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  2. Матчи
  3. Франция
Марсель
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Брест
0' 8'
30
Манданда
Стив
3
Альваро
Гонсалес
II
5
Балерди
Леонардо
15
Чалета-Цар
Дуе
29
Лирола
Поль
26
Товен
Флорьян
4
Камара
Бубакар
24
Хауи
Саиф-Эдин
25
Нагатомо
Юто
10
Пайе
Димитри
19
Милик
Аркадиуш
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
18
Перро
Ромен
26
Ле
Дуарон
Жереми
6
Лукас
Жан
8
Ласне
Пол
10
Шарбонье
Гаэтан
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
Марсель
3-5-2
Брест
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 7 0.25
2. Пайе Димитри 4 0.14
3. Бенедетто Дарио 4 (1) 0.14
4. Жермен Валер 3 0.11
5. Сансон Морган 2 0.07
6. Хауи Саиф-Эдин 2 0.07
7. Чалета-Цар Дуе 2 0.07
8. Радоньич Неманья 2 0.07
9. Милик Аркадиуш 2 (1) 0.07
10. Альваро Гонсалес II 1 0.04
11. Ронжье Валентин 1 0.04
12. Кюизанс Микаэль 1 0.04
13. Амави Жордан 1 0.04
14. Гуйе Пап 1 0.04
15. Балерди Леонардо 1 0.04
16. Энрике Луис III 0 0
17. Нагатомо Юто 0 0
18. Сакаи Хироки 0 0
19. Камара Бубакар 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онора Франк 8 0.29
2. Мунье Стив 7 (1) 0.25
3. Кардона Ирвин 7 0.25
4. Февр Ромен 5 (1) 0.18
5. Шарбонье Гаэтан 4 (1) 0.14
6. Перро Ромен 3 0.11
7. Шардонне Брендан 2 0.07
8. Ле Дуарон Жереми 1 0.04
9. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.04
10. Дюверн Жан-Кевин 1 0.04
11. Фоссурье Жюльен 0 0
12. Лукас Жан 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Гуйе Пап 8 1
2. Альваро Гонсалес II 9 0
3. Сакаи Хироки 6 1
4. Пайе Димитри 3 2
5. Ронжье Валентин 6 0
6. Чалета-Цар Дуе 6 0
7. Камара Бубакар 6 0
8. Балерди Леонардо 4 1
9. Бенедетто Дарио 2 2
10. Амави Жордан 3 1
11. Хауи Саиф-Эдин 4 0
12. Кюизанс Микаэль 3 0
13. Нагатомо Юто 2 0
14. Стротман Кевин 2 0
15. Товен Флорьян 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
21. Лирола Поль 1 0
22. Перрен Люка 1 0
Брест
# Игрок      
1. Белькебла Арис 5 0
2. Ласне Пол 3 1
3. Эрей Кристоф 4 0
4. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
5. Дюверн Жан-Кевин 4 0
6. Шардонне Брендан 2 1
7. Шарбонье Гаэтан 3 0
8. Онора Франк 3 0
9. Перро Ромен 3 0
10. Фоссурье Жюльен 2 0
11. Мунье Стив 2 0
12. Кардона Ирвин 2 0
13. Маньетти Уго 2 0
14. Брассье Лилиан 2 0
15. Ларсонне Готье 1 0
16. Диалло Ибраима 1 0
17. Мбок Хианга 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 17.65% (6) 11.76% (4) 23.53% (8) 14.71% (5) 8.82% (3) 23.53% (8)
 Брест 15% (6) 20% (8) 22.5% (9) 10% (4) 7.5% (3) 25% (10)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Марсель 1:0 Ренн Кане-Руссийон 2:1 Марсель Лилль 2:0 Марсель Марсель 1:1 Лион
Нант 1:1 Марсель Марсель 3:2 Ницца Бордо 0:0 Марсель Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако
Брест Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Брест 0:3 ПСЖ Брест 3:1 Дижон Монако 2:0 Брест Брест 2:3 Лион
Лилль 0:0 Брест Брест 2:1 Родез Брест 2:1 Бордо Страсбург 2:2 Брест Брест 2:4 Метц Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Марсель: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Брест: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Брест 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Брест Лига 1 Марсель 1:0 Брест Лига 1 Брест 1:2 Марсель Лига 1
Брест 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Брест Лига 1 Марсель 3:0 Брест Лига 1 Брест 0:0 Марсель Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 28 18 8 2 49 - 17 62
2. ПСЖ Заявка 28 19 3 6 62 - 17 60
3. Лион Заявка 29 17 9 3 57 - 26 60
4. Монако Заявка 28 17 4 7 56 - 38 55
