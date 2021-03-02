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Манчестер Сити
1:0
Перерыв

Стадион:
Вулверхэмптон
0'
1:0
15' Гол в свои ворота
Дендонкер Леандер
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Лапорт Эмерик
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
17
Де
Брёйне
Кевин
26
Марез
Рияд
9
Жезус
Габриэль
7
Стерлинг
Рахим
11
Патрисиу
Руй
32
Дендонкер
Леандер
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Хувер
Ки-Джана
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
19
Хонни
Кастро
22
Семеду
Нелсон
7
Нету
Педру
37
Траоре
Адама
Манчестер Сити
4-3-3
Вулверхэмптон
3-4-2-1

Ход матча

15'
Дендонкер Леандер
1:0
44'
Лапорт Эмерик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 11 (1) 0.41
2. Стерлинг Рахим 9 0.33
3. Марез Рияд 6 0.22
4. Фоден Фил 6 0.22
5. Жезус Габриэль 4 0.15
6. Де Брёйне Кевин 3 (2) 0.11
7. Стоунс Джон 3 0.11
8. Силва Бернарду 2 0.07
9. Торрес Ферран 2 0.07
10. Канселу Жоау 1 0.04
11. Уокер Кайл 1 0.04
12. Родри Эрнандес 1 (1) 0.04
13. Менди Бенжамен 1 0.04
14. Аке Натан 1 0.04
15. Диаш Рубен 1 0.04
16. Эдерсон Мораес 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 5 0.19
2. Невеш Рубен 5 (3) 0.19
3. Хименес Рауль 4 0.15
4. Поденсе Даниэл 3 0.11
5. Саисс Ромен 3 0.11
6. Силва Фабио 2 (1) 0.07
7. Боли Вийи 1 0.04
8. Аит-Нури Раян 1 0.04
9. Моутинью Жоау 1 0.04
10. Витинью II 0 0
11. Семеду Нелсон 0 0
12. Килман Макс 0 0
13. Отасоуи Оуэн 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Канселу Жоау 4 0
2. Родри Эрнандес 3 0
3. Аке Натан 3 0
4. Силва Бернарду 3 0
5. Диаш Рубен 3 0
6. Фернандиньо Фернандо 2 0
7. Стерлинг Рахим 2 0
8. Менди Бенжамен 2 0
9. Эдерсон Мораес 2 0
10. Де Брёйне Кевин 1 0
11. Уокер Кайл 1 0
12. Лапорт Эмерик 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 4 1
2. Невеш Рубен 5 0
3. Коди Конор 4 0
4. Семеду Нелсон 4 0
5. Траоре Адама 3 0
6. Дендонкер Леандер 3 0
7. Нету Педру 3 0
8. Килман Макс 3 0
9. Силва Фабио 2 0
10. Марсал Фернандо 2 0
11. Поденсе Даниэл 2 0
12. Патрисиу Руй 1 0
13. Боли Вийи 1 0
14. Саисс Ромен 1 0
15. Хувер Ки-Джана 1 0
16. Отасоуи Оуэн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 15.38% (8) 28.85% (15) 15.38% (8) 11.54% (6) 13.46% (7) 15.38% (8)
 Вулверхэмптон 12% (3) 16% (4) 20% (5) 12% (3) 20% (5) 20% (5)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +20 =0 -0
Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити
Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон
Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 9
Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига
Манчестер Сити 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон Кубок лиги Вулверхэмптон 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:5 Манчестер Сити Кубок Carling Манчестер Сити 4:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 27 20 5 2 53 - 16 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 26 14 8 4 53 - 32 50
3. Лестер Заявка 26 15 4 7 45 - 30 49
4. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
5. Челси Заявка 26 12 8 6 41 - 25 44
6. Эвертон Заявка 25 13 4 8 38 - 33 43
7. Ливерпуль Заявка 26 12 7 7 47 - 34 43
8. Астон Вилла Заявка 24 12 3 9 38 - 26 39
9. Тоттенхэм Заявка 25 11 6 8 41 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 27 9 7 11 27 - 34 34
13. Кристал Пэлас Заявка 26 9 6 11 29 - 43 33
14. Саутгемптон Заявка 26 8 6 12 31 - 44 30
15. Бёрнли Заявка 26 7 7 12 18 - 34 28
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 26 4 11 11 21 - 32 23
19. Вест Бромвич Заявка 26 3 8 15 20 - 55 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 26 3 2 21 15 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
14. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
15. Кристал Пэлас Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Вест Бромвич Заявка 13 2 4 7 9 - 32 10
19. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 2 1 10 9 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 5 0 25 - 13 29
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Астон Вилла Заявка 13 7 2 4 18 - 10 23
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
8. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
9. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
10. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • На этом первый тайм завершён. "Манчестер Сити" ведёт в счете, но не может развить минимальное преимущество. Отдохнём 15 минут.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил к первому тайму Крис Кавана - длительных остановок не было, всё логично.
  • Видеоповтор
    45'
    Смотрят эпизод судьи через систему VAR. Вообще, стоило гол засчитать, но арбитр решил оставить 1:0 на табло.
  • Офсайд
    44'
    Забил гол Лапорт, но боковой арбитр тут же сигнализировал об офсайде. Ошибочно трактовал он эпизод - в офсайд залезла рука француза, а верхняя конечность - не инструмент для взятия ворот
  • Опасный момент
    42'
    Получил мяч Де Брёйне возле штрафной линии и мощно пробил - Патрисиу перевел снаряд на угловой, который исполнит Марез. Довольно опасно в динамике смотрелся полёт мяча

