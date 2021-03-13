21' Желтая карточкаЧалета-Цар Дуе
23' Желтая карточкаАльваро Гонсалес II
38' Желтая карточкаТовен Флорьян
1:0
45' ГолМилик Аркадиуш
55' Желтая карточкаМунье Стив
1:1
71' ГолБрассье Лилиан
2:1
88' ГолТовен Флорьян
3:1
90' ГолКюизанс Микаэль
29
Лирола
Поль
25
Нагатомо
Юто
10
Пайе
Димитри
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Нагатомо ЮтоПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменНападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
21'
38'
45'
1:0
55'
71'
1:1
88'
2:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|8
|0.28
|2.
|Пайе Димитри
|4
|0.14
|3.
|Бенедетто Дарио
|4 (1)
|0.14
|4.
|Жермен Валер
|3
|0.1
|5.
|Милик Аркадиуш
|3 (1)
|0.1
|6.
|Сансон Морган
|2
|0.07
|7.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.07
|8.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.07
|9.
|Радоньич Неманья
|2
|0.07
|10.
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.07
|11.
|Альваро Гонсалес II
|1
|0.03
|12.
|Ронжье Валентин
|1
|0.03
|13.
|Амави Жордан
|1
|0.03
|14.
|Гуйе Пап
|1
|0.03
|15.
|Балерди Леонардо
|1
|0.03
|16.
|Энрике Луис III
|0
|0
|17.
|Нагатомо Юто
|0
|0
|18.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|19.
|Камара Бубакар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онора Франк
|8
|0.28
|2.
|Мунье Стив
|7 (1)
|0.24
|3.
|Кардона Ирвин
|7
|0.24
|4.
|Февр Ромен
|5 (1)
|0.17
|5.
|Шарбонье Гаэтан
|4 (1)
|0.14
|6.
|Перро Ромен
|3
|0.1
|7.
|Шардонне Брендан
|2
|0.07
|8.
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.03
|9.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.03
|10.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.03
|11.
|Брассье Лилиан
|1
|0.03
|12.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|13.
|Лукас Жан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|10
|0
|2.
|Гуйе Пап
|8
|1
|3.
|Сакаи Хироки
|6
|1
|4.
|Чалета-Цар Дуе
|7
|0
|5.
|Пайе Димитри
|3
|2
|6.
|Ронжье Валентин
|6
|0
|7.
|Камара Бубакар
|6
|0
|8.
|Балерди Леонардо
|4
|1
|9.
|Бенедетто Дарио
|2
|2
|10.
|Амави Жордан
|3
|1
|11.
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|12.
|Товен Флорьян
|3
|0
|13.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|14.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|15.
|Стротман Кевин
|2
|0
|16.
|Сансон Морган
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|21.
|Лирола Поль
|1
|0
|22.
|Перрен Люка
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Белькебла Арис
|5
|0
|2.
|Ласне Пол
|3
|1
|3.
|Эрей Кристоф
|4
|0
|4.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|5.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|6.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|7.
|Шарбонье Гаэтан
|3
|0
|8.
|Мунье Стив
|3
|0
|9.
|Онора Франк
|3
|0
|10.
|Перро Ромен
|3
|0
|11.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|12.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|13.
|Маньетти Уго
|2
|0
|14.
|Брассье Лилиан
|2
|0
|15.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|16.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|17.
|Мбок Хианга
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|16.22% (6)
|10.81% (4)
|24.32% (9)
|13.51% (5)
|8.11% (3)
|27.03% (10)
|Брест
|14.63% (6)
|19.51% (8)
|21.95% (9)
|9.76% (4)
|9.76% (4)
|24.39% (10)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +5 =6 -9Марсель 1:0 Ренн Кане-Руссийон 2:1 Марсель Лилль 2:0 Марсель Марсель 1:1 Лион
Брест Последние 20 матчей: +7 =4 -9Брест 0:3 ПСЖ Брест 3:1 Дижон Монако 2:0 Брест Брест 2:3 Лион
Последние игры между собой
Марсель: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Брест: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|28
|18
|8
|2
|49 - 17
|62
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|62 - 17
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|57 - 26
|60
|4.
|Монако
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|56 - 38
|55
|5.
|Марсель
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|38 - 33
|45
|6.
|Ланс
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|42 - 39
|44
|7.
|Метц
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|33 - 27
|41
|8.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 47
|40
|9.
|Анже
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 43
|39
|10.
|Ренн
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|33 - 32
|38
|11.
|Ницца
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|35 - 40
|35
|12.
|Реймс
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 36
|35
|13.
|Брест
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|43 - 53
|34
|14.
|Страсбург
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|36 - 41
|33
|15.
|Бордо
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|28 - 34
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|30 - 42
|33
|17.
|Лорьян
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|34 - 52
|27
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|27 - 54
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|28 - 44
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|28
|2
|9
|17
|19 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 8
|32
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|3.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Марсель
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|7.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 29
|20
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|9.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|10.
|Метц
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|11.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 13
|18
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|15.
|Страсбург
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|17.
|Ницца
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|18.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 9
|29
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|24 - 21
|24
|6.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|9.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|10.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|13.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|15.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 28
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 26
|8
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Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|2.04
|3.34
|4.30
|
|Бонус: 5 000 ₽
|2.13
|3.38
|4.35
Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Марсель 3:1 Брест
Исход игры
Марсель
94.7% (142)
Ничья
5.3% (8)
Брест
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.78% (82)
Меньше
44.22% (65)
Обе команды забьют
Да
59.18% (87)
Нет
40.82% (60)
Популярный счёт
2:1 Марсель
48.7% (73)
1:0 Марсель
22.7% (34)
2:0 Марсель
16.7% (25)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:1 Марсель
2.7% (4)
3:2 Марсель
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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