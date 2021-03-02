Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Ювентус", чтобы лучше начать играть против "Специи". Пока команда Андреа Пирло совсем не впечатляет, для полной картины было бы неплохо гостям открыть счёт в матче, чтобы туринский клуб оказался в совсем неприятной ситуации.

Сандро сейчас едва грубо не ошибся при передаче вперёд из своей штрафной площади, мяч попал в Нзола и ушёл за лицевую линию поля.

Кулушевски выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади, Роналду подработал мяч, а затем пробил в правый угол ворот, штанга спасла "Специю" от пропущенного мяча.

Угловой у ворот "Специи". Бентанкур выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде в очередной раз не смог зацепиться за мяч.

Звучит свисток на перерыв. По итогу первого тайма "Ювентус" и "Специя" не порадовали нас забитыми мячами. Команда Андреа Пирло довольно тяжело начала матч на своём поле, но под конец первого тайма "Ювентус" всё же разыгрался и начал создавать голевые моменты, Криштиану Роналду мог открывать счёт в матче, но попал в штангу. В целом же пока можно сказать, что счёт по игре. Будем надеяться, что во второй половине матча "Ювентус" уже начнёт действовать более активно и в итоге начнёт забивать голы.

43' Нзола в центре поля нарушил правила против Сандро. Игроки "Ювентуса" спокойно разыграли стандарт.

42' Роналду по центру прошёл к радиусу штрафной площади, затем Криштиану выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кулушевски подработал мяч и пробил по воротам, Эрлич удачно сыграл в подкате, мяч был выбит на правый фланг.

41' Кьеза разыграл корнер с Кулушевски, а затем Федерико с правого фланга выполнил прострел во вратарскую, случился довольно опасный рикошет от ноги Эрлича, но Проведель успел среагировать и выловить мяч у ближней штанги.

40' Маккенни с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Эрлич в борьбе с Кьезой выбил мяч на угловой.

39' Кьеза с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Демирал головой пробил в правый угол ворот, но мяч полетел слишком слабо, Проведель справился с ним без особого труда.

38' Фработта прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел к линии вратарской, мяч попал в Виньяли и ушёл на угловой.

37' Марчицца со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ювентуса" выбили мяч к радиусу штрафной, Сена попытался пробить в касание по воротам, но ему не удалось толком попасть по мячу.

36' Демирал на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Фариаса. "Специя" заработала неплохой стандарт.

35' Угловой у ворот "Ювентуса" вновь. Маджоре разыграл угловой с Эстевесом, Науэль сместился немного назад по левому флангу, а затем выполнил неудачную подачу в центр штрафной площади, мяч был потерян.

34' Марчицца с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ювентуса" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

33' Марчицца вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем пробил в правый угол ворот, мяч задел защитника "Ювентуса", пролетел рядом со штангой и ушёл на угловой.

32' Роналду с линии штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной на ход Кьезе, защитники "Специи" в очередной раз сыграли очень внимательно и перехватили мяч.

31' Маджоре в центре поля нарушил правила против Данило. "Ювентус" конечно же не стал торопиться при розыгрыше мяча.

30' Последовал сейчас неплохой заброс на правый угол штрафной площади "Ювентуса", Нзола не смог сразу зацепиться за мяч, а затем уже Фработта выбил его в аут.

29' Сандро со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

28' Сена на левом фланге нарушил правила против Роналду. "Ювентус" заработал неплохой стандарт.

27' Угловой теперь уже заработала "Специя". Гости решили разыграть корнер, но в итоге ничего интересного им придумать так и не удалось.

26' Кьеза с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Маккенни хотел сбросить мяч на Демирала, но у Уэстона не получился точный пас.

25' Кьеза смог прорваться к левому углу штрафной площади и выполнить подачу на правый угол штрафной, где открывался Кулушевски, Эрлич оказался первым на мяче и выбил его на угловой.

24' "Ювентус" со своей половины поля сейчас даже не всегда может выйти, кто-то подобного ожидал в этот вечер?

23' Фариас попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Данило и выбил мяч в аут.

22' Фработта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч попал в соперника и улетел в аут.

21' Роналду из центра поля выполнил передачу на ход Маккенни по левому флангу, Уэстон не смог оторваться от соперника и зацепиться за мяч.

20' Маджоре перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ювентуса", правила были нарушены против Данило.

19' Данило в центре поля нарушил правила против Марчиццы. Игроки "Специи" спокойно разыграли стандарт и продолжили действовать в среднем темпе в центре поля.

18' Кьеза по правой половине поля прошёл к линии штрафной площади, а затем пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

17' Эрлич в центре поля нарушил правила против Кулушевски. Игроки "Ювентуса" на этот раз уже быстро разыграли стандарт.

16' Стоит отметить, что из-за перебора жёлтых карточек Джанлука Фработта пропустит следующий матч против "Лацио".

15' Кулушевски попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Сена Деян упустил мяч за лицевую линию поля.

14' Фланговый защитник "Ювентуса" Джанлука Фработта получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля в борьбе за верховой мяч против Виньяли.

13' Бентанкур из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Кьезе, у "Ювентуса" возник голевой момент, но Федерико был в офсайде.

12' Сандро из глубины поля выполнил заброс на ход Фработте, Джанлука не смог оторваться от соперника, в итоге фланговому защитнику "Ювентуса" пришлось делать пас назад.

11' Игроки "Специи" разыграли неплохую комбинацию на левом углу штрафной площади "Ювентуса", в её завершении Марчицца получил мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

10' Маккенни сместился в центр с левого фланга и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, защитники "Специи" сыграли внимательно и перехватили мяч.

9' Данило попал под прессинг Фариаса на левом фланге у своей штрафной площади, пришлось бразильцу делать пас назад Щесны.

8' В среднем темпе действуют обе команды на старте матча, стоит признаться, что неожиданно наблюдать за таким слабым "Ювентусом".

7' Эрлич в центре поля нарушил правила против Кулушевски. Игроки "Ювентуса" сейчас также не стали торопиться при розыгрыше мяча.

6' Игроки "Ювентуса" наконец-то перехватили контроль над мячом. Как-то начала команда Андреа Пирло матч немного нервно.

5' Угловой у ворот "Ювентуса". Маджоре выполнил подачу в центр штрафной площади, Демирал неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг.

4' Рабио в центре поля нарушил правила против Сены. Игроки "Специи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

3' Игроки "Специи" спокойно контролируют мяч в центре поля, к воротам "Ювентуса" гостям продвинуться непросто, но они и не форсируют события.

2' Перед матчем получил повреждение Маттайс де Лихт, в последний момент Сандро пришлось двигать в центр обороны, а Фработта будет действовать на правом фланге.