнил передачу на ход Маккенни по левому флангу, Уэстон не смог оторваться от соперника и зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Маджоре перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ювентуса", правила были нарушены против Данило. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Данило в центре поля нарушил правила против Марчиццы. Игроки "Специи" спокойно разыграли стандарт и продолжили действовать в среднем темпе в центре поля. 
  • 18'
    Кьеза по правой половине поля прошёл к линии штрафной площади, а затем пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Эрлич в центре поля нарушил правила против Кулушевски. Игроки "Ювентуса" на этот раз уже быстро разыграли стандарт. 
  • 16'
    Стоит отметить, что из-за перебора жёлтых карточек Джанлука Фработта пропустит следующий матч против "Лацио". 
  • 15'
    Кулушевски попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Сена Деян упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Желтая карточка
    14'
    Фланговый защитник "Ювентуса" Джанлука Фработта получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля  в борьбе за верховой мяч против Виньяли.
  • Офсайд
    13'
    Бентанкур из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Кьезе, у "Ювентуса" возник голевой момент, но Федерико был в офсайде. 
  • 12'
    Сандро из глубины поля выполнил заброс на ход Фработте, Джанлука не смог оторваться от соперника, в итоге фланговому защитнику "Ювентуса" пришлось делать пас назад. 
  • Опасный момент
    11'
    Игроки "Специи" разыграли неплохую комбинацию на левом углу штрафной площади "Ювентуса", в её завершении Марчицца получил мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 10'
    Маккенни сместился в центр с левого фланга и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, защитники "Специи" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 9'
    Данило попал под прессинг Фариаса на левом фланге у своей штрафной площади, пришлось бразильцу делать пас назад Щесны. 
  • 8'
    В среднем темпе действуют обе команды на старте матча, стоит признаться, что неожиданно наблюдать за таким слабым "Ювентусом". 
  • Фол, нарушение
    7'
    Эрлич в центре поля нарушил правила против Кулушевски. Игроки "Ювентуса" сейчас также не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 6'
    Игроки "Ювентуса" наконец-то перехватили контроль над мячом. Как-то начала команда Андреа Пирло матч немного нервно. 
  • Угловой
    5'
    Угловой у ворот "Ювентуса". Маджоре выполнил подачу в центр штрафной площади, Демирал неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Рабио в центре поля нарушил правила против Сены. Игроки "Специи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 3'
    Игроки "Специи" спокойно контролируют мяч в центре поля, к воротам "Ювентуса" гостям продвинуться непросто, но они и не форсируют события. 
  • Травма, повреждение
    2'
    Перед матчем получил повреждение Маттайс де Лихт, в последний момент Сандро пришлось двигать в центр обороны, а Фработта будет действовать на правом фланге. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Ювентус" на своём поле должен обязательно переигрывать скромную, но при этом боевитую "Специю", чтобы продолжить погоню за "Миланом" и "Интером". После осечки в матче с "Вероной" болельщики "Ювентуса" наверняка будут ждать крупной победы в этом противостоянии, но посмотрим, насколько команда Андреа Пирло окажется хороша в этот вечер. 
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.50 1.16 3.72 1.24 2.30 1.59 1.82 1.99 1.55 2.62 1.26 3.85 1.19 4.50 1.06 7.70 1.04 8.30
5.30 1.15 4.00 1.24 2.08 1.72 1.55 2.45 1.33 3.25 2.08 1.80 1.12 6.10 1.72 2.20 1.10 6.80 1.07 6.91 1.05 7.57 1.04 8.63 1.06 8.00 1.02 13.50 1.01 12.50
2.89 1.43 2.29 1.65 2.00 1.86 1.69 2.22 1.52 2.60 1.54 2.53 1.84 2.04 1.57 2.48 1.44 2.89 1.52 2.69 1.20 4.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.50 1.53 1.61 2.32 1.23 4.20 1.15 5.35
1.72 2.08 1.18 4.75 1.10 6.80 1.11 5.63 1.07 6.71
1.42 2.98 1.23 4.33 1.68 2.27 1.43 2.92 1.58 2.52 1.39 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.19 3.38 1.32 1.90 1.90 1.41 2.91 1.26 3.85
4.72 1.15 3.49 1.26 1.92 1.80 1.42 2.63 1.27 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
3.90 1.28
Где смотреть матч Ювентус 0:0 Специя онлайн

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Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Специя

Исход игры
Ювентус
98.1% (155)
Ничья
0.6% (1)
Специя
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.79% (67)
Меньше
56.21% (86)
Обе команды забьют
Да
18.3% (28)
Нет
81.7% (125)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
51.3% (81)
3:0 Ювентус
22.8% (36)
3:1 Ювентус
8.2% (13)
2:1 Ювентус
8.2% (13)
1:0 Ювентус
3.2% (5)
4:0 Ювентус
1.3% (2)
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