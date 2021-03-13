  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Анже
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Сент-Этьен
0' 7'
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
29
Манко
Венсан
18
Амаду
Ибрагим
5
Мангани
Томас
10
Фюльжини
Анжело
14
Кулибали
Лассана
13
Буфаль
Софьян
9
Дьони
Луа
30
Мулен
Жесси
35
Соу
Сайду
6
Сиссе
Папе
Абу
5
Колодзейчак
Тимоти
20
Буанга
Денис
8
Камара
Махди
28
Юссуф
Зейду
13
Трауко
Мигель
17
Аушиш
Адиль
10
Хазри
Вахби
9
Аби
Шарль
Анже
4-2-3-1
Сент-Этьен
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фюльжини Анжело 5 (1) 0.18
2. Баокен Стефан 5 0.18
3. Дьони Луа 4 (1) 0.14
4. Траоре Исмаэль 3 0.11
5. Капелле Пьеррик 3 0.11
6. Мангани Томас 3 (3) 0.11
7. Томас Ромен 3 0.11
8. Лаж Матиас 3 0.11
9. Кабо Джимми 1 0.04
10. Тиуб Сада 1 0.04
11. Кулибали Лассана 1 0.04
12. Буфаль Софьян 1 0.04
13. Думбия Сулейман 0 0
14. Бобишон Антонен 0 0
15. Аит-Нури Раян 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буанга Денис 5 (3) 0.18
2. Амума Ромен 4 0.14
3. Норден Арно 3 0.11
4. Мукуди Ароль 3 0.11
5. Камара Махди 3 0.11
6. Аби Шарль 3 0.11
7. Аушиш Адиль 2 0.07
8. Неу Иван 1 0.04
9. Дебюши Матьё 1 0.04
10. Масон Иван 1 0.04
11. Хазри Вахби 1 (1) 0.04
12. Будебуз Ряд 0 0
13. Трауко Мигель 0 0
14. Юссуф Зейду 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 7 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Амаду Ибрагим 4 0
5. Кулибали Лассана 4 0
6. Мангани Томас 3 0
7. Фюльжини Анжело 3 0
8. Лаж Матиас 3 0
9. Павлович Матео 2 0
10. Траоре Исмаэль 2 0
11. Манко Венсан 2 0
12. Бамба Абдулайе 2 0
13. Буфаль Софьян 2 0
14. Дьони Луа 2 0
15. Капелле Пьеррик 1 0
16. Кабо Джимми 1 0
17. Сантамария Батист 1 0
18. Бернардони Поль 1 0
19. Эбосс Энсо 1 0
20. Эль-Мелали Фарид 1 0
21. Чо Мохамед-Али 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Гурна-Дуат Лукас 7 0
2. Неу Иван 6 0
3. Дебюши Матьё 5 0
4. Амума Ромен 5 0
5. Мукуди Ароль 5 0
6. Колодзейчак Тимоти 3 1
7. Хазри Вахби 3 1
8. Буанга Денис 4 0
9. Камара Махди 3 0
10. Муэффек Аймен 3 0
11. Будебуз Ряд 2 0
12. Рецос Панайотис 2 0
13. Масон Иван 2 0
14. Мулен Жесси 1 0
15. Трауко Мигель 1 0
16. Сиссе Папе Абу 1 0
17. Норден Арно 1 0
18. Юссуф Зейду 1 0
19. Аушиш Адиль 1 0
20. Аби Шарль 1 0
21. Фофана Уэсли 1 0
22. Сидибе Абдулайе 1 0
23. Габар Баптист 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 21.21% (7) 24.24% (8) 18.18% (6) 18.18% (6) 0 18.18% (6)
 Сент-Этьен 18.52% (5) 18.52% (5) 11.11% (3) 14.81% (4) 22.22% (6) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Анже 5:0 Клуб Франсискайн Метц 0:1 Анже Анже 2:2 Ланс Страсбург 0:0 Анже
Анже 1:3 Нант Анже 2:1 Ренн Ницца 3:0 Анже Реймс 0:0 Анже Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Сент-Этьен 2:3 Ланс Лорьян 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен
Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль