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  • Офсайд
    42'
    Хувер забрался в офсайд. Арбитр на линии - девушка по фамилии Мэйси, которая работает на благо английского футбола уже несколько лет.
  • 42'
    "Сити", конечно, фантастически готов с точки зрения физики - в таком темпе носятся "горожане" весь тайм.
  • 41'
    Угловой разыграли по стандарту - мяч полетел слишком высоко, и Патрисиу, воспользовавшись прыгучестью и выдающейся антропометрией, забрал мяч
  • Опасный момент
    40'
    Марез отдал с левой ноги пас в сторону Стерлинга, англичанин пробил, но угодил в защитника. Атака не завершилась на этом, и Марез хлёстким ударом заработал угловой.
  • 39'
    Грамотно в центре поля перехватил снаряд Траоре, но почему-то отправил его на Сеса. Что, домашняя заготовка в виде сильнейшего удара из зоны защиты?
  • 38'
    Буквально минуту отдохнул "Вулверхэмптон" от хозяйской осады, проведя время возле ворот "Сити". Диаш перехватил мяч и отдал его Канселу. Ничего не получается у гостей
  • 37'
    Де Брёйне пролетел по флангу, выдал на Родриго Эрнандеса (офсайда не было), но обороне "волков" стоит поаплодировать. Очень недоволен Гвардиола - чертыхается на скамейке запасных испанец
  • Опасный момент
    36'
    Ошибся Стерлинг и подарил мяч Невешу, но защита "Сити" вмешалась и лишила португальца даже мнимой надежды на выход 1 на 1
  • 35'
    Марез сегодня очень активен - алжирец выдал передачу на Де Брёйне, но бельгиец нанёс весьма слабый удар. Патрисиу без единой проблемы забрал мяч
  • 34'
    Хонни добрался до чужой штрафной, откатил на Траоре, но всё затухло - защитник Сес был подключён к атаке, и на этом атакующий порыв "Вулверхэмптона" иссяк
  • 33'
    Траоре снова очутился на газоне - ничего серьёзного с испанцем африканского происхождения не произошло, но судья назначил штрафной удар
  • 32'
    На мой взгляд, голы ещё будут - уж больно часто "Сити" танцует на половине поля гостей. Скорее всего, в первом тайме появится хотя бы одна возможность для взятия ворот
  • 31'
    Марез выполнил очередной прострел после забегания в штрафную "Вулвз", но Семеду великолепно сыграл в позиционной обороне и вынес мяч на дальнее расстояние
  • 30'
    Полчаса игры на "Этихад Стэдиум" позади - "Манчестер Сити" ведёт за счёт глупого автогола Дендонкера
  • 29'
    Траоре и Моутиньо топтались в районе бровки, затем мяч достался Хуверу, и голландец ужасно распорядился моментом. Эдерсон долго контролировал снаряд в своих владениях - мог нарваться на перехват
  • 28'
    По владению мячом следующие цифры - 80% времени мячом владеют "горожане", оставшиеся 20% - "Вулверхэмптон". Эдерсон снова разыгрывает атаку, словно дирижёр
  • 27'
    "Сити" то ли силы экономит для сильного выпада, то ли банально не может сконструировать опасный момент. Де Брёйне сейчас сильно пробил со средней дистанции, но Патрисиу контролировал ситуацию
  • 26'
    Уокер, Диаш и Эдерсон сейчас играют в любимую игру детства всех российских школьников - в "собачку". Мяч перебрасывали футболисты "Манчестер Сити" друг другу, не замечая беготни Нету вблизи
  • 25'
    Стерлинг эффектно крутился с мячом на фланге, но, не найдя продолжения атаки, отправил снаряд на Де Брёйне
  • 24'
    Быстро разыграли атаку "горожане", но Патрисиу опередил Жезуса и завладел мячом на пару секунд раньше
  • 23'
    Нету сегодня бегает в поисках мяча по всему периметру атакующей линии "Вулверхэмптона". Прессинг пока не приносит нужных плодов португальцу
  • Травма, повреждение
    22'
    Классно перехватил Семеду мяч и оперативно скинул его на Траоре, но здоровяка одним подкатом вырубил Лапорт. Поднялся Адама, но немного прихрамывает и держится за икру
  • 20'
    Патрисиу подключил Хонни к атаке, но испанец тут же потерял мяч. На бровке стоял с озлобленным видом Нуну Эспириту Санту - бывший вратарь "Динамо" явно недоволен игрой
