Получил мяч Де Брёйне возле штрафной линии и мощно пробил - Патрисиу перевел снаряд на угловой, который исполнит Марез. Довольно опасно в динамике смотрелся полёт мяча

Забил гол Лапорт, но боковой арбитр тут же сигнализировал об офсайде. Ошибочно трактовал он эпизод - в офсайд залезла рука француза, а верхняя конечность - не инструмент для взятия ворот

Смотрят эпизод судьи через систему VAR. Вообще, стоило гол засчитать, но арбитр решил оставить 1:0 на табло.

1 минуту добавил к первому тайму Крис Кавана - длительных остановок не было, всё логично.

На этом первый тайм завершён. "Манчестер Сити" ведёт в счете, но не может развить минимальное преимущество. Отдохнём 15 минут.

42' Хувер забрался в офсайд. Арбитр на линии - девушка по фамилии Мэйси, которая работает на благо английского футбола уже несколько лет.

42' "Сити", конечно, фантастически готов с точки зрения физики - в таком темпе носятся "горожане" весь тайм.

41' Угловой разыграли по стандарту - мяч полетел слишком высоко, и Патрисиу, воспользовавшись прыгучестью и выдающейся антропометрией, забрал мяч

40' Марез отдал с левой ноги пас в сторону Стерлинга, англичанин пробил, но угодил в защитника. Атака не завершилась на этом, и Марез хлёстким ударом заработал угловой.

39' Грамотно в центре поля перехватил снаряд Траоре, но почему-то отправил его на Сеса. Что, домашняя заготовка в виде сильнейшего удара из зоны защиты?

38' Буквально минуту отдохнул "Вулверхэмптон" от хозяйской осады, проведя время возле ворот "Сити". Диаш перехватил мяч и отдал его Канселу. Ничего не получается у гостей

37' Де Брёйне пролетел по флангу, выдал на Родриго Эрнандеса (офсайда не было), но обороне "волков" стоит поаплодировать. Очень недоволен Гвардиола - чертыхается на скамейке запасных испанец

36' Ошибся Стерлинг и подарил мяч Невешу, но защита "Сити" вмешалась и лишила португальца даже мнимой надежды на выход 1 на 1

35' Марез сегодня очень активен - алжирец выдал передачу на Де Брёйне, но бельгиец нанёс весьма слабый удар. Патрисиу без единой проблемы забрал мяч

34' Хонни добрался до чужой штрафной, откатил на Траоре, но всё затухло - защитник Сес был подключён к атаке, и на этом атакующий порыв "Вулверхэмптона" иссяк

33' Траоре снова очутился на газоне - ничего серьёзного с испанцем африканского происхождения не произошло, но судья назначил штрафной удар

32' На мой взгляд, голы ещё будут - уж больно часто "Сити" танцует на половине поля гостей. Скорее всего, в первом тайме появится хотя бы одна возможность для взятия ворот

31' Марез выполнил очередной прострел после забегания в штрафную "Вулвз", но Семеду великолепно сыграл в позиционной обороне и вынес мяч на дальнее расстояние

30' Полчаса игры на "Этихад Стэдиум" позади - "Манчестер Сити" ведёт за счёт глупого автогола Дендонкера

29' Траоре и Моутиньо топтались в районе бровки, затем мяч достался Хуверу, и голландец ужасно распорядился моментом. Эдерсон долго контролировал снаряд в своих владениях - мог нарваться на перехват

28' По владению мячом следующие цифры - 80% времени мячом владеют "горожане", оставшиеся 20% - "Вулверхэмптон". Эдерсон снова разыгрывает атаку, словно дирижёр

27' "Сити" то ли силы экономит для сильного выпада, то ли банально не может сконструировать опасный момент. Де Брёйне сейчас сильно пробил со средней дистанции, но Патрисиу контролировал ситуацию

26' Уокер, Диаш и Эдерсон сейчас играют в любимую игру детства всех российских школьников - в "собачку". Мяч перебрасывали футболисты "Манчестер Сити" друг другу, не замечая беготни Нету вблизи

25' Стерлинг эффектно крутился с мячом на фланге, но, не найдя продолжения атаки, отправил снаряд на Де Брёйне

24' Быстро разыграли атаку "горожане", но Патрисиу опередил Жезуса и завладел мячом на пару секунд раньше

