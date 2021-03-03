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Бёрнли
 
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Стадион:
Лестер
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
8
Браунхилл
Джош
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
9
Вуд
Крис
1
Шмейхель
Каспер
21
Рикарду
Перейра
II
18
Амарти
Даниэль
4
Сёюнджю
Чаглар
27
Кастань
Тимоти
24
Менди
Нампалис
25
Ндиди
Уилфред
20
Чодури
Хамза
8
Тилеманс
Юри
9
Варди
Джейми
14
Ихеаначо
Келечи
Бёрнли
4-4-2
Лестер
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 4 0.15
2. Барнс Эшли 3 (1) 0.12
3. Гудмундссон Йоханн 2 0.08
4. Ми Бен 2 0.08
5. Макнил Дуайт 1 0.04
6. Родригес Джей 1 0.04
7. Вествуд Эшли 1 0.04
8. Брэйди Роберт 1 0.04
9. Лоутон Мэттью 1 0.04
10. Данн Джимми 1 0.04
11. Питерс Эрик 0 0
12. Тэйлор Чарли 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 12 (6) 0.46
2. Барнс Харви 9 0.35
3. Мэддисон Джеймс 8 0.31
4. Тилеманс Юри 6 (2) 0.23
5. Джастин Джеймс 2 0.08
6. Кастань Тимоти 1 0.04
7. Прает Деннис 1 0.04
8. Ндиди Уилфред 1 0.04
9. Перес Айосе 1 0.04
10. Ихеаначо Келечи 1 0.04
11. Олбрайтон Марк 0 0
12. Юндер Дженгиз 0 0
13. Эванс Джонни 0 0
14. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 5 0
2. Барнс Эшли 4 0
3. Родригес Джей 3 0
4. Лоутон Мэттью 3 0
5. Тарковски Джеймс 3 0
6. Брэйди Роберт 3 0
7. Бардсли Филипп 2 0
8. Лонг Кевин 2 0
9. Ми Бен 2 0
10. Стивенс Дейл 1 0
11. Корк Джек 1 0
12. Гудмундссон Йоханн 1 0
13. Тэйлор Чарли 1 0
14. Браунхилл Джош 1 0
15. Мумбонго Джоэль 1 0
16. Макнил Дуайт 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 7 0
2. Менди Нампалис 5 0
3. Тилеманс Юри 5 0
4. Фухс Кристиан 4 0
5. Мэддисон Джеймс 4 0
6. Джастин Джеймс 4 0
7. Фофана Уэсли 4 0
8. Ндиди Уилфред 3 0
9. Олбрайтон Марк 2 0
10. Сёюнджю Чаглар 2 0
11. Томас Люк 2 0
12. Перес Айосе 1 0
13. Варди Джейми 1 0
14. Амарти Даниэль 1 0
15. Кастань Тимоти 1 0
16. Чодури Хамза 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 29.41% (5) 0 11.76% (2) 29.41% (5) 11.76% (2) 17.65% (3)
 Лестер 11.9% (5) 16.67% (7) 19.05% (8) 9.52% (4) 9.52% (4) 33.33% (14)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли
Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон
Лестер Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер
Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Лестер: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Лестер 4:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:2 Лестер Премьер-лига
Лестер 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Лестер Лестер 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:1 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Лестер 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Лестер Лестер 4:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 20 5 2 56 - 17 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 26 14 8 4 53 - 32 50
3. Лестер Заявка 26 15 4 7 45 - 30 49
4. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
5. Челси Заявка 26 12 8 6 41 - 25 44
6. Эвертон Заявка 25 13 4 8 38 - 33 43
7. Ливерпуль Заявка 26 12 7 7 47 - 34 43
8. Астон Вилла Заявка 24 12 3 9 38 - 26 39
9. Тоттенхэм Заявка 25 11 6 8 41 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 27 9 7 11 28 - 37 34
13. Кристал Пэлас Заявка 26 9 6 11 29 - 43 33
14. Саутгемптон Заявка 26 8 6 12 31 - 44 30
15. Бёрнли Заявка 26 7 7 12 18 - 34 28
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 26 4 11 11 21 - 32 23
19. Вест Бромвич Заявка 26 3 8 15 20 - 55 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 26 3 2 21 15 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
14. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
15. Кристал Пэлас Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Вест Бромвич Заявка 13 2 4 7 9 - 32 10
19. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 2 1 10 9 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 5 0 25 - 13 29
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Астон Вилла Заявка 13 7 2 4 18 - 10 23
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
8. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
9. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
10. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2021, осталось 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 150
    Бёрнли 5.3% (8)
    X 6% (9)
    Лестер 88.7% (133)
    Все прогнозы
    2.1 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Лестер
    4.20
    3.30
    2.24
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.05 3.30 2.00
    Бонус: 5 000 ₽ 3.96 3.10 2.22
    Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.10 2.21
      3.91 3.13 2.24

    Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.20 1.08 5.20 1.13 2.60 1.47 1.99 1.82 1.59 2.51 1.27 3.76 1.19 4.50 1.05 8.20 1.03 8.80 1.00 11.00
    7.30 1.07 5.70 1.14 2.60 1.49 1.98 1.89 1.71 2.21 1.55 2.55 1.25 4.00 1.18 4.90 1.05 8.70 1.04 9.40 1.02 16.50 1.01 17.00 0.00 24.00
    7.31 1.12 2.71 1.51 2.34 1.66 1.98 1.93 1.69 2.28 1.54 2.63 1.45 2.95 1.19 5.22 1.11 7.88
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.36 1.59 1.59 2.36 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
    1.58 2.39 1.29 3.65 1.06 8.80
    2.50 1.59 2.05 1.86 1.58 2.51 1.39 3.23 1.35 3.47
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.36 2.11 1.73 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.25
    2.04 1.72 1.45 2.60 1.15 5.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.10 1.73
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    Где смотреть матч Бёрнли - Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Бёрнли - Лестер

    Исход игры
    Бёрнли
    5.3% (8)
    Ничья
    6% (9)
    Лестер
    88.7% (133)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.9% (86)
    Меньше
    41.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    65.07% (95)
    Нет
    34.93% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    48.7% (73)
    0:1 Лестер
    23.3% (35)
    0:2 Лестер
    8% (12)
    1:1 Ничья
    6% (9)
    1:3 Лестер
    5.3% (8)
    1:0 Бёрнли
    2% (3)
    2:1 Бёрнли
    2% (3)
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