  • 19'
    Марез пытался пройти сквозь массированную оборону "Вулверхэмптона", но серия передач возле штрафной Патрисиу привела к потере мяча Уокером
  • 18'
    "Вулверхэмптон", наконец, соорудил нечто похожее на подход к штрафной площади. Траоре финтами укладывал защитников, но потом атака скатилась в перевод мяча в сторону защитников
  • 17'
    "Сити" просто вжимает "волков" в ворота. Марез выдал передачу на Силву, но португалец ошибся и потерял снаряд. Во второй фазе атаке Коади обезвредил Жезуса
  • 15'
    "Сити" отлично исполнял прессинг, поэтому точный удар "горожан" никого не удивил. Но всё же автогол точно болельщики "Вулверхэмптона" не заказывали
  • Гол в свои ворота
    14'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-ОО-О-О-ОЛ В СВОИ ВОРОТА!!! 1-0!!! Марез вбежал в штрафную, прострелил, и Дендонкер, ведя битву со Стерлингом, срезал мяч в сетку ворот Патрисиу! Очень расстроен бельгиец. 
  • 14'
    Силва пробил на исполнение с дальней дистанции, но его соотечественника Патрисиу подобными ударами не напугать. Вводит мяч в игру ударом от ворот Руй.
  • Травма, повреждение
    13'
    Траоре, ведший борьбу с Диашем, угодил португальцу в глаз. Потребовалось несколько секунд Рубену, чтобы прийти в себя и продолжить игру.
  • 12'
    Показал режиссёр трансляции задумчивого Агуэро в медицинской маске на лице. Травма у лучшего бомбардира в истории "Сити". Между тем, "горожане" значительно чаще держат мяч - 84% против 16%
  • 11'
    "Сити" не уходит с половины поля "Вулверхэмптона" - Родри забросил на Мареза, но Хонни, пропустивший значительную часть сезона из-за повреждения, элегантно сыграл на перехвате
  • Опасный момент
    10'
    Ох, опасно! Последовал навес в направлении прыгучего Стерлинга, и один из главных борцов с дискриминацией в Англии головой пробил прямо в Патрисиу!
  • Опасный момент
    9'
    Очень неудачно вынес Коади мяч - получилось прямо на ногу Де Брёйне. Брат-близнец Зинченко мощно выстрелил, но заработал лишь угловой. 2-й, кстати, для "горожан"
  • 8'
    Пока чаще других мячом владеет Диаш! Через португальца, великолепно играющего в АПЛ, строится львиная доля атак "Манчестер Сити".
  • 7'
    Игроки "Вулверхэмптона" располагаются по всему периметру поля - высокая оборона у "волков", в которой даже форварды принимают участие
  • 7'
    Первая вылазка "Вулвз" к воротам Эдерсона не увенчалась успехом - Невеша лишили мяча сразу после преодоления центральной части поля.
  • 6'
    Стерлинг пытался вырваться на оперативный простор, подработал под ударную ногу, однако выбил мяч Хувер
  • 5'
    Канселу доставил мяч до штрафной площади "Вулверхэмптона", но оборона "волков" справилась на ура. Продолжается мощная осада владений Патрисиу, но без опасных ударов
  • 4'
    Сразу скажем, что матч проходит без зрителей - пустые трибуны "Этихада" выглядят очень печально. Но коронавирус внёс свои коррективы.
  • 4'
    Не получается у гостей вернуть мяч - защитники "горожан" перекатывают игровой снаряд между собой, явно издеваясь над "Вулверхэмптоном"
  • Опасный момент
    3'
    Опасно! Патрисиу спасает "волков" после удара Стерлинга! Опытный португалец своевременно вышел из ворот и отвел угрозу
  • 2'
    "Манчестер Сити" выглядит в АПЛ очень прилично - сплошные победы. Букмекеры полагали в преддверии игры, что "горожане" - главный фаворит. Как будет на деле? Посмотрим.
  • 1'
    "Вулверхэмптон" завладел мячом с первых же секунд, но быстро его потерял - Уокер выполнил вбрасывание из-за боковой линии
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток! Матч на "Этихад Стэдиум" начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.06 14.00 30.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.26 6.70 14.75
  1.05 13.60 60.29

Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.01 10.25 1.02 3.88 1.24 3.12 1.36 2.10 1.82 1.61 2.31 1.39 2.90 1.16 4.65 1.12 5.25 1.02 9.30 1.01 10.00
4.06 1.26 2.83 1.46 2.23 1.70 1.93 1.96 1.58 2.46 1.43 2.95 1.65 2.33 1.48 2.77 1.15 6.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.64 1.28 2.17 1.69 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
3.45 1.34 2.83 1.47 2.22 1.73 1.71 2.22 1.27 3.89 1.14 5.99 1.37 3.24 1.25 4.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.91 1.41 1.76 2.06 1.32 3.38 1.21 4.40
Где смотреть матч Манчестер Сити 1:0 Вулверхэмптон онлайн

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Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:0 Вулверхэмптон

Исход игры
Манчестер Сити
97.5% (156)
Ничья
0.6% (1)
Вулверхэмптон
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.28% (80)
Меньше
48.72% (76)
Обе команды забьют
Да
38.46% (60)
Нет
61.54% (96)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
44.4% (71)
3:1 Манчестер Сити
19.4% (31)
2:1 Манчестер Сити
15.6% (25)
3:0 Манчестер Сити
10.6% (17)
1:0 Манчестер Сити
2.5% (4)
4:0 Манчестер Сити
2.5% (4)
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