23' Нету сегодня бегает в поисках мяча по всему периметру атакующей линии "Вулверхэмптона". Прессинг пока не приносит нужных плодов португальцу

22' Классно перехватил Семеду мяч и оперативно скинул его на Траоре, но здоровяка одним подкатом вырубил Лапорт. Поднялся Адама, но немного прихрамывает и держится за икру

20' Патрисиу подключил Хонни к атаке, но испанец тут же потерял мяч. На бровке стоял с озлобленным видом Нуну Эспириту Санту - бывший вратарь "Динамо" явно недоволен игрой

19' Марез пытался пройти сквозь массированную оборону "Вулверхэмптона", но серия передач возле штрафной Патрисиу привела к потере мяча Уокером

18' "Вулверхэмптон", наконец, соорудил нечто похожее на подход к штрафной площади. Траоре финтами укладывал защитников, но потом атака скатилась в перевод мяча в сторону защитников

17' "Сити" просто вжимает "волков" в ворота. Марез выдал передачу на Силву, но португалец ошибся и потерял снаряд. Во второй фазе атаке Коади обезвредил Жезуса

15' "Сити" отлично исполнял прессинг, поэтому точный удар "горожан" никого не удивил. Но всё же автогол точно болельщики "Вулверхэмптона" не заказывали

14' Г-О-О-О-О-О-О-О-ОО-О-О-ОЛ В СВОИ ВОРОТА!!! 1-0!!! Марез вбежал в штрафную, прострелил, и Дендонкер, ведя битву со Стерлингом, срезал мяч в сетку ворот Патрисиу! Очень расстроен бельгиец.

14' Силва пробил на исполнение с дальней дистанции, но его соотечественника Патрисиу подобными ударами не напугать. Вводит мяч в игру ударом от ворот Руй.

13' Траоре, ведший борьбу с Диашем, угодил португальцу в глаз. Потребовалось несколько секунд Рубену, чтобы прийти в себя и продолжить игру.

12' Показал режиссёр трансляции задумчивого Агуэро в медицинской маске на лице. Травма у лучшего бомбардира в истории "Сити". Между тем, "горожане" значительно чаще держат мяч - 84% против 16%

11' "Сити" не уходит с половины поля "Вулверхэмптона" - Родри забросил на Мареза, но Хонни, пропустивший значительную часть сезона из-за повреждения, элегантно сыграл на перехвате

10' Ох, опасно! Последовал навес в направлении прыгучего Стерлинга, и один из главных борцов с дискриминацией в Англии головой пробил прямо в Патрисиу!

9' Очень неудачно вынес Коади мяч - получилось прямо на ногу Де Брёйне. Брат-близнец Зинченко мощно выстрелил, но заработал лишь угловой. 2-й, кстати, для "горожан"

8' Пока чаще других мячом владеет Диаш! Через португальца, великолепно играющего в АПЛ, строится львиная доля атак "Манчестер Сити".

7' Игроки "Вулверхэмптона" располагаются по всему периметру поля - высокая оборона у "волков", в которой даже форварды принимают участие

7' Первая вылазка "Вулвз" к воротам Эдерсона не увенчалась успехом - Невеша лишили мяча сразу после преодоления центральной части поля.

6' Стерлинг пытался вырваться на оперативный простор, подработал под ударную ногу, однако выбил мяч Хувер

5' Канселу доставил мяч до штрафной площади "Вулверхэмптона", но оборона "волков" справилась на ура. Продолжается мощная осада владений Патрисиу, но без опасных ударов

4' Сразу скажем, что матч проходит без зрителей - пустые трибуны "Этихада" выглядят очень печально. Но коронавирус внёс свои коррективы.

4' Не получается у гостей вернуть мяч - защитники "горожан" перекатывают игровой снаряд между собой, явно издеваясь над "Вулверхэмптоном"

3' Опасно! Патрисиу спасает "волков" после удара Стерлинга! Опытный португалец своевременно вышел из ворот и отвел угрозу

2' "Манчестер Сити" выглядит в АПЛ очень прилично - сплошные победы. Букмекеры полагали в преддверии игры, что "горожане" - главный фаворит. Как будет на деле? Посмотрим.

1' "Вулверхэмптон" завладел мячом с первых же секунд, но быстро его потерял - Уокер выполнил вбрасывание из-за боковой линии