Реймс
Позже
Стадион: Стад Огюст Делон
Лион
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
14
Бериша
Валон
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
14
Дюбуа
Лео
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
18
Шерки
Райан
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёНападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
33 Дукуре ФодеЗащитник
- Защитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
-
25 Думбия МуссаНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|12 (5)
|0.43
|2.
|Зенели Арбер
|3
|0.11
|3.
|Кафаро Матьё
|3
|0.11
|4.
|Туре Эль Билал
|3
|0.11
|5.
|Абдельамид Юнис
|3
|0.11
|6.
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.07
|7.
|Кутеса Дерек
|1
|0.04
|8.
|Конан Гислен
|1
|0.04
|9.
|Фас Ваут
|1
|0.04
|10.
|Кассама Морету
|1
|0.04
|11.
|Манетси Маршал
|1
|0.04
|12.
|Бериша Валон
|0
|0
|13.
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|14.
|Думбия Мусса
|0
|0
|15.
|Сирхейс Кай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|14 (7)
|0.5
|2.
|Экамби Карл Токо
|12
|0.43
|3.
|Кадевере Тино
|9
|0.32
|4.
|Ауа Уссем
|5 (2)
|0.18
|5.
|Пакета Лукас
|4
|0.14
|6.
|Дюбуа Лео
|2
|0.07
|7.
|Фильо Марсело
|2
|0.07
|8.
|Корне Максвелл
|1
|0.04
|9.
|Бруно Моура
|1
|0.04
|10.
|Денайер Джейсон
|1
|0.04
|11.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.04
|12.
|Мендес Тьяго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|10
|1
|2.
|Кассама Морету
|8
|2
|3.
|Шавалерин Ксавье
|7
|0
|4.
|Манетси Маршал
|4
|1
|5.
|Конан Гислен
|4
|0
|6.
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|7.
|Фокет Томас
|3
|0
|8.
|Мбюкю Натанаэль
|3
|0
|9.
|Туре Эль Билал
|3
|0
|10.
|Бериша Валон
|2
|0
|11.
|Кутеса Дерек
|2
|0
|12.
|Кафаро Матьё
|2
|0
|13.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|14.
|Де Смет Тибо
|2
|0
|15.
|Диа Булайе
|2
|0
|16.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|17.
|Райкович Предраг
|1
|0
|18.
|Думбия Мусса
|1
|0
|19.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|20.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|21.
|Экитик Юго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|5
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|5
|1
|3.
|Пакета Лукас
|5
|1
|4.
|Корне Максвелл
|5
|0
|5.
|Бруно Моура
|4
|0
|6.
|Ауа Уссем
|2
|1
|7.
|Де Шильо Маттиа
|3
|0
|8.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|9.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|10.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|11.
|Шерки Райан
|1
|1
|12.
|Депай Мемфис
|2
|0
|13.
|Кадевере Тино
|2
|0
|14.
|Какере Максанс
|2
|0
|15.
|Диоманде Синали
|2
|0
|16.
|Бар Мельвен
|0
|1
|17.
|Лопеш Антони
|1
|0
|18.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|19.
|Лукас Жан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|25.81% (8)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|Лион
|7.69% (4)
|19.23% (10)
|30.77% (16)
|9.62% (5)
|21.15% (11)
|11.54% (6)
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +6 =8 -6Нант 1:2 Реймс Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс
Лион Последние 20 матчей: +15 =3 -2Лион 5:2 Сошо Лион 1:0 Ренн Марсель 1:1 Лион Брест 2:3 Лион
Последние игры между собой
Реймс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Лион: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|28
|18
|8
|2
|49 - 17
|62
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|62 - 17
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|56 - 25
|59
|4.
|Монако
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|56 - 38
|55
|5.
|Ланс
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|42 - 39
|44
|6.
|Марсель
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|35 - 32
|42
|7.
|Метц
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|33 - 27
|41
|8.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 47
|40
|9.
|Анже
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 42
|39
|10.
|Ренн
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|33 - 32
|38
|11.
|Ницца
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|35 - 40
|35
|12.
|Брест
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|42 - 50
|34
|13.
|Реймс
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|34 - 35
|34
|14.
|Страсбург
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|36 - 41
|33
|15.
|Бордо
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|28 - 34
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|29 - 42
|30
|17.
|Лорьян
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|34 - 52
|27
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|27 - 54
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|28 - 44
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|28
|2
|9
|17
|19 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 8
|32
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|3.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Марсель
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 17
|22
|7.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 29
|20
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|9.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|10.
|Метц
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|11.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Страсбург
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|17.
|Ницца
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|18.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 9
|29
|3.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|27 - 13
|29
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|24 - 21
|24
|6.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|9.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|10.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|13.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|15.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 26
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реймс - Лион
Исход игры
Реймс
2.7% (4)
Ничья
4.7% (7)
Лион
92.6% (138)
Тотал 2.5
Больше
57.24% (83)
Меньше
42.76% (62)
Обе команды забьют
Да
60.69% (88)
Нет
39.31% (57)
Популярный счёт
1:2 Лион
49.7% (74)
0:1 Лион
20.1% (30)
0:2 Лион
15.4% (23)
1:1 Ничья
4% (6)
1:3 Лион
3.4% (5)
2:1 Реймс
1.3% (2)
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