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Ювентус
 
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Стадион:
Специя

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 19 (4) 0.83
2. Кьеза Федерико 5 0.22
3. Мората Альваро 4 0.17
4. Маккенни Уэстон 4 0.17
5. Кулушевски Деян 3 0.13
6. Ремзи Аарон 2 0.09
7. Дибала Пауло 2 0.09
8. Бонуччи Леонардо 2 0.09
9. Данило Луис 1 0.04
10. Рабио Адриен 1 0.04
11. Мело Артур 1 0.04
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Алекс Сандро 0 0
14. Бентанкур Родриго 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Фработта Джанлука 0 0
17. Демирал Мерих 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.38
2. Гьяси Эммануэль 4 0.17
3. Галабинов Андрей 3 0.13
4. Фариас Диего 3 0.13
5. Побега Томмазо 3 0.13
6. Верде Даниэле 2 0.08
7. Пикколи Роберто 2 0.08
8. Бастони Симоне 1 0.04
9. Терци Клаудио 1 0.04
10. Маджоре Джулио 1 0.04
11. Шабо Юлиан 1 0.04
12. Эрлич Мартин 1 0.04
13. Агудело Кевин 1 0.04
14. Риччи Матео 0 0
15. Эстевес Науэль 0 0
16. Рафаэл Биттенкур 0 0
17. Бартоломей Паоло 0 0
18. Исмайли Ардиан 0 0
19. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 6 1
2. Куадрадо Хуан 4 1
3. Данило Луис 5 0
4. Бентанкур Родриго 5 0
5. Кулушевски Деян 5 0
6. Фработта Джанлука 4 0
7. Мората Альваро 2 1
8. Бонуччи Леонардо 3 0
9. Мело Артур 3 0
10. Де Лихт Маттайс 3 0
11. Маккенни Уэстон 3 0
12. Кьеза Федерико 1 1
13. Ремзи Аарон 2 0
14. Кьеллини Джорджо 2 0
15. Пинсольо Карло 0 1
16. Роналду Криштиану 1 0
17. Бернардески Федерико 1 0
18. Портанова Маноло 1 0
Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 8 1
2. Терци Клаудио 7 1
3. Бастони Симоне 5 0
4. Эрлич Мартин 5 0
5. Эстевес Науэль 5 0
6. Побега Томмазо 5 0
7. Виньяли Лука 3 1
8. Гьяси Эммануэль 4 0
9. Риччи Матео 4 0
10. Феррер Сальвадор 4 0
11. Марчицца Риккардо 3 0
12. Сапонара Риккардо 1 1
13. Исмайли Ардиан 1 1
14. Фариас Диего 2 0
15. Акампора Дженнаро 2 0
16. Нзола М'Бала 2 0
17. Маджоре Джулио 2 0
18. Агум Люсьен 2 0
19. Агудело Кевин 2 0
20. Зут Йерун 1 0
21. Сала Джакопо 1 0
22. Проведель Иван 1 0
23. Дейола Алессандро 1 0
24. Бартоломей Паоло 1 0
25. Верде Даниэле 1 0
26. Рамос Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 11.36% (5) 15.91% (7) 13.64% (6) 13.64% (6) 13.64% (6) 31.82% (14)
 Специя 3.13% (1) 25% (8) 15.63% (5) 9.38% (3) 28.13% (9) 18.75% (6)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус
Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус
Специя Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя
Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Специя 1:4 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 57 - 24 53
2. Милан Заявка 23 15 4 4 45 - 28 49
3. Ювентус Заявка 23 13 7 3 45 - 20 46
4. Рома Заявка 23 13 5 5 47 - 35 44
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 53 - 31 43
6. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
7. Наполи Заявка 22 13 1 8 47 - 25 40
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 31 - 27 35
10. Сампдория Заявка 23 9 3 11 33 - 34 30
11. Болонья Заявка 24 7 7 10 32 - 37 28
12. Дженоа Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
13. Удинезе Заявка 23 6 7 10 25 - 33 25
14. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
15. Беневенто Заявка 23 6 7 10 25 - 42 25
16. Специя Заявка 24 6 7 11 32 - 43 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне Заявка 23 3 3 17 23 - 55 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
16. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
18. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
19. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
20. Кротоне Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2021, осталось 2 дня 18 часов 59 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 20
    Ювентус 95% (19)
    X 5% (1)
    Специя 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Специя
    1.25
    6.84
    15.83
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.22 6.30 13.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.24 6.70 14.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.25 6.60 12.00
      1.23 6.84 15.83

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    4.90 1.13 4.20 1.19 2.46 1.52 1.97 1.83 1.64 2.40 1.34 3.26 1.24 3.88 1.09 6.25 1.07 6.70
    13.00 1.01 5.10 1.15 4.20 1.22 2.50 1.52 2.04 1.83 1.80 2.08 1.63 2.33 1.33 3.25 1.25 3.90 1.10 6.10 1.08 6.80 1.02 11.50 1.01 12.00
    5.52 1.18 2.66 1.53 2.36 1.65 2.07 1.85 1.80 2.11 1.64 2.38 1.26 4.16
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.26 3.85 1.18 4.90
    2.60 1.50 1.65 2.23 1.25 3.85
    3.32 1.37 2.63 1.54 1.94 1.96 1.65 2.36 1.45 2.94
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.30 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.52 2.53 1.32 3.38
    2.04 1.72 1.52 2.41 1.32 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.08 1.76
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.27
    Где смотреть матч Ювентус - Специя онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Специя

    Исход игры
    Ювентус
    95% (19)
    Ничья
    5% (1)
    Специя
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35% (7)
    Меньше
    65% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    15% (3)
    Нет
    85% (17)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    60% (12)
    3:0 Ювентус
    25% (5)
    2:1 Ювентус
    10% (2)
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