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Реймс
 
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Стадион:
Лион

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 12 (5) 0.43
2. Зенели Арбер 3 0.11
3. Кафаро Матьё 3 0.11
4. Туре Эль Билал 3 0.11
5. Абдельамид Юнис 3 0.11
6. Мбюкю Натанаэль 2 0.07
7. Кутеса Дерек 1 0.04
8. Конан Гислен 1 0.04
9. Фас Ваут 1 0.04
10. Кассама Морету 1 0.04
11. Манетси Маршал 1 0.04
12. Бериша Валон 0 0
13. Шавалерин Ксавье 0 0
14. Думбия Мусса 0 0
15. Сирхейс Кай 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 14 (7) 0.5
2. Экамби Карл Токо 12 0.43
3. Кадевере Тино 9 0.32
4. Ауа Уссем 5 (2) 0.18
5. Пакета Лукас 4 0.14
6. Дюбуа Лео 2 0.07
7. Фильо Марсело 2 0.07
8. Корне Максвелл 1 0.04
9. Бруно Моура 1 0.04
10. Денайер Джейсон 1 0.04
11. Дембеле Мусса II 1 0.04
12. Мендес Тьяго 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 10 1
2. Кассама Морету 8 2
3. Шавалерин Ксавье 7 0
4. Манетси Маршал 4 1
5. Конан Гислен 4 0
6. Абдельамид Юнис 3 0
7. Фокет Томас 3 0
8. Мбюкю Натанаэль 3 0
9. Туре Эль Билал 3 0
10. Бериша Валон 2 0
11. Кутеса Дерек 2 0
12. Кафаро Матьё 2 0
13. Сирхейс Кай 2 0
14. Де Смет Тибо 2 0
15. Диа Булайе 2 0
16. Донис Анастасиос 0 1
17. Райкович Предраг 1 0
18. Думбия Мусса 1 0
19. Хорнби Фрэйзер 1 0
20. Драмме Муамаду 1 0
21. Экитик Юго 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 5 1
2. Мендес Тьяго 5 1
3. Пакета Лукас 5 1
4. Корне Максвелл 5 0
5. Бруно Моура 4 0
6. Ауа Уссем 2 1
7. Де Шильо Маттиа 3 0
8. Дюбуа Лео 3 0
9. Экамби Карл Токо 3 0
10. Дембеле Мусса II 3 0
11. Шерки Райан 1 1
12. Депай Мемфис 2 0
13. Кадевере Тино 2 0
14. Какере Максанс 2 0
15. Диоманде Синали 2 0
16. Бар Мельвен 0 1
17. Лопеш Антони 1 0
18. Андерсен Йоаким 1 0
19. Лукас Жан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 25.81% (8) 9.68% (3) 19.35% (6) 12.9% (4) 19.35% (6) 12.9% (4)
 Лион 7.69% (4) 19.23% (10) 30.77% (16) 9.62% (5) 21.15% (11) 11.54% (6)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Нант 1:2 Реймс Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс
Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс
Лион Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Лион 5:2 Сошо Лион 1:0 Ренн Марсель 1:1 Лион Брест 2:3 Лион
Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион

Последние игры между собой

Реймс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Лион: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Лион 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Лион Лига 1
Реймс 4:1 Лион Лига 1 Лион 1:0 Реймс Лига 1 Реймс 2:4 Лион Лига 1 Лион 2:1 Реймс Лига 1 Реймс 0:2 Лион Лига 1 Лион 3:2 Реймс Кубок лиги Лион 0:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:0 Реймс Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 28 18 8 2 49 - 17 62
2. ПСЖ Заявка 28 19 3 6 62 - 17 60
3. Лион Заявка 28 17 8 3 56 - 25 59
4. Монако Заявка 28 17 4 7 56 - 38 55
5. Ланс Заявка 28 12 8 8 42 - 39 44
6. Метц Заявка 28 11 8 9 33 - 27 41
7. Монпелье Заявка 28 11 7 10 44 - 47 40
8. Марсель Заявка 27 10 9 8 34 - 32 39
9. Анже Заявка 28 11 6 11 33 - 42 39
10. Ренн Заявка 27 10 8 9 33 - 31 38
11. Ницца Заявка 28 10 5 13 35 - 40 35
12. Брест Заявка 28 10 4 14 42 - 50 34
13. Реймс Заявка 28 8 10 10 34 - 35 34
14. Страсбург Заявка 28 9 6 13 36 - 41 33
15. Бордо Заявка 28 9 6 13 28 - 34 33
16. Сент-Этьен Заявка 28 7 9 12 29 - 42 30
17. Лорьян Заявка 28 7 6 15 34 - 52 27
18. Ним Заявка 28 7 4 17 27 - 54 25
19. Нант Заявка 28 4 12 12 28 - 44 24
20. Дижон Заявка 28 2 9 17 19 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 24 - 8 32
2. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
3. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
4. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Монпелье Заявка 15 6 2 7 27 - 29 20
7. Марсель Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
8. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Метц Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
11. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Страсбург Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
17. Ницца Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
18. Нант Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. ПСЖ Заявка 14 9 2 3 28 - 9 29
3. Лион Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
5. Монако Заявка 14 8 0 6 24 - 21 24
6. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
8. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
9. Ренн Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 15 - 15 20
12. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Реймс Заявка 15 4 5 6 23 - 23 17
14. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
15. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
19. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 13 - 26 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реймс - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2021, осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Реймс 0% (0)
    X 10.4% (5)
    Лион 89.6% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Лион
    6.75
    4.54
    1.54
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      6.75 4.54 1.54
    Бонус: 5 000 ₽ 6.60 4.50 1.51
    Бонус: 5 000 ₽ 6.30 4.50 1.50
      6.65 4.52 1.53

    Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.00 1.02 5.55 1.14 3.46 1.31 2.40 1.57 1.90 2.05 1.49 2.62 1.30 3.50 1.16 5.30 1.09 7.40
    10.75 1.01 9.80 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.10 1.82 1.61 2.32 1.40 2.86 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.00
    13.50 1.01 9.40 1.04 3.95 1.25 3.10 1.37 2.07 1.81 1.85 2.02 1.62 2.37 1.40 2.95 1.19 4.70 1.14 5.20 1.04 9.20 1.03 9.80 0.00 16.50
    4.14 1.26 2.46 1.61 2.09 1.82 1.87 2.04 1.64 2.39 1.51 2.72 1.42 3.03 1.16 5.96
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.68 1.47 1.70 2.15 1.33 3.30 1.14 5.70
    3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
    2.07 1.76 1.47 2.65 1.15 5.30
    3.31 1.38 2.72 1.51 2.13 1.80 1.68 2.30 1.49 2.80
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.62 1.28 2.12 1.72 1.57 2.40 1.27 3.76
    4.30 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.30
    3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.94 1.82
    1.93 1.88
    Букмекер Да Нет
    4.74 1.19
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.64 1.28
    3.45 1.28
    Где смотреть матч Реймс - Лион онлайн

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    Прогнозы на матч Реймс - Лион

    Исход игры
    Реймс
    0% (0)
    Ничья
    10.4% (5)
    Лион
    89.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.89% (31)
    Меньше
    31.11% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (35)
    Нет
    22.22% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    62.5% (30)
    0:1 Лион
    14.6% (7)
    1:1 Ничья
    8.3% (4)
    0:2 Лион
    4.2% (2)
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