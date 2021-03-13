Анже
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Раймон Копа
Сент-Этьен
24
Томас
Ромен
29
Манко
Венсан
30
Мулен
Жесси
35
Соу
Сайду
20
Буанга
Денис
28
Юссуф
Зейду
17
Аушиш
Адиль
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фюльжини Анжело
|5 (1)
|0.18
|2.
|Баокен Стефан
|5
|0.18
|3.
|Дьони Луа
|4 (1)
|0.14
|4.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.11
|5.
|Капелле Пьеррик
|3
|0.11
|6.
|Мангани Томас
|3 (3)
|0.11
|7.
|Томас Ромен
|3
|0.11
|8.
|Лаж Матиас
|3
|0.11
|9.
|Кабо Джимми
|1
|0.04
|10.
|Тиуб Сада
|1
|0.04
|11.
|Кулибали Лассана
|1
|0.04
|12.
|Буфаль Софьян
|1
|0.04
|13.
|Думбия Сулейман
|0
|0
|14.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|15.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буанга Денис
|5 (3)
|0.18
|2.
|Амума Ромен
|4
|0.14
|3.
|Норден Арно
|3
|0.11
|4.
|Мукуди Ароль
|3
|0.11
|5.
|Камара Махди
|3
|0.11
|6.
|Аби Шарль
|3
|0.11
|7.
|Аушиш Адиль
|2
|0.07
|8.
|Неу Иван
|1
|0.04
|9.
|Дебюши Матьё
|1
|0.04
|10.
|Масон Иван
|1
|0.04
|11.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.04
|12.
|Будебуз Ряд
|0
|0
|13.
|Трауко Мигель
|0
|0
|14.
|Юссуф Зейду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|7
|0
|2.
|Томас Ромен
|3
|1
|3.
|Баокен Стефан
|4
|0
|4.
|Амаду Ибрагим
|4
|0
|5.
|Кулибали Лассана
|4
|0
|6.
|Мангани Томас
|3
|0
|7.
|Фюльжини Анжело
|3
|0
|8.
|Лаж Матиас
|3
|0
|9.
|Павлович Матео
|2
|0
|10.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|11.
|Манко Венсан
|2
|0
|12.
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|13.
|Буфаль Софьян
|2
|0
|14.
|Дьони Луа
|2
|0
|15.
|Капелле Пьеррик
|1
|0
|16.
|Кабо Джимми
|1
|0
|17.
|Сантамария Батист
|1
|0
|18.
|Бернардони Поль
|1
|0
|19.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|20.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|21.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гурна-Дуат Лукас
|7
|0
|2.
|Неу Иван
|6
|0
|3.
|Дебюши Матьё
|5
|0
|4.
|Амума Ромен
|5
|0
|5.
|Мукуди Ароль
|5
|0
|6.
|Колодзейчак Тимоти
|3
|1
|7.
|Хазри Вахби
|3
|1
|8.
|Буанга Денис
|4
|0
|9.
|Камара Махди
|3
|0
|10.
|Муэффек Аймен
|3
|0
|11.
|Будебуз Ряд
|2
|0
|12.
|Рецос Панайотис
|2
|0
|13.
|Масон Иван
|2
|0
|14.
|Мулен Жесси
|1
|0
|15.
|Трауко Мигель
|1
|0
|16.
|Сиссе Папе Абу
|1
|0
|17.
|Норден Арно
|1
|0
|18.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|19.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|20.
|Аби Шарль
|1
|0
|21.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|22.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|23.
|Габар Баптист
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|21.21% (7)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|0
|18.18% (6)
|Сент-Этьен
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +8 =5 -7Анже 5:0 Клуб Франсискайн Метц 0:1 Анже Анже 2:2 Ланс Страсбург 0:0 Анже
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =8 -7Сент-Этьен 2:3 Ланс Лорьян 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен
Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль
Последние игры между собой
Анже: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|28
|18
|8
|2
|49 - 17
|62
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|62 - 17
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|57 - 26
|60
|4.
|Монако
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|56 - 38
|55
|5.
|Ланс
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|42 - 39
|44
|6.
|Марсель
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|35 - 32
|42
|7.
|Метц
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|33 - 27
|41
|8.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 47
|40
|9.
|Анже
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 42
|39
|10.
|Ренн
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|33 - 32
|38
|11.
|Ницца
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|35 - 40
|35
|12.
|Реймс
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 36
|35
|13.
|Брест
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|42 - 50
|34
|14.
|Страсбург
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|36 - 41
|33
|15.
|Бордо
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|28 - 34
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|29 - 42
|30
|17.
|Лорьян
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|34 - 52
|27
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|27 - 54
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|28 - 44
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|28
|2
|9
|17
|19 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 8
|32
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|3.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Марсель
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 17
|22
|7.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 29
|20
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|9.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|10.
|Метц
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|11.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 13
|18
|14.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|15.
|Страсбург
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|17.
|Ницца
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|18.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 9
|29
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|24 - 21
|24
|6.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|9.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|10.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|13.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|15.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 26
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Анже 0:0 Сент-Этьен
Исход игры
Анже
50.3% (75)
Ничья
33.6% (50)
Сент-Этьен
16.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
28.97% (42)
Меньше
71.03% (103)
Обе команды забьют
Да
60.69% (88)
Нет
39.31% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (47)
1:0 Анже
26.2% (39)
2:1 Анже
19.5% (29)
1:2 Сент-Этьен
5.4% (8)
0:1 Сент-Этьен
5.4% (8)
0:2 Сент-Этьен
2.7% (4)
2:0 Анже
2.7% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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