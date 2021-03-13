Анже
0:1
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
Сент-Этьен
0:1
52' ГолХазри Вахби
54' Желтая карточкаБуанга Денис
55' Undefined phrase: football_event_Дьони Луа
59' Желтая карточкаАушиш Адиль
88' Желтая карточкаФюльжини Анжело
24
Томас
Ромен
29
Манко
Венсан
30
Мулен
Жесси
35
Соу
Сайду
20
Буанга
Денис
28
Юссуф
Зейду
17
Аушиш
Адиль
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
52'
0:1
54'
55'
59'
60'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фюльжини Анжело
|5 (1)
|0.17
|2.
|Баокен Стефан
|5
|0.17
|3.
|Дьони Луа
|4 (1)
|0.14
|4.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.1
|5.
|Капелле Пьеррик
|3
|0.1
|6.
|Мангани Томас
|3 (3)
|0.1
|7.
|Томас Ромен
|3
|0.1
|8.
|Лаж Матиас
|3
|0.1
|9.
|Кабо Джимми
|1
|0.03
|10.
|Тиуб Сада
|1
|0.03
|11.
|Кулибали Лассана
|1
|0.03
|12.
|Буфаль Софьян
|1
|0.03
|13.
|Думбия Сулейман
|0
|0
|14.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|15.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буанга Денис
|5 (3)
|0.17
|2.
|Амума Ромен
|4
|0.14
|3.
|Норден Арно
|3
|0.1
|4.
|Мукуди Ароль
|3
|0.1
|5.
|Камара Махди
|3
|0.1
|6.
|Аби Шарль
|3
|0.1
|7.
|Аушиш Адиль
|2
|0.07
|8.
|Хазри Вахби
|2 (1)
|0.07
|9.
|Неу Иван
|1
|0.03
|10.
|Дебюши Матьё
|1
|0.03
|11.
|Масон Иван
|1
|0.03
|12.
|Будебуз Ряд
|0
|0
|13.
|Трауко Мигель
|0
|0
|14.
|Юссуф Зейду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|7
|0
|2.
|Томас Ромен
|3
|1
|3.
|Баокен Стефан
|4
|0
|4.
|Амаду Ибрагим
|4
|0
|5.
|Фюльжини Анжело
|4
|0
|6.
|Кулибали Лассана
|4
|0
|7.
|Мангани Томас
|3
|0
|8.
|Лаж Матиас
|3
|0
|9.
|Павлович Матео
|2
|0
|10.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|11.
|Манко Венсан
|2
|0
|12.
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|13.
|Буфаль Софьян
|2
|0
|14.
|Дьони Луа
|2
|0
|15.
|Капелле Пьеррик
|1
|0
|16.
|Кабо Джимми
|1
|0
|17.
|Сантамария Батист
|1
|0
|18.
|Бернардони Поль
|1
|0
|19.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|20.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|21.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гурна-Дуат Лукас
|7
|0
|2.
|Неу Иван
|6
|0
|3.
|Дебюши Матьё
|5
|0
|4.
|Амума Ромен
|5
|0
|5.
|Буанга Денис
|5
|0
|6.
|Мукуди Ароль
|5
|0
|7.
|Колодзейчак Тимоти
|3
|1
|8.
|Хазри Вахби
|3
|1
|9.
|Камара Махди
|3
|0
|10.
|Муэффек Аймен
|3
|0
|11.
|Будебуз Ряд
|2
|0
|12.
|Рецос Панайотис
|2
|0
|13.
|Аушиш Адиль
|2
|0
|14.
|Масон Иван
|2
|0
|15.
|Мулен Жесси
|1
|0
|16.
|Трауко Мигель
|1
|0
|17.
|Сиссе Папе Абу
|1
|0
|18.
|Норден Арно
|1
|0
|19.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|20.
|Аби Шарль
|1
|0
|21.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|22.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|23.
|Габар Баптист
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|21.21% (7)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|0
|18.18% (6)
|Сент-Этьен
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +8 =5 -7Анже 5:0 Клуб Франсискайн Метц 0:1 Анже Анже 2:2 Ланс Страсбург 0:0 Анже
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =8 -7Сент-Этьен 2:3 Ланс Лорьян 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен
Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль
Последние игры между собой
Анже: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|28
|18
|8
|2
|49 - 17
|62
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|62 - 17
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|57 - 26
|60
|4.
|Монако
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|56 - 38
|55
|5.
|Ланс
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|42 - 39
|44
|6.
|Марсель
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|35 - 32
|42
|7.
|Метц
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|33 - 27
|41
|8.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 47
|40
|9.
|Анже
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 43
|39
|10.
|Ренн
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|33 - 32
|38
|11.
|Ницца
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|35 - 40
|35
|12.
|Реймс
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 36
|35
|13.
|Брест
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|42 - 50
|34
|14.
|Страсбург
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|36 - 41
|33
|15.
|Бордо
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|28 - 34
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|30 - 42
|33
|17.
|Лорьян
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|34 - 52
|27
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|27 - 54
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|28 - 44
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|28
|2
|9
|17
|19 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 8
|32
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|3.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Марсель
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 17
|22
|7.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 29
|20
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|9.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|10.
|Метц
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|11.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 13
|18
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|15.
|Страсбург
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|17.
|Ницца
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|18.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 9
|29
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|24 - 21
|24
|6.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|9.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|10.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|13.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|15.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 26
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Анже 0:1 Сент-Этьен
Исход игры
Анже
50.3% (75)
Ничья
33.6% (50)
Сент-Этьен
16.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
28.97% (42)
Меньше
71.03% (103)
Обе команды забьют
Да
60.69% (88)
Нет
39.31% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (47)
1:0 Анже
26.2% (39)
2:1 Анже
19.5% (29)
1:2 Сент-Этьен
5.4% (8)
0:1 Сент-Этьен
5.4% (8)
0:2 Сент-Этьен
2.7% (4)
2:0 Анже
2.7% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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