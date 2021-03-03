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Шеффилд Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла
1
Ремсдейл
Аарон
22
Ампаду
Этан
15
Джагелка
Фил
29
Брайан
Кин
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
24
Брюстер
Риан
17
Макголдрик
Дэвид
26
Мартинес
Эмилиано
27
Эль-Мухамади
Ахмед
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Таргетт
Мэтт
7
Макгинн
Джон
19
Накамба
Марвелус
41
Рамси
Джакоб
15
Траоре
Бертран
11
Уоткинс
Олли
21
Эль-Гази
Анвар
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Астон Вилла
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 5 0.19
2. Шарп Билли 3 (2) 0.12
3. Богл Джейден 2 0.08
4. Бёрк Оливер 1 0.04
5. Берге Сандер 1 (1) 0.04
6. Макбарни Оливер 1 0.04
7. Брайан Кин 1 0.04
8. Флек Джон 0 0
9. Ландстрем Джон 0 0
10. Башам Крис 0 0
11. Бэлдок Джордж 0 0
12. Иган Джон 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 10 (1) 0.42
2. Грилиш Джек 6 0.25
3. Эль-Гази Анвар 6 (2) 0.25
4. Траоре Бертран 5 0.21
5. Баркли Росс 3 0.13
6. Мингс Тайрон 2 0.08
7. Конса Эзри 2 0.08
8. Макгинн Джон 1 0.04
9. Хурихан Конор 1 0.04
10. Хаус Кортни 1 0.04
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0
13. Таргетт Мэтт 0 0
14. Трезеге 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 6 1
2. Ландстрем Джон 6 1
3. Макголдрик Дэвид 4 0
4. Норвуд Оливер 4 0
5. Бэлдок Джордж 4 0
6. Берге Сандер 4 0
7. Башам Крис 3 0
8. Стивенс Энда 3 0
9. Флек Джон 2 0
10. Робинсон Джек 2 0
11. Бёрк Оливер 2 0
12. Джагелка Фил 1 0
13. Шарп Билли 1 0
14. Лоу Макс 1 0
15. Макбарни Оливер 1 0
16. Осборн Бен 1 0
17. Ремсдейл Аарон 1 0
18. Ампаду Этан 1 0
19. Богл Джейден 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 6 1
2. Мингс Тайрон 4 1
3. Макгинн Джон 5 0
4. Грилиш Джек 5 0
5. Таргетт Мэтт 5 0
6. Кэш Мэтти 5 0
7. Эль-Мухамади Ахмед 2 0
8. Накамба Марвелус 2 0
9. Конса Эзри 2 0
10. Тейлор Нил 1 0
11. Хаус Кортни 1 0
12. Сансон Морган 1 0
13. Эль-Гази Анвар 1 0
14. Уоткинс Олли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 21.43% (3) 14.29% (2) 0 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3)
 Астон Вилла 24.32% (9) 5.41% (2) 10.81% (4) 16.22% (6) 21.62% (8) 21.62% (8)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити
Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал
Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:3 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 4:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед Кубок Шеффилд Юнайтед 1:3 Астон Вилла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 20 5 2 56 - 17 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 26 14 8 4 53 - 32 50
3. Лестер Заявка 26 15 4 7 45 - 30 49
4. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
5. Челси Заявка 26 12 8 6 41 - 25 44
6. Эвертон Заявка 25 13 4 8 38 - 33 43
7. Ливерпуль Заявка 26 12 7 7 47 - 34 43
8. Астон Вилла Заявка 24 12 3 9 38 - 26 39
9. Тоттенхэм Заявка 25 11 6 8 41 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 27 9 7 11 28 - 37 34
13. Кристал Пэлас Заявка 26 9 6 11 29 - 43 33
14. Саутгемптон Заявка 26 8 6 12 31 - 44 30
15. Бёрнли Заявка 26 7 7 12 18 - 34 28
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 26 4 11 11 21 - 32 23
19. Вест Бромвич Заявка 26 3 8 15 20 - 55 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 26 3 2 21 15 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
14. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
15. Кристал Пэлас Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Вест Бромвич Заявка 13 2 4 7 9 - 32 10
19. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 2 1 10 9 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 5 0 25 - 13 29
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Астон Вилла Заявка 13 7 2 4 18 - 10 23
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
8. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
9. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
10. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Привет, друзья! Одно из главных событий 29-го тура чемпионата Англии - встреча "Шеффилд Юнайтед" и "Астон Виллы" на "Брэмолл Лейн". Вместе с вами футбол буду смотреть я, Сергей Прокофьев.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 марта 2021, осталось 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 149
Шеффилд Юнайтед 12.1% (18)
X 18.1% (27)
Астон Вилла 69.8% (104)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шеффилд Юнайтед
Ничья
Астон Вилла
3.75
3.60
2.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.75 3.55 2.10
Бонус: 5 000 ₽ 3.74 3.58 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 3.60 1.99
  3.58 3.47 2.20

Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.03 7.60 1.06 3.20 1.33 2.50 1.53 1.83 2.08 1.42 2.88 1.28 3.54 1.10 6.05 1.07 6.60 1.00 11.25
10.00 1.02 7.40 1.06 3.25 1.31 2.50 1.57 2.05 1.83 1.80 2.08 1.47 2.95 1.32 3.65 1.14 6.40 1.10 6.80 1.02 11.00 1.01 12.00 0.00 18.50
3.43 1.35 3.01 1.43 2.56 1.56 2.07 1.85 1.80 2.12 1.61 2.44 1.49 2.81 1.30 3.77 1.11 8.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 1.88 1.92 1.43 2.83 1.12 6.35 1.08 7.70
1.85 1.96 1.39 3.00 1.12 6.40
2.85 1.47 2.34 1.66 1.82 2.10 1.52 2.69 1.38 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.50 1.53 1.63 2.28 1.27 3.76 1.16 5.20
2.75 1.48 1.63 2.18 1.29 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.96
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла онлайн

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Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла

Исход игры
Шеффилд Юнайтед
12.1% (18)
Ничья
18.1% (27)
Астон Вилла
69.8% (104)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (68)
Меньше
53.1% (77)
Обе команды забьют
Да
62.76% (91)
Нет
37.24% (54)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
33.6% (50)
0:1 Астон Вилла
28.2% (42)
1:1 Ничья
15.4% (23)
2:1 Шеффилд Юнайтед
8.1% (12)
1:0 Шеффилд Юнайтед
4% (6)
0:2 Астон Вилла
3.4% (5)
1:3 Астон Вилла
2.7% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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