Последние игры между собой

Анже: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Сент-Этьен 0:0 Анже Лига 1 Анже 1:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Анже 4:1 Сент-Этьен Лига 1 Анже 1:1 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 4:3 Анже Лига 1 Анже 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Анже Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Анже Лига 1 Анже 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Анже 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Анже Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 28 18 8 2 49 - 17 62
2. ПСЖ Заявка 28 19 3 6 62 - 17 60
3. Лион Заявка 29 17 9 3 57 - 26 60
4. Монако Заявка 28 17 4 7 56 - 38 55
5. Ланс Заявка 28 12 8 8 42 - 39 44
6. Марсель Заявка 28 11 9 8 35 - 32 42
7. Метц Заявка 28 11 8 9 33 - 27 41
8. Монпелье Заявка 28 11 7 10 44 - 47 40
9. Анже Заявка 28 11 6 11 33 - 42 39
10. Ренн Заявка 28 10 8 10 33 - 32 38
11. Ницца Заявка 28 10 5 13 35 - 40 35
12. Реймс Заявка 29 8 11 10 35 - 36 35
13. Брест Заявка 28 10 4 14 42 - 50 34
14. Страсбург Заявка 28 9 6 13 36 - 41 33
15. Бордо Заявка 28 9 6 13 28 - 34 33
16. Сент-Этьен Заявка 28 7 9 12 29 - 42 30
17. Лорьян Заявка 28 7 6 15 34 - 52 27
18. Ним Заявка 28 7 4 17 27 - 54 25
19. Нант Заявка 28 4 12 12 28 - 44 24
20. Дижон Заявка 28 2 9 17 19 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 24 - 8 32
2. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
3. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
4. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Марсель Заявка 14 6 4 4 20 - 17 22
7. Монпелье Заявка 15 6 2 7 27 - 29 20
8. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Метц Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
11. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Реймс Заявка 14 4 6 4 12 - 13 18
14. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
15. Страсбург Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
17. Ницца Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
18. Нант Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 15 8 6 1 28 - 14 30
3. ПСЖ Заявка 14 9 2 3 28 - 9 29
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
5. Монако Заявка 14 8 0 6 24 - 21 24
6. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
8. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
9. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
10. Ренн Заявка 14 5 5 4 17 - 13 20
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 15 - 15 20
12. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Реймс Заявка 15 4 5 6 23 - 23 17
14. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
15. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
19. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 13 - 26 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 6'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 6'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 72%, Сент-Этьен: 28%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • 4'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 4'
    Фюльжини Анжело из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Буанга Денис из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Травма, повреждение
    3'
    Юссуф Зейду возвращается на поле.
  • 2'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    2'
    Ох, нехорошо это выглядит. Юссуф Зейду получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    2'
    Анже контролирует мяч.
  • 1'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Анже 50.3% (74)
X 33.3% (49)
Сент-Этьен 16.3% (24)
Все прогнозы
2.46 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Сент-Этьен
2.59
3.32
3.36
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.58 3.32 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.26 2.98
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.10 3.05
  2.59 3.23 3.07

Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.08 3.66 1.28 2.46 1.55 1.87 2.08 1.45 2.74 1.26 4.22 1.14 5.60 1.05 9.90 1.01 15.00
7.40 1.05 6.20 1.09 2.78 1.42 2.11 1.73 1.65 2.38 1.30 3.52 1.18 4.65 1.06 7.80 1.03 8.30
7.80 1.07 6.30 1.12 2.75 1.44 2.14 1.75 1.81 2.05 1.64 2.35 1.28 3.45 1.20 4.20 1.06 7.60 1.04 8.30 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 24.00
8.23 1.10 2.95 1.44 2.58 1.56 2.19 1.75 1.85 2.06 1.65 2.36 1.49 2.81 1.23 4.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.15 1.70 1.45 2.75 1.20 4.60 1.07 8.40
2.59 1.50 1.70 2.15 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
1.66 2.25 1.29 3.40 1.06 8.00
2.61 1.55 2.15 1.79 1.67 2.33 1.44 2.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.75 1.45 1.73 2.11 1.35 3.20 1.15 5.50
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
2.23 1.61 1.51 2.41 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.74
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
5.20 1.16
5.30 1.12
Букмекер Да Нет
3.94 1.25
3.90 1.22
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Прогнозы на матч Анже 0:0 Сент-Этьен

Исход игры
Анже
50.3% (75)
Ничья
33.6% (50)
Сент-Этьен
16.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
28.97% (42)
Меньше
71.03% (103)
Обе команды забьют
Да
60.69% (88)
Нет
39.31% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (47)
1:0 Анже
26.2% (39)
2:1 Анже
19.5% (29)
1:2 Сент-Этьен
5.4% (8)
0:1 Сент-Этьен
5.4% (8)
0:2 Сент-Этьен
2.7% (4)
2:0 Анже
2.7% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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