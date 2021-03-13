Этот гол претендует на звание "Гола года"!

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Голкипер мог бы сыграть и получше

Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

47' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Сиссе Папе Абу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Удар от ворот произведет Анже

45' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

44' Фюльжини Анжело из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

44' Отличные скиллы показывает Фюльжини Анжело , обводя своих соперников

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Аби Шарль из команды Сент-Этьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

40' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

40' Сиссе Папе Абу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Буанга Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Буанга Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Дьони Луа из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Хазри Вахби из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

35' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Отличные скиллы показывает Хазри Вахби , обводя своих соперников

31' Хазри Вахби решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Фюльжини Анжело из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Игра в одни ворота сейчас. Сент-Этьен доминирует и владеет мячом

28' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

25' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Буфаль Софьян из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Дьони Луа получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Дьони Луа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

14' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Трауко Мигель из команды Сент-Этьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

13' Игра в одни ворота сейчас. Сент-Этьен доминирует и владеет мячом

12' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Отличные скиллы показывает Хазри Вахби , обводя своих соперников

8' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Хазри Вахби получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Хазри Вахби из команды Сент-Этьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

4' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

4' Фюльжини Анжело из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Буанга Денис из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Ох, нехорошо это выглядит. Юссуф Зейду получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Анже начинает с центра поля