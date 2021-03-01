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Парма
 
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Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куцка Юрай 5 (3) 0.21
2. Эрнани Азеведо 4 0.17
3. Жервиньо Куасси 4 0.17
4. Карамо Янн 2 0.08
5. Куртич Ясмин 2 0.08
6. Гальоло Риккардо 1 0.04
7. Корнелиус Андреас 1 0.04
8. Пеццелла Джузеппе 0 0
9. Брунетта Хуан 0 0
10. Бругман Гастон 0 0
11. Инглезе Роберто 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 18 (4) 0.75
2. Мартинес Лаутаро 13 0.54
3. Хакими Ашраф 6 0.25
4. Барелла Николо 3 0.13
5. Санчес Алексис 3 0.13
6. Д'Амброзио Данило 3 0.13
7. Перишич Иван 2 0.08
8. Гальярдини Роберто 2 0.08
9. Шкриньяр Милан 2 0.08
10. Брозович Марсело 1 0.04
11. Дармиан Маттео 1 0.04
12. Видаль Артуро 1 0.04
13. Де Врей Стефан 1 0.04
14. Янг Эшли 0 0
15. Бастони Алессандро 0 0
16. Коларов Александар 0 0
17. Раноккия Андреа 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 7 0
2. Бругман Гастон 5 0
3. Иакопони Симоне 3 1
4. Куцка Юрай 4 0
5. Гальоло Риккардо 4 0
6. Алвеш Бруну 3 0
7. Конти Андреа 3 0
8. Куртич Ясмин 3 0
9. Корнелиус Андреас 3 0
10. Пеццелла Джузеппе 3 0
11. Бузи Максим 3 0
12. Дармиан Маттео 2 0
13. Инглезе Роберто 2 0
14. Сиприен Вилан 2 0
15. Брунетта Хуан 2 0
16. Михэйлэ Валентин 2 0
17. Скоццарелла Маттео 1 0
18. Лорини Венсан 1 0
19. Грасси Альберто 1 0
20. Осорио Йордан 1 0
21. Карамо Янн 1 0
22. Ман Деннис 1 0
23. Зом Симон 1 0
24. Болог Ботонд 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Хакими Ашраф 5 0
2. Лукаку Ромелу 4 0
3. Брозович Марсело 4 0
4. Барелла Николо 4 0
5. Бастони Алессандро 4 0
6. Янг Эшли 3 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Перишич Иван 3 0
9. Мартинес Лаутаро 3 0
10. Сенси Стефано 1 1
11. Де Врей Стефан 2 0
12. Д'Амброзио Данило 2 0
13. Ханданович Самир 1 0
14. Раноккия Андреа 1 0
15. Шкриньяр Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 26.32% (5) 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 5.26% (1)
 Интер Милан 8.93% (5) 12.5% (7) 8.93% (5) 17.86% (10) 28.57% (16) 23.21% (13)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Специя 2:2 Парма Парма 2:2 Удинезе Верона 2:1 Парма Парма 0:3 Болонья
Наполи 2:0 Парма Парма 0:2 Сампдория Лацио 2:1 Парма Сассуоло 1:1 Парма Парма 0:2 Лацио Аталанта 3:0 Парма Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина
Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан
Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья

Последние игры между собой

Парма: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Интер Милан: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Интер Милан 2:2 Парма Серия A Парма 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Парма Серия A Парма 0:1 Интер Милан Серия A
Интер Милан 0:1 Парма Серия A Интер Милан 1:1 Парма Серия A Парма 2:0 Интер Милан Серия A Парма 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:3 Парма Серия A Интер Милан 1:0 Парма Серия A Парма 1:0 Интер Милан Серия A Парма 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:0 Парма Серия A Парма 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:2 Парма Серия A Парма 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Парма Серия A Парма 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 17 5 2 60 - 24 56
2. Милан Заявка 24 16 4 4 47 - 29 52
3. Ювентус Заявка 23 13 7 3 45 - 20 46
4. Аталанта Заявка 24 13 7 4 55 - 31 46
5. Рома Заявка 24 13 5 6 48 - 37 44
6. Наполи Заявка 23 14 1 8 49 - 25 43
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 31 - 27 35
10. Сампдория Заявка 24 9 3 12 33 - 36 30
11. Болонья Заявка 24 7 7 10 32 - 37 28
12. Удинезе Заявка 24 7 7 10 26 - 33 28
13. Дженоа Заявка 24 6 8 10 26 - 36 26
14. Специя Заявка 24 6 7 11 32 - 43 25
15. Фиорентина Заявка 24 6 7 11 25 - 36 25
16. Беневенто Заявка 24 6 7 11 25 - 44 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 24 4 6 14 26 - 41 18
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне Заявка 24 3 3 18 23 - 57 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Удинезе Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
15. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
16. Кротоне Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
11. Беневенто Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Парма - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 марта 2021, осталось 2 дня 17 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Парма 0% (0)
    X 5.8% (3)
    Интер Милан 94.2% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Парма
    Ничья
    Интер Милан
    9.70
    6.20
    1.32
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 9.70 5.25 1.32
    Бонус: 5 000 ₽ 10.75 6.15 1.31
    Бонус: 5 000 ₽ 11.00 6.20 1.27
      11.44 5.87 1.30

    Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.00 1.13 4.20 1.19 2.52 1.50 2.01 1.80 1.67 2.34 1.35 3.20 1.25 3.78 1.09 6.20 1.07 6.65 1.00 11.75
    13.00 1.01 5.00 1.14 4.40 1.21 2.60 1.51 2.07 1.81 1.82 2.05 1.66 2.26 1.35 3.10 1.27 3.85 1.11 6.00 1.08 6.90 1.02 10.50
    5.93 1.16 2.65 1.52 2.38 1.65 2.08 1.82 1.83 2.08 1.67 2.33 1.51 2.72 1.26 4.15 1.10 8.15
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.85
    2.60 1.50 1.64 2.25 1.23 3.90
    3.39 1.36 2.69 1.52 1.98 1.93 1.67 2.32 1.47 2.88
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32
    2.07 1.71 1.55 2.39 1.33 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.94 1.82
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.31
    Где смотреть матч Парма - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Парма - Интер Милан

    Исход игры
    Парма
    0% (0)
    Ничья
    5.8% (3)
    Интер Милан
    94.2% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    56% (28)
    Меньше
    44% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    52% (26)
    Нет
    48% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    42.3% (22)
    0:2 Интер Милан
    32.7% (17)
    0:3 Интер Милан
    5.8% (3)
    0:1 Интер Милан
    5.8% (3)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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