5. Ланс Заявка 28 12 8 8 42 - 39 44
6. Марсель Заявка 28 11 9 8 35 - 32 42
7. Метц Заявка 28 11 8 9 33 - 27 41
8. Монпелье Заявка 28 11 7 10 44 - 47 40
9. Анже Заявка 29 11 6 12 33 - 43 39
10. Ренн Заявка 28 10 8 10 33 - 32 38
11. Ницца Заявка 28 10 5 13 35 - 40 35
12. Реймс Заявка 29 8 11 10 35 - 36 35
13. Брест Заявка 28 10 4 14 42 - 50 34
14. Страсбург Заявка 28 9 6 13 36 - 41 33
15. Бордо Заявка 28 9 6 13 28 - 34 33
16. Сент-Этьен Заявка 29 8 9 12 30 - 42 33
17. Лорьян Заявка 28 7 6 15 34 - 52 27
18. Ним Заявка 28 7 4 17 27 - 54 25
19. Нант Заявка 28 4 12 12 28 - 44 24
20. Дижон Заявка 28 2 9 17 19 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 24 - 8 32
2. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
3. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
4. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Марсель Заявка 14 6 4 4 20 - 17 22
7. Монпелье Заявка 15 6 2 7 27 - 29 20
8. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Метц Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
11. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Реймс Заявка 14 4 6 4 12 - 13 18
14. Анже Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
15. Страсбург Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
17. Ницца Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
18. Нант Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 15 8 6 1 28 - 14 30
3. ПСЖ Заявка 14 9 2 3 28 - 9 29
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
5. Монако Заявка 14 8 0 6 24 - 21 24
6. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
8. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
9. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
10. Ренн Заявка 14 5 5 4 17 - 13 20
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 15 - 15 20
12. Сент-Этьен Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
13. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
14. Реймс Заявка 15 4 5 6 23 - 23 17
15. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
19. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 13 - 26 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Марсель 94.7% (142)
X 5.3% (8)
Брест 0% (0)
Все прогнозы
2.4 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Брест
2.13
3.38
4.35
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.04 3.34 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.13 3.38 4.35

Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5
12.50 1.04 4.42 1.21 2.83 1.43 2.08 1.87 1.59 2.36 1.33 3.34 1.20 4.62 1.08 7.70
9.20 1.02 8.50 1.05 3.50 1.28 2.56 1.51 1.87 2.13 1.50 2.59 1.33 3.20 1.10 5.85 1.07 5.85 1.01 10.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.43 1.56 1.55 2.48 1.25 3.94 1.09 7.20
2.95 1.40 1.86 1.94 1.43 2.83 1.11 6.55 1.08 8.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.10 1.37 1.88 1.92 1.43 2.83 1.19 4.70
3.95 1.25 2.59 1.50 1.62 2.30 1.28 3.64 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.95
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Букмекер Да Нет
3.40 1.31
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Прогнозы на матч Марсель 0:0 Брест

Исход игры
Марсель
95.9% (140)
Ничья
4.1% (6)
Брест
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.34% (82)
Меньше
42.66% (61)
Обе команды забьют
Да
60.14% (86)
Нет
39.86% (57)
Популярный счёт
2:1 Марсель
50% (73)
1:0 Марсель
22.6% (33)
2:0 Марсель
16.4% (24)
1:1 Ничья
2.7% (4)
3:1 Марсель
2.7% (4)
3:2 Марсель
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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