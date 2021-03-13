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  3. Франция
Марсель
3:1
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
21' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
23' Желтая карточка
Альваро Гонсалес II
38' Желтая карточка
Товен Флорьян
1:0
45' Гол
Милик Аркадиуш
55' Желтая карточка
Мунье Стив
1:1
71' Гол
Брассье Лилиан
2:1
88' Гол
Товен Флорьян
3:1
90' Гол
Кюизанс Микаэль
90'+4
30
Манданда
Стив
3
Альваро
Гонсалес
II
5
Балерди
Леонардо
15
Чалета-Цар
Дуе
29
Лирола
Поль
26
Товен
Флорьян
4
Камара
Бубакар
24
Хауи
Саиф-Эдин
25
Нагатомо
Юто
10
Пайе
Димитри
19
Милик
Аркадиуш
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
18
Перро
Ромен
26
Ле
Дуарон
Жереми
6
Лукас
Жан
8
Ласне
Пол
10
Шарбонье
Гаэтан
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
Марсель
3-5-2
Брест
4-4-2

Ход матча

21'
Чалета-Цар Дуе
 
23'
Альваро Гонсалес II
 
38'
Товен Флорьян
 
45'
Милик Аркадиуш
(Пайе Димитри)
1:0
46'
Гуйе Пап
Хауи Саиф-Эдин
 
55'
 
Мунье Стив
63'
 
Кардона Ирвин
Ласне Пол
63'
 
Фадига Бандиугу
Ле Дуарон Жереми
66'
Сакаи Хироки
Нагатомо Юто
 
71'
1:1
Брассье Лилиан
(Февр Ромен)
77'
Энрике Луис III
Альваро Гонсалес II
 
77'
 
