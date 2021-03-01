Парма
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Стадион: Эннио Тардини
Интер Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куцка Юрай
|5 (3)
|0.21
|2.
|Эрнани Азеведо
|4
|0.17
|3.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.17
|4.
|Карамо Янн
|2
|0.08
|5.
|Куртич Ясмин
|2
|0.08
|6.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.04
|7.
|Корнелиус Андреас
|1
|0.04
|8.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|9.
|Брунетта Хуан
|0
|0
|10.
|Бругман Гастон
|0
|0
|11.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|18 (4)
|0.75
|2.
|Мартинес Лаутаро
|13
|0.54
|3.
|Хакими Ашраф
|6
|0.25
|4.
|Барелла Николо
|3
|0.13
|5.
|Санчес Алексис
|3
|0.13
|6.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.13
|7.
|Перишич Иван
|2
|0.08
|8.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.08
|9.
|Шкриньяр Милан
|2
|0.08
|10.
|Брозович Марсело
|1
|0.04
|11.
|Дармиан Маттео
|1
|0.04
|12.
|Видаль Артуро
|1
|0.04
|13.
|Де Врей Стефан
|1
|0.04
|14.
|Янг Эшли
|0
|0
|15.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|16.
|Коларов Александар
|0
|0
|17.
|Раноккия Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|7
|0
|2.
|Бругман Гастон
|5
|0
|3.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|4.
|Куцка Юрай
|4
|0
|5.
|Гальоло Риккардо
|4
|0
|6.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|7.
|Конти Андреа
|3
|0
|8.
|Куртич Ясмин
|3
|0
|9.
|Корнелиус Андреас
|3
|0
|10.
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|11.
|Бузи Максим
|3
|0
|12.
|Дармиан Маттео
|2
|0
|13.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|14.
|Сиприен Вилан
|2
|0
|15.
|Брунетта Хуан
|2
|0
|16.
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|17.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|18.
|Лорини Венсан
|1
|0
|19.
|Грасси Альберто
|1
|0
|20.
|Осорио Йордан
|1
|0
|21.
|Карамо Янн
|1
|0
|22.
|Ман Деннис
|1
|0
|23.
|Зом Симон
|1
|0
|24.
|Болог Ботонд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хакими Ашраф
|5
|0
|2.
|Лукаку Ромелу
|4
|0
|3.
|Брозович Марсело
|4
|0
|4.
|Барелла Николо
|4
|0
|5.
|Бастони Алессандро
|4
|0
|6.
|Янг Эшли
|3
|0
|7.
|Видаль Артуро
|3
|0
|8.
|Перишич Иван
|3
|0
|9.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|10.
|Сенси Стефано
|1
|1
|11.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|12.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|13.
|Ханданович Самир
|1
|0
|14.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|15.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|Интер Милан
|8.93% (5)
|12.5% (7)
|8.93% (5)
|17.86% (10)
|28.57% (16)
|23.21% (13)
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +2 =7 -11Специя 2:2 Парма Парма 2:2 Удинезе Верона 2:1 Парма Парма 0:3 Болонья
Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =4 -2Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан
Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья
Последние игры между собой
Парма: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Интер Милан: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Интер Милан 0:1 Парма Серия A Интер Милан 1:1 Парма Серия A Парма 2:0 Интер Милан Серия A Парма 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:3 Парма Серия A Интер Милан 1:0 Парма Серия A Парма 1:0 Интер Милан Серия A Парма 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:0 Парма Серия A Парма 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:2 Парма Серия A Парма 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Парма Серия A Парма 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|60 - 24
|56
|2.
|Милан
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|47 - 29
|52
|3.
|Ювентус
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|45 - 20
|46
|4.
|Аталанта
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|55 - 31
|46
|5.
|Рома
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|48 - 37
|44
|6.
|Наполи
|Заявка
|23
|14
|1
|8
|49 - 25
|43
|7.
|Лацио
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|38 - 32
|43
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|37 - 34
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|31 - 27
|35
|10.
|Сампдория
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|33 - 36
|30
|11.
|Болонья
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|32 - 37
|28
|12.
|Удинезе
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|26 - 33
|28
|13.
|Дженоа
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 36
|26
|14.
|Специя
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|32 - 43
|25
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|25 - 36
|25
|16.
|Беневенто
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|25 - 44
|25
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|26 - 41
|18
|19.
|Парма
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 47
|15
|20.
|Кротоне
|Заявка
|24
|3
|3
|18
|23 - 57
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|2.
|Рома
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 15
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|4.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 10
|25
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|6.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 18
|21
|7.
|Милан
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 18
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 19
|16
|12.
|Дженоа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|15.
|Беневенто
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 21
|11
|16.
|Кротоне
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 24
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|23 - 11
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|19 - 15
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 22
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|11.
|Беневенто
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 21
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 17
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|9 - 33
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Парма - Интер Милан
Исход игры
Парма
0% (0)
Ничья
5.8% (3)
Интер Милан
94.2% (49)
Тотал 2.5
Больше
56% (28)
Меньше
44% (22)
Обе команды забьют
Да
52% (26)
Нет
48% (24)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
42.3% (22)
0:2 Интер Милан
32.7% (17)
0:3 Интер Милан
5.8% (3)
0:1 Интер Милан
5.8% (3)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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