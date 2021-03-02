Манчестер Сити
1:0
Перерыв
Стадион: Этихад Стэдиум
Вулверхэмптон
1:0
15' Гол в свои воротаДендонкер Леандер
44' Undefined phrase: football_event_Лапорт Эмерик
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
49 Килман МаксЗащитник
-
54 Отасоуи ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
17 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
-
20 Витинью IIНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
44'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
77 Владение мячом, % 23
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюндоган Илкай
|11 (1)
|0.41
|2.
|Стерлинг Рахим
|9
|0.33
|3.
|Марез Рияд
|6
|0.22
|4.
|Фоден Фил
|6
|0.22
|5.
|Жезус Габриэль
|4
|0.15
|6.
|Де Брёйне Кевин
|3 (2)
|0.11
|7.
|Стоунс Джон
|3
|0.11
|8.
|Силва Бернарду
|2
|0.07
|9.
|Торрес Ферран
|2
|0.07
|10.
|Канселу Жоау
|1
|0.04
|11.
|Уокер Кайл
|1
|0.04
|12.
|Родри Эрнандес
|1 (1)
|0.04
|13.
|Менди Бенжамен
|1
|0.04
|14.
|Аке Натан
|1
|0.04
|15.
|Диаш Рубен
|1
|0.04
|16.
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|5
|0.19
|2.
|Невеш Рубен
|5 (3)
|0.19
|3.
|Хименес Рауль
|4
|0.15
|4.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.11
|5.
|Саисс Ромен
|3
|0.11
|6.
|Силва Фабио
|2 (1)
|0.07
|7.
|Боли Вийи
|1
|0.04
|8.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.04
|9.
|Моутинью Жоау
|1
|0.04
|10.
|Витинью II
|0
|0
|11.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|12.
|Килман Макс
|0
|0
|13.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канселу Жоау
|4
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|3
|0
|3.
|Аке Натан
|3
|0
|4.
|Силва Бернарду
|3
|0
|5.
|Диаш Рубен
|3
|0
|6.
|Фернандиньо Фернандо
|2
|0
|7.
|Стерлинг Рахим
|2
|0
|8.
|Менди Бенжамен
|2
|0
|9.
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|10.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|11.
|Уокер Кайл
|1
|0
|12.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|13.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|14.
|Торрес Ферран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Моутинью Жоау
|4
|1
|2.
|Невеш Рубен
|5
|0
|3.
|Коди Конор
|4
|0
|4.
|Семеду Нелсон
|4
|0
|5.
|Траоре Адама
|3
|0
|6.
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|7.
|Нету Педру
|3
|0
|8.
|Килман Макс
|3
|0
|9.
|Силва Фабио
|2
|0
|10.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|11.
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|12.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|13.
|Боли Вийи
|1
|0
|14.
|Саисс Ромен
|1
|0
|15.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|16.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|15.38% (8)
|28.85% (15)
|15.38% (8)
|11.54% (6)
|13.46% (7)
|15.38% (8)
|Вулверхэмптон
|12% (3)
|16% (4)
|20% (5)
|12% (3)
|20% (5)
|20% (5)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +20 =0 -0Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити
Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон
Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 9
Манчестер Сити 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон Кубок лиги Вулверхэмптон 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:5 Манчестер Сити Кубок Carling Манчестер Сити 4:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|27
|20
|5
|2
|53 - 16
|65
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|53 - 32
|50
|3.
|Лестер
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|45 - 30
|49
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 31
|45
|5.
|Челси
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 25
|44
|6.
|Эвертон
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|38 - 33
|43
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|47 - 34
|43
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|38 - 26
|39
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|41 - 27
|39
|10.
|Арсенал
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|34 - 27
|37
|11.
|Лидс
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|43 - 44
|35
|12.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|27
|9
|7
|11
|27 - 34
|34
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|29 - 43
|33
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|31 - 44
|30
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|18 - 34
|28
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|27 - 44
|26
|17.
|Брайтон
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|26 - 33
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|21 - 32
|23
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|26
|3
|8
|15
|20 - 55
|17
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|26
|3
|2
|21
|15 - 43
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 11
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|7.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|8.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 22
|15
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 32
|10
|19.
|Брайтон
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 17
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|2.
|Лестер
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 11
|30
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|25 - 13
|29
|4.
|Эвертон
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 10
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 13
|19
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|11.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 28
|13
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 15
|13
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 20
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
|
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Манчестер Сити
97.5% (156)
Ничья
0.6% (1)
Вулверхэмптон
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.28% (80)
Меньше
48.72% (76)
Обе команды забьют
Да
38.46% (60)
Нет
61.54% (96)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
44.4% (71)
3:1 Манчестер Сити
19.4% (31)
2:1 Манчестер Сити
15.6% (25)
3:0 Манчестер Сити
10.6% (17)
1:0 Манчестер Сити
2.5% (4)
4:0 Манчестер Сити
2.5% (4)
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