Белькебла Арис
Шарбонье Гаэтан
84'
Бенедетто Дарио
Милик Аркадиуш
 
84'
Кюизанс Микаэль
Пайе Димитри
 
88'
Товен Флорьян
(Энрике Луис III)
2:1
90'
Кюизанс Микаэль
(Энрике Луис III)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 8 0.28
2. Пайе Димитри 4 0.14
3. Бенедетто Дарио 4 (1) 0.14
4. Жермен Валер 3 0.1
5. Милик Аркадиуш 3 (1) 0.1
6. Сансон Морган 2 0.07
7. Хауи Саиф-Эдин 2 0.07
8. Чалета-Цар Дуе 2 0.07
9. Радоньич Неманья 2 0.07
10. Кюизанс Микаэль 2 0.07
11. Альваро Гонсалес II 1 0.03
12. Ронжье Валентин 1 0.03
13. Амави Жордан 1 0.03
14. Гуйе Пап 1 0.03
15. Балерди Леонардо 1 0.03
16. Энрике Луис III 0 0
17. Нагатомо Юто 0 0
18. Сакаи Хироки 0 0
19. Камара Бубакар 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онора Франк 8 0.28
2. Мунье Стив 7 (1) 0.24
3. Кардона Ирвин 7 0.24
4. Февр Ромен 5 (1) 0.17
5. Шарбонье Гаэтан 4 (1) 0.14
6. Перро Ромен 3 0.1
7. Шардонне Брендан 2 0.07
8. Ле Дуарон Жереми 1 0.03
9. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.03
10. Дюверн Жан-Кевин 1 0.03
11. Брассье Лилиан 1 0.03
12. Фоссурье Жюльен 0 0
13. Лукас Жан 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 10 0
2. Гуйе Пап 8 1
3. Сакаи Хироки 6 1
4. Чалета-Цар Дуе 7 0
5. Пайе Димитри 3 2
6. Ронжье Валентин 6 0
7. Камара Бубакар 6 0
8. Балерди Леонардо 4 1
9. Бенедетто Дарио 2 2
10. Амави Жордан 3 1
11. Хауи Саиф-Эдин 4 0
12. Товен Флорьян 3 0
13. Кюизанс Микаэль 3 0
14. Нагатомо Юто 2 0
15. Стротман Кевин 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
21. Лирола Поль 1 0
22. Перрен Люка 1 0
Брест
# Игрок      
1. Белькебла Арис 5 0
2. Ласне Пол 3 1
3. Эрей Кристоф 4 0
4. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
5. Дюверн Жан-Кевин 4 0
6. Шардонне Брендан 2 1
7. Шарбонье Гаэтан 3 0
8. Мунье Стив 3 0
9. Онора Франк 3 0
10. Перро Ромен 3 0
11. Фоссурье Жюльен 2 0
12. Кардона Ирвин 2 0
13. Маньетти Уго 2 0
14. Брассье Лилиан 2 0
15. Ларсонне Готье 1 0
16. Диалло Ибраима 1 0
17. Мбок Хианга 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 16.22% (6) 10.81% (4) 24.32% (9) 13.51% (5) 8.11% (3) 27.03% (10)
 Брест 14.63% (6) 19.51% (8) 21.95% (9) 9.76% (4) 9.76% (4) 24.39% (10)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Марсель 1:0 Ренн Кане-Руссийон 2:1 Марсель Лилль 2:0 Марсель Марсель 1:1 Лион
Нант 1:1 Марсель Марсель 3:2 Ницца Бордо 0:0 Марсель Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако
Брест Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Брест 0:3 ПСЖ Брест 3:1 Дижон Монако 2:0 Брест Брест 2:3 Лион
Лилль 0:0 Брест Брест 2:1 Родез Брест 2:1 Бордо Страсбург 2:2 Брест Брест 2:4 Метц Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Марсель: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Брест: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Брест 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Брест Лига 1 Марсель 1:0 Брест Лига 1 Брест 1:2 Марсель Лига 1
Брест 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Брест Лига 1 Марсель 3:0 Брест Лига 1 Брест 0:0 Марсель Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 28 18 8 2 49 - 17 62
2. ПСЖ Заявка 28 19 3 6 62 - 17 60
3. Лион Заявка 29 17 9 3 57 - 26 60
4. Монако Заявка 28 17 4 7 56 - 38 55
5. Марсель Заявка 29 12 9 8 38 - 33 45
6. Ланс Заявка 28 12 8 8 42 - 39 44
7. Метц Заявка 28 11 8 9 33 - 27 41
8. Монпелье Заявка 28 11 7 10 44 - 47 40
9. Анже Заявка 29 11 6 12 33 - 43 39
10. Ренн Заявка 28 10 8 10 33 - 32 38
11. Ницца Заявка 28 10 5 13 35 - 40 35
12. Реймс Заявка 29 8 11 10 35 - 36 35
13. Брест Заявка 29 10 4 15 43 - 53 34
14. Страсбург Заявка 28 9 6 13 36 - 41 33
15. Бордо Заявка 28 9 6 13 28 - 34 33
16. Сент-Этьен Заявка 29 8 9 12 30 - 42 33
17. Лорьян Заявка 28 7 6 15 34 - 52 27
18. Ним Заявка 28 7 4 17 27 - 54 25
19. Нант Заявка 28 4 12 12 28 - 44 24
20. Дижон Заявка 28 2 9 17 19 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 24 - 8 32
2. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
3. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
4. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Монпелье Заявка 15 6 2 7 27 - 29 20
8. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Метц Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
11. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Реймс Заявка 14 4 6 4 12 - 13 18
14. Анже Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
15. Страсбург Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
17. Ницца Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
18. Нант Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 15 8 6 1 28 - 14 30
3. ПСЖ Заявка 14 9 2 3 28 - 9 29
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
5. Монако Заявка 14 8 0 6 24 - 21 24
6. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
8. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
9. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
10. Ренн Заявка 14 5 5 4 17 - 13 20
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 15 - 15 20
12. Сент-Этьен Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
13. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
14. Реймс Заявка 15 4 5 6 23 - 23 17
15. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
19. Брест Заявка 15 2 3 10 14 - 28 9
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 13 - 26 8
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Марсель 94.7% (142)
X 5.3% (8)
Брест 0% (0)
Все прогнозы
2.4 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.04 3.34 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.13 3.38 4.35

Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5
12.50 1.04 4.42 1.21 2.83 1.43 2.08 1.87 1.59 2.36 1.33 3.34 1.20 4.62 1.08 7.70
9.20 1.02 8.50 1.05 3.50 1.28 2.56 1.51 1.87 2.13 1.50 2.59 1.33 3.20 1.10 5.85 1.07 5.85 1.01 10.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.43 1.56 1.55 2.48 1.25 3.94 1.09 7.20
2.95 1.40 1.86 1.94 1.43 2.83 1.11 6.55 1.08 8.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.10 1.37 1.88 1.92 1.43 2.83 1.19 4.70
3.95 1.25 2.59 1.50 1.62 2.30 1.28 3.64 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.95
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Букмекер Да Нет
3.40 1.31
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Прогнозы на матч Марсель 3:1 Брест

Исход игры
Марсель
94.7% (142)
Ничья
5.3% (8)
Брест
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.78% (82)
Меньше
44.22% (65)
Обе команды забьют
Да
59.18% (87)
Нет
40.82% (60)
Популярный счёт
2:1 Марсель
48.7% (73)
1:0 Марсель
22.7% (34)
2:0 Марсель
16.7% (25)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:1 Марсель
2.7% (4)
3:2 Марсель
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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