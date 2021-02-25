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Шеффилд Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 5 0.19
2. Шарп Билли 3 (2) 0.12
3. Богл Джейден 2 0.08
4. Бёрк Оливер 1 0.04
5. Берге Сандер 1 (1) 0.04
6. Макбарни Оливер 1 0.04
7. Брайан Кин 1 0.04
8. Флек Джон 0 0
9. Ландстрем Джон 0 0
10. Башам Крис 0 0
11. Бэлдок Джордж 0 0
12. Иган Джон 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 10 (1) 0.42
2. Грилиш Джек 6 0.25
3. Эль-Гази Анвар 6 (2) 0.25
4. Траоре Бертран 5 0.21
5. Баркли Росс 3 0.13
6. Мингс Тайрон 2 0.08
7. Конса Эзри 2 0.08
8. Макгинн Джон 1 0.04
9. Хурихан Конор 1 0.04
10. Хаус Кортни 1 0.04
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0
13. Таргетт Мэтт 0 0
14. Трезеге 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 6 1
2. Ландстрем Джон 6 1
3. Макголдрик Дэвид 4 0
4. Норвуд Оливер 4 0
5. Бэлдок Джордж 4 0
6. Берге Сандер 4 0
7. Башам Крис 3 0
8. Стивенс Энда 3 0
9. Флек Джон 2 0
10. Робинсон Джек 2 0
11. Бёрк Оливер 2 0
12. Джагелка Фил 1 0
13. Шарп Билли 1 0
14. Лоу Макс 1 0
15. Макбарни Оливер 1 0
16. Осборн Бен 1 0
17. Ремсдейл Аарон 1 0
18. Ампаду Этан 1 0
19. Богл Джейден 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 6 1
2. Мингс Тайрон 4 1
3. Макгинн Джон 5 0
4. Грилиш Джек 5 0
5. Таргетт Мэтт 5 0
6. Кэш Мэтти 5 0
7. Эль-Мухамади Ахмед 2 0
8. Накамба Марвелус 2 0
9. Конса Эзри 2 0
10. Тейлор Нил 1 0
11. Хаус Кортни 1 0
12. Сансон Морган 1 0
13. Эль-Гази Анвар 1 0
14. Уоткинс Олли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 21.43% (3) 14.29% (2) 0 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3)
 Астон Вилла 24.32% (9) 5.41% (2) 10.81% (4) 16.22% (6) 21.62% (8) 21.62% (8)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити
Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал
Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:3 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 4:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед Кубок Шеффилд Юнайтед 1:3 Астон Вилла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 19 5 2 52 - 16 62
2. Манчестер Юнайтед Заявка 26 14 8 4 53 - 32 50
3. Лестер Заявка 26 15 4 7 45 - 30 49
4. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
5. Челси Заявка 26 12 8 6 41 - 25 44
6. Ливерпуль Заявка 26 12 7 7 47 - 34 43
7. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
8. Астон Вилла Заявка 24 12 3 9 38 - 26 39
9. Тоттенхэм Заявка 25 11 6 8 41 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 26 9 7 10 27 - 33 34
13. Кристал Пэлас Заявка 26 9 6 11 29 - 43 33
14. Саутгемптон Заявка 25 8 6 11 31 - 43 30
15. Бёрнли Заявка 26 7 7 12 18 - 34 28
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 26 4 11 11 21 - 32 23
19. Вест Бромвич Заявка 26 3 8 15 20 - 55 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 26 3 2 21 15 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
13. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
14. Кристал Пэлас Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
15. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
16. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Вест Бромвич Заявка 13 2 4 7 9 - 32 10
19. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 2 1 10 9 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 5 0 25 - 13 29
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Астон Вилла Заявка 13 7 2 4 18 - 10 23
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
8. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
9. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
10. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
15. Саутгемптон Заявка 12 3 4 5 14 - 27 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2021, осталось 2 дня 17 часов 55 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Шеффилд Юнайтед 13.9% (5)
    X 27.8% (10)
    Астон Вилла 58.3% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Астон Вилла
    3.57
    3.52
    2.25
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.25 3.40 2.25
    Бонус: 5 000 ₽ 3.52 3.45 2.22
    Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.45 2.20
      3.57 3.52 2.18

    Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.80 1.04 6.65 1.08 2.90 1.39 2.22 1.66 1.71 2.26 1.33 3.32 1.23 3.98 1.07 7.10 1.04 7.70
    9.00 1.04 7.00 1.09 3.00 1.39 2.30 1.67 1.91 1.95 1.70 2.23 1.33 3.20 1.25 4.00 1.08 6.90 1.07 7.70 1.01 14.00 0.00 13.00 0.00 21.00
    3.26 1.37 2.84 1.48 2.39 1.64 1.94 1.96 1.70 2.26 1.53 2.65 1.26 4.14
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.68 1.47 1.75 2.08 1.35 3.20 1.09 7.20 1.07 8.60
    1.70 2.18 1.33 3.35 1.09 7.60
    2.76 1.50 2.26 1.71 1.76 2.19 1.49 2.81 1.36 3.42
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
    2.37 1.55 1.57 2.30 1.21 4.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.96 1.85
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.27
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    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    13.9% (5)
    Ничья
    27.8% (10)
    Астон Вилла
    58.3% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.12% (15)
    Меньше
    55.88% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (24)
    Нет
    29.41% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    30.6% (11)
    1:1 Ничья
    25% (9)
    0:1 Астон Вилла
    19.4% (7)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    8.3% (3)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    5.6% (2)
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